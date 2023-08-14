Вы совершите восхождения на эти и другие интересные камни, насладитесь течением реки и на 5 дней соединитесь с необузданной природой Урала.
июн
июн
июл
июл
авг
авг
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Ночной переезд к месту начала тура
22:00 Отправление группы из Перми, ул. Ленина, 53 (Театр-Театр)
Начало сплава. Восхождение на камни Писанный и Бычок
8:00 Прибытие в п. Мутиха.
08:00-9:00 Завтрак.
9:00-11:00 Сбор катамаранов, погрузка вещей.
11:00-13:00 Сплав по реке Акчим до реки Вишера.
Сплав до камня Писанный.
Восхождение на камень.
13:00-14:00 Обед.
14:00-19:00 Сплав до камня Бычок, восхождение на камень.
С 19:00 разбиваем палаточный лагерь, ужинаем.
Сон в палатках.
Сплав по Вишере. Камень Дыроватый. Поселок Большой Щугор
09:00 Подъем.
Умывание в реке.
09:30 Завтрак.
11:00 Сплав до по Вишере.
В течение дня на встретятся: камень Дыроватый (экскурсия по скале) и камень Источный, поселок бывших алмазников Большой Щугор (экскурсия).
В течение дня обед.
19:00 Ужин.
Ночевка в палатках.
Классическая туристическая баня (парилка) на речных камнях (по возможности).
Сплав до камня Говорливый
8:00 Подъем.
08:00-9:00 Завтрак.
9:00-11:00 Сбор лагеря, погрузка вещей на катамараны.
11:00-18:00 Сплав через поселок Вишерогорск до камня Говорливый.
Экскурсия на камень.
В течении дня обед.
С 18:00 Разбиваем лагерь напротив камня Говорливый.
Классическая туристическая баня (парилка) на речных камнях (по возможности).
Сон в палатках.
Камень Ветлан. Отъезд
8:00 Подъем.
08:00-9:00 Завтрак.
9:00-11:00 Сбор лагеря, погрузка вещей на катамараны.
11:00-17:00 Сплав до камня Ветлан.
Экскурсия на камень.
В течении дня обед.
17:00-18:00 Разбор катамаранов.
Погрузка вещей в автобус.
18:00 Ориентировочное время отправления группы в Пермь.
23:00 Ориентировочное время прибытия группы в Пермь, ул. Ленина, 53 (Театр-Театр).
Проживание
Тур предусматривает проживание в палатке (место в палатке) и ночной переезд в автобусе.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от даты заезда, руб:
|Даты
|взрослый
|пенсионер (по возрасту)
|дети (от 12 до 16)
|дети (от 8 до 11 лет)
|дети (от 3 до 7 лет)
|12-16 июня, 26-30 июня, 7-11 августа, 21-25 августа 2024
|12 940
|11 860
|11 860
|11 140
|10 130
|10-14 июля, 24-28 июля 2024
|13 440
|12 360
|12 360
|11 640
|10 630
- двухместная палатка на одного человека – 500 руб. /чел.;
- трехместная палатка на двоих (за 1 место) – 300 руб. /чел.;
- четырехместная палатка на троих (за 1 место) – 250 руб. /чел.
Варианты проживания
Палаточный лагерь
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер (комфортабельный автобус)
- Четырехразовое питание: завтрак, сухой паек на ходовой день, обед, ужин (используются: мясо в первые дни (например: свинина, говядина, баранина, курица), тушенка в последние дни, овощи, фрукты, натуральный кофе и т. д.)
- Услуги инструктора по туризму (помощников инструктора и поваров в зависимости от группы)
- Экскурсии по программе
- Страхование во время автобусной перевозки
- Аренда снаряжения общего пользования (катамараны, бензопила, тенты, костровое и т. д.)
- Аренда личного снаряжения (место в палатке, туристический коврик, cпальник с подголовником t. ext-5°С, страховочный жилет)
- Организация классической туристической бани на речных камнях (парилка) (по возможности)
- Минимальное освещение на стоянке (один или несколько прожекторов)
- Походный туалет (один или несколько)
- Входной билет в ПП «Пермский»
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Пермь и обратно
- Туристическая страховка
- Страхование туриста на случаи получения травм во время реализации туристического продукта на сумму максимальной выплаты 300 000 (триста тысяч) рублей. - 650 руб. /чел
- Двухместная палатка на одного человека - 500 руб. /чел
- Трехместная палатка на двоих (за 1 место) - 300 руб. /чел
- Четырехместная палатка на троих (за 1 место) - 250 руб. /чел
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- документы (можно копии или фотографии): паспорт – тот, на который куплен билет, полис ОМС – обязательно;
- герметичная упаковка для документов – можно купить, а можно взять плотный п/э пакет на застёжке, по размеру паспорта.
- туалетные и банные принадлежности (на сплаве бани походные, туристические);
- К,Л,М,Н (кружка, миска, ложка, нож складной или в ножнах);
- обувь: сапоги резиновые (лучше с высоким голенищем), обувь для восхождений и легкую быстросохнущую обувь (можно пластиковые шлепанцы);
- штормовой костюм. Это верхняя одежда туриста: куртка ("штормовка") и брюки (полукомбинезон). Изготавливается из плотной, непродуваемой ткани (обычно из тонкого брезента) с водоотталкивающей пропиткой; имеет 6-8 наружных и внутр. карманов с застёжками "молния", чтобы в них не попадал песок или снег (если "молний" нет, желательно их вшить).
- сменку одежды, белья, носков, обуви.
- от солнца: головной убор с козырьком, косметические средства, легкая одежда с рукавами, солнцезащитные очки (по желанию);
- защита от дождя (как вариант П/Э накидка - китайский дождевик);
- репеллент от насекомых и акарицидные средства против клещей (можно универсальные средства по типу рефтамида "Таежный");
- иголку, нитку, 2-3 пуговицы, спички в непромокаемой упаковке, индивидуальные для каждого медикаменты;
- рюкзак, гермомешок (в дождливую погоду);
- перчатки с пупырышками 2-3 пары (можно использовать обычные рабочие перчатки). Для защиты рук во время лагерной работы и для защиты от солнца в пик его активности;
- налобный фонарь с запасными батарейками;
- бутылку 1,5л с питьевой водой (чтобы было место, куда набирать личную питьевую воду на маршруте) или термос;
- хоба (сидушка на резинке), для возможности комфортно сидеть на любой поверхности (в том числе сырой и холодной);
- паурбанк для зарядки своих гаджетов;
- для сна в спальниках - нательное белье. Если Вы знаете, что часто мерзнете, то лучше взять с собой комплект термобелья для сна и теплые носки, без тугой резинки;
- личные медикаменты, если у вас есть определенные заболевания или предпочтения по препаратам. Групповая аптечка носит общий характер.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Как организован быт в походном лагере?
Туристы под чутким руководством и непосредственном участии инструктора, занимаются общественными делами, например: разбивке лагеря, заготовке дров, приготовлении питания, сбором\разбором катамаранов и т. д.
Туристы самостоятельно ставят предоставленные палатки, укладывают в них предоставленные коврики и спальники. После ночлега спальники, коврики, палатки аккуратно складываются и сдаются в общий инвентарь. Если Вы не умеете пользоваться данным снаряжением, Вам обязательно помогут инструктора и их помощники!
СКИДКА на последний ряд с неоткидными спинками сидений - 500 рублей!
Чем отличается спасательный жилет от страховочного?
Основное отличие жилетов состоит в том, что страховочные жилеты созданы для того, чтобы помочь человеку плыть, если его лодка (или другое маленькое судно) перевернулась, а спасательные жилеты удерживают на плаву без необходимости самостоятельно плыть, с удержанием в том числе человека без сознания.
Спасательные жилеты препятствуют нормальному плаванию и поэтому не подходят для сплавов по местным небольшим рекам. Например, если судно перевернётся во время прохождения порога, или же Вы будете просто плавать в жаркие дни в спасательном жилете, спасательный жилет будет мешать вашему возвращению на судно, а вот страховочный жилет поможет вам плыть, т. к. не будет ограничивать ваши движения.
Какие меры безопасности на маршруте?
- Минимум один сотрудник на маршруте с навыками оказания первой помощи, прошедший обучение в «Пермской краевой школе медицины катастроф» по программе «Первая помощь по спасению и поддержанию жизни пострадавших в ЧС»;
- Расширенная групповая аптечка первой помощи (в том числе со средствами для СЛР, спас. одеялами и косынками и т. д.);
- Наличие раций (у инструкторов);
- Регистрация группы в МЧС.
В случае отставания группы от графика в связи с неблагоприятными погодными условиями (проливные дожди, сильный встречный ветер) или из-за низкого уровня воды, последний день может проходится катамаранами в связке под мотором. Мы заботимся о том, чтобы Ваш отдых был именно отдыхом, а не сдачей норм по гребле на катамаранах!
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Красивые места.
Обеспечение инвентарем так же на уровне: всего хватало - палаток, спальников, пенок, посуды, топоров…
Короче, принимающая сторона отлично подготовил и провёл наш сплав!