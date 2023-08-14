В стоимость входит место в палатке, туристический коврик, cпальник с подголовником t.ext-5°С и доп. спальник на палатку, организация классической туристической бани (парилка) на речных камнях (по возможности), минимальное освещение на стоянке (один или несколько прожекторов), походный туалет (один или несколько).

Туристы под чутким руководством и непосредственном участии инструктора, занимаются общественными делами, например: разбивке лагеря, заготовке дров, приготовлении питания, сбором\разбором катамаранов и т. д.

Туристы самостоятельно ставят предоставленные палатки, укладывают в них предоставленные коврики и спальники. После ночлега спальники, коврики, палатки аккуратно складываются и сдаются в общий инвентарь. Если Вы не умеете пользоваться данным снаряжением, Вам обязательно помогут инструктора и их помощники!