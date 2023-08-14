Сплав по реке Вишера и камень Писаный

Групповой тур в Перми
5
3 отзыва
Сплав по Вишере даст Вам возможность познакомиться с великолепными памятниками Уральской природы. Один из них это камень Писаный – на нем было обнаружено около 300 наскальных рисунков древних людей. Также Вы увидите камень Бычок, в пещерах которого обнаружены следы древней ананьинской культуры.

Вы совершите восхождения на эти и другие интересные камни, насладитесь течением реки и на 5 дней соединитесь с необузданной природой Урала.
Сплав по реке Вишера и камень Писаный
Сплав по реке Вишера и камень Писаный
Сплав по реке Вишера и камень Писаный
Ближайшие даты:
12
июн
26
июн
10
июл
24
июл
7
авг
21
авг

Что вас ожидает:

Наскальное искусство
Наскальное искусство
Осмотрим одну из самых известных и впечатляющих писаниц Урала – камень Писаный
Тайные пещеры
Тайные пещеры
Исследуем многочисленные пещеры, где обнаружены следы древней культуры
Богатырь Ветлан
Богатырь Ветлан
Насладимся самым знаменитым и захватывающим видом на Вишеру с величественного камня Ветлан

Программа тура по дням

1 день

Ночной переезд к месту начала тура

22:00 Отправление группы из Перми, ул. Ленина, 53 (Театр-Театр)

2 день

Начало сплава. Восхождение на камни Писанный и Бычок

8:00 Прибытие в п. Мутиха.

08:00-9:00 Завтрак.

9:00-11:00 Сбор катамаранов, погрузка вещей.

11:00-13:00 Сплав по реке Акчим до реки Вишера.

Сплав до камня Писанный.

Восхождение на камень.

13:00-14:00 Обед.

14:00-19:00 Сплав до камня Бычок, восхождение на камень.

С 19:00 разбиваем палаточный лагерь, ужинаем.

Сон в палатках.

Начало сплава. Восхождение на камни Писанный и БычокНачало сплава. Восхождение на камни Писанный и БычокНачало сплава. Восхождение на камни Писанный и БычокНачало сплава. Восхождение на камни Писанный и Бычок
3 день

Сплав по Вишере. Камень Дыроватый. Поселок Большой Щугор

09:00 Подъем.

Умывание в реке.

09:30 Завтрак.

11:00 Сплав до по Вишере.

В течение дня на встретятся: камень Дыроватый (экскурсия по скале) и камень Источный, поселок бывших алмазников Большой Щугор (экскурсия).

В течение дня обед.

19:00 Ужин.

Ночевка в палатках.

Классическая туристическая баня (парилка) на речных камнях (по возможности).

Сплав по Вишере. Камень Дыроватый. Поселок Большой ЩугорСплав по Вишере. Камень Дыроватый. Поселок Большой ЩугорСплав по Вишере. Камень Дыроватый. Поселок Большой ЩугорСплав по Вишере. Камень Дыроватый. Поселок Большой Щугор
4 день

Сплав до камня Говорливый

8:00 Подъем.

08:00-9:00 Завтрак.

9:00-11:00 Сбор лагеря, погрузка вещей на катамараны.

11:00-18:00 Сплав через поселок Вишерогорск до камня Говорливый.

Экскурсия на камень.

В течении дня обед.

С 18:00 Разбиваем лагерь напротив камня Говорливый.

Классическая туристическая баня (парилка) на речных камнях (по возможности).

Сон в палатках.

Сплав до камня ГоворливыйСплав до камня ГоворливыйСплав до камня ГоворливыйСплав до камня Говорливый
5 день

Камень Ветлан. Отъезд

8:00 Подъем.

08:00-9:00 Завтрак.

9:00-11:00 Сбор лагеря, погрузка вещей на катамараны.

11:00-17:00 Сплав до камня Ветлан.

Экскурсия на камень.

В течении дня обед.

17:00-18:00 Разбор катамаранов.

Погрузка вещей в автобус.

18:00 Ориентировочное время отправления группы в Пермь.

23:00 Ориентировочное время прибытия группы в Пермь, ул. Ленина, 53 (Театр-Театр).

Камень Ветлан. ОтъездКамень Ветлан. ОтъездКамень Ветлан. ОтъездКамень Ветлан. Отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в палатке (место в палатке) и ночной переезд в автобусе.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от даты заезда, руб:

Датывзрослыйпенсионер (по возрасту)дети (от 12 до 16)дети (от 8 до 11 лет)дети (от 3 до 7 лет)
12-16 июня, 26-30 июня, 7-11 августа, 21-25 августа 202412 94011 860 11 86011 14010 130
10-14 июля, 24-28 июля 202413 44012 360 12 36011 64010 630
За дополнительную плату возможно заказать отдельную палатку на себя или свою пару/семью:
  • двухместная палатка на одного человека – 500 руб. /чел.;
  • трехместная палатка на двоих (за 1 место) – 300 руб. /чел.;
  • четырехместная палатка на троих (за 1 место) – 250 руб. /чел.

Варианты проживания

Палаточный лагерь

3 ночи
В стоимость входит место в палатке, туристический коврик, cпальник с подголовником t.ext-5°С и доп. спальник на палатку, организация классической туристической бани (парилка) на речных камнях (по возможности), минимальное освещение на стоянке (один или несколько прожекторов), походный туалет (один или несколько).
Туристы под чутким руководством и непосредственном участии инструктора, занимаются общественными делами, например: разбивке лагеря, заготовке дров, приготовлении питания, сбором\разбором катамаранов и т. д.
Туристы самостоятельно ставят предоставленные палатки, укладывают в них предоставленные коврики и спальники. После ночлега спальники, коврики, палатки аккуратно складываются и сдаются в общий инвентарь. Если Вы не умеете пользоваться данным снаряжением, Вам обязательно помогут инструктора и их помощники!

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер (комфортабельный автобус)
  • Четырехразовое питание: завтрак, сухой паек на ходовой день, обед, ужин (используются: мясо в первые дни (например: свинина, говядина, баранина, курица), тушенка в последние дни, овощи, фрукты, натуральный кофе и т. д.)
  • Услуги инструктора по туризму (помощников инструктора и поваров в зависимости от группы)
  • Экскурсии по программе
  • Страхование во время автобусной перевозки
  • Аренда снаряжения общего пользования (катамараны, бензопила, тенты, костровое и т. д.)
  • Аренда личного снаряжения (место в палатке, туристический коврик, cпальник с подголовником t. ext-5°С, страховочный жилет)
  • Организация классической туристической бани на речных камнях (парилка) (по возможности)
  • Минимальное освещение на стоянке (один или несколько прожекторов)
  • Походный туалет (один или несколько)
  • Входной билет в ПП «Пермский»
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Пермь и обратно
  • Туристическая страховка
  • Страхование туриста на случаи получения травм во время реализации туристического продукта на сумму максимальной выплаты 300 000 (триста тысяч) рублей. - 650 руб. /чел
  • Двухместная палатка на одного человека - 500 руб. /чел
  • Трехместная палатка на двоих (за 1 место) - 300 руб. /чел
  • Четырехместная палатка на троих (за 1 место) - 250 руб. /чел
Место начала и завершения?
Пермь
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • документы (можно копии или фотографии): паспорт – тот, на который куплен билет, полис ОМС – обязательно;
  • герметичная упаковка для документов – можно купить, а можно взять плотный п/э пакет на застёжке, по размеру паспорта.
  • туалетные и банные принадлежности (на сплаве бани походные, туристические);
  • К,Л,М,Н (кружка, миска, ложка, нож складной или в ножнах);
  • обувь: сапоги резиновые (лучше с высоким голенищем), обувь для восхождений и легкую быстросохнущую обувь (можно пластиковые шлепанцы);
  • штормовой костюм. Это верхняя одежда туриста: куртка ("штормовка") и брюки (полукомбинезон). Изготавливается из плотной, непродуваемой ткани (обычно из тонкого брезента) с водоотталкивающей пропиткой; имеет 6-8 наружных и внутр. карманов с застёжками "молния", чтобы в них не попадал песок или снег (если "молний" нет, желательно их вшить).
  • сменку одежды, белья, носков, обуви.
  • от солнца: головной убор с козырьком, косметические средства, легкая одежда с рукавами, солнцезащитные очки (по желанию);
  • защита от дождя (как вариант П/Э накидка - китайский дождевик);
  • репеллент от насекомых и акарицидные средства против клещей (можно универсальные средства по типу рефтамида "Таежный");
  • иголку, нитку, 2-3 пуговицы, спички в непромокаемой упаковке, индивидуальные для каждого медикаменты;
  • рюкзак, гермомешок (в дождливую погоду);
  • перчатки с пупырышками 2-3 пары (можно использовать обычные рабочие перчатки). Для защиты рук во время лагерной работы и для защиты от солнца в пик его активности;
  • налобный фонарь с запасными батарейками;
  • бутылку 1,5л с питьевой водой (чтобы было место, куда набирать личную питьевую воду на маршруте) или термос;
  • хоба (сидушка на резинке), для возможности комфортно сидеть на любой поверхности (в том числе сырой и холодной);
  • паурбанк для зарядки своих гаджетов;
  • для сна в спальниках - нательное белье. Если Вы знаете, что часто мерзнете, то лучше взять с собой комплект термобелья для сна и теплые носки, без тугой резинки;
  • личные медикаменты, если у вас есть определенные заболевания или предпочтения по препаратам. Групповая аптечка носит общий характер.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Как организован быт в походном лагере?

Туристы под чутким руководством и непосредственном участии инструктора, занимаются общественными делами, например: разбивке лагеря, заготовке дров, приготовлении питания, сбором\разбором катамаранов и т. д.

Туристы самостоятельно ставят предоставленные палатки, укладывают в них предоставленные коврики и спальники. После ночлега спальники, коврики, палатки аккуратно складываются и сдаются в общий инвентарь. Если Вы не умеете пользоваться данным снаряжением, Вам обязательно помогут инструктора и их помощники!

СКИДКА на последний ряд с неоткидными спинками сидений - 500 рублей!

Чем отличается спасательный жилет от страховочного?

Основное отличие жилетов состоит в том, что страховочные жилеты созданы для того, чтобы помочь человеку плыть, если его лодка (или другое маленькое судно) перевернулась, а спасательные жилеты удерживают на плаву без необходимости самостоятельно плыть, с удержанием в том числе человека без сознания.

Спасательные жилеты препятствуют нормальному плаванию и поэтому не подходят для сплавов по местным небольшим рекам. Например, если судно перевернётся во время прохождения порога, или же Вы будете просто плавать в жаркие дни в спасательном жилете, спасательный жилет будет мешать вашему возвращению на судно, а вот страховочный жилет поможет вам плыть, т. к. не будет ограничивать ваши движения.

Какие меры безопасности на маршруте?
  • Минимум один сотрудник на маршруте с навыками оказания первой помощи, прошедший обучение в «Пермской краевой школе медицины катастроф» по программе «Первая помощь по спасению и поддержанию жизни пострадавших в ЧС»;
  • Расширенная групповая аптечка первой помощи (в том числе со средствами для СЛР, спас. одеялами и косынками и т. д.);
  • Наличие раций (у инструкторов);
  • Регистрация группы в МЧС.

В случае отставания группы от графика в связи с неблагоприятными погодными условиями (проливные дожди, сильный встречный ветер) или из-за низкого уровня воды, последний день может проходится катамаранами в связке под мотором. Мы заботимся о том, чтобы Ваш отдых был именно отдыхом, а не сдачей норм по гребле на катамаранах!

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
14 авг 2023
Господа, как шикарно у нас прошёл сплав. Всё было чудесно, грамотные и надёжные инструктора, группа подобралась очень великолепная, красота края завораживающая. Очень рада, что выбрали вас. Премию за очень хорошую работу ИНСТРУКТОРАМ
З
4 июля 2023
Отличный сплав. Хорошая организация. Питание выше всяких похвал. Самое главное-попутчиков на реке Вишера не так много в будние дни.
Красивые места.
Отличный сплав. Хорошая организация. Питание выше всяких похвал. Самое главное-попутчиков на реке Вишера не так много в будние дни.Отличный сплав. Хорошая организация. Питание выше всяких похвал. Самое главное-попутчиков на реке Вишера не так много в будние дни.Отличный сплав. Хорошая организация. Питание выше всяких похвал. Самое главное-попутчиков на реке Вишера не так много в будние дни.Отличный сплав. Хорошая организация. Питание выше всяких похвал. Самое главное-попутчиков на реке Вишера не так много в будние дни.
А
15 сен 2023
Что сказать? Все скверно: все дни нас поливало сверху, мокрая одежда, обувь, мокрый лес, кусты, трава. А реки обмелели, то и дело скребли по камням, приходилось спрыгивать и вытаскивать катамаран. Короче, не обеспечили ни погоду, ни природу. А к организации нареканий нет. Транспорт и туда, и обратно подавался четко, вовремя, вёз хорошо. Отличный гид-инструктор Алексей, вёл уверенно, спокойно, со знанием дела и с веселым расположением духа. И повар-завхоз Александра -молодец! Весело, с улыбочкой, быстро, четко: костёр горит, продукты режутся, котлы шкварчат. Пища отменного качества, достаточного вполне количества. Разнообразие вкусных блюд. Без повторов!
Обеспечение инвентарем так же на уровне: всего хватало - палаток, спальников, пенок, посуды, топоров…
Короче, принимающая сторона отлично подготовил и провёл наш сплав!

Тур входит в следующие категории Перми

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