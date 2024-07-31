Откройте для себя красоту Пермского края и окунитесь в атмосферу дикой природы, истории и легенд российской провинции.
Программа тура по дням
Заброска на маршрут. Сплав 15 км
7:00 Выезд группы из Перми, ул. Ленина, 53 (Театр-Театр).
13:00 Прибытие группы в п. Кын. Сбор катамаранов.
Обед.
Сплав до камня Востряк.
Достопримечательности: памятник в п. Кын, камень Стеновой, камень Мултык, камень Востряк.
Ужин.
Сон в палатках.
Сплав до камня Омутной, 21 км
Сплав до камня Омутной.
Достопримечательности: памятник в деревне Верхняя Ослянка, скала Сосун, камень Синий, камень Девичьи слезы, камень Омутной.
В течение дня обед.
Ужин.
Сон в палатках.
Сплав до камня Большой Стрельный, 22 км
Сплав до камня Большой Стрельный.
Достопримечательности: Антонов камень, камень Боец, камень Ермак, камень Котел.
В течение дня обед.
Ужин.
Сон в палатках.
Сплав до камня Четыре Брата, 24 км
Сплав до камня «Четыре брата».
Достопримечательности: камень «Печка», камень «Острый», Круглый мыс, подъем на камень «Четыре брата».
В течение дня обед.
Ужин.
Сон в палатках.
Сплав до п. Усть-Койва, 20 км
Сплав до п. Усть-Койва.
Достопримечательности: скала Юрта, камень Желтый, камень Плиты, камень Кирпичный, камень Печка.
В течение дня обед.
Ужин.
Сон в палатках.
Сплав 25 км и восхождение на «Красный камень»
8:00–9:00 Завтрак.
9:00–11:00 Погрузка на катамараны.
11:00–13:00 Экскурсия на камень Дыроватый, карстовую арку Царские ворота и грот Влюбленных.
Смотровая площадка на долину реки Чусовой.
13:00–14:00 Обед.
14:00–19:00 Сплав по Чусовой, совершаем восхождение на «Красный камень». Осмотр развалин бывшей зоны политических заключенных «Створ».
Ужин.
Сон в палатках.
Сплав до г. Чусовой, 17 км
8:00–9:00 Завтрак.
9:00–11:00 Погрузка на катамараны.
11:00–13:00 Сплав до Голубого озера. Осмотр Малых и Больших Глухих камней.
13:00–14:00 Обед.
14:00–17:00 Сплав до г. Чусовой. Осмотр камня Гребешок.
17:00–18:00 Погрузка вещей в автобус.
18:00 Ориентировочное время отправления группы в Пермь.
21:00 Ориентировочное время возвращения группы в Пермь.
Проживание
Тур предусматривает проживание в палатке.
Стоимость на 1 человека в зависимости от даты заезда и возраста, руб:
|Июнь, август
|Июль
|Взрослый
|15560
|16060
|Пенсионер
|13940
|14440
|Дети от 12 до 16 лет
|13940
|14440
|Дети от 8 до 11 лет
|12860
|13360
|Дети от 3 до 7 лет
|11470
|11970
Обратите внимание: если турист едет один и он не доплачивает за особое размещение, то его могут заселить в 2-3 местную палатку с подселением (женщину к женщинам, мужчину к мужчинам). Если подселения нет, то выдается палатка на одного.
Варианты проживания
Туристическая палатка
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер (комфортабельный автобус)
- Четырехразовое питание: завтрак, сухой паек на ходовой день, обед, ужин
- Услуги инструктора по туризму (помощников инструктора и поваров в зависимости от группы)
- Экскурсии по программе
- Страхование во время автобусной перевозки
- Аренда снаряжения общего пользования (катамараны, бензопила, тенты, костровое и т. д.)
- Аренда личного снаряжения (место в палатке, туристический коврик, cпальник с подголовником комфорта +5°С, страховочный жилет*)
- Организация туристической бани (по возможности)
- Минимальное освещение на стоянке (один или несколько прожекторов)
- Походный туалет (один или несколько)
- Оснащение одного катамарана мотором
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Пермь и обратно
- Туристическая страховка на 7 дней - 910 руб/чел (см. «Важно знать»)
- Двухместная палатка на одного человека - 500 руб/чел
- Трехместная палатка на двоих (за 1 место) - 300 руб/чел
- Четырехместная палатка на троих (за 1 место) - 250 руб/чел
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Паспорт – тот, на который куплен билет.
- Полис ОМС – обязательно!
- Герметичная упаковка для документов – можно купить, а можно взять плотный п/э пакет на застёжке, по размеру паспорта.
- Туалетные и банные принадлежности (на сплаве бани походные, туристические).
- К, Л, М, Н (кружка, миска, ложка, нож складной или в ножнах).
- Обувь: сапоги резиновые (лучше с высоким голенищем), обувь для восхождений и легкая быстросохнущая обувь (можно пластиковые шлепанцы).
- Штормовой костюм. Это верхняя одежда туриста: куртка («штормовка») и брюки (полукомбинезон). Изготавливается из плотной, непродуваемой ткани (обычно из тонкого брезента) с водоотталкивающей пропиткой; имеет наружные и внутренние карманы с застёжками «молния», чтобы в них не попадал песок или снег (если «молний» нет, желательно их вшить).
- Сменку одежды, белья, носков, обуви.
- От солнца: головной убор с козырьком, косметические средства, легкая одежда с рукавами, солнцезащитные очки (по желанию).
- Защита от дождя (как вариант — п/э накидка — китайский дождевик).
- Репеллент от насекомых и акарицидные средства против клещей (можно универсальные средства по типу «Рефтамида», «Таежный»).
- Иголку, нитку, пуговицы, спички в непромокаемой упаковке, индивидуальные для каждого медикаменты.
- Рюкзак, гермомешок (в дождливую погоду).
- Перчатки с пупырышками — пары (можно использовать обычные рабочие перчатки). Для защиты рук во время лагерной работы и для защиты от солнца в пик его активности.
- Налобный фонарь с запасными батарейками.
- Бутылку с питьевой водой (чтобы было место, куда набирать личную питьевую воду на маршруте) или термос.
- Хоба (сидушка на резинке) для возможности комфортно сидеть на любой поверхности (в том числе сырой и холодной).
- Powerbank для зарядки своих гаджетов.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Как обеспечивается безопасность на маршруте?
- Минимум один сотрудник на маршруте с навыками оказания первой помощи, прошедший обучение в «Пермской краевой школе медицины катастроф» по программе «Первая помощь по спасению и поддержанию жизни пострадавших в ЧС».
- Расширенная групповая аптечка первой помощи (в том числе со средствами для СЛР, спас. одеялами и косынками и т. д.).
- Наличие раций (у инструкторов).
- Регистрация группы в МЧС.
Ппочему предоставляется страховочный жилет, а не спасательный?
Основное отличие жилетов состоит в том, что страховочные жилеты созданы для того, чтобы помочь человеку плыть, если его лодка (или другое маленькое судно) перевернулась, а спасательные жилеты удерживают на плаву без необходимости самостоятельно плыть, с удержанием в том числе человека без сознания.
Спасательные жилеты препятствуют нормальному плаванию и поэтому не подходят для сплавов по местным небольшим рекам.
Например, если судно перевернётся во время прохождения порога или же Вы будете просто плавать в жаркие дни в спасательном жилете, спасательный жилет будет мешать вашему возвращению на судно, а вот страховочный жилет поможет вам плыть, т. к. не будет ограничивать ваши движения.
Какое будет питание на маршруте?
Используются: мясо в первые дни (например: свинина, говядина, баранина, курица), тушенка в последние дни, овощи, фрукты, натуральный кофе и т. д.
Какую страховку можно приобрести дополнительно?
Страхование туриста на случаи получения травм во время реализации Туристического продукта на сумму максимальной выплаты 300 000 (триста тысяч) рублей.
Стоимость – 910 руб/чел.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Даже несмотря на плохую погоду (4 дня шли дожди) все прошло просто прекрасно. Прекрасные инструкторы, очень вкусная еда и интересные пешие походы от лагеря. Также очень порадовали красивые виды природы и тишина.
В общем, рекомендую.