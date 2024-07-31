Сплав по реке Чусовая от п. Кын до г. Чусовой

Сплав по реке Чусовая от п
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по реке Чусовой вместе с нами! Вас ждут 7 дней приключений, сплав по живописной реке и ночевки под звездным небом.

Откройте для себя красоту Пермского края и окунитесь в атмосферу дикой природы, истории и легенд российской провинции.
5
3 отзыва
Сплав по реке Чусовая от п. Кын до г. Чусовой
Сплав по реке Чусовая от п. Кын до г. Чусовой
Сплав по реке Чусовая от п. Кын до г. Чусовой
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Заброска на маршрут. Сплав 15 км

7:00 Выезд группы из Перми, ул. Ленина, 53 (Театр-Театр).

13:00 Прибытие группы в п. Кын. Сбор катамаранов.

Обед.

Сплав до камня Востряк.

Достопримечательности: памятник в п. Кын, камень Стеновой, камень Мултык, камень Востряк.

Ужин.

Сон в палатках.

Заброска на маршрут. Сплав 15 кмЗаброска на маршрут. Сплав 15 км
2 день

Сплав до камня Омутной, 21 км

Сплав до камня Омутной.

Достопримечательности: памятник в деревне Верхняя Ослянка, скала Сосун, камень Синий, камень Девичьи слезы, камень Омутной.

В течение дня обед.

Ужин.

Сон в палатках.

Сплав до камня Омутной, 21 кмСплав до камня Омутной, 21 км
3 день

Сплав до камня Большой Стрельный, 22 км

Сплав до камня Большой Стрельный.

Достопримечательности: Антонов камень, камень Боец, камень Ермак, камень Котел.

В течение дня обед.

Ужин.

Сон в палатках.

Сплав до камня Большой Стрельный, 22 кмСплав до камня Большой Стрельный, 22 км
4 день

Сплав до камня Четыре Брата, 24 км

Сплав до камня «Четыре брата».

Достопримечательности: камень «Печка», камень «Острый», Круглый мыс, подъем на камень «Четыре брата».

В течение дня обед.

Ужин.

Сон в палатках.

Сплав до камня Четыре Брата, 24 кмСплав до камня Четыре Брата, 24 км
5 день

Сплав до п. Усть-Койва, 20 км

Сплав до п. Усть-Койва.

Достопримечательности: скала Юрта, камень Желтый, камень Плиты, камень Кирпичный, камень Печка.

В течение дня обед.

Ужин.

Сон в палатках.

Сплав до п. Усть-Койва, 20 кмСплав до п. Усть-Койва, 20 км
6 день

Сплав 25 км и восхождение на «Красный камень»

8:00–9:00 Завтрак.

9:00–11:00 Погрузка на катамараны.

11:00–13:00 Экскурсия на камень Дыроватый, карстовую арку Царские ворота и грот Влюбленных.

Смотровая площадка на долину реки Чусовой.

13:00–14:00 Обед.

14:00–19:00 Сплав по Чусовой, совершаем восхождение на «Красный камень». Осмотр развалин бывшей зоны политических заключенных «Створ».

Ужин.

Сон в палатках.

Сплав 25 км и восхождение на «Красный камень»
7 день

Сплав до г. Чусовой, 17 км

8:00–9:00 Завтрак.

9:00–11:00 Погрузка на катамараны.

11:00–13:00 Сплав до Голубого озера. Осмотр Малых и Больших Глухих камней.

13:00–14:00 Обед.

14:00–17:00 Сплав до г. Чусовой. Осмотр камня Гребешок.

17:00–18:00 Погрузка вещей в автобус.

18:00 Ориентировочное время отправления группы в Пермь.

21:00 Ориентировочное время возвращения группы в Пермь.

Сплав до г. Чусовой, 17 кмСплав до г. Чусовой, 17 км

Проживание

Тур предусматривает проживание в палатке.

Стоимость на 1 человека в зависимости от даты заезда и возраста, руб:

Июнь, августИюль
Взрослый1556016060
Пенсионер1394014440
Дети от 12 до 16 лет1394014440
Дети от 8 до 11 лет1286013360
Дети от 3 до 7 лет1147011970

Обратите внимание: если турист едет один и он не доплачивает за особое размещение, то его могут заселить в 2-3 местную палатку с подселением (женщину к женщинам, мужчину к мужчинам). Если подселения нет, то выдается палатка на одного.

Варианты проживания

Туристическая палатка

6 ночей

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер (комфортабельный автобус)
  • Четырехразовое питание: завтрак, сухой паек на ходовой день, обед, ужин
  • Услуги инструктора по туризму (помощников инструктора и поваров в зависимости от группы)
  • Экскурсии по программе
  • Страхование во время автобусной перевозки
  • Аренда снаряжения общего пользования (катамараны, бензопила, тенты, костровое и т. д.)
  • Аренда личного снаряжения (место в палатке, туристический коврик, cпальник с подголовником комфорта +5°С, страховочный жилет*)
  • Организация туристической бани (по возможности)
  • Минимальное освещение на стоянке (один или несколько прожекторов)
  • Походный туалет (один или несколько)
  • Оснащение одного катамарана мотором
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Пермь и обратно
  • Туристическая страховка на 7 дней - 910 руб/чел (см. «Важно знать»)
  • Двухместная палатка на одного человека - 500 руб/чел
  • Трехместная палатка на двоих (за 1 место) - 300 руб/чел
  • Четырехместная палатка на троих (за 1 место) - 250 руб/чел
Место начала и завершения?
Пермь
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Паспорт – тот, на который куплен билет.
  • Полис ОМС – обязательно!
  • Герметичная упаковка для документов – можно купить, а можно взять плотный п/э пакет на застёжке, по размеру паспорта.
  • Туалетные и банные принадлежности (на сплаве бани походные, туристические).
  • К, Л, М, Н (кружка, миска, ложка, нож складной или в ножнах).
  • Обувь: сапоги резиновые (лучше с высоким голенищем), обувь для восхождений и легкая быстросохнущая обувь (можно пластиковые шлепанцы).
  • Штормовой костюм. Это верхняя одежда туриста: куртка («штормовка») и брюки (полукомбинезон). Изготавливается из плотной, непродуваемой ткани (обычно из тонкого брезента) с водоотталкивающей пропиткой; имеет наружные и внутренние карманы с застёжками «молния», чтобы в них не попадал песок или снег (если «молний» нет, желательно их вшить).
  • Сменку одежды, белья, носков, обуви.
  • От солнца: головной убор с козырьком, косметические средства, легкая одежда с рукавами, солнцезащитные очки (по желанию).
  • Защита от дождя (как вариант — п/э накидка — китайский дождевик).
  • Репеллент от насекомых и акарицидные средства против клещей (можно универсальные средства по типу «Рефтамида», «Таежный»).
  • Иголку, нитку, пуговицы, спички в непромокаемой упаковке, индивидуальные для каждого медикаменты.
  • Рюкзак, гермомешок (в дождливую погоду).
  • Перчатки с пупырышками — пары (можно использовать обычные рабочие перчатки). Для защиты рук во время лагерной работы и для защиты от солнца в пик его активности.
  • Налобный фонарь с запасными батарейками.
  • Бутылку с питьевой водой (чтобы было место, куда набирать личную питьевую воду на маршруте) или термос.
  • Хоба (сидушка на резинке) для возможности комфортно сидеть на любой поверхности (в том числе сырой и холодной).
  • Powerbank для зарядки своих гаджетов.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Как обеспечивается безопасность на маршруте?
  1. Минимум один сотрудник на маршруте с навыками оказания первой помощи, прошедший обучение в «Пермской краевой школе медицины катастроф» по программе «Первая помощь по спасению и поддержанию жизни пострадавших в ЧС».
  2. Расширенная групповая аптечка первой помощи (в том числе со средствами для СЛР, спас. одеялами и косынками и т. д.).
  3. Наличие раций (у инструкторов).
  4. Регистрация группы в МЧС.
Ппочему предоставляется страховочный жилет, а не спасательный?

Основное отличие жилетов состоит в том, что страховочные жилеты созданы для того, чтобы помочь человеку плыть, если его лодка (или другое маленькое судно) перевернулась, а спасательные жилеты удерживают на плаву без необходимости самостоятельно плыть, с удержанием в том числе человека без сознания.

Спасательные жилеты препятствуют нормальному плаванию и поэтому не подходят для сплавов по местным небольшим рекам.

Например, если судно перевернётся во время прохождения порога или же Вы будете просто плавать в жаркие дни в спасательном жилете, спасательный жилет будет мешать вашему возвращению на судно, а вот страховочный жилет поможет вам плыть, т. к. не будет ограничивать ваши движения.

Какое будет питание на маршруте?

Используются: мясо в первые дни (например: свинина, говядина, баранина, курица), тушенка в последние дни, овощи, фрукты, натуральный кофе и т. д.

Какую страховку можно приобрести дополнительно?

Страхование туриста на случаи получения травм во время реализации Туристического продукта на сумму максимальной выплаты 300 000 (триста тысяч) рублей.

Стоимость – 910 руб/чел.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
И
31 июл 2024
Отличный сплав.
Даже несмотря на плохую погоду (4 дня шли дожди) все прошло просто прекрасно. Прекрасные инструкторы, очень вкусная еда и интересные пешие походы от лагеря. Также очень порадовали красивые виды природы и тишина.
В общем, рекомендую.
Е
18 июл 2024
Сплав прошёл отлично, места очень живописные, организаторы молодцы. Всё было на уровне. Питание разнообразное. Спасибо отдельно инструктору Владимиру и повару Веронике.
А
17 июл 2024
Все было шикарно, и еда и организация всех мероприятий, и провожатые грамотные и позитивные, все понравилось, даже погода побаловала и солнцем и тучками, а мы же знаем, что не бывает плохой погоды, бывает плохое настроение, так вот оно всегда держалось на максимальной планке!!!
Все было шикарно, и еда и организация всех мероприятий, и провожатые грамотные и позитивные, все понравилось,Все было шикарно, и еда и организация всех мероприятий, и провожатые грамотные и позитивные, все понравилось,Все было шикарно, и еда и организация всех мероприятий, и провожатые грамотные и позитивные, все понравилось,Все было шикарно, и еда и организация всех мероприятий, и провожатые грамотные и позитивные, все понравилось,

Тур входит в следующие категории Перми

Похожие туры из Перми

Холодный сплав по Сылве в Пермском крае
На автобусе
3 отзыва
1 день
Холодный сплав по Сылве в Пермском крае
Начало: Пермь
3 ноя в 10:00
15 900 за человека
Пермская кругосветка. Зимнее путешествие
Пешая
На автобусе
3 отзыва
5 дней
Пермская кругосветка. Зимнее путешествие
Начало: Россия, Пермь
3 янв в 10:00
19 фев в 10:00
от 34 500 за человека
Гастросплав на каяках по природному парку Пермский
Пешая
Прогулки на каяках
3 отзыва
5 дней
Гастросплав на каяках по природному парку Пермский
Начало: Пермь
9 сен в 10:00
149 900 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Перми
Все туры из Перми
ХорошоТам