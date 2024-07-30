Проведите 4 незабываемых дня на реке Ай всей семьей! Эта уральская река очень красива: неширокая, спокойная, местами с перекатами и мелями, окруженная высокими скалистыми берегами, заросшими лесом. Во время сплава по реке Ай постоянно встречаются интересные скалы со смотровыми площадками и практически неизведанные и малодоступные пещеры.

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14:00 Ориентировочное время отправления группы в Пермь из д. Лаклы.

В течение дня осмотр Алексеевских притесов, скалы Ласточнина гнездо, скалы Пьющий пес и скалы Шаман, скалы у Черемухового острова, скалы Шапочка, скалы Кулисные, скалы Пристань.

Проживание

Тур предусматривает проживание в палатке.

Стоимость на 1 человека в зависимости от даты заезда и возраста, руб:

Июнь, август, сентябрь, заезд 4-7 июля Заезды с 11 по 28 июля Взрослый 10670 11170 Пенсионер (при наличии пенсионного удостоверения) 10130 10630 Дети от 12 до 16 лет 10130 10630 Дети от 8 до 11 лет 9770 10270 Дети от 3 до 7 лет 9040 9540

Обратите внимание: если турист едет один и он не доплачивает за особое размещение, то его могут заселить в 2-3-местную палатку с подселением (женщину к женщинам, мужчину к мужчинам). Если подселения нет, то выдается палатка на одного.

Скидка на последний ряд в автобусе с неоткидными спинками сидений – 500 рублей!