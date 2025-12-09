-
10%
Индивидуальная
до 6 чел.
Уютный парк Александрия
Парк Александрия в Петергофе - это уголок истории и уединения. Откройте для себя личные истории императорской семьи в камерной обстановке
Начало: На Санкт-Петербургском проспекте
«Дворец Коттедж — летняя резиденция Николая I и Александры Фёдоровны, наполненная камерными шедеврами»
Завтра в 08:30
11 дек в 08:30
6003 ₽
6670 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Нижний парк Петергофа: всё о русском Версале
Петергоф раскрывает свои тайны: фонтаны-шутихи, дворцы у воды и инженерные чудеса. Откройте для себя русский Версаль за один день
«подойдём ко дворцу Монплезир — старейшей резиденции на территории Нижнего парка»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
8000 ₽ за всё до 7 чел.
Фотопрогулка
до 5 чел.
Фотопрогулка по Петергофу
Откройте для себя красоту Петергофа с профессиональным фотографом. Уникальные снимки на фоне фонтанов и аллей ждут вас
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
8700 ₽ за всё до 5 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Петергофу в категории «Дворцы, замки и особняки»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Петергофе
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Петергофе
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Петергофу в декабре 2025
Сейчас в Петергофе в категории "Дворцы, замки и особняки" можно забронировать 3 экскурсии от 6003 до 8700 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Забронируйте экскурсию в Петергофе на 2025 год по теме «Дворцы, замки и особняки», 8 ⭐ отзывов, цены от 6003₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль