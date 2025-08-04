-
5%
Индивидуальная
до 7 чел.
Нижний парк Петергофа: всё о русском Версале
Петергоф раскрывает свои тайны: фонтаны-шутихи, дворцы у воды и инженерные чудеса. Откройте для себя русский Версаль за один день
Завтра в 11:00
11 авг в 14:00
7600 ₽
8000 ₽ за всё до 7 чел.
-
5%
Индивидуальная
Нижний парк Петергофа
Петергоф - это место, где история оживает. Погрузитесь в атмосферу величия и узнайте секреты, которые хранит Нижний парк
Начало: На Дворцовой площади в Петергофе
Сегодня в 09:00
11 авг в 09:00
от 3325 ₽
3500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Мир изящных фонтанов Петергофа
Погрузитесь в атмосферу величия Петергофа, наслаждаясь красотой фонтанов и историей императорской резиденции. Это будет незабываемо
Начало: У восточного входа в парк
11 авг в 13:30
12 авг в 10:30
8600 ₽ за всё до 4 чел.
- ООльга4 августа 2025Прекрасная экскурсия с отличным гидом!
Нам невероятно повезло с гидом — Елена была очень внимательна, профессиональна и увлечённо рассказывала об истории
- ООлия12 июня 2025В целом хорошо, но рекомендации по ресторану понижает рейтинг экскурсии.
