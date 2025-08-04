читать дальше

Петергофа.

Экскурсия получилась насыщенной и познавательной: всё было объяснено понятно, живо и с интересными деталями, которые действительно запомнились.



Мы гуляли довольно долго, но время пролетело незаметно — Елена сумела сделать маршрут комфортным и увлекательным.

Чувствуется, что она любит свою работу и прекрасно знает материал.



Огромное спасибо за чудесную прогулку и атмосферу — рекомендуем от всей души!