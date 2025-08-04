Мои заказы

Экскурсии со скидкой в Петергофе до 5%

Найдено 3 экскурсии в категории «Скидки» в Петергофе, цены от 3325 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Нижний парк Петергофа: всё о русском Версале
Пешая
4 часа
-
5%
2 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
Нижний парк Петергофа: всё о русском Версале
Петергоф раскрывает свои тайны: фонтаны-шутихи, дворцы у воды и инженерные чудеса. Откройте для себя русский Версаль за один день
Завтра в 11:00
11 авг в 14:00
7600 ₽8000 ₽ за всё до 7 чел.
Нижний парк Петергофа: оранжерея, дворцы, фонтаны
Пешая
1.5 часа
-
5%
Индивидуальная
Нижний парк Петергофа
Петергоф - это место, где история оживает. Погрузитесь в атмосферу величия и узнайте секреты, которые хранит Нижний парк
Начало: На Дворцовой площади в Петергофе
Сегодня в 09:00
11 авг в 09:00
от 3325 ₽3500 ₽ за человека
Мир изящных фонтанов Петергофа
Пешая
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Мир изящных фонтанов Петергофа
Погрузитесь в атмосферу величия Петергофа, наслаждаясь красотой фонтанов и историей императорской резиденции. Это будет незабываемо
Начало: У восточного входа в парк
11 авг в 13:30
12 авг в 10:30
8600 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    4 августа 2025
    Нижний парк Петергофа: всё о русском Версале
    Прекрасная экскурсия с отличным гидом!

    Нам невероятно повезло с гидом — Елена была очень внимательна, профессиональна и увлечённо рассказывала об истории
    читать дальше

    Петергофа.
    Экскурсия получилась насыщенной и познавательной: всё было объяснено понятно, живо и с интересными деталями, которые действительно запомнились.

    Мы гуляли довольно долго, но время пролетело незаметно — Елена сумела сделать маршрут комфортным и увлекательным.
    Чувствуется, что она любит свою работу и прекрасно знает материал.

    Огромное спасибо за чудесную прогулку и атмосферу — рекомендуем от всей души!

  • О
    Олия
    12 июня 2025
    Нижний парк Петергофа: всё о русском Версале
    В целом хорошо, но рекомендации по ресторану понижает рейтинг экскурсии.

Ответы на вопросы от путешественников по Петергофу в категории «Скидки»

Сколько стоит экскурсия по Петергофу в августе 2025
Сейчас в Петергофе в категории "Скидки" можно забронировать 3 экскурсии от 3325 до 8600 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
