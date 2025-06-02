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Пешая 2 часа 15% Индивидуальная до 6 чел. Уютный парк Александрия - личная дача императорской семьи Познакомиться с другим Петергофом - местом, которое Романовы считали домашним раем на земле Начало: На Санкт-Петербургском проспекте 5670 ₽ 6670 ₽ за всё до 6 чел. Пешая 2 часа Индивидуальная до 5 чел. Царство Нептуна в Петергофе: прогулка по Нижнему парку Оценить масштаб и великолепие одной из главных приморских резиденций русских царей Начало: У входа в Нижний парк от 6688 ₽ за всё до 5 чел. Пешая 4 часа 5% Индивидуальная до 7 чел. Нижний парк Петергофа: всё о русском Версале Совершить неспешную прогулку по царству фонтанов и раскрыть их секреты 7600 ₽ 8000 ₽ за всё до 7 чел. Другие экскурсии Петергофа

Ответы на вопросы от путешественников по Петергофу в категории «Индивидуальные»

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