Фотопрогулка по Петергофу «Волшебство фонтанов и аллей»

Откройте для себя красоту Петергофа с профессиональным фотографом. Уникальные снимки на фоне фонтанов и аллей ждут вас
Петергоф - это не только великолепие архитектуры, но и живописные пейзажи, которые стоит запечатлеть.

Прогулка по Нижнему парку с его знаменитыми фонтанами, терраса Малого дворца и виды на Финский залив - всё это станет частью вашей уникальной фотосессии.

Увлекательное путешествие по аллеям и клумбам, а также снимки на фоне исторических памятников оставят незабываемые впечатления и более 50 профессиональных фотографий

5 причин купить эту прогулку с фотографом

  • 📸 Уникальные фотографии
  • 🌿 Прогулка по живописным аллеям
  • 🏰 Виды на исторические здания
  • 🌊 Пейзажи Финского залива
  • 🎨 Профессиональная цветокоррекция
Фотопрогулка по Петергофу «Волшебство фонтанов и аллей»© Мария
Что можно увидеть

  • Большой дворец
  • Нижний парк
  • Малый дворец
  • Эрмитаж
  • Коттедж

Описание фото-прогулки

Мы прогуляемся у Большого дворца, исследуем Нижний парк и его многочисленные фонтаны и статуи.

Посетим уютные локации для снимков, включая аллеи и цветущие клумбы.

Насладимся видами с террасы Малого дворца.

Прогуляемся по набережной, откуда открывается живописный вид на Финский залив.

Посмотрим другие интересные постройки, такие как Эрмитаж и Коттедж.

Сделаем великолепные фотографии на фоне исторических памятников и живописных пейзажей.

Организационные детали

  • Формат нашей фотопрогулки не предполагает исторического экскурса
  • Я снимаю на камеру Canon 6D
  • На следующий день вы получите 50+ фото в цветокоррекции в электроном виде любым удобным для вас способом
  • Вход в парк оплачивается дополнительно. Стоимость билета — от 550 до 1500 ₽ (зависит от сезона)

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария
Мария — ваш гид в Петергофе
Провела экскурсии для 249 туристов
Меня зовут Мария, я родилась и живу в прекрасном городе-герое Новороссийске. Я очень люблю природу и Краснодарский край, много путешествую. С радостью поделюсь с вами великолепными локациями, интересными местами и захватывающими видами. Побывав здесь однажды, вы влюбитесь в наш край и будете возвращаться снова и снова. До встречи!

Входит в следующие категории Петергофа

