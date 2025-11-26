Петергоф - это не только великолепие архитектуры, но и живописные пейзажи, которые стоит запечатлеть.
Прогулка по Нижнему парку с его знаменитыми фонтанами, терраса Малого дворца и виды на Финский залив - всё это станет частью вашей уникальной фотосессии.
Увлекательное путешествие по аллеям и клумбам, а также снимки на фоне исторических памятников оставят незабываемые впечатления и более 50 профессиональных фотографий
5 причин купить эту прогулку с фотографом
- 📸 Уникальные фотографии
- 🌿 Прогулка по живописным аллеям
- 🏰 Виды на исторические здания
- 🌊 Пейзажи Финского залива
- 🎨 Профессиональная цветокоррекция
Что можно увидеть
- Большой дворец
- Нижний парк
- Малый дворец
- Эрмитаж
- Коттедж
Описание фото-прогулки
Мы прогуляемся у Большого дворца, исследуем Нижний парк и его многочисленные фонтаны и статуи.
Посетим уютные локации для снимков, включая аллеи и цветущие клумбы.
Насладимся видами с террасы Малого дворца.
Прогуляемся по набережной, откуда открывается живописный вид на Финский залив.
Посмотрим другие интересные постройки, такие как Эрмитаж и Коттедж.
Сделаем великолепные фотографии на фоне исторических памятников и живописных пейзажей.
Организационные детали
- Формат нашей фотопрогулки не предполагает исторического экскурса
- Я снимаю на камеру Canon 6D
- На следующий день вы получите 50+ фото в цветокоррекции в электроном виде любым удобным для вас способом
- Вход в парк оплачивается дополнительно. Стоимость билета — от 550 до 1500 ₽ (зависит от сезона)
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Петергофе
Провела экскурсии для 249 туристов
Меня зовут Мария, я родилась и живу в прекрасном городе-герое Новороссийске. Я очень люблю природу и Краснодарский край, много путешествую. С радостью поделюсь с вами великолепными локациями, интересными местами и захватывающими видами. Побывав здесь однажды, вы влюбитесь в наш край и будете возвращаться снова и снова. До встречи!
