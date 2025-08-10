Мини-группа
до 5 чел.
Забытые усадьбы Нового Петергофа
Погрузитесь в атмосферу старинного Петергофа, узнайте истории его усадеб и соборов. Откройте для себя уникальные места, которые скрыты от глаз туристов
Начало: У собора Петра и Павла
Расписание: в субботу в 11:15, в воскресенье в 14:15
Завтра в 11:15
23 авг в 11:15
1200 ₽ за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Фонтаны Петергофа - брызги истории и вдохновения
Русский Версаль: летняя сказка на берегу Финского залива
Начало: У Верхнего сада
Расписание: ежедневно в 12:00 и 15:00
2300 ₽ за человека
Мини-группа
до 7 чел.
Сияние фонтанов Петергофа
Петергоф - это место, где история оживает. Полюбуйтесь каскадами фонтанов, величественным дворцом и вдохните свежий морской воздух
Начало: На ул. Морского Десанта
Расписание: в субботу и воскресенье в 11:00 и 14:00
Завтра в 11:00
17 авг в 11:00
7900 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталия10 августа 2025Экскурсия была интересна и содержательна. Нам все понравилось. Спасибо Руслану!
