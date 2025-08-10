Найдено 3 экскурсии в категории « Групповые » в Петергофе, цены от 1200 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 2 часа 1 отзыв Мини-группа до 5 чел. Забытые усадьбы Нового Петергофа Погрузитесь в атмосферу старинного Петергофа, узнайте истории его усадеб и соборов. Откройте для себя уникальные места, которые скрыты от глаз туристов Начало: У собора Петра и Павла Расписание: в субботу в 11:15, в воскресенье в 14:15 1200 ₽ за человека Пешая 2.5 часа Мини-группа до 8 чел. Фонтаны Петергофа - брызги истории и вдохновения Русский Версаль: летняя сказка на берегу Финского залива Начало: У Верхнего сада Расписание: ежедневно в 12:00 и 15:00 2300 ₽ за человека Пешая 2.5 часа Мини-группа до 7 чел. Сияние фонтанов Петергофа Петергоф - это место, где история оживает. Полюбуйтесь каскадами фонтанов, величественным дворцом и вдохните свежий морской воздух Начало: На ул. Морского Десанта Расписание: в субботу и воскресенье в 11:00 и 14:00 7900 ₽ за человека Другие экскурсии Петергофа Последние отзывы на экскурсии Н Наталия Забытые усадьбы Нового Петергофа в мини-группе Экскурсия была интересна и содержательна. Нам все понравилось. Спасибо Руслану!

