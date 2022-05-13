5 день

Вулкан Мутновский, водопад в каньоне Опасный

Трансфер на вездеходе к вулкану Мутновский — здесь мы совершим прогулку в самый кратер вулкана!

Интересно, что в него мы попадем через гигантский разлом в стенке кратера.

Увидим древнейшие следы извержений, а затем прогуляемся по фумарольному полю, кислотно-желтому от серы, где земля теплая и гудит под ногами из-за вырывающегося из фумарол под огромным давлением пара.

Посмотрим вулканическое озеро и активную воронку.

Затем мы отправимся к водопаду в каньоне Опасный, что на реке Вулканная, здесь с разноцветных и многослойных стен ущелья низвергает свои воды 80-метровый водопад.

В кратер Мутновского вулкана туда-обратно 6 км, набор высоты (а затем сброс) 250 м

По погодным условиям и, если группа будет достаточно быстрой, возможен дополнительный трек к Мутновской ГеоТЭС — геотермальную станцию, — где из энергии вулканов добывают электричество, станция обеспечивает 20% всей электроэнергии Камчатского края.

Интересное место в живописной горной долине, где тут и там из-под земли с огромным напором вырываются искусственные гейзеры — столбы пара.

Мимо станции пройдем по тропе к Малой долине гейзеров — на самом деле, это активное фумарольное поле.

Его горячие газы подогревают холодную воду горного ручья, в результате чего здесь можно наблюдать фонтаны горячей воды и пара и интересный практически безжизненный разноцветный ландшафт.

В 2021 году произошло обрушение породы и ледника на тропе в кратер вулкана Мутновского.

В случае, если природный парк не откроет альтернативный безопасный маршрут, у нас будет возможность посетить водопад в каньоне Опасный, лавово-ледовые пещеры Мутновского, а также Мутновскую ГеоТэс.

От вулкана Мутновский до ГеоТЭС около 10 км с незначительным набором высоты и сбросом 500 м.