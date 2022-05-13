Большой тур по вулканам Камчатки

Мы исполняем мечты. Поехать на Край света, взойти на действующие вулканы, посмотреть на следы недавних извержений

5
1 отзыв
Мы исполняем мечты. Поехать на Край света, взойти на действующие вулканы, посмотреть на следы недавних извержений. Прожить вместе маленькую жизнь — всё это возможно. Нас ждут посиделки у вечернего костра под звёздным Камчатским небом. Терпкий чай с запахом дыма, разговоры о жизни и приключениях.
Большой тур по вулканам Камчатки
Большой тур по вулканам Камчатки
Большой тур по вулканам Камчатки
Большой тур по вулканам Камчатки
Большой тур по вулканам Камчатки
Большой тур по вулканам Камчатки
Большой тур по вулканам Камчатки
Большой тур по вулканам Камчатки
Большой тур по вулканам Камчатки
Большой тур по вулканам Камчатки
Большой тур по вулканам Камчатки
Большой тур по вулканам Камчатки
Большой тур по вулканам Камчатки
Большой тур по вулканам Камчатки
Большой тур по вулканам Камчатки
Большой тур по вулканам Камчатки
Большой тур по вулканам Камчатки
Большой тур по вулканам Камчатки
Большой тур по вулканам Камчатки
Большой тур по вулканам Камчатки
Большой тур по вулканам Камчатки
Большой тур по вулканам Камчатки
Большой тур по вулканам Камчатки
Большой тур по вулканам Камчатки
Большой тур по вулканам Камчатки
Большой тур по вулканам Камчатки
Большой тур по вулканам Камчатки
Большой тур по вулканам Камчатки
Большой тур по вулканам Камчатки
Большой тур по вулканам Камчатки
Большой тур по вулканам Камчатки
Большой тур по вулканам Камчатки
Большой тур по вулканам Камчатки
Большой тур по вулканам Камчатки
Большой тур по вулканам Камчатки
Большой тур по вулканам Камчатки
Большой тур по вулканам Камчатки
Большой тур по вулканам Камчатки
Большой тур по вулканам Камчатки
Большой тур по вулканам Камчатки
Большой тур по вулканам Камчатки
Большой тур по вулканам Камчатки
Большой тур по вулканам Камчатки
Большой тур по вулканам Камчатки
Большой тур по вулканам Камчатки
Большой тур по вулканам Камчатки
Большой тур по вулканам Камчатки
Большой тур по вулканам Камчатки
Большой тур по вулканам Камчатки
Большой тур по вулканам Камчатки
Большой тур по вулканам Камчатки
Большой тур по вулканам Камчатки
Ближайшие даты:
8
авг

Что вас ожидает 🤩

Вулкан Горелый
Вулкан Горелый
Действующий вулкан с красивым бирюзовым озером в кратере. Высота 1829 метров
Водопад
Водопад
Живописный водопад в каньоне Опасный, пробитый водой в вулканических породах
Мутновский вулкан
Мутновский вулкан
Действующий вулкан с сильной фумарольной активностью — прогуляемся по кратеру
Авачинский вулкан
Авачинский вулкан
Действующий вулкан, чье жерло заткнула огромная лавовая пробка
Вулкан Толбачик
Вулкан Толбачик
Вулканический массив из двух стратовулканов — Острого и Плоского Толбачиков
Лавовое поле
Лавовое поле
Остывающее после извержения 2012 года лавовое поле вулкана Толбачик
Мёртвый лес
Мёртвый лес
Уникальное явление, появилось во время самого большого извержения 20 века
Камчатский медведь
Камчатский медведь
Каждый год наши группы встречают медведей, пасухшихся на ягодниках

Программа тура по дням

1 день

Петропавловск-Камчатский

Прилет в Петропавловск-Камчатский в любое удобное для вас время.

Размещение по программе в хостеле или дополнительно выбранном объекте размещения.

Вечером встреча и знакомство группы в хостеле, брифинг по программе, а также ужин с местными деликатесами.

2 день

Музей вулканов Вулканариум и этно-ресторан

Сегодня мы постепенно начнем знакомство с Камчаткой.

Прогуляемся по набережной Авачинской бухты.

Сходим на экскурсию в музей Вулканов — Вулканариум, чтобы узнать побольше о главных достопримечательностях Камчатки до того, как их увидим.

Вечером посетим уникальное представление в закрытом для обычных посетителей этно-ресторане — здесь мы познакомимся с культурой, историей и обрядами коренных камчатских народов, а также попробуем порядка 30 национальных блюд.

Музей вулканов Вулканариум и этно-ресторанМузей вулканов Вулканариум и этно-ресторанМузей вулканов Вулканариум и этно-ресторанМузей вулканов Вулканариум и этно-ресторанМузей вулканов Вулканариум и этно-ресторан
3 день

Свободный день

Свободный день для дополнительных экскурсий:

  • на термальные источники — в поселок Паратунка или на источники Зеленовские озерки,
  • морскую прогулку по Тихому океану (здесь предусмотрена рыбалка и обед из свежепойманных морепродуктов, а также есть шанс увидеть китов, касаток, сивучей (морских львов) и тюленей. В начале августа наши участники на подобных экскурсиях практически всегда встречают китов и касаток именно в бухте Русская),
  • полет на вертолете в Долину гейзеров или на Курильской озеро — главный ареал обитания медведей на Камчатке
  • поездка в этническое стойбище коренных народов Камчатки
  • серфинг на Халактырском пляже
  • каякинг на океане
  • прогулку на сапах
  • конную прогулку и пр.

Все дополнительные мероприятия необходимо бронировать заранее! Обратитесь за помощью в бронировании к своему организатору.

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
4 день

Вулкан Горелый

Пришла пора посмотреть на древних огнедышащих драконов, что испокон веков спят (но иногда просыпаются) на Камчатке — на вулканы!

Переезд под вулкан Горелый (около 4-5 часов), восхождение на вулкан.

По дороге остановимся на Вилючинском перевале — отсюда открывается великолепный вид на Вилючинский вулкан.

Высота вулкана Горелый 1829 м.

Кальдера вулкана растянулась на 13 км, здесь мы поднимемся на три крупных вулканических конуса, в одном из которых располагается бирюзовое кислотное озеро, а в других наблюдается фумарольная активность.

Восхождение и спуск занимают примерно 4-5 часов.

Считается, что это один из самых доступных для туристов вулкан, но следует иметь в виду, что любой подъем в гору может быть сложным для человека с низкой физической активностью.

Пообедаем и отправимся обратно в город. По погодным условиям и, если группа будет достаточно быстрой, возможен дополнительный трек к Вилючинскому водопаду.

В пути на вулкан Горелый 8 км туда-обратно, набор высоты (а затем сброс) 750 м.

Вулкан ГорелыйВулкан ГорелыйВулкан ГорелыйВулкан ГорелыйВулкан Горелый
5 день

Вулкан Мутновский, водопад в каньоне Опасный

Трансфер на вездеходе к вулкану Мутновский — здесь мы совершим прогулку в самый кратер вулкана!

Интересно, что в него мы попадем через гигантский разлом в стенке кратера.

Увидим древнейшие следы извержений, а затем прогуляемся по фумарольному полю, кислотно-желтому от серы, где земля теплая и гудит под ногами из-за вырывающегося из фумарол под огромным давлением пара.

Посмотрим вулканическое озеро и активную воронку.

Затем мы отправимся к водопаду в каньоне Опасный, что на реке Вулканная, здесь с разноцветных и многослойных стен ущелья низвергает свои воды 80-метровый водопад.

В кратер Мутновского вулкана туда-обратно 6 км, набор высоты (а затем сброс) 250 м

По погодным условиям и, если группа будет достаточно быстрой, возможен дополнительный трек к Мутновской ГеоТЭС — геотермальную станцию, — где из энергии вулканов добывают электричество, станция обеспечивает 20% всей электроэнергии Камчатского края.

Интересное место в живописной горной долине, где тут и там из-под земли с огромным напором вырываются искусственные гейзеры — столбы пара.

Мимо станции пройдем по тропе к Малой долине гейзеров — на самом деле, это активное фумарольное поле.

Его горячие газы подогревают холодную воду горного ручья, в результате чего здесь можно наблюдать фонтаны горячей воды и пара и интересный практически безжизненный разноцветный ландшафт.

В 2021 году произошло обрушение породы и ледника на тропе в кратер вулкана Мутновского.

В случае, если природный парк не откроет альтернативный безопасный маршрут, у нас будет возможность посетить водопад в каньоне Опасный, лавово-ледовые пещеры Мутновского, а также Мутновскую ГеоТэс.

От вулкана Мутновский до ГеоТЭС около 10 км с незначительным набором высоты и сбросом 500 м.

Вулкан Мутновский, водопад в каньоне ОпасныйВулкан Мутновский, водопад в каньоне ОпасныйВулкан Мутновский, водопад в каньоне ОпасныйВулкан Мутновский, водопад в каньоне ОпасныйВулкан Мутновский, водопад в каньоне Опасный
6 день

Халактырский пляж и Авачинский вулкан

Выезжаем до рассвета — если повезет с погодой, то сегодня мы встретим рассвет на Халактырском пляже, который, как мы считаем, можно внести в топ самых красивых пляжей мира!

Голубые волны Тихого океана, черный песок и огромные вулканы на горизонте — сложно пережать словами какая потрясающая картина открывается перед глазами на этом побережье Камчатки…

А дальше отправимся к одному из самых высоких вулканов Камчатки — Авачинской сопке.

Дороги туда нет, путь внедорожных машин проходит по высохшему руслу реки. На Авачинском перевале мы заселимся в домики — приюта — уютные 2-х комнатные вагончики с прекрасным видом из окна.

Сегодня успеем еще прогуляться на экструзию Верблюд — последствия одного из извержений Авачи (так ласково местные называют вулкан).

Важно пораньше лечь спать — нас ждет очень ранний подъем и сложное восхождение на Авачинский вулкан.

В пути туда-обратно 6 км, набор высоты (а затем сброс) 300 м.

Халактырский пляж и Авачинский вулканХалактырский пляж и Авачинский вулканХалактырский пляж и Авачинский вулканХалактырский пляж и Авачинский вулканХалактырский пляж и Авачинский вулкан
7 день

Восхождение на Авачинский вулкан

Самое яркое событие вашего тура по Камчатке: восхождение на кратер Авачинского вулкана (2741 м)!

Путь наверх занимает 5-7 часов.

Если не будет низкой облачности, то на кратере нас ждет отличный вид на окрестности: Петропавловск-Камчатский, Авачинская бухта, побережье Тихого океана, Налычевская долина, вулканы Корякский, Козельский, Жупановский, Мутновский.

На вершине вулкана во время последнего извержения образовывалась лавовая пробка, заткнувшая кратер.

Вулкан не спит, скорее дремлет — об этом свидетельствуют фумаролы — дымящиеся выходы серы.

В кратере не прекращается активная деятельность, пахнет серой, парят фумаролы, земля теплая.

В пути туда-обратно 15 км, набор (а затем сброс) высоты 1800 м.

Восхождение на Авачинский вулканВосхождение на Авачинский вулканВосхождение на Авачинский вулканВосхождение на Авачинский вулкан
8 день

Авачинский вулкан - Козыревск

Трансфер в поселок Козыревск (около 7-8 часов) по федеральной трассе, которая представляет из себя 200 км асфальта и почти 300 км гравийки.

По дороге остановимся в поселке Сокоч и попробуем знаменитые местные пирожки.

Знамениты они в первую очередь благодаря своим немалым размерам!

На ночь остановимся в уютном гостевом доме, вечером познакомимся, и гид проведет брифинг по программе.

9 день

Козыревск - вулкан Толбачик

Трансфер к вулкану Толбачик на стоянку Клешня по бездорожью через лес и по вулканическому пеплу.

Нам предстоит объехать большой лавовый язык, перекрывший дорогу во время извержения 2012 года.

Ехать около 5-7 часов.

Мы остановимся на ночлег на стоянке Клешня, названной так из-за формы расположенного рядом вулканического конуса.

Этот лагерь станет для нам домом на несколько дней.

Козыревск - вулкан ТолбачикКозыревск - вулкан ТолбачикКозыревск - вулкан Толбачик
10 день

Лавовое поле вулкана Толбачик

Сегодня мы будем гулять по практически остывшему лавовому полю, образовавшемуся во время извержения 2012-2013 годов.

Оно получило название Юбилейное трещинное Толбачинское извержение.

Погуляем по лавовому полю, поднимемся на активные вулканические конуса — огромные холмы из вулканических пород, поищем лавовые пещер, которые периодически образуются на поле из-за хрупкости лавы…

Здесь еще можно найти участки, где из-под лавы пробивается вулканическое тепло, а также лавовые пещеры, образовавшиеся в результате обвалов хрупкой лавовой породы.

Также по погоде и силам можно будет подняться на конус прорыва имени Набоко — именно он извергался в 2012-2013 гг и образовал лавовое поле, по которому мы гуляли.

Лавовое поле вулкана ТолбачикЛавовое поле вулкана ТолбачикЛавовое поле вулкана ТолбачикЛавовое поле вулкана Толбачик
11 день

Восхождение на вулкан Толбачик

Для наиболее активных и выносливых участников — восхождение на вулкан Плоский Толбачки (3140 м).

На его вершине нас ждет незабываемый вид на лавовые поля, на десятки вулканов и вулканчиков, расположенных в этой местности, а также на старый кратер Толбачика, глубиной около 500 м!

Восхождение технически не сложное, пешеходное без применения какого-либо специального снаряжения.

Но будет затяжной подъем на кратер, обычно он занимает 6-8 часов.

С кромки кратера открывается вид на кратер вулкана Плоский Толбачик — 2 км в диаметре и 500 м глубиной.

А в другую сторону вид соседнюю вершину вулкана Острый Толбачик, а также панорама на вулканы Ключевской группы.

В случае хорошей погоды будет возможность посмотреть сверху на все места, где мы проходили.

К вечеру мы спустимся с вулкана и по уже знакомому лавовому полю вернемся в лагерь.

По желанию можно на вулкан не ходить и остаться в лагере.

В пути налегке 13 км, набор высоты 1800 м, сброс высоты 1800 м.

Восхождение на вулкан ТолбачикВосхождение на вулкан ТолбачикВосхождение на вулкан ТолбачикВосхождение на вулкан Толбачик
12 день

Активные конуса и Мёртвый лес

Сегодня на машине мы отправимся в уникальное место — Мёртвый лес, который образовался в результате извержения в 1975 году.

Деревья были погребены под раскаленным вулканическим пеплом — их остовы сохранились по сей день.

По прошествию уже более 50 лет жизни понемного отвоевывает место у смерти — сейчас в Мёртвом лесу произрастают мхи, иван-чай, малина — первые предвестники возрождения Земли.

Будем гулять по Мёртвому лесу и заглянем на кратер Звезда, где когда-то кипела лава, а теперь это нагромождение шлака и пепла на краю Мёртвого леса.

Здесь мы найдем пещеру-шкуродер, по которой смогут поползать все любители спелеологии.

А еще успеем подняться на активные конуса вулкана Толбачик, которые образовались во время Большого трещинного извержения вулкана Толбачик в 1975 году — самое крупное извержение 20 века его площадь 800 кв км!

Активные конуса и Мёртвый лесАктивные конуса и Мёртвый лесАктивные конуса и Мёртвый лесАктивные конуса и Мёртвый лесАктивные конуса и Мёртвый лесАктивные конуса и Мёртвый лес
13 день

Вулкан Толбачик - Петропавловск-Камчатский

Трансфер в Петропавловск-Камчатский 500 км 12-15 часов в зависимости от состояния дороги. Ночуем в уютном и самом лучшем местном хостеле «3 лыжи».

14 день

Отъезд

Можно отправиться домой или продолжить знакомство с Камчаткой.

Проживание

Тур предполагает проживание в комфортном и уютном хостеле в Петропавловске-Камчатском в 8 местных капсульных номерах (кровати со шторками) 7 ночей.

За отдельную плату можно забронировать 2-местный номер (это нужно делать заранее, количество 2-местных номеров ограничено).

При желании мы можем сделать для вас пересчет программы, чтобы вы жили в самостоятельно выбранном жилье (в отеле или арендованной квартире).

4 ночи в палатках на стоянке Клешня под вулканом Толбачик (есть туалет типа сортир и помещение столовой, где можно находится в любое время).

2 ночи в домиках-приютах по Авачинским вулканом (8-местные 2х-комнатные домики, по 4 кровати в комнате), туалет типа сортир, душ возможен за доп. плату, электричество есть вечером.

Варианты проживания

Хостел «3 лыжи»

7 ночей

Отель «Три лыжи» — уникальный творческий проект.

Весь наш интерьер, дизайн, даже мебель — всё сделано нашими собственными силами и абсолютно эксклюзивно.

В новом отеле мы создали максимально возможный уровень комфорта, сохранив при этом атмосферу молодежной субкультуры активных путешественников.

Мы находимся в самом центре Петропавловска-Камчатского.

В пешей доступности от нас находятся центральная площадь и набережная, памятники культуры и архитектуры, театр и краеведческий музей.

Хостел «3 лыжи»Хостел «3 лыжи»Хостел «3 лыжи»Хостел «3 лыжи»

Палатка на стоянке Клешня

4 ночи

Домики-приюты по Авачинским вулканом

2 ночи

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Консультация помощь организатора в орг. вопросах по желанию (приобретение билетов, бронирование проживания, приобретение страховки, снаряжение)
  • Проживание в хостеле в Петропавловске-Камчатском 6 ночей (8-местное размещение в капсульных номерах), возможно 2-местное размещение, оплачивается дополнительно
  • Проживание в домиках под Авачинским вулканом (8-местный с двумя комнатами по 4 кровати)
  • Посещение музея вулканов Вулканариума с экскурсией
  • Ужин национальными блюдами коренных народов Камчатки и фольклорное представление в уникальном этно-ресторане
  • Пользование групповым снаряжением (лагерное и костровое)
  • Место в палатке для ночевок под вулканом Толбачик (организатором под запрос через анкету участника предоставляются клубные палатки)
  • Обеспечение группы на маршруте газом
  • 3-х разовое питание (кроме нескольких приемов пищи в кафе)
  • Запланированные переезды на маршруте
  • Общественная аптечка и ремнабор
  • Услуги гида (инструктора-проводника)
  • Регистрация группы в МЧС
  • Экстренная спутниковая связь
  • Плата за нахождение на территории природных парков
Что не входит
  • Авиабилеты до г. Петропавловск-Камчатский и обратно
  • Аренда личного снаряжения (спальника, коврика, рюкзака, трекинговых палок)
  • Страховка с опцией трекинг и вертолетной эвакуацией
  • Часть питания (завтрак и обед 1 день, обед 3 день, обед 8 день, обед 13 день)
  • Доплата за 2-местное размещение в хостеле (10000 руб/чел) необходимо бронировать заранее, номеров всего 2-местных номеров всего 3
  • Дополнительные экскурсии на выбор по желанию
Место начала и завершения?
Россия, Камчатский край, Елизовский район, аэропорт Петропавловск-Камчатский (Елизово) имени Витуса Беринга
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Обязательное

  • Треккинговые палки (телескопические);
  • Сидушка (хоба);
  • Термос;
  • Емкость для воды (пластиковая бутылка/ гидросистема/ фляжка);
  • Полотенце;
  • Налобный фонарик и комплект запасных батареек к нему;
  • Посуда (кружка, ложка, миска, нож);
  • Рюкзак для радиальных выходов (до 30 л, легкий);
  • Коврик туристический летний;
  • Спальник (t комфорта ж -5-0 м не менее +6 градусов);
  • Палатка туристическая (по желанию предоставляется место в 3-местной палатке);
  • Солнцезащитные очки.

Необязательное

  • Power bank (зарядное устройство-аккумулятор);
  • Мобильный телефон с зарядкой;
  • Фотоаппарат;
  • Часы наручные.

Косметичка

  • Влажные салфетки;
  • Гигиеническая помада;
  • Зубная щетка и паста;
  • Крем солнцезащитный (spf 30);
  • Репеллент от насекомых (лучше универсальный спрей);
  • Туалетная бумага в непромокаемой упаковке.

Личная аптечка

  • Индивидуальные препараты;
  • Капли в нос;
  • Колдрекс/терафлю;
  • Пластырь;
  • Наколенники ортопедические/Эластичный бинт.

Одежда

  • 1 футболка или рубашка с длинным рукавом;
  • 2 ходовые футболки (синтетика);
  • Бафф (шарф);
  • Ботинки треккинговые мембранные легкие (твердая подошва, фиксированный голеностоп);
  • Гамаши/фонарики;
  • Головной убор от солнца (бафф, кепка, панамка);
  • Кеды/кроссовки (в качестве запасной обуви);
  • Мембранная куртка (непромокаемая, непродуваемая)/ дождевик туристический до колен;
  • Мембранные штаны (непромокаемые, непродуваемые) (если есть дождевик, можно не брать);
  • Нижнее белье (лучше синтетика) в разумных количествах;
  • Носки треккинговые 2 пары;
  • Носки шерстяные/теплые для сна 1 пара;
  • Перчатки тонкие;
  • Пуховая жилетка или легкий пуховик;
  • Теплая флисовая кофта;
  • Термобелье тонкое (летнее);
  • Флисовые штаны для утепления;
  • Шапка;
  • Шорты (не джинсовые);
  • Штаны ходовые (из быстросохнущего материала, легкостирающиеся);
  • 1 х/б футболка с длинным рукавом для сна.

Документы

  • Билеты или маршрутные квитанции;
  • Гермомешок для документов;
  • Деньги на дополнительные расходы;
  • Копия паспорта РФ (или фото в телефоне);
  • Паспорт РФ;
  • Полис ОМС;
  • Страховка с опцией трекинг и возможностью вертолетной эвакуации.
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Где проходит встреча участников группы?

Вечером в первый день программы в Петропавловске-Камчатском в хостеле 3 лыжи.

Всем участникам заблаговременно будет разослана орг. информация с подробностями.

*На Камчатке часовой пояс +9 часов к Москве.

Билеты нужно приобретать с прилетом в день начала тура в любое время.

Обратный билет — в последний день тура в любое время.

Какой температурный режим будет в туре?

Ночные температуры на Камчатке летом +5+12, дневные +12+25. Возможны дожди и сильные ветра.

Есть ли сотовая связь на маршруте?

Сотовая связь на маршруте есть на стоянке клешня под вулканом Толбачик (только МТС без интернета) и под вулканом Авачинский (все операторы).

Пожалуйста, не забудьте предупредить близких о проблемах со связью на маршруте!

Есть ли ограничения на посещение полуострова?

Для иностранных участников (в том числе для граждан стран СНГ) нам необходимо заблаговременно оформлять разрещение на посещение ими полуострова. За оформление разрешения взымается дополнительная плата.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 14 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
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13 мая 2022
Хорошая организация, на все вопросы поступают быстрые и полные ответы. Создается группа в WhatsApp, где можно найти всю информацию.

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Вы посетите популярный в городе музей «Вулканариум», где узнаете о специфике Камчатских вулканов, растительности
Ключевская ул. , 34, Петропавловск-Камчатский
3 000 за 1 человека
Горный массив Вачкажец - «Заметки натуралиста»
12 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Антон
Антон
Нет отзывов
Горный массив Вачкажец - «Заметки натуралиста»
Вачкажец - памятник природы регионального значения, который представляет собой сочетание различных живописных
Пограничная улица, 87, Петропавловск-Камчатский
24 000 за всё до 5 чел.
Дачные горячие источники - «Земля Санникова»
12 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Антон
Антон
5
1 отзыв
Очень популярно сейчас
Дачные горячие источники - «Земля Санникова»
Нам с вами предстоит незабываемый поход в Малую долину гейзеров - крупнейшую геотермальную площадку у подножья
Пограничная улица, 87, Петропавловск-Камчатский
25 000 за всё до 5 чел.
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