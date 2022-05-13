Прилет в Петропавловск-Камчатский в любое удобное для вас время.
Размещение по программе в хостеле или дополнительно выбранном объекте размещения.
Вечером встреча и знакомство группы в хостеле, брифинг по программе, а также ужин с местными деликатесами.
Сегодня мы постепенно начнем знакомство с Камчаткой.
Прогуляемся по набережной Авачинской бухты.
Сходим на экскурсию в музей Вулканов — Вулканариум, чтобы узнать побольше о главных достопримечательностях Камчатки до того, как их увидим.
Вечером посетим уникальное представление в закрытом для обычных посетителей этно-ресторане — здесь мы познакомимся с культурой, историей и обрядами коренных камчатских народов, а также попробуем порядка 30 национальных блюд.
Свободный день для дополнительных экскурсий:
Все дополнительные мероприятия необходимо бронировать заранее! Обратитесь за помощью в бронировании к своему организатору.
Пришла пора посмотреть на древних огнедышащих драконов, что испокон веков спят (но иногда просыпаются) на Камчатке — на вулканы!
Переезд под вулкан Горелый (около 4-5 часов), восхождение на вулкан.
По дороге остановимся на Вилючинском перевале — отсюда открывается великолепный вид на Вилючинский вулкан.
Высота вулкана Горелый 1829 м.
Кальдера вулкана растянулась на 13 км, здесь мы поднимемся на три крупных вулканических конуса, в одном из которых располагается бирюзовое кислотное озеро, а в других наблюдается фумарольная активность.
Восхождение и спуск занимают примерно 4-5 часов.
Считается, что это один из самых доступных для туристов вулкан, но следует иметь в виду, что любой подъем в гору может быть сложным для человека с низкой физической активностью.
Пообедаем и отправимся обратно в город. По погодным условиям и, если группа будет достаточно быстрой, возможен дополнительный трек к Вилючинскому водопаду.
В пути на вулкан Горелый 8 км туда-обратно, набор высоты (а затем сброс) 750 м.
Трансфер на вездеходе к вулкану Мутновский — здесь мы совершим прогулку в самый кратер вулкана!
Интересно, что в него мы попадем через гигантский разлом в стенке кратера.
Увидим древнейшие следы извержений, а затем прогуляемся по фумарольному полю, кислотно-желтому от серы, где земля теплая и гудит под ногами из-за вырывающегося из фумарол под огромным давлением пара.
Посмотрим вулканическое озеро и активную воронку.
Затем мы отправимся к водопаду в каньоне Опасный, что на реке Вулканная, здесь с разноцветных и многослойных стен ущелья низвергает свои воды 80-метровый водопад.
В кратер Мутновского вулкана туда-обратно 6 км, набор высоты (а затем сброс) 250 м
По погодным условиям и, если группа будет достаточно быстрой, возможен дополнительный трек к Мутновской ГеоТЭС — геотермальную станцию, — где из энергии вулканов добывают электричество, станция обеспечивает 20% всей электроэнергии Камчатского края.
Интересное место в живописной горной долине, где тут и там из-под земли с огромным напором вырываются искусственные гейзеры — столбы пара.
Мимо станции пройдем по тропе к Малой долине гейзеров — на самом деле, это активное фумарольное поле.
Его горячие газы подогревают холодную воду горного ручья, в результате чего здесь можно наблюдать фонтаны горячей воды и пара и интересный практически безжизненный разноцветный ландшафт.
В 2021 году произошло обрушение породы и ледника на тропе в кратер вулкана Мутновского.
В случае, если природный парк не откроет альтернативный безопасный маршрут, у нас будет возможность посетить водопад в каньоне Опасный, лавово-ледовые пещеры Мутновского, а также Мутновскую ГеоТэс.
От вулкана Мутновский до ГеоТЭС около 10 км с незначительным набором высоты и сбросом 500 м.
Выезжаем до рассвета — если повезет с погодой, то сегодня мы встретим рассвет на Халактырском пляже, который, как мы считаем, можно внести в топ самых красивых пляжей мира!
Голубые волны Тихого океана, черный песок и огромные вулканы на горизонте — сложно пережать словами какая потрясающая картина открывается перед глазами на этом побережье Камчатки…
А дальше отправимся к одному из самых высоких вулканов Камчатки — Авачинской сопке.
Дороги туда нет, путь внедорожных машин проходит по высохшему руслу реки. На Авачинском перевале мы заселимся в домики — приюта — уютные 2-х комнатные вагончики с прекрасным видом из окна.
Сегодня успеем еще прогуляться на экструзию Верблюд — последствия одного из извержений Авачи (так ласково местные называют вулкан).
Важно пораньше лечь спать — нас ждет очень ранний подъем и сложное восхождение на Авачинский вулкан.
В пути туда-обратно 6 км, набор высоты (а затем сброс) 300 м.
Самое яркое событие вашего тура по Камчатке: восхождение на кратер Авачинского вулкана (2741 м)!
Путь наверх занимает 5-7 часов.
Если не будет низкой облачности, то на кратере нас ждет отличный вид на окрестности: Петропавловск-Камчатский, Авачинская бухта, побережье Тихого океана, Налычевская долина, вулканы Корякский, Козельский, Жупановский, Мутновский.
На вершине вулкана во время последнего извержения образовывалась лавовая пробка, заткнувшая кратер.
Вулкан не спит, скорее дремлет — об этом свидетельствуют фумаролы — дымящиеся выходы серы.
В кратере не прекращается активная деятельность, пахнет серой, парят фумаролы, земля теплая.
В пути туда-обратно 15 км, набор (а затем сброс) высоты 1800 м.
Трансфер в поселок Козыревск (около 7-8 часов) по федеральной трассе, которая представляет из себя 200 км асфальта и почти 300 км гравийки.
По дороге остановимся в поселке Сокоч и попробуем знаменитые местные пирожки.
Знамениты они в первую очередь благодаря своим немалым размерам!
На ночь остановимся в уютном гостевом доме, вечером познакомимся, и гид проведет брифинг по программе.
Трансфер к вулкану Толбачик на стоянку Клешня по бездорожью через лес и по вулканическому пеплу.
Нам предстоит объехать большой лавовый язык, перекрывший дорогу во время извержения 2012 года.
Ехать около 5-7 часов.
Мы остановимся на ночлег на стоянке Клешня, названной так из-за формы расположенного рядом вулканического конуса.
Этот лагерь станет для нам домом на несколько дней.
Сегодня мы будем гулять по практически остывшему лавовому полю, образовавшемуся во время извержения 2012-2013 годов.
Оно получило название Юбилейное трещинное Толбачинское извержение.
Погуляем по лавовому полю, поднимемся на активные вулканические конуса — огромные холмы из вулканических пород, поищем лавовые пещер, которые периодически образуются на поле из-за хрупкости лавы…
Здесь еще можно найти участки, где из-под лавы пробивается вулканическое тепло, а также лавовые пещеры, образовавшиеся в результате обвалов хрупкой лавовой породы.
Также по погоде и силам можно будет подняться на конус прорыва имени Набоко — именно он извергался в 2012-2013 гг и образовал лавовое поле, по которому мы гуляли.
Для наиболее активных и выносливых участников — восхождение на вулкан Плоский Толбачки (3140 м).
На его вершине нас ждет незабываемый вид на лавовые поля, на десятки вулканов и вулканчиков, расположенных в этой местности, а также на старый кратер Толбачика, глубиной около 500 м!
Восхождение технически не сложное, пешеходное без применения какого-либо специального снаряжения.
Но будет затяжной подъем на кратер, обычно он занимает 6-8 часов.
С кромки кратера открывается вид на кратер вулкана Плоский Толбачик — 2 км в диаметре и 500 м глубиной.
А в другую сторону вид соседнюю вершину вулкана Острый Толбачик, а также панорама на вулканы Ключевской группы.
В случае хорошей погоды будет возможность посмотреть сверху на все места, где мы проходили.
К вечеру мы спустимся с вулкана и по уже знакомому лавовому полю вернемся в лагерь.
По желанию можно на вулкан не ходить и остаться в лагере.
В пути налегке 13 км, набор высоты 1800 м, сброс высоты 1800 м.
Сегодня на машине мы отправимся в уникальное место — Мёртвый лес, который образовался в результате извержения в 1975 году.
Деревья были погребены под раскаленным вулканическим пеплом — их остовы сохранились по сей день.
По прошествию уже более 50 лет жизни понемного отвоевывает место у смерти — сейчас в Мёртвом лесу произрастают мхи, иван-чай, малина — первые предвестники возрождения Земли.
Будем гулять по Мёртвому лесу и заглянем на кратер Звезда, где когда-то кипела лава, а теперь это нагромождение шлака и пепла на краю Мёртвого леса.
Здесь мы найдем пещеру-шкуродер, по которой смогут поползать все любители спелеологии.
А еще успеем подняться на активные конуса вулкана Толбачик, которые образовались во время Большого трещинного извержения вулкана Толбачик в 1975 году — самое крупное извержение 20 века его площадь 800 кв км!
Трансфер в Петропавловск-Камчатский 500 км 12-15 часов в зависимости от состояния дороги. Ночуем в уютном и самом лучшем местном хостеле «3 лыжи».
Можно отправиться домой или продолжить знакомство с Камчаткой.
Тур предполагает проживание в комфортном и уютном хостеле в Петропавловске-Камчатском в 8 местных капсульных номерах (кровати со шторками) 7 ночей.
За отдельную плату можно забронировать 2-местный номер (это нужно делать заранее, количество 2-местных номеров ограничено).
При желании мы можем сделать для вас пересчет программы, чтобы вы жили в самостоятельно выбранном жилье (в отеле или арендованной квартире).
4 ночи в палатках на стоянке Клешня под вулканом Толбачик (есть туалет типа сортир и помещение столовой, где можно находится в любое время).
2 ночи в домиках-приютах по Авачинским вулканом (8-местные 2х-комнатные домики, по 4 кровати в комнате), туалет типа сортир, душ возможен за доп. плату, электричество есть вечером.
Отель «Три лыжи» — уникальный творческий проект.
Весь наш интерьер, дизайн, даже мебель — всё сделано нашими собственными силами и абсолютно эксклюзивно.
В новом отеле мы создали максимально возможный уровень комфорта, сохранив при этом атмосферу молодежной субкультуры активных путешественников.
Мы находимся в самом центре Петропавловска-Камчатского.
В пешей доступности от нас находятся центральная площадь и набережная, памятники культуры и архитектуры, театр и краеведческий музей.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Вечером в первый день программы в Петропавловске-Камчатском в хостеле 3 лыжи.
Всем участникам заблаговременно будет разослана орг. информация с подробностями.
*На Камчатке часовой пояс +9 часов к Москве.
Билеты нужно приобретать с прилетом в день начала тура в любое время.
Обратный билет — в последний день тура в любое время.
Ночные температуры на Камчатке летом +5+12, дневные +12+25. Возможны дожди и сильные ветра.
Сотовая связь на маршруте есть на стоянке клешня под вулканом Толбачик (только МТС без интернета) и под вулканом Авачинский (все операторы).
Пожалуйста, не забудьте предупредить близких о проблемах со связью на маршруте!
Для иностранных участников (в том числе для граждан стран СНГ) нам необходимо заблаговременно оформлять разрещение на посещение ими полуострова. За оформление разрешения взымается дополнительная плата.