Преимущества этого путешествия:
Тур доступен для проведения по групповому запросу в любые даты с июня по сентябрь.
Встреча в аэропорту, трансфер и размещение в гостинице.
В этот день можно самостоятельно посмотреть исторический центр Петропавловска-Камчатского, прогуляться по Набережной, пройтись по Никольской сопке, посетить батарею Максутова и другие объекты истории города.
В 19:00 встреча с гидом в гостинице, обсуждение программы.
Питание не включено. Обед и ужин в этот день самостоятельно.
Рано утром выезжаем на кордон Копыто природного парка Вулканы Камчатки.
Дорога предстоит нелегкая – около 500 км, из которых примерно треть по асфальту и две трети по гравийной дороге.
В завершении пути по лесной труднопроходимой дороге заезжаем на горное плато Ключевской группы вулканов.
Примерно в середине пути обедаем в столовой п. Мильково.
Разбиваем лагерь.
Ночевка в палатках.
Питание включено: завтрак, ужин. Обед оплачивается дополнительно.
Отправляемся на дневную прогулку в долину реки Студеной.
В этих местах при хорошей погоде открываются грандиозные виды на самые высокие вулканы Камчатки ‒ Острый и Плоский Толбачики, Овальная Зимина, Безымянный, Ушковский, Крестовский, Камень и, конечно же, Ключевская сопка.
По словам известного путешественника и альпиниста Александра Биченко, этот маршрут является одним из самых красивых в мире.
Во время треккинга мы также увидим каньон реки Студеной, поляну Эдельвейсов (цветут в июле), Бараньи скалы.
Возвращаемся в лагерь.
Ночлег в палатках.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Утром отправляемся на смотровую площадку, расположенную на краю ущелья ручья Бараньего и реки Студеной.
После обеда собираем лагерь, садимся в машину и уезжаем в самобытный поселок Козыревск.
Размещаемся в частной гостинице.
Баня.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Переезжаем (около 120 км) к самому северному вулкану Камчатки Шивелуч и одному из самых активных вулканов в мире.
Здесь Вы увидите «свежайшие» вулканические ландшафты и скопления вулканических бомб.
Разбиваем лагерь на границе леса и пепловых полей.
Вторую половину дня можно использовать на экскурсионный треккинг по каньону Крылья Гамулов и к пемзовым скалам.
Ночлег в палатках.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Восхождение на активный конус вулкана может быть опасным, поэтому мы совершим восхождение на гребень старого Шивелуча.
С вершины Смотровой можно наблюдать пирокластические выбросы в кратере молодого конуса.
Шивелуч довольно часто извергается, но 100% гарантии застать реальный выброс нет.
Вулкан может весь день «молчать», но может и несколько раз за день «проснуться».
Вечером переезжаем в Козыревск.
Ночлег в частной гостинице.
Баня.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Отправляемся к подножию вулкана Плоский Толбачик в район трещинных извержений, по пути машина преодолевает вброд реку Студеная.
В этот день нас ждут экскурсии по всем основным достопримечательностям Толбачинского дола.
Мы увидим верхушки некогда больших деревьев Мертвого леса, который был засыпан толстым слоем вулканического пепла и шлака.
Исследуем лавовые пещеры Южного прорыва.
Поднимемся на один из конусов Северного прорыва, где до сих пор сохраняются проявления активного вулканизма и можно зажечь сухую ветку, заложив ее среди горячих пород.
Вечером экскурсия на лавовый поток 2012 ‒ 2013 гг.
Ночлег в палатках.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Восхождение на плоский Толбачик не самое легкое, путь к вершине может занять до 7 часов.
На верху нас ждет огромный по размерам кратер ‒ 2 км в диаметре и глубиной 500 м, с обрывистыми вовнутрь стенами.
При хорошей погоде открываются панорамы на вулканы Ключевской группы и на безжизненные пространства Толбачинского дола с многочисленными конусами и лавовыми потоками.
По пути на восхождение проходим мимо эпицентра трещинного извержения 2012 ‒ 2013 годов.
Возвращение в лагерь.
Ночлег в палатках.
*восхождение может не состояться из-за непогоды, в этом случае будут организованы другие экскурсии в районе вулкана.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Переезжаем в знаменитый городок Эссо, чаще именуемый "Камчатской Швейцарией".
По пути останавливаемся у реки Кававля, где совершаем прогулку к красивейшему водопаду.
В Эссо нас ждет купание в бассейне с водой из горячих источников.
Желающие смогут посетить краеведческий музей.
Размещаемся в частной гостинице.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Сплав по реке Быстрой Эссовской отличается быстрым бурным течением с множеством перекатов, шивер и порогов.
Сплав очень активный и увлекательный, но требует внимания и четких исполнений команд гида-инструктора.
Река протекает в красивой долине с растущими на обрывистых скальных берегах лиственницами.
Во время сплава также будет и рыбалка, снасти предоставляются.
Возвращение в частную гостиницу в Эссо.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Переезд в Петропавловск-Камчатский займет целый день.
По пути обедаем в п. Мильково.
Вечером размещаемся в гостинице.
Питание включено: завтрак. Обед и ужин в этот день самостоятельно.
День вылета домой.
Посещаем рыбный рынок, магазин сувениров и выезжаем в аэропорт.
Питание включено: завтрак.
Трансфер в аэропорт с заездом на рыбный рынок:
Тур предусматривает проживание:
Доплата за одноместное проживание 10 000 рублей.
Одноместное размещение возможно в гостиницах в Петропавловске-Камчатском, в Паратунке. Одноместное размещение невозможно в горных турприютах, в Эссо и в Козыревске.
Дополнительные условия проживания уточняйте при бронировании тура
Скидки детям до 14 лет 10%
Стоимость активной части тура (без проживания в гостинице в первый и последний день) - 103000 рублей.
Активная часть тура - это значит, что тур начнется утром второго дня программы, а закончится вечером в предпоследний день программы. То есть исключаются первый и последний дни, и связанные с ними услуги: трансфер в/из аэропорт(а), проживание в гостинице в первые и последние сутки.
Большинство наших туристов, когда покупают тур, рассчитывают на походное питание в активных турах по Камчатке, то есть образно говоря на "гречку с тушенкой". На самом деле питание у нас гораздо более разнообразное, чем можно ожидать от походной кухни.
В первые дни вас ждет нарезка из копченой красной рыбы, далее на столе всегда есть нарезка сыра, колбасы. На завтрак всегда готовится молочная каша (часто туристы говорят, что кашу не ели с детства и это оказывается очень вкусно!) и часто блинчики или сырники.
Обед может быть быстрым в виде сытного перекуса - зависит от места и времени. Например если это сплав, то останавливаясь во время сплава на обед, у поваров не будет времени делать полноценный обед из первого и второго. Но зато вечером обязательно будет первое и второе. На сплаве - это разумеется уха. Также повара готовят другие различные первые блюда. На второе может быть гуляш и другие мясные блюда, хотя может быть и "гречка с тушенкой" - все зависит от места и времени. Также часто бывает рыба, особенно на сплаве.
Пойманная рыба часто запекается в фольге на углях костра.
На восхождение туристам выдается сухпаек, состоящий из бутербродов, орешков, сухофруктов (изюм, ананасы сушеные), шоколадного батончика, маленькой пачки сока, водички.
К чаю всегда есть вкусные конфеты и печенье.
При приготовлении пищи повара учитывают условия поездки и условия хранения продуктов, чтобы это пагубно не сказалось на здоровье туристов. Точно также в первую очередь готовятся блюда на свежем мясе и рыбе, а на последние дни остаются тушенка и рыбные консервы. К примеру, не безопасно делать рыбную нарезку в пятидневном сегменте, так как лучшем случае появятся претензии, что кормят не свежей рыбой, а в худшем случае - отравления.
Внимание! Повар готовит еду на группу, и у него нет возможности готовить каждому персонально, как в ресторане. При этом вегетарианцы никогда голодными не останутся, всегда будет возможность выбрать еду без мяса. Но готовить персонально для сыроедов, фрукториантов и других приверженцев особых систем питания у повара нет возможности. Если у Вас аллергия на какой-то продукт, то просьба сообщить об этом при подаче заявки в тур.
Страховка оформляется самостоятельно дополнительно к туру.
Для туров по Камчатке обязательно нужно указать в разделе "Занятие спортом и активный отдых" следующие пункты:
1."трекинг","горный трекинг";
2."рафтинг" - в том случае, если в состав тура входит сплав по реке;
3."горные лыжи" - только для зимнего тура;
4."эвакуация вертолетом".
Вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Мы размещаем преимущественно в двухместных номерах. Туристов, которые приезжают по одному, мы поселяем совместно с другим участником нашего тура (мужчину к мужчине, женщину к женщине). Если совместить не удалось, то туристу повезло – он будет один в номере, доплаты при этом не требуется.
Если турист хочет быть один в номере (или в половинке блочного номера), то требуется доплата. Одноместное размещение возможна в гостиницах в Петропавловске-Камчатском, в Паратунке. Одноместное размещение невозможно в горном турприюте, под Авачинским вулканом, в Эссо и в Козыревске.
Доплата за одноместное размещение в гостиницах в данном туре 10 000 руб.
Трансфер из аэропорта с заездом к памятнику "Здесь начинается Россия":
(время прилёта рейсов может быть изменено авиакомпаниями).
Прилетающие в другое время могут присоединяться к данным трансферам.
Отказ от трансфера не компенсируется.
Трансфер в аэропорт с заездом на рыбный рынок:
(точное время трансфера сообщается гидом накануне).
Вылетающие в другое время могут присоединяться к данным трансферам.
Отказ от трансфера не компенсируется.