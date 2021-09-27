Это путешествие в центральную часть Камчатки. Вы увидите самые высокие вулканы Евразии, ни много ни мало сразу 7-8 самых активных вулканов в мире, и сплавитесь по красивой порожистой реке. Тур будет интересен, в том числе, тем туристам, которые уже были на Камчатке и посмотрели популярные места южной части полуострова, но хотели бы снова отправиться в этот удивительный край вулканов и гейзеров.

Тур доступен для проведения по групповому запросу в любые даты с июня по сентябрь.

Программа тура по дням

1 день Знакомство с городом Петропавловск-Камчатский

Встреча в аэропорту, трансфер и размещение в гостинице. В этот день можно самостоятельно посмотреть исторический центр Петропавловска-Камчатского, прогуляться по Набережной, пройтись по Никольской сопке, посетить батарею Максутова и другие объекты истории города. В 19:00 встреча с гидом в гостинице, обсуждение программы. Питание не включено. Обед и ужин в этот день самостоятельно.

2 день Переезд к вулканам Ключевской группы

Рано утром выезжаем на кордон Копыто природного парка Вулканы Камчатки. Дорога предстоит нелегкая – около 500 км, из которых примерно треть по асфальту и две трети по гравийной дороге. В завершении пути по лесной труднопроходимой дороге заезжаем на горное плато Ключевской группы вулканов. Примерно в середине пути обедаем в столовой п. Мильково. Разбиваем лагерь. Ночевка в палатках. Питание включено: завтрак, ужин. Обед оплачивается дополнительно.

3 день Треккинг в долину реки Студеной

Отправляемся на дневную прогулку в долину реки Студеной. В этих местах при хорошей погоде открываются грандиозные виды на самые высокие вулканы Камчатки ‒ Острый и Плоский Толбачики, Овальная Зимина, Безымянный, Ушковский, Крестовский, Камень и, конечно же, Ключевская сопка. По словам известного путешественника и альпиниста Александра Биченко, этот маршрут является одним из самых красивых в мире. Во время треккинга мы также увидим каньон реки Студеной, поляну Эдельвейсов (цветут в июле), Бараньи скалы. Возвращаемся в лагерь. Ночлег в палатках. Питание включено: завтрак, обед, ужин.

4 день Прогулка на смотровую площадку. Переезд в Козыревск

Утром отправляемся на смотровую площадку, расположенную на краю ущелья ручья Бараньего и реки Студеной. После обеда собираем лагерь, садимся в машину и уезжаем в самобытный поселок Козыревск. Размещаемся в частной гостинице. Баня. Питание включено: завтрак, обед, ужин.

5 день Переезд к вулкану Шивелуч

Переезжаем (около 120 км) к самому северному вулкану Камчатки Шивелуч и одному из самых активных вулканов в мире. Здесь Вы увидите «свежайшие» вулканические ландшафты и скопления вулканических бомб. Разбиваем лагерь на границе леса и пепловых полей. Вторую половину дня можно использовать на экскурсионный треккинг по каньону Крылья Гамулов и к пемзовым скалам. Ночлег в палатках. Питание включено: завтрак, обед, ужин.

6 день Восхождение на сомму вулкана Шивелуч

Восхождение на активный конус вулкана может быть опасным, поэтому мы совершим восхождение на гребень старого Шивелуча. С вершины Смотровой можно наблюдать пирокластические выбросы в кратере молодого конуса. Шивелуч довольно часто извергается, но 100% гарантии застать реальный выброс нет. Вулкан может весь день «молчать», но может и несколько раз за день «проснуться». Вечером переезжаем в Козыревск. Ночлег в частной гостинице. Баня. Питание включено: завтрак, обед, ужин.

7 день Толбачинский дол

Отправляемся к подножию вулкана Плоский Толбачик в район трещинных извержений, по пути машина преодолевает вброд реку Студеная. В этот день нас ждут экскурсии по всем основным достопримечательностям Толбачинского дола. Мы увидим верхушки некогда больших деревьев Мертвого леса, который был засыпан толстым слоем вулканического пепла и шлака. Исследуем лавовые пещеры Южного прорыва. Поднимемся на один из конусов Северного прорыва, где до сих пор сохраняются проявления активного вулканизма и можно зажечь сухую ветку, заложив ее среди горячих пород. Вечером экскурсия на лавовый поток 2012 ‒ 2013 гг. Ночлег в палатках. Питание включено: завтрак, обед, ужин.

8 день Восхождение на Плоский Толбачик

Восхождение на плоский Толбачик не самое легкое, путь к вершине может занять до 7 часов. На верху нас ждет огромный по размерам кратер ‒ 2 км в диаметре и глубиной 500 м, с обрывистыми вовнутрь стенами. При хорошей погоде открываются панорамы на вулканы Ключевской группы и на безжизненные пространства Толбачинского дола с многочисленными конусами и лавовыми потоками. По пути на восхождение проходим мимо эпицентра трещинного извержения 2012 ‒ 2013 годов. Возвращение в лагерь. Ночлег в палатках. *восхождение может не состояться из-за непогоды, в этом случае будут организованы другие экскурсии в районе вулкана. Питание включено: завтрак, обед, ужин.

9 день Переезд в Эссо

Переезжаем в знаменитый городок Эссо, чаще именуемый "Камчатской Швейцарией". По пути останавливаемся у реки Кававля, где совершаем прогулку к красивейшему водопаду. В Эссо нас ждет купание в бассейне с водой из горячих источников. Желающие смогут посетить краеведческий музей. Размещаемся в частной гостинице. Питание включено: завтрак, обед, ужин.

10 день Сплав по реке Быстрая Эссовская

Сплав по реке Быстрой Эссовской отличается быстрым бурным течением с множеством перекатов, шивер и порогов. Сплав очень активный и увлекательный, но требует внимания и четких исполнений команд гида-инструктора. Река протекает в красивой долине с растущими на обрывистых скальных берегах лиственницами. Во время сплава также будет и рыбалка, снасти предоставляются. Возвращение в частную гостиницу в Эссо. Питание включено: завтрак, обед, ужин.

11 день Переезд в Петропавловск-Камчатский

Переезд в Петропавловск-Камчатский займет целый день. По пути обедаем в п. Мильково. Вечером размещаемся в гостинице. Питание включено: завтрак. Обед и ужин в этот день самостоятельно.

12 день Отъезд