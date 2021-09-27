В сердце Камчатки. Тур без рюкзаков

Это путешествие в центральную часть Камчатки

4.7
3 отзыва
Это путешествие в центральную часть Камчатки.

Вы увидите самые высокие вулканы Евразии, ни много ни мало сразу 7-8 самых активных вулканов в мире, и сплавитесь по красивой порожистой реке.

Тур будет интересен, в том числе, тем туристам, которые уже были на Камчатке и посмотрели популярные места южной части полуострова, но хотели бы снова отправиться в этот удивительный край вулканов и гейзеров.
В сердце Камчатки. Тур без рюкзаков
В сердце Камчатки. Тур без рюкзаков
В сердце Камчатки. Тур без рюкзаков
В сердце Камчатки. Тур без рюкзаков
В сердце Камчатки. Тур без рюкзаков
В сердце Камчатки. Тур без рюкзаков
В сердце Камчатки. Тур без рюкзаков
В сердце Камчатки. Тур без рюкзаков
В сердце Камчатки. Тур без рюкзаков
В сердце Камчатки. Тур без рюкзаков
В сердце Камчатки. Тур без рюкзаков
В сердце Камчатки. Тур без рюкзаков
В сердце Камчатки. Тур без рюкзаков
В сердце Камчатки. Тур без рюкзаков
В сердце Камчатки. Тур без рюкзаков
В сердце Камчатки. Тур без рюкзаков
В сердце Камчатки. Тур без рюкзаков
В сердце Камчатки. Тур без рюкзаков
В сердце Камчатки. Тур без рюкзаков
В сердце Камчатки. Тур без рюкзаков
В сердце Камчатки. Тур без рюкзаков
Ближайшие даты:
19
июл

Описание

Преимущества этого путешествия:

  • совершим восхождения на действующие вулканы, в том числе на сомму действующего вулкана Шивелуч;
  • увидим Мертвый лес, остывающие лавовые потоки, лавовые пещеры;
  • посетим район сопки Копыто и посмотрим на вулканы Ключевской группы, каньон реки Студеной, поляну Эдельвейсов;
  • сплавимся по реке Быстрой Эссовской;
  • искупаемся в горячих источниках городка Эссо.

Тур доступен для проведения по групповому запросу в любые даты с июня по сентябрь.

Программа тура по дням

1 день
Знакомство с городом Петропавловск-Камчатский

Встреча в аэропорту, трансфер и размещение в гостинице.

В этот день можно самостоятельно посмотреть исторический центр Петропавловска-Камчатского, прогуляться по Набережной, пройтись по Никольской сопке, посетить батарею Максутова и другие объекты истории города.

В 19:00 встреча с гидом в гостинице, обсуждение программы.

Питание не включено. Обед и ужин в этот день самостоятельно.

Знакомство с городом Петропавловск-КамчатскийЗнакомство с городом Петропавловск-КамчатскийЗнакомство с городом Петропавловск-КамчатскийЗнакомство с городом Петропавловск-Камчатский
2 день
Переезд к вулканам Ключевской группы

Рано утром выезжаем на кордон Копыто природного парка Вулканы Камчатки. 

Дорога предстоит нелегкая – около 500 км, из которых примерно треть по асфальту и две трети по гравийной дороге. 

В завершении пути по лесной труднопроходимой дороге заезжаем на горное плато Ключевской группы вулканов. 

Примерно в середине пути обедаем в столовой п. Мильково. 

Разбиваем лагерь.

Ночевка в палатках.

Питание включено: завтрак, ужин. Обед оплачивается дополнительно.

Переезд к вулканам Ключевской группыПереезд к вулканам Ключевской группыПереезд к вулканам Ключевской группыПереезд к вулканам Ключевской группы
3 день
Треккинг в долину реки Студеной

Отправляемся на дневную прогулку в долину реки Студеной. 

В этих местах при хорошей погоде открываются грандиозные виды на самые высокие вулканы Камчатки ‒ Острый и Плоский Толбачики, Овальная Зимина, Безымянный, Ушковский, Крестовский, Камень и, конечно же, Ключевская сопка.

По словам известного путешественника и альпиниста Александра Биченко, этот маршрут является одним из самых красивых в мире. 

Во время треккинга мы также увидим каньон реки Студеной, поляну Эдельвейсов (цветут в июле), Бараньи скалы. 

Возвращаемся в лагерь.

Ночлег в палатках.

Питание включено: завтрак, обед, ужин.

Треккинг в долину реки СтуденойТреккинг в долину реки СтуденойТреккинг в долину реки СтуденойТреккинг в долину реки Студеной
4 день
Прогулка на смотровую площадку. Переезд в Козыревск

Утром отправляемся на смотровую площадку, расположенную на краю ущелья ручья Бараньего и реки Студеной.

После обеда собираем лагерь, садимся в машину и уезжаем в самобытный поселок Козыревск.

Размещаемся в частной гостинице.

Баня.

Питание включено: завтрак, обед, ужин.

5 день
Переезд к вулкану Шивелуч

Переезжаем (около 120 км) к самому северному вулкану Камчатки Шивелуч и одному из самых активных вулканов в мире. 

Здесь Вы увидите «свежайшие» вулканические ландшафты и скопления вулканических бомб. 

Разбиваем лагерь на границе леса и пепловых полей. 

Вторую половину дня можно использовать на экскурсионный треккинг по каньону Крылья Гамулов и к пемзовым скалам. 

Ночлег в палатках.

Питание включено: завтрак, обед, ужин.

6 день
Восхождение на сомму вулкана Шивелуч

Восхождение на активный конус вулкана может быть опасным, поэтому мы совершим восхождение на гребень старого Шивелуча.

С вершины Смотровой можно наблюдать пирокластические выбросы в кратере молодого конуса. 

Шивелуч довольно часто извергается, но 100% гарантии застать реальный выброс нет.

Вулкан может весь день «молчать», но может и несколько раз за день «проснуться».

Вечером переезжаем в Козыревск.

Ночлег в частной гостинице.

Баня.

Питание включено: завтрак, обед, ужин.

7 день
Толбачинский дол

Отправляемся к подножию вулкана Плоский Толбачик в район трещинных извержений, по пути машина преодолевает вброд реку Студеная.

В этот день нас ждут экскурсии по всем основным достопримечательностям Толбачинского дола.

Мы увидим верхушки некогда больших деревьев Мертвого леса, который был засыпан толстым слоем вулканического пепла и шлака.

Исследуем лавовые пещеры Южного прорыва.

Поднимемся на один из конусов Северного прорыва, где до сих пор сохраняются проявления активного вулканизма и можно зажечь сухую ветку, заложив ее среди горячих пород.

Вечером экскурсия на лавовый поток 2012 ‒ 2013 гг.

Ночлег в палатках.

Питание включено: завтрак, обед, ужин.

8 день
Восхождение на Плоский Толбачик

Восхождение на плоский Толбачик не самое легкое, путь к вершине может занять до 7 часов.

На верху нас ждет огромный по размерам кратер ‒ 2 км в диаметре и глубиной 500 м, с обрывистыми вовнутрь стенами.

При хорошей погоде открываются панорамы на вулканы Ключевской группы и на безжизненные пространства Толбачинского дола с многочисленными конусами и лавовыми потоками.

По пути на восхождение проходим мимо эпицентра трещинного извержения 2012 ‒ 2013 годов.

Возвращение в лагерь.

Ночлег в палатках.

*восхождение может не состояться из-за непогоды, в этом случае будут организованы другие экскурсии в районе вулкана.

Питание включено: завтрак, обед, ужин.

Восхождение на Плоский ТолбачикВосхождение на Плоский ТолбачикВосхождение на Плоский ТолбачикВосхождение на Плоский Толбачик
9 день
Переезд в Эссо

Переезжаем в знаменитый городок Эссо, чаще именуемый "Камчатской Швейцарией".

По пути останавливаемся у реки Кававля, где совершаем прогулку к красивейшему водопаду. 

В Эссо нас ждет купание в бассейне с водой из горячих источников. 

Желающие смогут посетить краеведческий музей. 

Размещаемся в частной гостинице.

Питание включено: завтрак, обед, ужин.

10 день
Сплав по реке Быстрая Эссовская

Сплав по реке Быстрой Эссовской отличается быстрым бурным течением с множеством перекатов, шивер и порогов.

Сплав очень активный и увлекательный, но требует внимания и четких исполнений команд гида-инструктора.

Река протекает в красивой долине с растущими на обрывистых скальных берегах лиственницами.

Во время сплава также будет и рыбалка, снасти предоставляются. 

Возвращение в частную гостиницу в Эссо.

Питание включено: завтрак, обед, ужин.

Сплав по реке Быстрая ЭссовскаяСплав по реке Быстрая ЭссовскаяСплав по реке Быстрая ЭссовскаяСплав по реке Быстрая Эссовская
11 день
Переезд в Петропавловск-Камчатский

Переезд в Петропавловск-Камчатский займет целый день. 

По пути обедаем в п. Мильково. 

Вечером размещаемся в гостинице. 

Питание включено: завтрак. Обед и ужин в этот день самостоятельно.

12 день
Отъезд

День вылета домой.

Посещаем рыбный рынок, магазин сувениров и выезжаем в аэропорт.

Питание включено: завтрак.

Трансфер в аэропорт с заездом на рыбный рынок:

  • выезд ориентировочно в 9:00 - для рейсов 5250 и 1731;
  • выезд ориентировочно в 11:30 - для рейсов 6286 и 6288.

Проживание

Тур предусматривает проживание:

  • двухместное размещение в гостиницах ‒ 2 ночи в Петропавловске;
  • проживание в пос. Козыревск ‒ 2 ночи (преимущественно двухместное, но возможно и по несколько человек в комнате);
  • проживание в Эссо ‒ 2 ночи (преимущественно двухместное, но возможно и по несколько человек в номере);
  • размещение в двух ‒ трехместных туристических палатках – 5 ночей.

Доплата за одноместное проживание 10 000 рублей.

Одноместное размещение возможно в гостиницах в Петропавловске-Камчатском, в Паратунке. Одноместное размещение невозможно в горных турприютах, в Эссо и в Козыревске.

Дополнительные условия проживания уточняйте при бронировании тура

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортные услуги по программе
  • Двухместное размещение в гостиницах – 2 ночи в Петропавловске)
  • Проживание в пос. Козыревск – 2 ночи (преимущественно двухместное, но возможно и по несколько человек в комнате)
  • Проживание в Эссо – 2 ночи (преимущественно двухместное, но возможно и по несколько человек в номере)
  • Питание, указанное в программе
  • Услуги гида-инструктора, повара
  • Групповое снаряжение (палатки, коврики-пенки, кухонное снаряжение и т. д.)
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Петропавловска-Камчатского и обратно
  • Ужины в городе (во время двух ночевок ‒ в начале и в конце тура)
  • Обеды в пути в п. Мильково (во 2-й и 11-й дни)
  • Доплата за одноместное размещение – 10 000 рублей
  • Страховка
  • Спиртные напитки.
  • Трансфер из аэропорта и в аэропорт
  • Размещение в гостинице в первые и последние сутки
Место начала и завершения?
г. Петропавловск-Камчатский
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  1. небольшой рюкзачок для восхождений, можно один на двоих (в него кладутся вещи, необходимые только для радиальных выходов, такие как куртка, шапка, водичка, перекус, фотоаппарат);
  2. спальный мешок (можно у нас взять в аренду, но согласовать обязательно заранее, стоимость 1500 руб., и в этом случае рекомендуем привезти с собой вкладыш для спальника);
  3. сидушка-пенка (подпопник) – необязательно;
  4. треккинговые ботинки (обязательно непромокаемые);
  5. гамаши - необязательно;
  6. сменная обувь (кроссовки, кеды);
  7. сандалии/тапочки/сланцы/кроксы;
  8. походные штаны (лучше синтетика, ХБ не желательно);
  9. мембранные штормовые штаны – от ветра и дождя (необязательно, если походные штаны будут сочетать в себе и функцию штормовых);
  10. куртка штормовка (мембранная и с капюшоном) – от ветра и дождя;
  11. плащ или костюм "дождевик" (не обязательно, если имеются мембранные куртка и штаны из качественного материала с водостойкостью не менее 10000 мм);
  12. термобелье – необязательно, заменяется флисовыми вещами;
  13. теплая флиска или шерстяной свитер;
  14. флисовые штаны – одевать под походные/штормовые штаны (не нужны, если имеется термобелье);
  15. сменная одежда для сна и лагеря;
  16. легкая шапка, легкие перчатки;
  17. термоноски (2 пары);
  18. треккинговые палки (телескопические палки складываются очень компактно и легко привозятся с собой);
  19. солнцезащитные очки;
  20. солнцезащитный крем;
  21. купальные принадлежности;
  22. личная аптечка;
  23. предметы личной гигиены;
  24. средство защиты от комаров - брызгалку и шляпу-накомарник;
  25. фонарик (желательно налобный).
Скидки

Скидки детям до 14 лет 10%
Стоимость активной части тура (без проживания в гостинице в первый и последний день) - 103000 рублей.

Активная часть тура - это значит, что тур начнется утром второго дня программы, а закончится вечером в предпоследний день программы. То есть исключаются первый и последний дни, и связанные с ними услуги: трансфер в/из аэропорт(а), проживание в гостинице в первые и последние сутки.

Какое нас ждет питание в туре?

Большинство наших туристов, когда покупают тур, рассчитывают на походное питание в активных турах по Камчатке, то есть образно говоря на "гречку с тушенкой". На самом деле питание у нас гораздо более разнообразное, чем можно ожидать от походной кухни.

В первые дни вас ждет нарезка из копченой красной рыбы, далее на столе всегда есть нарезка сыра, колбасы. На завтрак всегда готовится молочная каша (часто туристы говорят, что кашу не ели с детства и это оказывается очень вкусно!) и часто блинчики или сырники.

Обед может быть быстрым в виде сытного перекуса - зависит от места и времени. Например если это сплав, то останавливаясь во время сплава на обед, у поваров не будет времени делать полноценный обед из первого и второго. Но зато вечером обязательно будет первое и второе. На сплаве - это разумеется уха. Также повара готовят другие различные первые блюда. На второе может быть гуляш и другие мясные блюда, хотя может быть и "гречка с тушенкой" - все зависит от места и времени. Также часто бывает рыба, особенно на сплаве.

Пойманная рыба часто запекается в фольге на углях костра.
На восхождение туристам выдается сухпаек, состоящий из бутербродов, орешков, сухофруктов (изюм, ананасы сушеные), шоколадного батончика, маленькой пачки сока, водички.
К чаю всегда есть вкусные конфеты и печенье.

При приготовлении пищи повара учитывают условия поездки и условия хранения продуктов, чтобы это пагубно не сказалось на здоровье туристов. Точно также в первую очередь готовятся блюда на свежем мясе и рыбе, а на последние дни остаются тушенка и рыбные консервы. К примеру, не безопасно делать рыбную нарезку в пятидневном сегменте, так как лучшем случае появятся претензии, что кормят не свежей рыбой, а в худшем случае - отравления.

Внимание! Повар готовит еду на группу, и у него нет возможности готовить каждому персонально, как в ресторане. При этом вегетарианцы никогда голодными не останутся, всегда будет возможность выбрать еду без мяса. Но готовить персонально для сыроедов, фрукториантов и других приверженцев особых систем питания у повара нет возможности. Если у Вас аллергия на какой-то продукт, то просьба сообщить об этом при подаче заявки в тур.

Если я прилетаю раньше дня начала тура и/или улетаю позже дня окончания тура?
  • если вы прилетаете на 1-2 дня ранее, то встреча в аэропорту также осуществляется;
  • если вы улетаете позже плановой даты окончания тура, то нашего трансфера в аэропорт не будет, рекомендуем воспользоваться услугами такси (компенсация за отказ от трансфера не предусмотрена);
  • вам нужно самостоятельно забронировать себе дополнительное проживание, а мы в свою очередь подскажем, в какой гостинице вы будете проживать в рамках тура.
Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка оформляется самостоятельно дополнительно к туру.
Для туров по Камчатке обязательно нужно указать в разделе "Занятие спортом и активный отдых" следующие пункты:
1."трекинг","горный трекинг";
2."рафтинг" - в том случае, если в состав тура входит сплав по реке;
3."горные лыжи" - только для зимнего тура;
4."эвакуация вертолетом".

Вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Возможно ли изменение программы?
  • восхождение на вулкан может не состояться из-за непогоды, в этом случае будут организованы другие экскурсии в районе вулкана.
  • на какую высоту восходить на сомму вулкана Шивелуч решается на месте по обстановке в зависимости от активности вулкана.
Если я еду один (одна), возможно подселение?

Мы размещаем преимущественно в двухместных номерах. Туристов, которые приезжают по одному, мы поселяем совместно с другим участником нашего тура (мужчину к мужчине, женщину к женщине). Если совместить не удалось, то туристу повезло – он будет один в номере, доплаты при этом не требуется.

Если мне требуется исключительно одноместное размещение?

Если турист хочет быть один в номере (или в половинке блочного номера), то требуется доплата. Одноместное размещение возможна в гостиницах в Петропавловске-Камчатском, в Паратунке. Одноместное размещение невозможно в горном турприюте, под Авачинским вулканом, в Эссо и в Козыревске.

Доплата за одноместное размещение в гостиницах в данном туре 10 000 руб.

Трансферы из аэропорта / в аэропорт

Трансфер из аэропорта с заездом к памятнику "Здесь начинается Россия":

  • рейс из Москвы 1730 прилетающий в 10:10, рейс из Новосибирска 5249 прилетающий в 10:30;
  • рейс из Москвы 6285 прилетающий в 13:10;
  • рейс из Москвы 6267 прилетающий в 15:30.

(время прилёта рейсов может быть изменено авиакомпаниями).
Прилетающие в другое время могут присоединяться к данным трансферам.
Отказ от трансфера не компенсируется.

Трансфер в аэропорт с заездом на рыбный рынок:

  • выезд ориентировочно в 9:00 - для рейсов 5250 и 1731;
  • выезд ориентировочно в 11:30 - для рейсов 6286 и 6288.

(точное время трансфера сообщается гидом накануне).
Вылетающие в другое время могут присоединяться к данным трансферам.
Отказ от трансфера не компенсируется.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 22 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
А
27 сен 2021
Главным гидом был Алексей, и на сплаве подключался Пётр. Гиды в своей работе выложились на максимум, делали все возможное для нашего комфорта и безопасности. Но вопросы есть к организаторам: почему в приюте не повесить, например, зеркала. Также душ в приюте оплачивается дополнительно, лучше изначально включить в стоимость, потому что не всегда есть кэш в лесу, что приносит лишнюю беготню. Завтрак в радуге вкуса рассчитан явно не на взрослого человека, либо все на диетах сидят)) но питание в самом лагере организовано на высоком уровне. И встречающий человек слишком общительный у вас, что доставляет некоторый дискомфорт, хотя он это и делает от наилучших пробуждений.
Л
12 сен 2021
Прекрасная организация, профессиональные гиды, милейшие повара. Простое, но очень сытное, вкусное и разнообразное питание. Условия проживания в ряде мест спартанские, но ради испытания себя на прочность в том числе и едут на Камчатку.
Г
3 сен 2021
Организация тура как со стороны "Большой страны", так и с принимающей стороны слаженная на 100 процентов.

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