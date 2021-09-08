Тур "Свидание с Камчаткой", как первая встреча с девушкой – легкий и непринужденный. Но даже эта непродолжительная встреча позволит оценить главные достоинства Камчатки. Характер у нее своенравный, погода переменчива, но, непременно, Камчатка оставит о себе хорошие впечатления! Особенность тура – отсутствие ночевок в палатках и сложных восхождений.

Программа тура по дням

1 день Прибытие на Камчатку, экскурсия по г. Петропавловск-Камчатский

Встреча в аэропорту г. Елизово. Трансфер в гостиницу. Размещение. 16:00 Обзорная экскурсия по городу, «знакомство» с Камчаткой. Пешая прогулка по историческому центру города с экскурсоводом: центральная площадь, набережная, смотровая площадка. Посещение выставки камчатских производителей – рыба, икра и прочие деликатесы и продукты местного производства. Трансфер в гостиницу. Отдых. Питание за свой счет.

2 день Свободный день, экскурсии на выбор, поездка в общину коренных народов

Завтрак. Свободное время или экскурсии за дополнительную плату: 1) Вертолетная экскурсия на Курильское озеро (6-7 часов). Наблюдение за бурым медведем и нерестом лосося. На обратном пути – посадка в кальдере вулкана Ксудач и у Ходуткинских горячих источников (обед, купание). 2) Вертолетная экскурсия в «Долину гейзеров» и кальдеру вулкана Узон (6-7 часов) с облетом действующего кратера вулкана Карымский и Малый Семячик. Пешеходные прогулки к гейзерам и грязевым котлам. На обратном пути – посадка в Налычевской долине – обед, купание в горячих источниках. 3) Самолетная обзорная экскурсия – облет Корякско-Авачинской и Мутновско-Горелой групп вулканов и Авачинской бухты на самолете малой авиации Cessna. 17:00 Поездка в общину коренных малочисленных народов Камчатки «Эйвет». Интерактивная развлекательная программа с участием народного ансамбля. Этнографическая экскурсия об особенностях культуры и быта камчатских коренных народов. Фотосессия в национальных костюмах. Кинологическая экскурсия по питомнику ездовых собак – победителей ежегодной международной гонки на собачьих упряжках «Берингия» (желающие могут прокатиться на летней упряжке – за доп.плату). Ужин с камчатским национальным колоритом и деликатесами (например, нерпичье сало, юкола и др.). Трансфер в гостиницу. Питание: завтрак и ужин, обед на экскурсии. Внимание! Подавать заявку на Вертолетную экскурсию необходимо сразу при бронировании тура (не позднее 01.06.2022). В ином случае предоставление места, при условии летной погоды, не гарантируется! При нелетной погоде, экскурсия переносится на ближайшую дату, в приоритет попадают более ранние заявки, поэтому чем раньше Вы забронируете экскурсию, тем больше шансов вылететь.

3 день Черный пляж, джип-тур к Авачинскому вулкану (гора Верблюд)

Завтрак. Поездка на внедорожнике на берег Тихого Океана на Халактырский пляж. Прогулка по "черному пляжу" и ягоднику, наблюдение за прибоем. Песок на камчатских пляжах вулканического происхождения, поэтому он имеет темно серый цвет. На ягоднике вдоль береговой линии можно пособирать шикшу, голубику, книжнику. Переезд к подножию Корякского и Авачинского вулканов (50 км, 3 часа). Обед в базовом лагере. Огнедышащий страж города – Авачинский вулкан один из наиболее активных на Камчатке. Жизнь вулкана не останавливается ни на день: постоянно пыхтящие фумаролы, желтая сера, клубы газа и пара. Прогулка к горной экструзии «Верблюд» с небольшим набором высоты. Ботаническая экскурсия по альпийской растительности Авачинского перевала. Цветение здесь начинается сразу после схода снега и продолжается до новых снегов. Встречаются редкие виды растений, занесенных в Красную книгу. Возле базового лагеря можно покормить с рук и пофотографировать камчатских сусликов – евражек. Вечером возвращение в гостиницу. Питание: завтрак – при гостинице, обед – базовом лагере, ужин – за свой счет.

4 день Морская прогулка в бухту "Русская"

Завтрак. 6:30 Трансфер на морской причал. Морская прогулка на катере по Авачинской бухте с выходом в Тихий океан к бухте Русской. Известно, что Авачинская бухта – самая большая в мире. В нее невозможно не влюбиться с первого взгляда! После выхода гостям будет предложен – чай, кофе, бутерброды, выпечка к чаю (булочки, печенье). По пути следования посещение скал Три брата, бухты Тихая, Гротовая, о. Старичков – наблюдение за морскими птицами. Во время путешествия можно увидеть многочисленные птичьи базары: бакланы, топорки, тупики, конюги, утки, различные чайки, и другие пернатые от рассвета до заката кружат в воздухе, попеременно пикируя за добычей в богатые рыбой воды. Мыс Опасный, мыс Кекурный, наблюдение за каланами и лежбищем сивучей у камней Лаперуза. Возможна встреча с косатками и горбатыми китами. Морское путешествие в бухту Русская позволит в полной мере ощутить всю прелесть океана! В бухтах предусмотрена рыбалка – ленок, окунь, камбала, (иногда попадается треска, белокорый палтус и терпуг). Обед – уха из красной рыбы, жареная рыба (свежепойманная), дегустация морепродуктов – краб, сашими из камбалы. Если вы хотите попробовать икру свежевыловленных морских ежей, то можете заказать услуги дайвера (доп. плата). Возвращение в порт к 18:00. Трансфер в гостиницу. Питание: завтрак – при гостинице, обед – на прогулке, ужин – за свой счет. Если вы хотите попробовать икру свежевыловленных морских ежей, то можете заказать услуги дайвера.

5 день Джип-тур на Дачные термальные источники и водопад Спокойный

Завтрак. Поездка на внедорожнике на Дачные источники через Вилючинский перевал, плато вулкана Горелый, в район Мутновского вулкана. Прогулка с небольшими подъемами и спусками до Дачных источников (около 1,5 км в одну сторону). Раскалённый пар с рёвом вырывается прямо из земли, окутывая жёлто-красные камни и зеленые склоны долины. Все шипит, свистит, клокочет. Здесь же бурлящие серые лужицы с вязким кипятком, фонтанчики горячих источников, тоннели. На Дачных источниках насчитывается более 100 термопроявлений – кипящих котлов, горячих источников, крупных и мелких парогазовых струй. Дачные источники иногда называют Малой Долиной гейзеров, но это название ошибочно, т.к. настоящих гейзеров здесь нет – из-под земли бьет не кипяток, а горячий газ, который нагревает воду, находящуюся на поверхности, имитируя гейзер. Обед – ланч-бокс, горячий чай. На обратном пути посещение 16-метрового водопада на ручье Спокойный. Вечером возвращение в гостиницу. Это наиболее физически-активная экскурсия из всей данной программы. Необходима удобная обувь с толстой рифленой подошвой. В течение лета могут сохраняться снежники. После дождя может быть скользко. Треккинговые палки, при необходимости, выдаст гид. Питание: завтрак – при гостинице, обед – на экскурсии, ужин – за свой счет.

6 день Вылет