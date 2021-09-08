Преимущества этого путешествия:
Встреча в аэропорту г. Елизово.
Трансфер в гостиницу.
Размещение.
16:00 Обзорная экскурсия по городу, «знакомство» с Камчаткой.
Пешая прогулка по историческому центру города с экскурсоводом: центральная площадь, набережная, смотровая площадка.
Посещение выставки камчатских производителей – рыба, икра и прочие деликатесы и продукты местного производства.
Трансфер в гостиницу.
Отдых.
Питание за свой счет.
Завтрак.
Свободное время или экскурсии за дополнительную плату:
1) Вертолетная экскурсия на Курильское озеро (6-7 часов).
Наблюдение за бурым медведем и нерестом лосося.
На обратном пути – посадка в кальдере вулкана Ксудач и у Ходуткинских горячих источников (обед, купание).
2) Вертолетная экскурсия в «Долину гейзеров» и кальдеру вулкана Узон (6-7 часов) с облетом действующего кратера вулкана Карымский и Малый Семячик.
Пешеходные прогулки к гейзерам и грязевым котлам. На обратном пути – посадка в Налычевской долине – обед, купание в горячих источниках.
3) Самолетная обзорная экскурсия – облет Корякско-Авачинской и Мутновско-Горелой групп вулканов и Авачинской бухты на самолете малой авиации Cessna.
17:00 Поездка в общину коренных малочисленных народов Камчатки «Эйвет».
Интерактивная развлекательная программа с участием народного ансамбля.
Этнографическая экскурсия об особенностях культуры и быта камчатских коренных народов. Фотосессия в национальных костюмах.
Кинологическая экскурсия по питомнику ездовых собак – победителей ежегодной международной гонки на собачьих упряжках «Берингия» (желающие могут прокатиться на летней упряжке – за доп.плату).
Ужин с камчатским национальным колоритом и деликатесами (например, нерпичье сало, юкола и др.).
Трансфер в гостиницу.
Питание: завтрак и ужин, обед на экскурсии.
Внимание! Подавать заявку на Вертолетную экскурсию необходимо сразу при бронировании тура (не позднее 01.06.2022). В ином случае предоставление места, при условии летной погоды, не гарантируется! При нелетной погоде, экскурсия переносится на ближайшую дату, в приоритет попадают более ранние заявки, поэтому чем раньше Вы забронируете экскурсию, тем больше шансов вылететь.
Завтрак.
Поездка на внедорожнике на берег Тихого Океана на Халактырский пляж.
Прогулка по "черному пляжу" и ягоднику, наблюдение за прибоем.
Песок на камчатских пляжах вулканического происхождения, поэтому он имеет темно серый цвет.
На ягоднике вдоль береговой линии можно пособирать шикшу, голубику, книжнику.
Переезд к подножию Корякского и Авачинского вулканов (50 км, 3 часа).
Обед в базовом лагере.
Огнедышащий страж города – Авачинский вулкан один из наиболее активных на Камчатке.
Жизнь вулкана не останавливается ни на день: постоянно пыхтящие фумаролы, желтая сера, клубы газа и пара.
Прогулка к горной экструзии «Верблюд» с небольшим набором высоты.
Ботаническая экскурсия по альпийской растительности Авачинского перевала.
Цветение здесь начинается сразу после схода снега и продолжается до новых снегов.
Встречаются редкие виды растений, занесенных в Красную книгу.
Возле базового лагеря можно покормить с рук и пофотографировать камчатских сусликов – евражек.
Вечером возвращение в гостиницу.
Питание: завтрак – при гостинице, обед – базовом лагере, ужин – за свой счет.
Завтрак.
6:30 Трансфер на морской причал.
Морская прогулка на катере по Авачинской бухте с выходом в Тихий океан к бухте Русской.
Известно, что Авачинская бухта – самая большая в мире.
В нее невозможно не влюбиться с первого взгляда!
После выхода гостям будет предложен – чай, кофе, бутерброды, выпечка к чаю (булочки, печенье).
По пути следования посещение скал Три брата, бухты Тихая, Гротовая, о. Старичков – наблюдение за морскими птицами.
Во время путешествия можно увидеть многочисленные птичьи базары: бакланы, топорки, тупики, конюги, утки, различные чайки, и другие пернатые от рассвета до заката кружат в воздухе, попеременно пикируя за добычей в богатые рыбой воды.
Мыс Опасный, мыс Кекурный, наблюдение за каланами и лежбищем сивучей у камней Лаперуза.
Возможна встреча с косатками и горбатыми китами.
Морское путешествие в бухту Русская позволит в полной мере ощутить всю прелесть океана!
В бухтах предусмотрена рыбалка – ленок, окунь, камбала, (иногда попадается треска, белокорый палтус и терпуг).
Обед – уха из красной рыбы, жареная рыба (свежепойманная), дегустация морепродуктов – краб, сашими из камбалы.
Если вы хотите попробовать икру свежевыловленных морских ежей, то можете заказать услуги дайвера (доп. плата).
Возвращение в порт к 18:00.
Трансфер в гостиницу.
Питание: завтрак – при гостинице, обед – на прогулке, ужин – за свой счет.
Если вы хотите попробовать икру свежевыловленных морских ежей, то можете заказать услуги дайвера.
Завтрак.
Поездка на внедорожнике на Дачные источники через Вилючинский перевал, плато вулкана Горелый, в район Мутновского вулкана.
Прогулка с небольшими подъемами и спусками до Дачных источников (около 1,5 км в одну сторону).
Раскалённый пар с рёвом вырывается прямо из земли, окутывая жёлто-красные камни и зеленые склоны долины.
Все шипит, свистит, клокочет.
Здесь же бурлящие серые лужицы с вязким кипятком, фонтанчики горячих источников, тоннели.
На Дачных источниках насчитывается более 100 термопроявлений – кипящих котлов, горячих источников, крупных и мелких парогазовых струй.
Дачные источники иногда называют Малой Долиной гейзеров, но это название ошибочно, т.к. настоящих гейзеров здесь нет – из-под земли бьет не кипяток, а горячий газ, который нагревает воду, находящуюся на поверхности, имитируя гейзер.
Обед – ланч-бокс, горячий чай.
На обратном пути посещение 16-метрового водопада на ручье Спокойный.
Вечером возвращение в гостиницу.
Это наиболее физически-активная экскурсия из всей данной программы. Необходима удобная обувь с толстой рифленой подошвой. В течение лета могут сохраняться снежники. После дождя может быть скользко. Треккинговые палки, при необходимости, выдаст гид.
Питание: завтрак – при гостинице, обед – на экскурсии, ужин – за свой счет.
Завтрак.
Выселение из гостиницы до 12:00 часов.
Трансфер в аэропорт.
По пути посещение рыбного рынка, сувенирных магазинов.
Стандартное размещение по программе – в гостиницах курортной зоны п. Паратунка (50 км от Петропавловска-Камчатского).Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:
|Размещение эконом
|Размещение стандарт
|Размещение комфорт
|Стоимость
|84 000
|99 500
|107 000
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Доплата за 1-местное размещение
|10 000
|15 000
|25 000
В п. Паратунка: эконом – гостиница «Солнечная», стандарт – гостиница «Белкамтур», комфорт – гостиница «Спутник 4*».
Курортная зона «Паратунка» находится в 50 км от городов Петропавловск и Елизово. Между этими пунктами ходят рейсовые автобусы в течение всего дня. Все гостиницы в Паратунке имеют горячие термальные бассейны под открытым небом, обладающие целебными свойствами. В ресторане при гостинице можно пообедать и поужинать, завтрак включен в стоимость проживания. Неподалеку имеются продуктовые магазины и небольшие кафе-шашлычные.
ТУРИСТУ может быть предоставлено размещение на его выбор, при наличии возможности, с перерасчетом стоимости тура. Свои пожелания следует указать в заявке, при бронировании. При нестандартном размещении, может взиматься доплата за индивидуальный трансфер из/в аэропорт.
Одиночные туристы бронируются с доплатой за одноместное размещение в гостинице.
Подселение возможно при наличии пары. Доплата за одноместное размещение в таком случае не взимается.
Одежда и снаряжение
Туристам следует обратить внимание на подготовку личной экипировки (одежда и обувь), так как на больших участках маршрутов восхождений к кратерам вулканов, перевалов и вулканических плато в период всего летнего периода могут сохраняться снежники и, в случае продолжительной непогоды, температура воздуха на высотах свыше 1000 м может понижаться.
Список вещей:
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.