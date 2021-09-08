Свидание с Камчаткой

Тур «Свидание с Камчаткой», как первая встреча с девушкой - легкий

5
3 отзыва
Тур "Свидание с Камчаткой", как первая встреча с девушкой – легкий и непринужденный. Но даже эта непродолжительная встреча позволит оценить главные достоинства Камчатки.

Характер у нее своенравный, погода переменчива, но, непременно, Камчатка оставит о себе хорошие впечатления! Особенность тура – отсутствие ночевок в палатках и сложных восхождений.
Свидание с Камчаткой
Свидание с Камчаткой
Свидание с Камчаткой
Свидание с Камчаткой
Свидание с Камчаткой
Свидание с Камчаткой
Свидание с Камчаткой
Свидание с Камчаткой
Свидание с Камчаткой
Свидание с Камчаткой
Свидание с Камчаткой
Свидание с Камчаткой
Свидание с Камчаткой
Свидание с Камчаткой
Свидание с Камчаткой
Ближайшие даты:
27
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Описание

Преимущества этого путешествия:

  • увидим изюминки Камчатки – Долину гейзеров или Курильское озеро;
  • попробуем ее угощения – морские деликатесы;
  • понежимся в горячих источниках;
  • ощутим горячее дыхание вулканов.

Программа тура по дням

1 день
Прибытие на Камчатку, экскурсия по г. Петропавловск-Камчатский

Встреча в аэропорту г. Елизово.

Трансфер в гостиницу.

Размещение.

16:00 Обзорная экскурсия по городу, «знакомство» с Камчаткой.

Пешая прогулка по историческому центру города с экскурсоводом: центральная площадь, набережная, смотровая площадка.

Посещение выставки камчатских производителей – рыба, икра и прочие деликатесы и продукты местного производства.

Трансфер в гостиницу.

Отдых.

Питание за свой счет. 

Прибытие на Камчатку, экскурсия по г. Петропавловск-Камчатский
2 день
Свободный день, экскурсии на выбор, поездка в общину коренных народов

Завтрак.

Свободное время или экскурсии за дополнительную плату: 

1) Вертолетная экскурсия на Курильское озеро (6-7 часов).

Наблюдение за бурым медведем и нерестом лосося.

На обратном пути – посадка в кальдере вулкана Ксудач и у Ходуткинских горячих источников (обед, купание).

2) Вертолетная экскурсия в «Долину гейзеров» и кальдеру вулкана Узон (6-7 часов) с облетом действующего кратера вулкана Карымский и Малый Семячик.

Пешеходные прогулки к гейзерам и грязевым котлам. На обратном пути – посадка в Налычевской долине – обед, купание в горячих источниках.

3) Самолетная обзорная экскурсия – облет Корякско-Авачинской и Мутновско-Горелой групп вулканов и Авачинской бухты на самолете малой авиации Cessna.

17:00 Поездка в общину коренных малочисленных народов Камчатки «Эйвет».

Интерактивная развлекательная программа с участием народного ансамбля.

Этнографическая экскурсия об особенностях культуры и быта камчатских коренных народов. Фотосессия в национальных костюмах.

Кинологическая экскурсия по питомнику ездовых собак – победителей ежегодной международной гонки на собачьих упряжках «Берингия» (желающие могут прокатиться на летней упряжке – за доп.плату).

Ужин с камчатским национальным колоритом и деликатесами (например, нерпичье сало, юкола и др.).

Трансфер в гостиницу.

Питание: завтрак и ужин, обед на экскурсии. 

Внимание! Подавать заявку на Вертолетную экскурсию необходимо сразу при бронировании тура (не позднее 01.06.2022). В ином случае предоставление места, при условии летной погоды, не гарантируется! При нелетной погоде, экскурсия переносится на ближайшую дату, в приоритет попадают более ранние заявки, поэтому чем раньше Вы забронируете экскурсию, тем больше шансов вылететь.

Свободный день, экскурсии на выбор, поездка в общину коренных народовСвободный день, экскурсии на выбор, поездка в общину коренных народов
3 день
Черный пляж, джип-тур к Авачинскому вулкану (гора Верблюд)

Завтрак.

Поездка на внедорожнике на берег Тихого Океана на Халактырский пляж.

Прогулка по "черному пляжу" и ягоднику, наблюдение за прибоем.

Песок на камчатских пляжах вулканического происхождения, поэтому он имеет темно серый цвет.

На ягоднике вдоль береговой линии можно пособирать шикшу, голубику, книжнику.

Переезд к подножию Корякского и Авачинского вулканов (50 км, 3 часа).

Обед в базовом лагере.

Огнедышащий страж города – Авачинский вулкан один из наиболее активных на Камчатке.

Жизнь вулкана не останавливается ни на день: постоянно пыхтящие фумаролы, желтая сера, клубы газа и пара.

Прогулка к горной экструзии «Верблюд» с небольшим набором высоты.

Ботаническая экскурсия по альпийской растительности Авачинского перевала.

Цветение здесь начинается сразу после схода снега и продолжается до новых снегов.

Встречаются редкие виды растений, занесенных в Красную книгу.

Возле базового лагеря можно покормить с рук и пофотографировать камчатских сусликов – евражек.

Вечером возвращение в гостиницу.

Питание: завтрак – при гостинице, обед – базовом лагере, ужин – за свой счет.

Черный пляж, джип-тур к Авачинскому вулкану (гора Верблюд)Черный пляж, джип-тур к Авачинскому вулкану (гора Верблюд)Черный пляж, джип-тур к Авачинскому вулкану (гора Верблюд)Черный пляж, джип-тур к Авачинскому вулкану (гора Верблюд)Черный пляж, джип-тур к Авачинскому вулкану (гора Верблюд)Черный пляж, джип-тур к Авачинскому вулкану (гора Верблюд)
4 день
Морская прогулка в бухту &quot;Русская&quot;

Завтрак.

6:30 Трансфер на морской причал.

Морская прогулка на катере по  Авачинской бухте с выходом в Тихий океан к бухте Русской.

Известно, что Авачинская бухта – самая большая в мире.

В нее невозможно не влюбиться с первого взгляда!

После выхода гостям будет предложен – чай, кофе, бутерброды, выпечка к чаю (булочки, печенье).

По пути следования посещение скал Три брата, бухты Тихая, Гротовая, о. Старичков – наблюдение за морскими птицами.

Во время путешествия можно увидеть многочисленные птичьи базары: бакланы, топорки, тупики, конюги, утки, различные чайки, и другие пернатые от рассвета до заката кружат в воздухе, попеременно пикируя за добычей в богатые рыбой воды. 

Мыс Опасный, мыс Кекурный, наблюдение за каланами и лежбищем сивучей у камней Лаперуза.

Возможна встреча с косатками и горбатыми китами.

Морское путешествие в бухту Русская позволит в полной мере ощутить всю прелесть океана!

В бухтах предусмотрена рыбалка – ленок, окунь, камбала, (иногда попадается треска, белокорый палтус и терпуг).

Обед – уха из красной рыбы, жареная рыба (свежепойманная), дегустация морепродуктов – краб, сашими из камбалы.

Если вы хотите попробовать икру свежевыловленных морских ежей, то можете заказать услуги дайвера (доп. плата).

Возвращение в порт к 18:00.

Трансфер в гостиницу.

Питание: завтрак – при гостинице, обед – на прогулке, ужин – за свой счет.

 

Если вы хотите попробовать икру свежевыловленных морских ежей, то можете заказать услуги дайвера.

Морская прогулка в бухту &quot;Русская&quot;Морская прогулка в бухту &quot;Русская&quot;Морская прогулка в бухту &quot;Русская&quot;
5 день
Джип-тур на Дачные термальные источники и водопад Спокойный

Завтрак.

Поездка на внедорожнике на Дачные источники через Вилючинский перевал, плато вулкана Горелый, в район Мутновского вулкана.

Прогулка с небольшими подъемами и спусками до Дачных источников (около 1,5 км в одну сторону).

Раскалённый пар с рёвом вырывается прямо из земли, окутывая жёлто-красные камни и зеленые склоны долины.

Все шипит, свистит, клокочет.

Здесь же бурлящие серые лужицы с вязким кипятком, фонтанчики горячих источников, тоннели.

На Дачных источниках насчитывается более 100 термопроявлений – кипящих котлов, горячих источников, крупных и мелких парогазовых струй.

Дачные источники иногда называют Малой Долиной гейзеров, но это название ошибочно, т.к. настоящих гейзеров здесь нет – из-под земли бьет не кипяток, а горячий газ, который нагревает воду, находящуюся на поверхности, имитируя гейзер.

Обед – ланч-бокс, горячий чай.

На обратном пути посещение 16-метрового водопада на ручье Спокойный.

Вечером возвращение в гостиницу.

Это наиболее физически-активная экскурсия из всей данной программы. Необходима удобная обувь с толстой рифленой подошвой. В течение лета могут сохраняться снежники. После дождя может быть скользко. Треккинговые палки, при необходимости, выдаст гид.

Питание: завтрак – при гостинице, обед – на экскурсии, ужин – за свой счет.

Джип-тур на Дачные термальные источники и водопад СпокойныйДжип-тур на Дачные термальные источники и водопад СпокойныйДжип-тур на Дачные термальные источники и водопад СпокойныйДжип-тур на Дачные термальные источники и водопад СпокойныйДжип-тур на Дачные термальные источники и водопад СпокойныйДжип-тур на Дачные термальные источники и водопад СпокойныйДжип-тур на Дачные термальные источники и водопад Спокойный
6 день
Вылет

Завтрак.

Выселение из гостиницы до 12:00 часов.

Трансфер в аэропорт.

По пути посещение рыбного рынка, сувенирных магазинов.

Проживание

Стандартное размещение по программе – в гостиницах курортной зоны п. Паратунка (50 км от Петропавловска-Камчатского).

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:
  Размещение эконом Размещение стандарт Размещение комфорт
Стоимость 84 000 99 500 107 000

Доплата за 1-местное размещение

 10 000 15 000 25 000

В п. Паратунка: эконом – гостиница «Солнечная», стандарт – гостиница «Белкамтур», комфорт – гостиница «Спутник 4*».

Курортная зона «Паратунка» находится в 50 км от городов Петропавловск и Елизово. Между этими пунктами ходят рейсовые автобусы в течение всего дня. Все гостиницы в Паратунке имеют горячие термальные бассейны под открытым небом, обладающие целебными свойствами. В ресторане при гостинице можно пообедать и поужинать, завтрак включен в стоимость проживания. Неподалеку имеются продуктовые магазины и небольшие кафе-шашлычные.

ТУРИСТУ может быть предоставлено размещение на его выбор, при наличии возможности, с перерасчетом стоимости тура. Свои пожелания следует указать в заявке, при бронировании. При нестандартном размещении, может взиматься доплата за индивидуальный трансфер из/в аэропорт.

Одиночные туристы бронируются с доплатой за одноместное размещение в гостинице.

Подселение возможно при наличии пары. Доплата за одноместное размещение в таком случае не взимается.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в отеле (двухместное размещение, завтрак, 1-местное размещение с доплатой)
  • Услуги гидов-проводников
  • Питание, указанное в программе
  • Экскурсии по программе
  • Групповые трансферы по программе
  • Дополнительный групповой трансфер отель – аэропорт – отель раньше или позже дат тура из мест размещения в п. Паратунка или Петропавловска-Камчатского в пределах центральной площади
  • Групповое снаряжение и инвентарь (посуда, кемпинговая мебель и пр.)
  • Медико-транспортная страховка (для активного отдыха)
  • Необходимые разрешения для посещения особо охраняемых природных территорий
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Петропавловска-Камчатского и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Индивидуальный трансфер по маршруту: аэропорт – «Здесь начинается Россия» – магазин – отель: за машину до 3 чел. – 4 500 руб. за машину до 6 чел. – 6 500 руб.
  • За машину до 3 чел. – 4 500 руб.
  • За машину до 6 чел. – 6 500 руб.
  • Дополнительное проживание в гостинице (до и после путешествия)
  • Другие дополнительные услуги
  • Личные траты, спиртные напитки
  • Опциональные экскурсии в свободный день
  • Услуги дайвера для вылова морских ежей (дегустация икры) – 5 000 руб.
  • Доплата для иностранных граждан – 2 800 руб. /чел. за весь тур
Место начала и завершения?
г. Елизово
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Одежда и снаряжение

Туристам следует обратить внимание на подготовку личной экипировки (одежда и обувь), так как на больших участках маршрутов восхождений к кратерам вулканов, перевалов и вулканических плато в период всего летнего периода могут сохраняться снежники и, в случае продолжительной непогоды, температура воздуха на высотах свыше 1000 м может понижаться.

Список вещей:

  • небольшой рюкзак для личных вещей на маршруте;
  • удобную походную одежду;
  • треккинговые ботинки с твердой рифленой подошвой и пропиткой от намокания;
  • треккинговые палки;
  • кроссовки;
  • теплую непромокаемую куртку с капюшоном;
  • теплые непромокаемые штаны;
  • теплый свитер;
  • шерстяные носки;
  • перчатки, теплые рукавицы;
  • теплую шапку;
  • банные и купальные принадлежности;
  • сидушку для сидения на камнях и шлаке;
  • индивидуальную аптечку;
  • солнцезащитные очки;
  • солнецезащитные средства;
  • крем от комаров и мошки;
  • фото- и видеокамеру;
  • копии документов в герметичной упаковке.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
С
8 сен 2021
Это было ВОЛШЕБСТВО!!! Потрясающие люди, организация была на высоте!
Огромное спасибо за настроение, добро, которе вы дарите своей работой!
Так держать! Отличных вам дней и идей!
Буду вас рекомендовать!
Вы можете делать ПРАЗДНИК!!!
Т
27 авг 2021
Тур очень понравился. Молодцы!! Спасибо за полученное удовольствие.
Н
28 июля 2021
Спасибо! Тур очень интересный, познавательный. К сожалению, для меня оказался немного тяжеловат. На Верблюд подняться не смогла. Всё остальное по полной программе.

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