Прибытие в Петропавловск-Камчатский

Начну с того, что этот отзыв касается не "Большой страны", а местного туроператора, который реализует тур от имени сообщества.

Цена не соответствует качеству оказанных услуг.

1. Прежде всего в программе тура не хватает расписания по времени, из-за этого не понятно сколько времени займет программа и во сколько ты освободишься. Некоторые дни были заняты полностью, другие, - только полдня. В плане необходимо указывать время!

2. Мне сильно не понравилось, что в первый же день было объявлено, что "план на завтра, будем сообщать в 20-21:00". Это очень не удобно, невозможно распланировать своё время;

3. По погодным условиям у нас отменялись некоторые пункты программы. К этому вопросов нет. Но туроператор должен был продумать альтернативу. Если отменяется одно, то предложите выбор: возврат денег (было один раз) или посещение другого места. Частные гиды так и делают, потому что заинтересованы в клиентах;

4. Отель очень приятный. 3 звезды, но достойный. Хочется пожелать отелю процветания и предложить идею: поставьте вендинговый аппарат с едой. Люди прилетают из разных городов России, разница во времени сказывается. Ночью, многим хочется есть, а круглосуточных магазинов рядом нет. Такие посетители могли бы покупать еду в аппарате.

Опять же, вопрос к уровню обслуживания в столовой/кафе. Его необходимо улучшать. К сотрудникам ресепшна, клининговой службы, вопросов нет. Мне все понравилось;

5. В списке необходимых вещей или ещё где-то необходимо указать, что климат на Камчатке резко континентальный и погода меняется каждый час. Я взял почти все вещи из списка присланного туроператором перед поездкой. Но не сразу понял, что одновременно надо всегда иметь с собой шорты, джинсы, толстовку, ветровку и дождевик;

6. Гиды забывали предупредить о некоторых возможностях поездки. По мелочам, но не приятно. Например: после посещения природных горячих источников нас завезли на минеральный источник, где все местные набирают воду. Это приятно. Но нас почему-то забыли предупредить об этом, в итоге у людей просто не было с собой бутылок для набора минеральной воды;

7. И последнее. Хотелось бы, что бы продумали и разнообразили обеды. На 4-5й день рыбу, уху и папоротник уже видеть не мог.