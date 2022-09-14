Прибытие в Петропавловск-Камчатский

Вечером переезд в Петропавловск-Камчатский, размещение, отдых.
Ночёвка в гостинице.
5 день
Свободный день
Завтрак в гостинице.
В этот день желающие могут вылететь в легендарную Долину гейзеров, с посадкой в кальдере вулкана Узон.
По пути облет действующего вулкана Карымский и его пеплового извержения и высокогорного озера в кратере вулкана Малый Семячик.
Ночевка в гостинице г. Петропавловск- Камчатский.
6 день
Вулканы Острый и Плоский Толбачик
После завтрака в гостинице, выезд в район Ключевской гуппы вулканов.
По пути остановка в поселке Мильково на обед (оплачивается самостоятельно).
При подъезде открываются шикарные виды на самые высокие вулканы Камчатки: Ключевской (около 5000м), Камень (4579м), Крестовский (4057м), Ушковский (3903м), Острый Толбачик (3672м), Плоский Толбачик (3082м).
Установка лагеря, ужин, ночевка в палатках.
7 день
Вулкан Плоский Толбачик
Завтрак.
Осмотр Нового Трещинного Толбачинского Извержения 2013 года (причудливые нагромождения застывшей лавы, пещеры – лавоводы, каменные изваяния).
Обед во время экскурсии сухим пайком.
После экскурсии вечером ужин.
Ночёвка в палатках.
8 день
Северный и Южный прорыв, «Мертвый лес»
Завтрак.
Поездка на автомобиле к Северному прорыву, восхождение на Толбачинские конуса (вулканы в миниатюре).
Переезд к Южному прорыву, посещение конусов.
Прогулка по «Мертвому лесу».
Обед во время экскурсии сухим пайком.
Возвращение в лагерь, ужин, ночевка в палатках.
9 день
п. Ключи
Завтрак.
Собираем лагерь.
Переезд в поселок Ключи, расположенный у подножия вулкана Ключевская сопка.
Во время движения, останавливаемся на ланч.
Размещение в гостевом домике.
Ужин.
Отдых.
Ночёвка в домике.
10 день
Вулкан Ключевская сопка, сейсмостанция Апахончич
Завтрак.
Переезд на автомобиле к подножию самого высокого действующего вулкана в Евразии.
Наблюдение за вулканом.
Ланч.
Установка палаточного лагеря.
Ужин.
Ночевка в палатках.
11 день
Камень Амбон
Завтрак.
Пешеходная экскурсия у подножия вулканов Ключевская сопка (4750м), Камень (4585м), Безымянный (2882м) с посещением камня Амбон.
Амбон – это огромная вулканическая бомба массой 40-45 тыс. тонн.
Пеший переход к камню около 4км в одну сторону.
Обед сухим пайком.
Вечером возвращение в палаточный лагерь.
Ужин.
Ночевка в палатках.
12 день
Переезд в п. Эссо
Завтрак.
Собираем лагерь.
Преезд в п. Эссо.
По пути остановка на ланч.
Размещение в гостевом доме.
Купание в бассейне.
Ужин.
Отдых.
Ночёвка в гостевом доме.
13 день
п. Эссо, п. Мильково, Петропавловск-Камчатский
Завтрак.
Посещение этнографического музея в п. Эссо (билет в музей оплачивается самостоятельно).
Переезд на автомобиле до Петропавловска-Камчатского.
Остановка на обед в поселке Мильково (обед оплачивается самостоятельно).
Ночевка в гостинице.
14 день
Возвращение домой
Завтрак.
Посещение рыбного рынка.
Трансфер в аэропорт.
Проживание
Программа тура предусматривает проживание в гостинице, чередуемое с ночевками на лоне дикой природы и в туристических приютах: гостиница (5 ночей), база отдыха (1 ночь), гостевой дом (2 ночи), палатки (5 ночей).
Размещение преимущественно в гостинице «Гейзер». Когда в «Гейзер» не хватает мест, мы заселяем своих гостей в гостиницы «Арсеньев» и «Петропавловск». В редких случаях заселение в гостиницах г. Елизово, т. к. в летнее время гостиниц на Камчатке очень не хватает.
За дополнительную плату и при наличии свободных мест возможно одноместное размещение 1, 2, 3, 4, 5, 13 дни тура(подробности уточняйте при бронировании тура).
Варианты проживания
Гостиница «Гейзер» 3*
5 ночей
Расположена в деловом районе г. Петропавловска-Камчатский. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, парковка, экскурсионное бюро и камера хранения багажа. Расстояние до Авачинского залива составляет 1,2 км, а до международного аэропорта «Елизово» можно доехать за 40 минут.
К услугам наших гостей 40 уютных номеров одно- и двухместного размещения, оформленные в классическом стиле. Из окон открывается вид на Авачинскую бухту и гряду домашних вулканов Петропавловска-Камчатского.
В номерах находится все необходимое для приятного пребывания: две полутороспальные кровати или одна двуспальная кровать, письменный стол, стулья, шкаф для одежды, телевизор с кабельными каналами, холодильник, телефон с междугородней и международной связью, чайник, чайная пара.
Гости могут посетить кафе и рестораны поблизости или перекусить в баре отеля, а также воспользоваться услугами китайского оздоровительного центра, где гостям предложат лечебный и расслабляющий массаж. Работает парикмахерская и маникюрный кабинет.
База отдыха у вулкана Горелого
1 ночь
Гостевые дома по пути следования
2 ночи
Палаточный лагерь
5 ночей
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Что входит
Проживание в гостинице (двухместное, завтрак)
Проживание на базе отдыха (двухместное, завтрак, ужин)
Проживание в гостевых домах
Трансфер по программе
Услуги гидов
Питание на активной части тура
Базовое групповое снаряжение
Нахождение на платных территориях
Разрешительные документы
Что не входит
Авиа- и ж/д билеты до г. Петропавловска-Камчатского и обратно
Возможное одноместное размещение в 1, 2, 3, 4, 5, 13 дни тура
Экскурсия в Долину гейзеров и кальдеру вулкана Узон на 2020г – 45 000 руб.
Морская прогулка по Авачинской бухте и Тихому океану – 5 500 руб
Билеты в музей в п. Эссо – 200-350 руб. /чел.
Обеды и ужины на городской части тура (350–400 руб в кафе, 800 – 2000 руб в ресторане)
Алкоголь
Покупка сувениров
Место начала и завершения?
г. Петропавловск-Камчатский
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Треккинговая обувь на жесткой подошве (или высокие кроссовки).
Гамаши.
Сменная обувь (кроссовки, кеды).
Ветро-влагонепроницаемая куртка с капюшоном (штормовка), штаны.
Флиска или свитер.
Термобелье, футболка.
Головной убор (теплая шапочка, кепка или бандана).
Альпенштоки – треккинговые палки (желательно, но не обязательно).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Оформляете ли вы страховку от несчастного случая?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 14 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 21 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна — Организатор в Петропавловске-Камчатском
Большая Страна – сообщество 97 локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Мы работаем с 2015 года. Входим в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ирина
14 сен 2022
В организации было непривычно, что у нас не было постоянного гида, всю информацию мы получали от руководителя по интернету. В организации очень понравились водители, которые отлично справлялись со сложнейшими дорогами. Внимательные и терпеливые. Особенно понравился Андрей - спокойный, надежный, доброжелательный. И вообще люди нам встречались хорошие. В отеле Арсеньев прекрасные завтраки, большой выбор блюд. И сам отель приятный, удобный, с лифтом. Все понравилось!
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день! Спасибо за доверие к нашей компании, будем рады видеть вас в числе наших постоянных клиентов! У нас еще много регионов и туров, можно планировать отдых на несколько лет вперед:)
К
Кристина
11 сен 2022
Брали тур "Открытие Камчатки за 10 дней". Все экскурсии продуманы, гиды замечательные! Покорила уникальная природа, виды просто космические. За это время всё посетить, конечно, невозможно, поэтому есть повод вернуться снова!
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день! Спасибо за отзыв! Нам очень важно получать отклики от наших туристов. Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!
И
Илья
6 сен 2022
Начну с того, что этот отзыв касается не "Большой страны", а местного туроператора, который реализует тур от имени сообщества. Цена не соответствует качеству оказанных услуг. 1. Прежде всего в программе тура не хватает расписания по времени, из-за этого не понятно сколько времени займет программа и во сколько ты освободишься. Некоторые дни были заняты полностью, другие, - только полдня. В плане необходимо указывать время! 2. Мне сильно не понравилось, что в первый же день было объявлено, что "план на завтра, будем сообщать в 20-21:00". Это очень не удобно, невозможно распланировать своё время; 3. По погодным условиям у нас отменялись некоторые пункты программы. К этому вопросов нет. Но туроператор должен был продумать альтернативу. Если отменяется одно, то предложите выбор: возврат денег (было один раз) или посещение другого места. Частные гиды так и делают, потому что заинтересованы в клиентах; 4. Отель очень приятный. 3 звезды, но достойный. Хочется пожелать отелю процветания и предложить идею: поставьте вендинговый аппарат с едой. Люди прилетают из разных городов России, разница во времени сказывается. Ночью, многим хочется есть, а круглосуточных магазинов рядом нет. Такие посетители могли бы покупать еду в аппарате. Опять же, вопрос к уровню обслуживания в столовой/кафе. Его необходимо улучшать. К сотрудникам ресепшна, клининговой службы, вопросов нет. Мне все понравилось; 5. В списке необходимых вещей или ещё где-то необходимо указать, что климат на Камчатке резко континентальный и погода меняется каждый час. Я взял почти все вещи из списка присланного туроператором перед поездкой. Но не сразу понял, что одновременно надо всегда иметь с собой шорты, джинсы, толстовку, ветровку и дождевик; 6. Гиды забывали предупредить о некоторых возможностях поездки. По мелочам, но не приятно. Например: после посещения природных горячих источников нас завезли на минеральный источник, где все местные набирают воду. Это приятно. Но нас почему-то забыли предупредить об этом, в итоге у людей просто не было с собой бутылок для набора минеральной воды; 7. И последнее. Хотелось бы, что бы продумали и разнообразили обеды. На 4-5й день рыбу, уху и папоротник уже видеть не мог.
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день, Илья!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. По данным замечаниям, передадим информацию нашим коллегам в регионе. Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!
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