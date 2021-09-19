Встреча в аэропорту г. Елизово. Групповой трансфер в отель. Размещение (заселение в номера с 14:00).
16:00 Обзорная экскурсия по городу, «знакомство» с Камчаткой.
Пешая прогулка по историческому центру города с экскурсоводом: центральная площадь, набережная, смотровая площадка.
Посещение выставки камчатских производителей – рыба, икра и прочие деликатесы и продукты местного производства.
Трансфер в отель. Отдых.
Продолжительность: Обзорная экскурсия – 2-2,5 часа
Питание: за свой счет.
Ночлег: Гостиница.
Завтрак. Свободное время до 17:00.
Опциональные экскурсии (за доп. плату):
Вертолетная экскурсия в «Долину гейзеров» (5 часов) с облетом действующего кратера вулкана Карымский и Малый Семячик.
Пешеходные прогулки к гейзерам и грязевым котлам. На обратном пути – посадка в Налычевской долине – обед, купание в горячих источниках.
Самолетная обзорная экскурсия – облет Корякско-Авачинской и Мутновско-Горелой групп вулканов и Авачинской бухты на самолете малой авиации Cessna.
17:00 Посещение общины коренных малочисленных народов Камчатки «Эйвет».
Интерактивная развлекательная программа с участием народного ансамбля.
Этнографическая экскурсия об особенностях культуры и быта камчатских коренных народов. Фотосессия в национальных костюмах.
Кинологическая экскурсия по питомнику ездовых собак – победителей ежегодной международной гонки на собачьих упряжках «Берингия» (желающие могут прокатиться на летней упряжке).
Ужин с камчатским национальным колоритом и деликатесами (например, нерпичье сало, юкола и др.).
Трансфер в отель.
Если в этот день вертолетная экскурсия не может быть выполнена по погоде, то она переносится на следующий возможный день, другие экскурсии по программе меняются местами, т. е. ни одна из последующих экскурсий не сгорает.
Подавать заявку на Вертолетную экскурсию необходимо сразу при бронировании тура (не позднее 01.06.2022)!
В ином случае предоставление места, при условии летной погоды, не гарантируется!
При нелетной погоде, экскурсия переносится на ближайшую дату, в приоритет попадают более ранние заявки, поэтому чем раньше Вы забронируете экскурсию, тем больше шансов вылететь.
Продолжительность: Вертолетная – 6 часов; Самолетная – 3 часа; Эйвет – 3-3,5 часа.
Питание: Завтрак – включен, при гостинице. Обед – на экскурсии. Ужин – включен, в Эйвете.
Ночлег: Гостиница.
Завтрак. Поездка на внедорожнике на берег Тихого Океана на Халактырский пляж. Прогулка по "черному пляжу" и ягоднику, наблюдение за прибоем.
Песок на камчатских пляжах вулканического происхождения, поэтому он имеет темно серый цвет.
На ягоднике вдоль береговой линии можно пособирать шикшу, голубику, книжнику.
Переезд к подножию Корякского и Авачинского вулканов (50 км, 3 часа). Обед в базовом лагере.
Огнедышащий страж города – Авачинский вулкан один из наиболее активных на Камчатке.
Жизнь вулкана не останавливается ни на день: постоянно пыхтящие фумаролы, желтая сера, клубы газа и пара.
Авачинский вулкан возник несколько десятков тысяч лет назад, и его правильный конус был значительно выше Корякского вулкана.
Но гигантские катастрофические взрывы снесли его верхнюю часть и образовали кальдеру диаметром почти 4 км.
Около 5 тысяч лет назад со дна кальдеры начал подниматься новый конус. Абсолютная высота современного конуса равна 2751 м, относительная 400–1000 м.
Вершина венчается кратером. Во время последнего извержения в 1991 году воронка кратера почти полностью заполнилась лавой.
Прогулка к горной экструзии «Верблюд» с небольшим набором высоты. Ботаническая экскурсия по альпийской растительности Авачинского перевала.
Цветение здесь начинается сразу после схода снега и продолжается до новых снегов. Встречаются редкие виды растений, занесенных в Красную книгу.
Возле базового лагеря можно покормить с рук и пофотографировать камчатских сусликов – евражек.
Вечером возвращение в отель.
Продолжительность: с 09:00 до 17:00 ориентировочно.
Питание: Завтрак – включен, при гостинице. Обед – включен, в базовом лагере. Ужин – за свой счет.
Ночлег: Гостиница.
Завтрак.
7:00 Трансфер на морской причал. Морская прогулка на катере по Авачинской бухте с выходом в Тихий океан к бухте Русской.
Известно, что Авачинская бухта – самая большая в мире. В нее невозможно не влюбиться с первого взгляда!
После выхода гостям будет предложен – чай, кофе, бутерброды, выпечка к чаю (булочки, печенье).
По пути следования посещение скал Три брата, бухты Тихая, Гротовая, о. Старичков – наблюдение за морскими птицами.
Во время путешествия можно увидеть многочисленные птичьи базары: бакланы, топорки, тупики, конюги, утки, различные чайки, и другие пернатые от рассвета до заката кружат в воздухе, попеременно пикируя за добычей в богатые рыбой воды.
Мыс Опасный, мыс Кекурный, наблюдение за каланами и лежбищем сивучей у камней Лаперуза.
Возможна встреча с косатками, китами.
Морское путешествие в бухту Русская позволит в полной мере ощутить всю прелесть океана!
В бухтах предусмотрена рыбалка – ленок, окунь, камбала, (иногда попадается треска, белокорый палтус и терпуг).
Обед – уха из красной рыбы, жареная рыба (свежепойманная), дегустация морепродуктов – краб, сашими из камбалы.
Возвращение в порт к 18-19 часам.
Трансфер в гостиницу.
Если вы хотите попробовать икру свежевыловленных морских ежей, то можете заказать услуги дайвера – стоимость 5000 руб.
Продолжительность: прогулка – 10-11 часов.
Питание: Завтрак – включен, при гостинице. Обед – включен, на прогулке. Ужин – за свой счет.
Ночлег: Гостиница.
Завтрак. Поездка на внедорожнике на Дачные источники через Вилючинский перевал, плато вулкана Горелый, в район Мутновского вулкана.
Прогулка с небольшими подъемами и спусками до Дачных источников (около 1,5 км в одну сторону).
Раскалённый пар с рёвом вырывается прямо из земли, окутывая жёлто-красные камни и зеленые склоны долины.
Все шипит, свистит, клокочет. Здесь же бурлящие серые лужицы с вязким кипятком, фонтанчики горячих источников, тоннели.
На Дачных источниках насчитывается более 100 термопроявлений – кипящих котлов, горячих источников, крупных и мелких парогазовых струй.
Дачные источники иногда называют Малой Долиной гейзеров, но это название ошибочно, т. к. настоящих гейзеров здесь нет – из-под земли бьет не кипяток, а горячий газ, который нагревает воду, находящуюся на поверхности, имитируя гейзер.
Обед – ланч-бокс, горячий чай.
На обратном пути посещение 16-метрового водопада на ручье Спокойный.
Вечером возвращение в гостиницу.
Это наиболее физически-активная экскурсия из всей данной программы.
Необходима удобная обувь с толстой рифленой подошвой.
В течение лета могут сохраняться снежники. После дождя может быть скользко.
Пожилым людям рекомендуем брать с собой треккинговые палки.
Продолжительность: с 08:00 до 17:00 ориентировочно.
Питание: Завтрак – включен, при гостинице. Обед – включен, на экскурсии. Ужин – за свой счет.
Ночлег: Гостиница.
Завтрак. Выселение из гостиницы до 12:00
Трансфер в аэропорт. По пути – посещение рыбного рынка, сувенирных магазинов.
Питание: Завтрак – включен, при гостинице.
Тур предполагает размещение в гостинице на выбор:
|ЭКОНОМ –
93 000р
|СТАНДАРТ –
108 000р
|КОМФОРТ – 113 000р
|п. Паратунка
|«Солнечная»
|«Белкамтур 3*»
|«Спутник 4*»
|г. Петропавловск-Камчатский
|Хостел, гостевой дом
|«Арсеньев 3*»
Курортная зона «Паратунка» находится в 50 км от городов Петропавловск и Елизово. Между этими пунктами ходят рейсовые автобусы в течение всего дня. Все гостиницы в Паратунке имеют горячие термальные бассейны под открытым небом, обладающие целебными свойствами. В ресторане при гостинице можно пообедать и поужинать, завтрак включен в стоимость проживания. Неподалеку имеются продуктовые магазины и небольшие кафе-шашлычные.
ТУРИСТУ может быть предоставлено размещение на его выбор, при наличии возможности, с перерасчетом стоимости тура. Свои пожелания следует указать в заявке, при бронировании. При нестандартном размещении, может взиматься доплата за индивидуальный трансфер из/в аэропорт.
Одиночные туристы бронируются с доплатой за одноместное размещение в гостинице.
Подселение возможно при наличии пары. Доплата за одноместное размещение в таком случае не взимается.
Доплата за 1-местное размещение:
Отель типа «постель и завтрак» «База отдыха “Солнечная”» расположен в селе Паратунка, в 26 км от города Петропавловск-Камчатский. К услугам гостей открытый бассейн и термальная купальня.
В распоряжении гостей отеля типа «постель и завтрак» «База отдыха “Солнечная”» полностью оборудованная собственная ванная комната с душем и феном, гидромассажная ванна и терраса для загара.
Город Елизово находится в 28 км от отеля. Расстояние от отеля типа «постель и завтрак» «База отдыха “Солнечная”» до аэропорта Елизово составляет 38 км.
Гостиничный комплекс «Спутник - Бел-Кам-Тур» с рестораном, открытым бассейном, баром и общим лаунджем расположен в поселке Паратунка.
Стойка регистрации отеля работает круглосуточно. Осуществляется доставка еды и напитков в номер.
На всей территории предоставляется бесплатный Wi-Fi. За дополнительную плату предоставляется частная парковка.
Каждое утро в отеле сервируется завтрак «шведский стол».
Расстояние до аэропорта Петропавловска-Камчатского составляет 27 км.
Отель «Арсеньев» расположен в Петропавловске-Камчатском. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и бесплатная частная парковка.
По утрам в отеле сервируется завтрак «шведский стол».
Сотрудники круглосуточной стойки регистрации отеля «Арсеньев» предоставят гостям необходимую информацию.
До села Паратунка — 25 км, а до города Елизово — 19 км. Аэропорт Петропавловск-Камчатский находится в 18 км от отеля «Арсеньев».
Гостиничный комплекс «Спутник - Бел-Кам-Тур» с рестораном, открытым бассейном, баром и общим лаунджем расположен в поселке Паратунка. Стойка регистрации отеля работает круглосуточно. Осуществляется доставка еды и напитков в номер. На всей территории предоставляется бесплатный Wi-Fi. За дополнительную плату предоставляется частная парковка.
Каждое утро в отеле сервируется завтрак «шведский стол».
В гостиничном комплексе «Спутник» есть терраса.
Расстояние до аэропорта Петропавловска-Камчатского составляет 27 км.
Одежда и снаряжение
Туристам следует обратить внимание на подготовку личной экипировки (одежда и обувь), так как на больших участках маршрутов восхождений к кратерам вулканов, перевалов и вулканических плато в период всего летнего периода могут сохраняться снежники и, в случае продолжительной непогоды, температура воздуха на высотах свыше 1000 м может понижаться.
Стоимость аренды треккинговых палок – 500 руб. /день.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Да, групповой трансфер включен в стоимость тура.
Трансфер из/в аэропорт, если даты прибытия/вылета не совпадают с датами тура, из/в места размещения в п. Паратунка или в Петропавловске-Камчатском в пределах центральной площади предоставляются комплементарно.
Индивидуальный трансфер по маршруту: Аэропорт – «Здесь начинается Россия» – магазин – Отель, стоимость 4500 руб. за машину до 3 чел., 6500 руб. за машину до 6 чел.