3 день

Черный пляж. Джип-тур к Авачинскому вулкану (гора Верблюд)

Завтрак. Поездка на внедорожнике на берег Тихого Океана на Халактырский пляж. Прогулка по "черному пляжу" и ягоднику, наблюдение за прибоем.

Песок на камчатских пляжах вулканического происхождения, поэтому он имеет темно серый цвет.

На ягоднике вдоль береговой линии можно пособирать шикшу, голубику, книжнику.

Переезд к подножию Корякского и Авачинского вулканов (50 км, 3 часа). Обед в базовом лагере.

Огнедышащий страж города – Авачинский вулкан один из наиболее активных на Камчатке.

Жизнь вулкана не останавливается ни на день: постоянно пыхтящие фумаролы, желтая сера, клубы газа и пара.

Авачинский вулкан возник несколько десятков тысяч лет назад, и его правильный конус был значительно выше Корякского вулкана.

Но гигантские катастрофические взрывы снесли его верхнюю часть и образовали кальдеру диаметром почти 4 км.

Около 5 тысяч лет назад со дна кальдеры начал подниматься новый конус. Абсолютная высота современного конуса равна 2751 м, относительная 400–1000 м.

Вершина венчается кратером. Во время последнего извержения в 1991 году воронка кратера почти полностью заполнилась лавой.

Прогулка к горной экструзии «Верблюд» с небольшим набором высоты. Ботаническая экскурсия по альпийской растительности Авачинского перевала.

Цветение здесь начинается сразу после схода снега и продолжается до новых снегов. Встречаются редкие виды растений, занесенных в Красную книгу.

Возле базового лагеря можно покормить с рук и пофотографировать камчатских сусликов – евражек.

Вечером возвращение в отель.

Продолжительность: с 09:00 до 17:00 ориентировочно.

Питание: Завтрак – включен, при гостинице. Обед – включен, в базовом лагере. Ужин – за свой счет.

Ночлег: Гостиница.