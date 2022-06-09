Термальные источникиВсе идет своим чередом: эпохи стремительно меняют друг друга, а народы и цивилизации то ярко вспыхивают на небосводе истории, то помпезно уходят в бездонные кратеры вечности. Но какие бы события не происходили на нашей планете, в мире до сих пор остаются области, сохранившие атмосферу времен зарождения человечества. Это места обитания реликтовых растений, водорослей и организмов, живущих в экстремальных условиях!

Дачные горячие источники можно с уверенностью назвать произведением Камчатского искусства. Окрашенные в яркие цвета кипящие земли изобилуют парящими фумаролами и бурлящими грязевыми котлами. Еще удивительно то, что вся вакханалия источников водружена посреди зеленых лугов и снежников. Оказавшись здесь вы сможете прикоснуться к первозданной природе…

Программа:• 08:30 Выезд из города в направлении Мутновской ГеоЭС.