Дачные горячие источники: «Земля Санникова»

Дачные горячие источники

5
1 отзыв
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Нам с вами предстоит незабываемый поход в Малую долину гейзеров — крупнейшую геотермальную площадку у подножья Мутновского вулкана.

Вы увидите удивительные окрестности, сияющие яркими красками, услышите звуки фумарольного поля, увидите прекрасные водопады и даже искупаетесь в термальных источниках!
Дачные горячие источники: «Земля Санникова»
Дачные горячие источники: «Земля Санникова»
Дачные горячие источники: «Земля Санникова»
Дачные горячие источники: «Земля Санникова»
Дачные горячие источники: «Земля Санникова»
Дачные горячие источники: «Земля Санникова»
Дачные горячие источники: «Земля Санникова»
Дачные горячие источники: «Земля Санникова»
Дачные горячие источники: «Земля Санникова»
Дачные горячие источники: «Земля Санникова»
Дачные горячие источники: «Земля Санникова»
Дачные горячие источники: «Земля Санникова»
Дачные горячие источники: «Земля Санникова»
Дачные горячие источники: «Земля Санникова»
Дачные горячие источники: «Земля Санникова»
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Что вас ожидает:

  • Вилючинский перевал
  • Вулканы Вилючинский, Мутновский, Горелый, Корякский, Авачинский, Опала.
  • Водопады Вилючинский, Жировской (каскады, воклюзы)
  • Мутновская ГеоЭС
  • Дачные горячие источники
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Термальные источникиВсе идет своим чередом: эпохи стремительно меняют друг друга, а народы и цивилизации то ярко вспыхивают на небосводе истории, то помпезно уходят в бездонные кратеры вечности. Но какие бы события не происходили на нашей планете, в мире до сих пор остаются области, сохранившие атмосферу времен зарождения человечества. Это места обитания реликтовых растений, водорослей и организмов, живущих в экстремальных условиях!
Дачные горячие источники можно с уверенностью назвать произведением Камчатского искусства. Окрашенные в яркие цвета кипящие земли изобилуют парящими фумаролами и бурлящими грязевыми котлами. Еще удивительно то, что вся вакханалия источников водружена посреди зеленых лугов и снежников. Оказавшись здесь вы сможете прикоснуться к первозданной природе…
Программа:• 08:30 Выезд из города в направлении Мутновской ГеоЭС.
  • 10:00 Вилючинский перевал, 20-минутная остановка на пути следования к месту экскурсии с возможностью насладиться прекрасными пейзажами и сделать отличные фото на обзорной площадке на высоте чуть менее 1000 м.
  • 10:50 Прибытие к месту экскурсии.
  • 11:00 Выход на маршрут. Уже с первых минут Вы увидите уникальную долину, наполненную яркими красками и звуками фумарольного поля.
  • 11:30 — 14:30 Прогулка, небольшой подъем на обзорную площадку, купание в термальных источниках (Вам будет, где переодеться).
  • 14:30 — 15:00 Возвращение к автомобилю, переезд к водопадам.
  • 15:30 — 17:00 Прогулка к водопадам, ужин.
  • 19:30 — 20:00 Прибытие в город.
  • Важная информация:• Возьмите с собой купальные принадлежности.
  • Надевайте удобную одежду и обувь по погоде.

Ежедневно в 8:30

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер от гостиницы (места проживания) и обратно
  • Сопровождение гидом
  • Экскурсионная составляющая
  • В пути будет предложен чай, перекус, в завершении дня устроим простой, но вкусный ужин
Что не входит
  • Дополнительное туристское снаряжение
Место начала и завершения?
Пограничная улица, 87, Петропавловск-Камчатский
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 8:30
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
3
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Н
9 июня 2022
На дачные источники мы не смогли попасть из-за снега. Нам предложили поход в 1 день к водопаду Вилючинский. Этт было незабываемое событие. Хотя и не легкое, но много экстрима. Шли 1км по снегу к водопаду. Потом пошли на термальные источники. Антон Кныш-замечательный гид. Много рассказывал и показывал нам. С ним было очень интересно.

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