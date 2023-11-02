Вас ждут заснеженные горы и купание в горячих источниках, а также невероятные виды горного массива Вачкажец в начале зимы.
Прибрежная часть Камчатки еще в осеннем убранстве, а на возвышенностях «Зима уже вовсю в права свои вступает, Деревья, горы в шубы наряжает; Ручьи перехватила стужей, Природе тоже отдых нужен». Кругом безмолвная тишина и сказочная красота снежного покрова!
Прибрежная часть Камчатки еще в осеннем убранстве, а на возвышенностях «Зима уже вовсю в права свои вступает, Деревья, горы в шубы наряжает; Ручьи перехватила стужей, Природе тоже отдых нужен». Кругом безмолвная тишина и сказочная красота снежного покрова!
Ближайшие даты:
2
ноя
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3
ноя
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4
ноя
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5
ноя
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ноя
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даты
Что вас ожидает:
- Озеро Тахколоч
- Ледниковый цирк
- Водопад
- Горный массив Вачкажец
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Программа маршрута:
- Выезд из гостиницы — в 08:30. Переезд на автомобиле к месту начала пешей части маршрута (ориентировочно 1,5 часа).
- Инструктаж на тему «Правила поведения на маршруте и при встрече с дикими животными». Выход на маршрут.
• Пешая часть пути разбита на отрезки:
- Стоянка — озеро Тахколоч (3 км).
- Озеро Тахколоч — ледниковый цирк, водопад — озеро Тахколоч (7 км).
- Озеро Тахколоч — стоянка (3 км).
- Ужин, купание в горячих источниках (радоновые ванны). Возвращение в гостиницу ориентировочно к 21:00.
Важная информация:Перед бронированием обязательно свяжитесь с гидом для уточнения возможности проезда к данной достопримечательности.
По запросу
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер от гостиницы (места проживания) и обратно
- Сопровождение и питание на маршруте
- Экскурсионные услуги
- Треккинговые палки
- Что не входит
- Входные билеты в бассейн с термальной водой
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: От места проживания экскурсантовЗавершение: По месту проживания экскурсантов
- Когда и сколько длится?
- Когда: По запросуЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Перед бронированием обязательно свяжитесь со мной
- Для уточнения возможности проезда к данной достопримечательности
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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