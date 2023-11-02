Горный массив Вачкажец «под снежным покрывалом»

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Вас ждут заснеженные горы и купание в горячих источниках, а также невероятные виды горного массива Вачкажец в начале зимы.

Прибрежная часть Камчатки еще в осеннем убранстве, а на возвышенностях «Зима уже вовсю в права свои вступает, Деревья, горы в шубы наряжает; Ручьи перехватила стужей, Природе тоже отдых нужен». Кругом безмолвная тишина и сказочная красота снежного покрова!
Горный массив Вачкажец «под снежным покрывалом»
Горный массив Вачкажец «под снежным покрывалом»
Горный массив Вачкажец «под снежным покрывалом»
Горный массив Вачкажец «под снежным покрывалом»
Горный массив Вачкажец «под снежным покрывалом»
Горный массив Вачкажец «под снежным покрывалом»
Горный массив Вачкажец «под снежным покрывалом»
Горный массив Вачкажец «под снежным покрывалом»
Горный массив Вачкажец «под снежным покрывалом»
Горный массив Вачкажец «под снежным покрывалом»
Ближайшие даты:
2
ноя
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4
ноя
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6
ноя
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даты

Что вас ожидает:

  • Озеро Тахколоч
  • Ледниковый цирк
  • Водопад
  • Горный массив Вачкажец
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Программа маршрута:

  • Выезд из гостиницы — в 08:30. Переезд на автомобиле к месту начала пешей части маршрута (ориентировочно 1,5 часа).
  • Инструктаж на тему «Правила поведения на маршруте и при встрече с дикими животными». Выход на маршрут.

• Пешая часть пути разбита на отрезки:

  • Стоянка — озеро Тахколоч (3 км).
  • Озеро Тахколоч — ледниковый цирк, водопад — озеро Тахколоч (7 км).
  • Озеро Тахколоч — стоянка (3 км).
  • Ужин, купание в горячих источниках (радоновые ванны). Возвращение в гостиницу ориентировочно к 21:00.

Важная информация:

Перед бронированием обязательно свяжитесь с гидом для уточнения возможности проезда к данной достопримечательности.

По запросу

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер от гостиницы (места проживания) и обратно
  • Сопровождение и питание на маршруте
  • Экскурсионные услуги
  • Треккинговые палки
Что не входит
  • Входные билеты в бассейн с термальной водой
Где начинаем и завершаем?
Начало: От места проживания экскурсантов
Завершение: По месту проживания экскурсантов
Когда и сколько длится?
Когда: По запросу
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Перед бронированием обязательно свяжитесь со мной
  • Для уточнения возможности проезда к данной достопримечательности
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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