Главные экскурсионные места в Петропавловске-Камчатском

Найдено 3 экскурсии в категории «Популярные места» в Петропавловске-Камчатском, цены от 18 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тихий океан: «Халактырский пляж»
Индивидуальная
4 часа
3 отзыва
Халактырский пляж: вулканы, Тихий океан и камчатские деликатесы
Погрузитесь в мир природных чудес Камчатки с экскурсией на Халактырский пляж. Величественные вулканы, черный песок и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: У Вашего отеля
Расписание: Выезд в 10 утра
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от 18 000 за всё до 3 чел.
Дачные горячие источники: «Земля Санникова»
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Дачные горячие источники: «Земля Санникова»
Начало: Пограничная улица, 87, Петропавловск-Камчатский
Расписание: Ежедневно в 8:30
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
38 000 за всё до 5 чел.
«На краю земли» - Халактырский пляж
Индивидуальная
5 часов
«На краю земли» - Халактырский пляж
Начало: Ул. Пограничная, 87
Расписание: ежедневно в 09.30
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
24 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Матимова
    19 августа 2023
    Тихий океан: «Халактырский пляж»
    Прекрасная экскурсия, невероятная красота и мощь Тихого океана точно никого не оставит равнодушным, вид на все это великолепие завораживает с первых секунд! Отличная организация экскурсии. Помимо видов,истории, вкусного чая и местных деликатесов, получила крутые фото, видео и заботу! Спасибо огромное!
  • Т
    Татьяна
    13 августа 2023
    Тихий океан: «Халактырский пляж»
    Нам очень повезло с погодой и гидом Надеждой! Спасибо за доставленное удовольствие и невероятные эмоции!
  • Н
    Наталия
    9 июня 2022
    Дачные горячие источники: «Земля Санникова»
    На дачные источники мы не смогли попасть из-за снега. Нам предложили поход в 1 день к водопаду Вилючинский. Этт было
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    незабываемое событие. Хотя и не легкое, но много экстрима. Шли 1км по снегу к водопаду. Потом пошли на термальные источники. Антон Кныш-замечательный гид. Много рассказывал и показывал нам. С ним было очень интересно.

Ответы на вопросы от путешественников по Петропавловску-Камчатскому в категории «Популярные места»

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  1. Тихий океан: «Халактырский пляж»
  2. Дачные горячие источники: «Земля Санникова»
  3. «На краю земли» - Халактырский пляж
Сколько стоит экскурсия по Петропавловску-Камчатскому в июне 2024
Сейчас в Петропавловске-Камчатском в категории "Популярные места" можно забронировать 3 экскурсии от 18 000 до 38 000. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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