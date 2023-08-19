1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Халактырский пляж: вулканы, Тихий океан и камчатские деликатесы
Погрузитесь в мир природных чудес Камчатки с экскурсией на Халактырский пляж. Величественные вулканы, черный песок и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: У Вашего отеля
Расписание: Выезд в 10 утра
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от 18 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
Дачные горячие источники: «Земля Санникова»
Начало: Пограничная улица, 87, Петропавловск-Камчатский
Расписание: Ежедневно в 8:30
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
38 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
«На краю земли» - Халактырский пляж
Начало: Ул. Пограничная, 87
Расписание: ежедневно в 09.30
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
24 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММатимова19 августа 2023Прекрасная экскурсия, невероятная красота и мощь Тихого океана точно никого не оставит равнодушным, вид на все это великолепие завораживает с первых секунд! Отличная организация экскурсии. Помимо видов,истории, вкусного чая и местных деликатесов, получила крутые фото, видео и заботу! Спасибо огромное!
- ТТатьяна13 августа 2023Нам очень повезло с погодой и гидом Надеждой! Спасибо за доставленное удовольствие и невероятные эмоции!
- ННаталия9 июня 2022На дачные источники мы не смогли попасть из-за снега. Нам предложили поход в 1 день к водопаду Вилючинский. Этт было
Ответы на вопросы от путешественников по Петропавловску-Камчатскому в категории «Популярные места»
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