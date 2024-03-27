1 чел.
По популярности
Индивидуальная
11 часов
Верблюд и Халактырский пляж: Путешествие по вулканам и океану
Погрузитесь в мир вулканических пейзажей и океанской береговой линии с экскурсией на Авачинский перевал и Халактырский пляж
Начало: У Вашего отеля
Расписание: В любой день.
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 55 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Знакомство с Петропавловском-Камчатским: культурное наследие и природа
Погрузитесь в атмосферу Петропавловска-Камчатского, его истории и красоты. Экскурсия обещает стать незабываемым путешествием
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 06:00
12 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
11 часов
Вулкан Мутновский и «Дачные источники»: Живописное приключение
Откройте для себя уникальную красоту Камчатки с экскурсией на вулкан Мутновский. Живописные пейзажи и дыхание земли ждут вас
Начало: У Вашего отеля
Расписание: Выезд в 7 утра
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
от 45 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Халактырский пляж: вулканы, Тихий океан и камчатские деликатесы
Погрузитесь в мир природных чудес Камчатки с экскурсией на Халактырский пляж. Величественные вулканы, черный песок и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: У Вашего отеля
Расписание: Выезд в 10 утра
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от 18 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
Дачные горячие источники: «Земля Санникова»
Начало: Пограничная улица, 87, Петропавловск-Камчатский
Расписание: Ежедневно в 8:30
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
38 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
12 часов
Вачкажец: живописные пейзажи и встреча с природой Камчатки
Погрузитесь в мир древних ледников, альпийских пейзажей и кристально чистых водопадов на экскурсии по горному массиву Вачкажец
Начало: У Вашего отеля
Расписание: В любой день, с утра.
Завтра в 10:00
10 июня в 08:00
от 50 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Уникальное путешествие по Петропавловску-Камчатскому: от истории к современности
Погрузитесь в атмосферу Петропавловска-Камчатского, открывая его сокровенные уголки в компании опытного гида
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 18 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Авачинский перевал и «Верблюд»: восхождение с панорамными видами
Приглашаем вас на увлекательное восхождение к экструзии «Верблюд», где открываются захватывающие виды на вулканы и уникальная флора и фауна Камчатки
Начало: У Вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 40 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Горный массив Вачкажец: экскурсия «Заметки натуралиста»
Завораживающая экскурсия Вачкажец: погрузитесь в мир красоты камчатских ландшафтов, ледников и водопадов
Начало: Пограничная улица, 87, Петропавловск-Камчатский
Расписание: Ежедневно в 8:00
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
30 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
16 часов
Экскурсия на Авачинский вулкан: впечатляющее восхождение с панорамными видами
Покорите вершину Авачинского вулкана, насладитесь захватывающими видами и уникальной природой Камчатки
Начало: Пограничная улица, 87, Петропавловск-Камчатский
Расписание: Ежедневно в 6:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
36 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Уникальная экскурсия к маяку Петропавловский с посещением скал Три брата
Откройте красоту Камчатки: маяк Петропавловский, знаменитые скалы и живописные бухты ждут вас
Начало: Ул. Пограничная, 87
Расписание: ежедневно с 10.00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
26 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
«На краю земли» - Халактырский пляж
Начало: Ул. Пограничная, 87
Расписание: ежедневно в 09.30
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
24 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Экструзия Новограбленова - «Обратная сторона горы»
Начало: Место проживания экскурсантов
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
26 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Горный массив Вачкажец «под снежным покрывалом»
Начало: От места проживания экскурсантов
Расписание: По запросу
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
32 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена27 марта 2024Огромное спасибо Марие за проведенную обзорную экскурсию. Она получилась необыкновенно интересной: с большим количеством исторических фактов переплетались личные жизненные истории коренной жительницы этого замечательного города. Все было очень душевно! 🥰
- ООльга20 декабря 2023Здравствуйте, путешественники, приехавшие на Камчатку в первый раз. Я уже вернулась в СПб в прошедшее воскресенье, но эмоции не отпускают… Сергей,
- ААнна19 сентября 2023Халактырский пляж: авто-вояж на край светаОтличная поездка и яркие, незабываемые впечатления!! Неповторимый Халактырский пляж просто поражает красотой и одновременной суровостью океана. Вулканический песок совершенно не
- ЭЭдуард9 сентября 2023Замечательная, хорошо организована, интересная экскурсия по Петропавловск-Камчатскому и на Халактырский пляж. Огромное спасибо Марии.
- ММатимова19 августа 2023Прекрасная экскурсия, невероятная красота и мощь Тихого океана точно никого не оставит равнодушным, вид на все это великолепие завораживает с первых секунд! Отличная организация экскурсии. Помимо видов,истории, вкусного чая и местных деликатесов, получила крутые фото, видео и заботу! Спасибо огромное!
- ТТатьяна13 августа 2023Нам очень повезло с погодой и гидом Надеждой! Спасибо за доставленное удовольствие и невероятные эмоции!
- ЕЕлена3 июля 2023Халактырский пляж: авто-вояж на край светаМы увидели то, что можно было увидеть в дождливый день со сплошной облачностью: взобрались на вершину сопки, откуда открылся изумительный,
- ДДмитрий22 июня 2023Экскурсия понравилась, опытный гид, много рассказывал, общается со всеми участниками группы, под конец было ощущение, что знаю его много лет. Однозначно рекомендую!
- ООльга9 мая 2023Камчатка меня поразила и влюбила в себя! Огромное спасибо за это Валентину и Надежде, мы прекрасно провели это время! Все
- ННаталия9 июня 2022На дачные источники мы не смогли попасть из-за снега. Нам предложили поход в 1 день к водопаду Вилючинский. Этт было
Ответы на вопросы от путешественников по Петропавловску-Камчатскому в категории «Индивидуальные»
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