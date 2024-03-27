Индивидуальные экскурсии в Петропавловске-Камчатском с личным гидом

Найдено 14 экскурсий в категории «Индивидуальные» в Петропавловске-Камчатском, цены от 12 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
«Верблюд», Авачинский перевал + Халактырский пляж
🚶 Пешая
Индивидуальная
11 часов
4 отзыва
Верблюд и Халактырский пляж: Путешествие по вулканам и океану
Погрузитесь в мир вулканических пейзажей и океанской береговой линии с экскурсией на Авачинский перевал и Халактырский пляж
Начало: У Вашего отеля
Расписание: В любой день.
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 55 000 за всё до 3 чел.
Знакомство с Петропавловском-Камчатским
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
4 отзыва
Знакомство с Петропавловском-Камчатским: культурное наследие и природа
Погрузитесь в атмосферу Петропавловска-Камчатского, его истории и красоты. Экскурсия обещает стать незабываемым путешествием
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 06:00
12 000 за всё до 6 чел.
Вулкан Мутновский «Дачные источники»
Индивидуальная
11 часов
1 отзыв
Вулкан Мутновский и «Дачные источники»: Живописное приключение
Откройте для себя уникальную красоту Камчатки с экскурсией на вулкан Мутновский. Живописные пейзажи и дыхание земли ждут вас
Начало: У Вашего отеля
Расписание: Выезд в 7 утра
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
от 45 000 за всё до 3 чел.
Тихий океан: «Халактырский пляж»
Индивидуальная
4 часа
3 отзыва
Халактырский пляж: вулканы, Тихий океан и камчатские деликатесы
Погрузитесь в мир природных чудес Камчатки с экскурсией на Халактырский пляж. Величественные вулканы, черный песок и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: У Вашего отеля
Расписание: Выезд в 10 утра
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от 18 000 за всё до 3 чел.
Дачные горячие источники: «Земля Санникова»
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Дачные горячие источники: «Земля Санникова»
Начало: Пограничная улица, 87, Петропавловск-Камчатский
Расписание: Ежедневно в 8:30
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
38 000 за всё до 5 чел.
Вачкажец
🚶 Пешая
Индивидуальная
12 часов
Вачкажец: живописные пейзажи и встреча с природой Камчатки
Погрузитесь в мир древних ледников, альпийских пейзажей и кристально чистых водопадов на экскурсии по горному массиву Вачкажец
Начало: У Вашего отеля
Расписание: В любой день, с утра.
Завтра в 10:00
10 июня в 08:00
от 50 000 за всё до 3 чел.
По Петропавловску-Камчатскому
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
Уникальное путешествие по Петропавловску-Камчатскому: от истории к современности
Погрузитесь в атмосферу Петропавловска-Камчатского, открывая его сокровенные уголки в компании опытного гида
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 18 000 за всё до 4 чел.
Авачинский перевал, восхождение на экструзию «Верблюд»
Индивидуальная
6 часов
Авачинский перевал и «Верблюд»: восхождение с панорамными видами
Приглашаем вас на увлекательное восхождение к экструзии «Верблюд», где открываются захватывающие виды на вулканы и уникальная флора и фауна Камчатки
Начало: У Вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 40 000 за всё до 3 чел.
Горный массив Вачкажец: «Заметки натуралиста»
🚶 Пешая
Индивидуальная
10 часов
Горный массив Вачкажец: экскурсия «Заметки натуралиста»
Завораживающая экскурсия Вачкажец: погрузитесь в мир красоты камчатских ландшафтов, ледников и водопадов
Начало: Пограничная улица, 87, Петропавловск-Камчатский
Расписание: Ежедневно в 8:00
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
30 000 за всё до 4 чел.
Восхождение к кратеру активного Авачинского вулкана
Индивидуальная
16 часов
Экскурсия на Авачинский вулкан: впечатляющее восхождение с панорамными видами
Покорите вершину Авачинского вулкана, насладитесь захватывающими видами и уникальной природой Камчатки
Начало: Пограничная улица, 87, Петропавловск-Камчатский
Расписание: Ежедневно в 6:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
36 000 за всё до 4 чел.
Маяк «Петропавловский»
Индивидуальная
6 часов
Уникальная экскурсия к маяку Петропавловский с посещением скал Три брата
Откройте красоту Камчатки: маяк Петропавловский, знаменитые скалы и живописные бухты ждут вас
Начало: Ул. Пограничная, 87
Расписание: ежедневно с 10.00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
26 000 за всё до 4 чел.
«На краю земли» - Халактырский пляж
Индивидуальная
5 часов
«На краю земли» - Халактырский пляж
Начало: Ул. Пограничная, 87
Расписание: ежедневно в 09.30
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
24 000 за всё до 4 чел.
Экструзия Новограбленова - «Обратная сторона горы»
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
Экструзия Новограбленова - «Обратная сторона горы»
Начало: Место проживания экскурсантов
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
26 000 за всё до 4 чел.
Горный массив Вачкажец «под снежным покрывалом»
🚶 Пешая
Индивидуальная
10 часов
Горный массив Вачкажец «под снежным покрывалом»
Начало: От места проживания экскурсантов
Расписание: По запросу
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
32 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    27 марта 2024
    Знакомство с Петропавловском-Камчатским
    Огромное спасибо Марие за проведенную обзорную экскурсию. Она получилась необыкновенно интересной: с большим количеством исторических фактов переплетались личные жизненные истории коренной жительницы этого замечательного города. Все было очень душевно! 🥰
  • О
    Ольга
    20 декабря 2023
    Знакомство с Петропавловском-Камчатским
    Здравствуйте, путешественники, приехавшие на Камчатку в первый раз. Я уже вернулась в СПб в прошедшее воскресенье, но эмоции не отпускают… Сергей,
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    огромное спасибо за неформальный подход к "обзорной экскурсии", продлившийся на 1,5 часа больше, чем заявлено. Спасибо за исторические подробности, за все ответы на наши вопросы (даже не очень по теме, а просто про жизнь). Спасибо за Ваш тонкий юмор, любовь к городу. Желаю Вам успехов и здоровья.

  • А
    Анна
    19 сентября 2023
    Халактырский пляж: авто-вояж на край света
    Отличная поездка и яркие, незабываемые впечатления!! Неповторимый Халактырский пляж просто поражает красотой и одновременной суровостью океана. Вулканический песок совершенно не
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    похож на тот, что мы привыкли видеть на берегу моря - да и всё здесь напоминает о том, что ты находишься на краю света, в самой настоящей его "горячей" точке, где земля, извергая свои раскаленные недра, миллионами лет создавала ту красоту, что мы видим сейчас.

  • Э
    Эдуард
    9 сентября 2023
    Знакомство с Петропавловском-Камчатским
    Замечательная, хорошо организована, интересная экскурсия по Петропавловск-Камчатскому и на Халактырский пляж. Огромное спасибо Марии.
  • М
    Матимова
    19 августа 2023
    Тихий океан: «Халактырский пляж»
    Прекрасная экскурсия, невероятная красота и мощь Тихого океана точно никого не оставит равнодушным, вид на все это великолепие завораживает с первых секунд! Отличная организация экскурсии. Помимо видов,истории, вкусного чая и местных деликатесов, получила крутые фото, видео и заботу! Спасибо огромное!
  • Т
    Татьяна
    13 августа 2023
    Тихий океан: «Халактырский пляж»
    Нам очень повезло с погодой и гидом Надеждой! Спасибо за доставленное удовольствие и невероятные эмоции!
  • Е
    Елена
    3 июля 2023
    Халактырский пляж: авто-вояж на край света
    Мы увидели то, что можно было увидеть в дождливый день со сплошной облачностью: взобрались на вершину сопки, откуда открылся изумительный,
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    хотя и не безграничный простор. Потом поехали на Халатырский пляж с чёрным песком. Гид Сергей - отличный водитель, хороший рассказчик, а главное - настоящий патриот Камчатки, который смог передать свою любовь к этому краю света и нам.

  • Д
    Дмитрий
    22 июня 2023
    «Верблюд», Авачинский перевал + Халактырский пляж
    Экскурсия понравилась, опытный гид, много рассказывал, общается со всеми участниками группы, под конец было ощущение, что знаю его много лет. Однозначно рекомендую!
  • О
    Ольга
    9 мая 2023
    «Верблюд», Авачинский перевал + Халактырский пляж
    Камчатка меня поразила и влюбила в себя! Огромное спасибо за это Валентину и Надежде, мы прекрасно провели это время! Все
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    было организовано на высшем уровне. Валентин помимо того, что показал сказочные места, много рассказал о Камчатке и Петропавловске-Камчатском, так же был организован вкусный перекус на берегу Тихого океана)Помимо всего этого я получила ещё кучу красивых фото! Ребята спасибо вам за это, продолжайте радовать туристов)Благодаря Вам и такой красоте вокруг, хочется вернуться!

  • Н
    Наталия
    9 июня 2022
    Дачные горячие источники: «Земля Санникова»
    На дачные источники мы не смогли попасть из-за снега. Нам предложили поход в 1 день к водопаду Вилючинский. Этт было
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    незабываемое событие. Хотя и не легкое, но много экстрима. Шли 1км по снегу к водопаду. Потом пошли на термальные источники. Антон Кныш-замечательный гид. Много рассказывал и показывал нам. С ним было очень интересно.

Ответы на вопросы от путешественников по Петропавловску-Камчатскому в категории «Индивидуальные»

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  3. Вулкан Мутновский «Дачные источники»
  4. Тихий океан: «Халактырский пляж»
  5. Дачные горячие источники: «Земля Санникова»
Сколько стоит экскурсия по Петропавловску-Камчатскому в июне 2024
Сейчас в Петропавловске-Камчатском в категории "Индивидуальные" можно забронировать 14 экскурсий и билетов от 12 000 до 55 000. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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