Если вам хочется чего-то более оригинального, чем известные маршруты, и вы устали от множества туристов, то наше предложение — именно для вас.
Мы предлагаем отправиться в захватывающее приключение, которое откроет перед вами новые виды и уникальные пейзажи Камчатки.
Мы предлагаем отправиться в захватывающее приключение, которое откроет перед вами новые виды и уникальные пейзажи Камчатки.
Ближайшие даты:
23
окт
окт
24
окт
окт
25
окт
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26
окт
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27
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Вулканы: Ааг
- Корякский
- Авачинский
- Козельский
- Жупановский
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
Откройте для себя новые виды Камчатки.
Известный маршрут выходного дня — «прогулка по Авачинскому перевалу с восхождением на экструзию Верблюд» кажется вам слишком простым, а место через чур людным и посещаемым?
Предлагаю отправиться в небольшое приключение за новыми видами и пейзажными фото.
Мы не будем ограничены линейным маршрутом. Отправимся прямо по вулканическому шлаку покорять неизведанные видовые площадки на сравнительно небольших высотах. Осмотрим еще один результат вулканической активности, экструзию Новограбленова, и конечно же, увидим известную многим экструзию Верблюд в непривычном ракурсе.
Важная информация:
При себе иметь (возможна аренда):
- Плащ-дождевик;
- Походная сидушка;
- Легкие, непромокаемые сапоги (EVA)+индивидуальные одноразовые стельки к ним;
- Гамаши (для защиты от попадания внутрь обуви вулканического шлака и/или влаги);
- Рюкзак для личных вещей.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер от гостиницы (места проживания) и обратно
- Сопровождение и питание на маршруте
- Экскурсионная составляющая
- Треккинговые палки
- Что не входит
- Дополнительное туристское снаряжения (возможна аренда):
- Плащ-дождевик
- Походная сидушка
- Легкие, непромокаемые сапоги (EVA)+индивидуальные одноразовые стельки к ним
- Гамаши (для защиты от попадания внутрь обуви вулканического шлака и/или влаги)
- Рюкзак для личных вещей
- Место начала и завершения?
- Место проживания экскурсантов
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Обязательно свяжитесь со мной.
- При себе иметь (возможна аренда):
- Плащ-дождевик
- Походная сидушка
- Легкие, непромокаемые сапоги (EVA)+индивидуальные одноразовые стельки к ним
- Гамаши (для защиты от попадания внутрь обуви вулканического шлака и/или влаги)
- Рюкзак для личных вещей
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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24 окт
25 окт
от 30 000₽ за всё до 3 чел.
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