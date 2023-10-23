Экструзия Новограбленова - «Обратная сторона горы»

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Если вам хочется чего-то более оригинального, чем известные маршруты, и вы устали от множества туристов, то наше предложение — именно для вас.

Мы предлагаем отправиться в захватывающее приключение, которое откроет перед вами новые виды и уникальные пейзажи Камчатки.
Экструзия Новограбленова - «Обратная сторона горы»
Экструзия Новограбленова - «Обратная сторона горы»
Экструзия Новограбленова - «Обратная сторона горы»
Экструзия Новограбленова - «Обратная сторона горы»
Экструзия Новограбленова - «Обратная сторона горы»
Экструзия Новограбленова - «Обратная сторона горы»
Экструзия Новограбленова - «Обратная сторона горы»
Экструзия Новограбленова - «Обратная сторона горы»
Экструзия Новограбленова - «Обратная сторона горы»
Ближайшие даты:
23
окт
24
окт
25
окт
26
окт
27
окт
28
окт
29
окт
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даты

Что вас ожидает:

  • Вулканы: Ааг
  • Корякский
  • Авачинский
  • Козельский
  • Жупановский
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

Откройте для себя новые виды Камчатки.
Известный маршрут выходного дня — «прогулка по Авачинскому перевалу с восхождением на экструзию Верблюд» кажется вам слишком простым, а место через чур людным и посещаемым?
Предлагаю отправиться в небольшое приключение за новыми видами и пейзажными фото.
Мы не будем ограничены линейным маршрутом. Отправимся прямо по вулканическому шлаку покорять неизведанные видовые площадки на сравнительно небольших высотах. Осмотрим еще один результат вулканической активности, экструзию Новограбленова, и конечно же, увидим известную многим экструзию Верблюд в непривычном ракурсе.

Важная информация:

При себе иметь (возможна аренда):

  • Плащ-дождевик;
  • Походная сидушка;
  • Легкие, непромокаемые сапоги (EVA)+индивидуальные одноразовые стельки к ним;
  • Гамаши (для защиты от попадания внутрь обуви вулканического шлака и/или влаги);
  • Рюкзак для личных вещей.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер от гостиницы (места проживания) и обратно
  • Сопровождение и питание на маршруте
  • Экскурсионная составляющая
  • Треккинговые палки
Что не входит
  • Дополнительное туристское снаряжения (возможна аренда):
  • Плащ-дождевик
  • Походная сидушка
  • Легкие, непромокаемые сапоги (EVA)+индивидуальные одноразовые стельки к ним
  • Гамаши (для защиты от попадания внутрь обуви вулканического шлака и/или влаги)
  • Рюкзак для личных вещей
Место начала и завершения?
Место проживания экскурсантов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Обязательно свяжитесь со мной.
  • При себе иметь (возможна аренда):
  • Плащ-дождевик
  • Походная сидушка
  • Легкие, непромокаемые сапоги (EVA)+индивидуальные одноразовые стельки к ним
  • Гамаши (для защиты от попадания внутрь обуви вулканического шлака и/или влаги)
  • Рюкзак для личных вещей
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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24 окт
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