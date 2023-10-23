Что вас ожидает:

Откройте для себя новые виды Камчатки.

Известный маршрут выходного дня — «прогулка по Авачинскому перевалу с восхождением на экструзию Верблюд» кажется вам слишком простым, а место через чур людным и посещаемым?

Предлагаю отправиться в небольшое приключение за новыми видами и пейзажными фото.

Мы не будем ограничены линейным маршрутом. Отправимся прямо по вулканическому шлаку покорять неизведанные видовые площадки на сравнительно небольших высотах. Осмотрим еще один результат вулканической активности, экструзию Новограбленова, и конечно же, увидим известную многим экструзию Верблюд в непривычном ракурсе.

Важная информация:

При себе иметь (возможна аренда):