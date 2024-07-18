Однодневные – экскурсии в Петропавловске-Камчатском

Найдено 4 экскурсии в категории «Однодневные» в Петропавловске-Камчатском, цены от 25 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Столица Plus: Петропавловск-Камчатский с посещением Халактырского пляжа
3 отзыва
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Столица Plus: Петропавловск-Камчатский с посещением Халактырского пляжа
Откройте для себя потрясающие виды на вулканы и Тихий океан с лучших смотровых площадок города
Начало: По согласованию
Завтра в 10:00
8 авг в 09:00
25 000 за всё до 4 чел.
Дачные горячие источники: «Земля Санникова»
1 отзыв
12 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Термальные источники Камчатки: уникальная экскурсия
Откройте для себя удивительные термальные источники Камчатки. Вас ждут кипящие земли, фумаролы, водопады и незабываемые виды на зеленые луга и снежники
Начало: Пограничная улица, 87, Петропавловск-Камчатский
Расписание: Ежедневно в 8:30
Завтра в 08:30
7 авг в 08:30
44 000 за всё до 5 чел.
Горный массив Вачкажец: «Заметки натуралиста»
Пешая
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Горный массив Вачкажец: экскурсия «Заметки натуралиста»
Завораживающая экскурсия Вачкажец: погрузитесь в мир красоты камчатских ландшафтов, ледников и водопадов
Начало: Пограничная улица, 87, Петропавловск-Камчатский
Расписание: Ежедневно в 8:00
Завтра в 08:00
7 авг в 08:00
36 000 за всё до 4 чел.
Восхождение к кратеру активного Авачинского вулкана
16 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия на Авачинский вулкан: впечатляющее восхождение с панорамными видами
Покорите вершину Авачинского вулкана, насладитесь захватывающими видами и уникальной природой Камчатки
Начало: Пограничная улица, 87, Петропавловск-Камчатский
Расписание: Ежедневно в 6:00
Завтра в 06:00
7 авг в 06:00
44 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    18 июля 2024
    Столица Plus: Петропавловск-Камчатский с посещением Халактырского пляжа
    Прекрасная экскурсия с прекрасной Марией!)) Сначала информативно-гулятельная по историческим местам и смотровым площадкам. Подъезжали максимально близко. С погодой повезло -
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    было тепло и солнечно, поэтому виды были хороши. Мария рассказывает интересно, не монотонно. Что особенно ценно - узнавать о городе от местного жителя, который знает множество особенностей, которые туристу не откроются за несколько дней пребывания. Вторая часть - сначала немного спортивная - забрались на скалу, восхитились открывшейся панорамой. А потоооом - пикник у самых океанских волн. Незабываемо! Спасибо, Мария!

  • Е
    Елена
    15 июля 2024
    Столица Plus: Петропавловск-Камчатский с посещением Халактырского пляжа
    Очень интересно было. Гид Мария идеально всё провела. Очень клиентоориентированная. Показала город и сопки. А пляж как здорово было на пляжу и спасибо огромное за пикник на берегу океана. Всем рекомендую. Очень приятная гид. Спасибо большое за экскурсию.
  • А
    Александр
    27 июня 2024
    Столица Plus: Петропавловск-Камчатский с посещением Халактырского пляжа
    Всё отлично, однозначно рекомендую всем гида Марию, профессионал в своем деле, так держать, прекрасно провела экскурсию
  • Н
    Наталия
    9 июня 2022
    Дачные горячие источники: «Земля Санникова»
    На дачные источники мы не смогли попасть из-за снега. Нам предложили поход в 1 день к водопаду Вилючинский. Этт было
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    незабываемое событие. Хотя и не легкое, но много экстрима. Шли 1км по снегу к водопаду. Потом пошли на термальные источники. Антон Кныш-замечательный гид. Много рассказывал и показывал нам. С ним было очень интересно.

Ответы на вопросы от путешественников по Петропавловску-Камчатскому в категории «Однодневные»

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  1. Столица Plus: Петропавловск-Камчатский с посещением Халактырского пляжа
  2. Дачные горячие источники: «Земля Санникова»
  3. Горный массив Вачкажец: «Заметки натуралиста»
  4. Восхождение к кратеру активного Авачинского вулкана
Сколько стоит экскурсия по Петропавловску-Камчатскому в августе 2024
Сейчас в Петропавловске-Камчатском в категории "Однодневные" можно забронировать 4 экскурсии от 25 000 до 44 000. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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