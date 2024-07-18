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было тепло и солнечно, поэтому виды были хороши. Мария рассказывает интересно, не монотонно. Что особенно ценно - узнавать о городе от местного жителя, который знает множество особенностей, которые туристу не откроются за несколько дней пребывания. Вторая часть - сначала немного спортивная - забрались на скалу, восхитились открывшейся панорамой. А потоооом - пикник у самых океанских волн. Незабываемо! Спасибо, Мария!