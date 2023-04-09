Авачинский перевал, восхождение на экструзию «Верблюд»

Индивидуальная экскурсия на Авачинский перевал из Петропавловска-Камчатского

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Отъехав всего на несколько десятков километров от города, вы попадаете в объятья двух домашних вулканах Корякского и Авачинского, на перевале между ними около 10 000 лет назад в конце ледникового периода родилась из недр земли двугорбая экструзия «Верблюд».
Авачинский перевал, восхождение на экструзию «Верблюд»
Авачинский перевал, восхождение на экструзию «Верблюд»
Авачинский перевал, восхождение на экструзию «Верблюд»
Авачинский перевал, восхождение на экструзию «Верблюд»
Авачинский перевал, восхождение на экструзию «Верблюд»
Авачинский перевал, восхождение на экструзию «Верблюд»
Авачинский перевал, восхождение на экструзию «Верблюд»
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Описание

Что вас ожидает:

  • «Верблюд» — великолепная природная смотровая площадка.
  • Высота горы «Верблюд» около 200 метров и восхождения на нее не составляет большого труда, при этом относительная высота над уровнем моря составляет около 1200 метров, за счет этого открываются великолепные панорамные виды на вулканы Авачинский и Корякский, Авачинскую губу, город Елизова.
  • Вы увидите Альпийскую растительность зацепившеюся за камни, любопытных и всегда голодных Ерашек (Беренгийский суслик) и проедете по замысловатому руслу «сухой речки». В экскурсию входит ланч.

Важная информация:

Одежда по погоде. Рекомендуется взять с собой крем от загара, кепку, репелленты.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер из отеля расположенного в городе Петропавловск-Камчатский
  • Обед
  • Скандинавские палки
Что не входит
  • Трансфер из отеля расположенного не в городе Петропавловск-Камчатский
Место начала и завершения?
У Вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Будe признателен за оплату бронирования на сайте.
  • Одежда по погоде. Рекомендуется взять с собой крем от загара, кепку, репелленты
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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