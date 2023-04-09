Индивидуальная экскурсия на Авачинский перевал из Петропавловска-Камчатского
Отъехав всего на несколько десятков километров от города, вы попадаете в объятья двух домашних вулканах Корякского и Авачинского, на перевале между ними около 10 000 лет назад в конце ледникового периода родилась из недр земли двугорбая экструзия «Верблюд».
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При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- «Верблюд» — великолепная природная смотровая площадка.
- Высота горы «Верблюд» около 200 метров и восхождения на нее не составляет большого труда, при этом относительная высота над уровнем моря составляет около 1200 метров, за счет этого открываются великолепные панорамные виды на вулканы Авачинский и Корякский, Авачинскую губу, город Елизова.
- Вы увидите Альпийскую растительность зацепившеюся за камни, любопытных и всегда голодных Ерашек (Беренгийский суслик) и проедете по замысловатому руслу «сухой речки». В экскурсию входит ланч.
Важная информация:Одежда по погоде. Рекомендуется взять с собой крем от загара, кепку, репелленты.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер из отеля расположенного в городе Петропавловск-Камчатский
- Обед
- Скандинавские палки
- Что не входит
- Трансфер из отеля расположенного не в городе Петропавловск-Камчатский
- Место начала и завершения?
- У Вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Важная информация
- Будe признателен за оплату бронирования на сайте.
- Одежда по погоде. Рекомендуется взять с собой крем от загара, кепку, репелленты
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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