Об экскурсииПредставьте себе мир, где зеленые луга Шотландии раскинулись у подножия снежных вершин Северной Канады, а чуть поодаль — горное озеро Алтая дремлет на фоне величественных ледников Исландии. Скажете, что подобное место вымысел? И действительно, не легко поверить в дивный уголок, который мог бы существовать лишь на страницах сказочного романа! Однако, окрестности горного массива Вачкажец, раскрывают перед нами уникальный ландшафтный микс! В эти потрясающие панорамные виды природа Камчатки вложила фантазию, красоту и некое таинство, раскрыть которое вы сможете лишь побывав здесь.

Программа• Выезд в 08:00.

Переезд на автомобиле к месту начала пешей части маршрута (ориентировочно 1,5 часа).

Инструктаж на тему «Правила поведения при встрече с дикими животными».

Выход на маршрут.

Пешая часть пути разбита на отрезки: