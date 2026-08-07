Вы увидите все знаковые места древнего горного массива Вачкажец, раскроете его историю и удивитесь величию местного ландшафта.
Вы оцените живописное озеро Тахколоч и подниметесь к «цирку» — котловине в форме амфитеатра, образованной сошедшими 10 тысяч лет назад ледниками. Полюбуетесь альпийскими пейзажами, водопадами с кристально чистой водой.
Вы оцените живописное озеро Тахколоч и подниметесь к «цирку» — котловине в форме амфитеатра, образованной сошедшими 10 тысяч лет назад ледниками. Полюбуетесь альпийскими пейзажами, водопадами с кристально чистой водой.
Описание экскурсииГорный массив Вачкажец никого не оставляет равнодушным! Вы увидите все знаковые места древнего массива Вачкажец, раскроете его историю и удивитесь величию местного ландшафта. Вы оцените живописное горное озеро Тахколоч и подниметесь к «цирку» — котловине в форме амфитеатра, образованной сошедшими 10 тысяч лет назад, ледниками. Полюбуетесь альпийскими пейзажами, познакомитесь с занесенными в красную книгу цветами Рoдoдeндpoнов, водопадами с кристально чистой водой. Мы Пройдёмся вдоль горной речки берущей своё начало из марены, образованной тем же ледником, насладимся видами различных водных каскадов и водопадов. Большая вероятность того, что Вы встретите общительных евражек — Берингийских длиннохвостых сусликов и пообщаетесь с ними. Мы пройдем около 12 км. за 4-5 часов. Сложность маршрута легкая на отдельных, коротких участках средней сложности. По возвращению к машине мы устроим вкусный пикник и обсудим, наполненные событиями, наше незабываемое путешествие. Для закрепления прекрасного дня мы поедим в горячие термальные источники под открытым небом, где Вы сможете вдоволь накупаться и почувствовать все целебные свойства бальнеологической воды Камчатки на себе.
В любой день, с утра.
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Начикинский перевал
- Горный массив «Вачкажец»
- Санаторий «Начики»
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер из Вашего отеля и обратно в Петропавловске-Камчатском
- Питание
Что не входит в цену
- Трансфер из отеля расположенного не в городе Петропавловск-Камчатский. Билеты в бассейн от 350 руб. с человека.
Место начала и завершения?
У Вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: В любой день, с утра.
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 39% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Петропавловска-Камчатского
79 000 ₽ за экскурсию