Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Вы увидите все знаковые места древнего горного массива Вачкажец, раскроете его историю и удивитесь величию местного ландшафта.



Вы оцените живописное озеро Тахколоч и подниметесь к «цирку» — котловине в форме амфитеатра, образованной сошедшими 10 тысяч лет назад ледниками. Полюбуетесь альпийскими пейзажами, водопадами с кристально чистой водой.

Валентин Ваш гид в Петропавловске-Камчатском Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 79 000 ₽ за экскурсию Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 12 часов 1-6 человек Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Горный массив Вачкажец никого не оставляет равнодушным! Вы увидите все знаковые места древнего массива Вачкажец, раскроете его историю и удивитесь величию местного ландшафта. Вы оцените живописное горное озеро Тахколоч и подниметесь к «цирку» — котловине в форме амфитеатра, образованной сошедшими 10 тысяч лет назад, ледниками. Полюбуетесь альпийскими пейзажами, познакомитесь с занесенными в красную книгу цветами Рoдoдeндpoнов, водопадами с кристально чистой водой. Мы Пройдёмся вдоль горной речки берущей своё начало из марены, образованной тем же ледником, насладимся видами различных водных каскадов и водопадов. Большая вероятность того, что Вы встретите общительных евражек — Берингийских длиннохвостых сусликов и пообщаетесь с ними. Мы пройдем около 12 км. за 4-5 часов. Сложность маршрута легкая на отдельных, коротких участках средней сложности. По возвращению к машине мы устроим вкусный пикник и обсудим, наполненные событиями, наше незабываемое путешествие. Для закрепления прекрасного дня мы поедим в горячие термальные источники под открытым небом, где Вы сможете вдоволь накупаться и почувствовать все целебные свойства бальнеологической воды Камчатки на себе.

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