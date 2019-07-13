Июньская мозаика Камчатки

В этом путешествии вы увидите Камчатку, пробудившуюся от зимнего сна. Зеленеющие склоны вулканов

5
3 отзыва
В этом путешествии вы увидите Камчатку, пробудившуюся от зимнего сна. Зеленеющие склоны вулканов и гор, клубы пара над горячими источниками и рокот Тихого океана.
Июньская мозаика Камчатки
Июньская мозаика Камчатки
Июньская мозаика Камчатки
Июньская мозаика Камчатки
Июньская мозаика Камчатки
Июньская мозаика Камчатки
Июньская мозаика Камчатки
Июньская мозаика Камчатки
Июньская мозаика Камчатки
Июньская мозаика Камчатки
Июньская мозаика Камчатки
Июньская мозаика Камчатки
Июньская мозаика Камчатки
Июньская мозаика Камчатки
Ближайшие даты:
03
июн
10
июн
17
июн

Описание

Преимущества этого путешествия:

  • побываем у подножия вулкана;
  • совершим прогулку к Вилючинскому водопаду;
  • посетим этническую деревню;
  • отправимся в морcкое путешествие по Авачинской бухте. 

Программа тура по дням

1 день
Прибытие в Петропавловск-Камчатский

Прибытие в аэропорт города Елизово.

Встреча в аэропорту после получения багажа, водитель с табличкой.

Трансфер в гостиницу в Паратунке или Петропавловске-Камчатском.

Размещение (после 14:00).

Свободное время.

Отдых, купание в бассейне с термальной водой (при размещении в Паратунке).

Прибытие в Петропавловск-Камчатский
2 день
Обзорная экскурсия по городу. Морская прогулка к острову Старичков

Завтрак в гостинице.

Трансфер в Петропавловск-Камчатский.

Морская прогулка по акватории Авачинской бухты с выходом в Тихий океан к острову Старичков (около 5 часов), обед на борту.

Авачинская бухта считается одной из самых красивейших в мире.

Побережья бухты извилисты, изрезаны многочисленными небольшими живописными бухточками.

Остров Старичков расположен приблизительно в 10 километрах (5,5 морских мили) от входа в Авачинскую бухту.

Свое название остров получил по имени небольших морских птиц, делающих на нем гнезда – стариков (или по-другому – топорков).

Остров Старичков – это водный заповедник, изобилующий топорками, гагарами, бакланами и другими водоплавающими птицами.

Обзорная экскурсия по Петропавловску-Камчатскому, экскурсия в  Краеведческом музее.

Возвращение в гостиницу.

Обзорная экскурсия по городу. Морская прогулка к острову СтаричковОбзорная экскурсия по городу. Морская прогулка к острову Старичков
3 день
Прогулка на гору Верблюд, поездка на берег Тихого океана (Халактырский пляж)

Завтрак в гостинице.

Переезд к подножию Авачинского вулкана на внедорожном транспорте (около 2-х часов).

Прибытие на туристическую базу, инструктаж перед выходом на прогулку.

Трекинг на гору Верблюд (около 7 км., набор высоты около 320 м.).

Обед в базовом лагере, переезд на берег Тихого океана, Халактырский пляж.

Прогулка по берегу с черным вулканическим песком, возвращение в гостиницу.

Отдых, купание в бассейне с термальной водой (при размещении в Паратунке).

Прогулка на гору Верблюд, поездка на берег Тихого океана (Халактырский пляж)Прогулка на гору Верблюд, поездка на берег Тихого океана (Халактырский пляж)
4 день
Этническая экскурсия в питомнике ездовых собак, купание в Зеленовских Озерках

Переезд на машине в этнический комплекс.

Экскурсия по питомнику ездовых собак.

Этнический комплекс познакомит вас с культурой коренных народов Камчатки (коряков, ительменов, эвенов).

Гостям расскажут об истории развития ездового спорта на Камчатке, тесно связанного с культурой местных аборигенов, покажут красочную творческую программу и обучат основным движениям национального танца.

Встреча с представителями коренных народов Камчатки, обед, фотосессия.

Переезд на радоновые источники – Зеленовские озерки.

Купание в ваннах и бассейне.

Возвращение в гостиницу, отдых.

Этническая экскурсия в питомнике ездовых собак, купание в Зеленовских Озерках
5 день
Вилючинский водопад. Верхне-Паратунские горячие источники

Завтрак в гостинице.

Переезд к подножию Вилючинского вулкана на внедорожном транспорте (около 2х часов), инструктаж перед выходом на прогулку.

Прогулка к водопаду.

Обед-пикник.

Переезд к Верхне-Паратунским горячим источникам.

Купание в диких источниках.

Возвращение в гостиницу.

Вилючинский водопад. Верхне-Паратунские горячие источники
6 день
Отъезд

Завтрак в гостинице.

Выписка из гостиницы (до 12:00).

Трансфер в аэропорт.

Вылет. 

Проживание

В туре предусмотрено размещение в одноместных и  двухместных номерах на базах отдыха или в гостинице в п. Паратунка или в г. Петропавловск-Камчатский.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:

Место размещения Стоимость двухместного размещения  (рублей)Стоимость одноместного размещения (рублей)
База отдыха «Лагуна» корпус «Голубое озеро», в районе пос. Паратунка77 000100 000
База отдыха «Лагуна» корпус «Гостевая Деревня», «Форест», «Глазастики» Паратунка83 000107 000
Гостиница 3* «Лесная поляна», в районе пос. Паратунка74 50095 000
Гостиница «Спутник» 4* Паратунка80 000103 500
Гостиница 3* «Бел-Кам-Тур», в районе пос. Паратунка73 50095 500
Гостиница в Петропавловске-Камчатском ("Начальник Камчатки", "Командор", "Гейзер", "Арсеньев")72 00094 000
Гостиница 3* «Авача»72 50091 000
пакет БЕЗ проживания45 000
Ребенок до 12 лет на дополнительной кровати 34 000
Ребенок до 12 лет без дополнительного места в номере24 000

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в гостинице в Паратунке или Петропавловске-Камчатском
  • Питание, указанное в программе
  • Услуги гидов-проводников на полевых программах
  • Услуги экскурсовода-координатора (4 дня по основной программе)
  • При проживании в Паратунке – купание в бассейне с термальной водой
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Петропавловска-Камчатского и обратно
  • Ужины
  • Спиртные напитки
  • Личное снаряжение
  • Другие услуги, не указанные в программе
Место начала и завершения?
г. Петропавловск-Камчатский
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какие достопримечательности входят в программу тура? На что обратить особое внимание?

1. Авачинская бухта считается одной из самых красивейших в мире. Побережья бухты извилисты, изрезаны многочисленными небольшими живописными бухточками. В ее воды впадают две нерестовые реки. В Авачинской бухте постоянно живут 32 вида рыб. Практически круглый год здесь встречаются несколько видов камбалы, терпугов, бычков, морских окуней и белокорый палтус. Достаточно многочисленны в акватории залива морские птицы. В бухточках, расположенных на входе в Авачинскую губу, можно встретить нерп, которые почти не боятся людей и подпускают к себе довольно близко. Из крупных животных летом отмечаются касатки, которые. Воды Авачинской бухты полны даров морской природы – это морские ежи и крабы.

2. Остров Старичков расположен приблизительно в 10 километрах (5,5 мили) от входа в Авачинскую бухту. Свое название остров получил по имени небольших морских птиц, делающих на нем гнезда - старичков (или по-другому - топорков. Остров Старичков – это водный заповедник, изобилующий топорками, гагарами, бакланами и другими водоплавающими. На этом кусочке земли расположено несколько гнездовий белохвостого орлана и лежбище нерп.

3. Авачинский вулкан – один из самых активных на Камчатке (2751м), его часто называют «домашним вулканом» из-за его близости к городу. Его кратер заполнен застывшей лавой, над которой часто поднимаются пары фумарол. Во время прогулки на гору Верблюд (длительность около 3-х часов) открываются удивительные виды на два действующих вулкана и долину реки Авача.

4. Этнический центр, где представлена культура коренных народов Камчатки (коряков, ительменов). Экскурсия по питомнику ездовых собак, национальные танцы, с рассказом о культуре местных жителей, горячая шурпа или уха.

5. Вилючинский водопад, расположенный на склоне Вилючинского вулкана- это красивый каскад воды, образованный от таяния снежника. На склонах вулкана находятся ледники, из одного из них при таянии льда, в летнее время, берут свое начало воды, которые образуют небольшую речку, и ниже по течению у подножия вулкана падают с высоты около 40 метров.

6. Верхне-Паратунские термальные источники - минеральные горячие источники, которые находятся на северо-восточном склоне сопки Горячей, недалеко от Вилючинского вулкана. Источники состоят из двух десятков грифонов с температурой от чуть ощутимой до 70°С, имеют лечебные свойства.

Какие вещи взять с собой?

Поскольку отдых на Камчатке активен, а климат своеобразен, помимо обычных дорожных вещей рекомендуем иметь при себе следующие вещи дополнительно:
1. Обувь: для походов и восхождений более всего подойдут непромокаемые треккинговые ботинки (лучше со стельками «Gore-Tex» и/или со специальной водоотталкивающей пропиткой). Ботинки должны быть хорошо разношены и удобны.
2. Верхняя одежда:
– Непромокаемая ветрозащитная куртка с капюшоном, теплые штаны.
– Теплый головной убор и перчатки.
– Теплый свитер и нательное белье (желательно термо-белье).
3. Рюкзак:
– Для однодневных путешествий вам понадобится небольшой рюкзак для бутылки воды, запасной одежды и личных вещей.
4. Личные вещи:
– Солнцезащитные очки.
– Гигиеническая губная помада.
– Средство для защиты от солнечных ожогов.
– Рукавицы или перчатки для треккингов и восхождений.
– Емкость для питья (пластиковая бутылка, легкая фляжка).
– Панама или кепка + спортивная шапка.
– Купальные принадлежности.
– Фонарик с запасными батарейками.
– Средство от насекомых.
– Фото и/или видеоаппаратура.
– Остальные вещи на усмотрение туриста.
5. Документы:
– Паспорт.
– Авиабилет.
– Страховой полис.
– Свидетельство о рождении, если с вами летит ребёнок.

Климат

Климат Камчатки очень своеобразен. Его особенности обусловлены рельефом местности, большой протяженностью полуострова с севера на юг, близостью громадных водных пространств и движением циклонов.
Лето здесь непродолжительное, в некоторых районах оно длится около двух месяцев, особенно в северной материковой части края и в горах.
Средние температуры во многих районах не превышают плюс 10-15°С. Жарких дней немного. Дней, когда температура воздуха поднимается выше 20°С, на побережье бывает не больше 2-3 недель. В удаленных от моря районах число таких дней резко увеличивается. Наиболее теплый месяц на побережье – июль, в центральной части полуострова – июль, август.
Теплые дни чередуются с дождливыми. В теплое время осадков выпадает больше, чем в холодное. Грозовые облака образуются редко. При большой влажности воздуха для образования грозовых облаков не хватает тепла.
В связи с близостью океана и гористым рельефом за один день на Камчатке можно испытать перепад температуры от +25 в долинах, до +5 в горах. В конце августа – начале сентябре на вершинах вулканов появляется первый снег, а у подножия вулканов температура воздуха ночью может опускаться до отрицательных значений.

Меры личной безопасности, экипировка и аптечка

Перед поездкой рекомендуем заключить договор медицинского страхования и страхования от несчастного случая на время пребывания на маршруте. Если вы отказываетесь от приобретения страхового полиса, то расходы, возникшие в результате несчастного случая или внезапно наступившего заболевания, вы несете самостоятельно.
Медицинская помощь оказывается в соответствии с законом о медицинском страховании. При этом расходы по экстренной транспортировке к медицинскому учреждению вам придётся полностью возместить самостоятельно.
Не забудьте предупредить туроператора об имеющихся у вас хронических болезнях во избежание неприятных случаев на маршруте.
Для предупреждения солнечного и теплового ударов следует носить одежду из натуральных тканей, а также головной убор.
Перед поездкой сформируйте личную аптечку, поскольку большинство лекарств у нас продаются только по рецептам. В аптечку могут входить:
– препараты от укачивания в транспорте и на воде;
– болеутоляющие средства;
– средства от сердечнососудистых заболеваний;
– желудочные средства;
– перевязочный материал (бинты, ватные шарики, лейкопластырь);
– средства для защиты от насекомых (имеется в виду средства от комаров и мошки, на Камчатке нет энцефалитного клеща);
– солнцезащитные кремы и кремы для ухода за кожей после пребывания на солнце.
На маршруте избегайте употребления в пищу незнакомых грибов и ягод, а также воды из рек, поскольку действительно чистой вода может быть только в родниках и мелких ручейках.

Правила поведения на территории базовых лагерей и на маршруте следования

– не покидайте территорию базового лагеря, не поставив в известность начальника лагеря или старшего гида-проводника;
– соблюдайте режим дня в соответствии с программой тура;
– не засоряйте территорию базового лагеря и не сорите на маршруте. Мусор выбрасывать в специально отведенных местах.
– не заходите на территорию служебных помещений;
– на маршруте выполняйте требования гида-проводника. В случае отклонения от маршрута и неподчинения гиду-проводнику, вам будет предложено заполнить расписку о том, что с гида снимается ответственность за жизнь и здоровье туриста.
– в случае невозможности продолжения движения по маршруту, поставьте в известность руководителя группы и гида-проводника;
– на остановках на маршруте не отходите от группы в одиночку;
– если экипировка туриста не соответствует погодным условиям на маршруте, гид имеет право запретить туристу выход на маршрут;
– при возникновении каких-либо вопросов обращайтесь к гиду-проводнику или начальнику лагеря.
– при недомогании немедленно поставьте в известность начальника лагеря или гида-проводника;
– в соответствии с правилами противопожарной безопасности запрещается курить в домиках базовых лагерей. Костры можно разжигать только в отведенных для этого местах (на территории лагерей имеются костровища), предварительно поставив в известность начальника лагеря или гида;
– в соответствии с правилами безопасности приготовление пищи в домиках базовых лагерей строго запрещено (приготовление горячей пищи разрешается только на кострах, в отведенных для этого местах).

Правила поведения в заповедниках и на особо охраняемых территориях

– Все экскурсии и наблюдения проводятся только в составе группы и обязательном сопровождении сотрудника Заповедника и гида-экскурсовода.
– Наблюдение и фотографирование птиц и зверей осуществляются с отдельных стационарных точек, согласованных с госинспектором Заповедника.
– Запрещается заготавливать дрова в окрестностях лагеря или по маршруту. Дрова должны быть завезены заранее.
– Экскурсантам запрещается брать с собой собак.
– Бытовой мусор и пищевые остатки собираются в специальный контейнер в базовом лагере и в дальнейшем вывозятся с территории.
– Запрещается проводить наблюдения у птичьих гнезд в дождливую и холодную погоду, а также с расстояния ближе 50 м.
– Запрещено целенаправленно преследовать животных, в том числе с целью наблюдений и фотографирования.

Правила безопасности на активных маршрутах

Выполняйте все требования гида-проводника по обеспечению безопасности на маршруте:
– будьте осторожны при движении по труднопроходимым участкам местности, при преодолении бродов рек и ручьев;
– не отлучайтесь от группы без разрешения гида, находитесь в пределах видимости других участников путешествия;
– соблюдайте меры предосторожности вблизи открытого огня (костер, примус, газовая горелка);
– без разрешения гида-проводника не пейте воду из открытых водоемов;
– не употребляйте в пищу незнакомые грибы, ягоды и прочие растения;
– внимательно следите за своим физическим состоянием, соблюдайте санитарные нормы и личную гигиену; при малейшем недомогании немедленно сообщите об этом гиду-проводнику.

Пешим порядком:
– поддерживайте дистанцию между участниками в зоне прямой видимости;
– идите по тропе по одному, не отставая и не забегая вперед;
– помните об идущем сзади: придерживайте ветки и предупреждайте о препятствиях;
– не курите во время движения;
– при движении через заросли крапивы и борщевика во избежание ожогов идите одетыми в брюки и рубашку (футболку) с длинным рукавом;
– при движении на термальных площадках следуйте строго за гидом-проводником по одному, ни в коем случае не сходите с тропы, останавливайтесь только в указанном месте;
– самостоятельный осмотр и одиночное пребывание на термальных площадках недопустимо.

При преодолении водных преград:
– не устраивайте переправ без разрешения гида-проводника;
– переправу вброд осуществляйте только в обуви;
– при переправе по камням не прыгайте – переступайте осторожно с камня на камень;
– при переправе вброд обязательно расстегните поясной ремень рюкзака и ослабьте лямки;

При встречи с медведем:
– в большинстве случаев медведь старается первым уйти от человека и проявляет агрессию, как правило, лишь при защите добычи или потомства;
– не рекомендуется убегать, проявлять агрессивность, рекомендуется уйти незамеченным;
– рекомендуется отпугивать медведя шумом: лязганьем металла, свистом, фальшфейером, выстрелом вверх, огнем;
– чтобы казаться больше размером, поднимите вверх руки, желательно с рюкзаком, при этом слегка раскачиваясь, у медведя слабое зрение, а с соперником больше себя он, как правило, не связывается;
– если животное ревом предупреждает издали, что Вы зашли на его территорию, то немедленно вернитесь обратно;
– от бурого медведя можно укрыться на дереве, т. к. он не лазает по деревьям;
– особенно опасна медведица с медвежонком, если Вы увидели одинокого медвежонка, немедленно вернитесь обратно, т. к. медведица где-то рядом;
– если во время рыбалки к вам приближается медведь, прекратите ловлю. Если на леске рыба, не допускайте, чтобы она плескалась. Если это невозможно, обрежьте леску, т. к. если медведь поймет, что может получить рыбу, только приблизившись к рыбаку, он вернется опять.

В горах:
– в горах следует иметь в виду, что резкий крик, выстрел, запуск ракеты, громкое пение могут вызвать обвал, лавину, камнепад;
– подниматься по осыпям и крутым травяным склонам нужно на максимально близком друг к другу расстоянии и серпантином;
– не рекомендуется заходить в ледниковые гроты на «языке» ледника, спускаться в ледовые трещины;
– если лавина сорвалась достаточно высоко, ускоренным шагом или бегом уйдите с пути лавины в безопасное место или укройтесь за выступом скалы, в выемке (нельзя прятаться за молодыми деревьями).

Если вас застигла лавина:
– если от лавины невозможно уйти, освободитесь от рюкзака, примите горизонтальное положение, поджав колени к животу и сориентировав свое тело по направлению движения лавины;
– закройте нос и рот рукавицей, шарфом, воротником;
– двигаясь в лавине, с помощью плавательных движений рук старайтесь держаться на поверхности лавины, перемещаясь к краю, где скорость ниже;
– когда лавина остановилась, попробуйте создать пространство около лица и груди, оно поможет дышать. Если можете, двигайтесь в сторону верха (верх можно определить по направлению слюны, дав ей вытечь изо рта);
– оказавшись в лавине, не кричите – снег полностью поглощает звуки, а крики и бессмысленные движения только лишают сил;
– не теряйте самообладания и не давайте себе уснуть.

Правила безопасности при купании в горячих источниках

– не купайтесь в горячих источниках сразу после еды, а также после приема алкоголя;
– не допускайте длительного купания в горячих источниках, опасайтесь перегрева;
– не купайтесь в горячих источниках в ночное время и в одиночку, а так же в необорудованных для этого водоемах и реках.
– не рекомендуется продолжительное пребывание в бассейнах с термальной водой, оптимальное время 5-10 минут; если Вы себя плохо чувствуете, покиньте бассейн и немедленно обратитесь к Вашему гиду.
– не рекомендуется нырять в горячей термальной воде;
– при купании в облагороженных горячих источниках и на базах отдыха сдавайте документы, деньги и ценные вещи администраторам; не забывайте закрывать на ключ шкафчик для одежды; покидая бассейн, проверьте, не забыли ли Вы свои личные вещи.

Оформляете ли вы страховку от несчастного случая?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер - сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
13 июля 2019
С Камчаткой прощаемся! Удивительный край с удивительными людьми. Встречи, новые знакомые, с которыми приятно было общаться. Улыбки вновь приобретенных друзей из Германии и Австрии, Москвы останутся в памяти на долго. Чувственные и пунктуальные инструкторы по подьемам на вулканы и горы: Володя, Сергей, Светлана с нашей защитницей от медведей (а их там много) собакой-волком! Это и очень красивые ребята супруги Алексей и Даша на катере по Тихому океану с рыбалкой и настоящими живыми крабами (в последствии нами употребленные). Встреча с интересной рассказчицей Женей из очень дружной семьи каюра Андрея Притчина… Природа и общение объединяет людей и делает нас добрее!
Тур великолепен, все соответствовало программе описания. Хочется отметить пунктуальность и доброжелательность инструкторов и экскурсоводов. Не совсем повезло с погодой (туманы), но это было с лихвой перекрыто человеческим общением, приобретением новых друзей, современной организацией тура!
О
18 мая 2022
Организаторов тура и компанию Большая страна однозначно рекомендую. Спасибо большое!
Н
25 апр 2022
Благодарю компанию за организацию и проведение экскурсионного тура по Камчатке!
Экскурсионные маршруты составлены отлично, посетили самые удивительные и интересные места!! Но как оказалось видела не все, поэтому планирую посетить Камчатку ЛЕТОМ, чтоб с полной уверенностью сказать что видела все!!
Благодарю нашего замечательного гида Григория – специалиста в своем деле, за увлекательные рассказы, доброту и отзывчивость!
Благодарю менеджера Юлию за оперативность и внимательность!
Желаю удачи!
Спасибо за отлично проведенный отдых! Обязательно буду рекомендовать Вас друзьям. .

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