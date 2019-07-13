Преимущества этого путешествия:
Прибытие в аэропорт города Елизово.
Встреча в аэропорту после получения багажа, водитель с табличкой.
Трансфер в гостиницу в Паратунке или Петропавловске-Камчатском.
Размещение (после 14:00).
Свободное время.
Отдых, купание в бассейне с термальной водой (при размещении в Паратунке).
Завтрак в гостинице.
Трансфер в Петропавловск-Камчатский.
Морская прогулка по акватории Авачинской бухты с выходом в Тихий океан к острову Старичков (около 5 часов), обед на борту.
Авачинская бухта считается одной из самых красивейших в мире.
Побережья бухты извилисты, изрезаны многочисленными небольшими живописными бухточками.
Остров Старичков расположен приблизительно в 10 километрах (5,5 морских мили) от входа в Авачинскую бухту.
Свое название остров получил по имени небольших морских птиц, делающих на нем гнезда – стариков (или по-другому – топорков).
Остров Старичков – это водный заповедник, изобилующий топорками, гагарами, бакланами и другими водоплавающими птицами.
Обзорная экскурсия по Петропавловску-Камчатскому, экскурсия в Краеведческом музее.
Возвращение в гостиницу.
Завтрак в гостинице.
Переезд к подножию Авачинского вулкана на внедорожном транспорте (около 2-х часов).
Прибытие на туристическую базу, инструктаж перед выходом на прогулку.
Трекинг на гору Верблюд (около 7 км., набор высоты около 320 м.).
Обед в базовом лагере, переезд на берег Тихого океана, Халактырский пляж.
Прогулка по берегу с черным вулканическим песком, возвращение в гостиницу.
Отдых, купание в бассейне с термальной водой (при размещении в Паратунке).
Переезд на машине в этнический комплекс.
Экскурсия по питомнику ездовых собак.
Этнический комплекс познакомит вас с культурой коренных народов Камчатки (коряков, ительменов, эвенов).
Гостям расскажут об истории развития ездового спорта на Камчатке, тесно связанного с культурой местных аборигенов, покажут красочную творческую программу и обучат основным движениям национального танца.
Встреча с представителями коренных народов Камчатки, обед, фотосессия.
Переезд на радоновые источники – Зеленовские озерки.
Купание в ваннах и бассейне.
Возвращение в гостиницу, отдых.
Завтрак в гостинице.
Переезд к подножию Вилючинского вулкана на внедорожном транспорте (около 2х часов), инструктаж перед выходом на прогулку.
Прогулка к водопаду.
Обед-пикник.
Переезд к Верхне-Паратунским горячим источникам.
Купание в диких источниках.
Возвращение в гостиницу.
Завтрак в гостинице.
Выписка из гостиницы (до 12:00).
Трансфер в аэропорт.
Вылет.
В туре предусмотрено размещение в одноместных и двухместных номерах на базах отдыха или в гостинице в п. Паратунка или в г. Петропавловск-Камчатский.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:
|Место размещения
|Стоимость двухместного размещения (рублей)
|Стоимость одноместного размещения (рублей)
|База отдыха «Лагуна» корпус «Голубое озеро», в районе пос. Паратунка
|77 000
|100 000
|База отдыха «Лагуна» корпус «Гостевая Деревня», «Форест», «Глазастики» Паратунка
|83 000
|107 000
|Гостиница 3* «Лесная поляна», в районе пос. Паратунка
|74 500
|95 000
|Гостиница «Спутник» 4* Паратунка
|80 000
|103 500
|Гостиница 3* «Бел-Кам-Тур», в районе пос. Паратунка
|73 500
|95 500
|Гостиница в Петропавловске-Камчатском ("Начальник Камчатки", "Командор", "Гейзер", "Арсеньев")
|72 000
|94 000
|Гостиница 3* «Авача»
|72 500
|91 000
|пакет БЕЗ проживания
|45 000
|–
|Ребенок до 12 лет на дополнительной кровати
|34 000
|–
|Ребенок до 12 лет без дополнительного места в номере
|24 000
|–
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
1. Авачинская бухта считается одной из самых красивейших в мире. Побережья бухты извилисты, изрезаны многочисленными небольшими живописными бухточками. В ее воды впадают две нерестовые реки. В Авачинской бухте постоянно живут 32 вида рыб. Практически круглый год здесь встречаются несколько видов камбалы, терпугов, бычков, морских окуней и белокорый палтус. Достаточно многочисленны в акватории залива морские птицы. В бухточках, расположенных на входе в Авачинскую губу, можно встретить нерп, которые почти не боятся людей и подпускают к себе довольно близко. Из крупных животных летом отмечаются касатки, которые. Воды Авачинской бухты полны даров морской природы – это морские ежи и крабы.
2. Остров Старичков расположен приблизительно в 10 километрах (5,5 мили) от входа в Авачинскую бухту. Свое название остров получил по имени небольших морских птиц, делающих на нем гнезда - старичков (или по-другому - топорков. Остров Старичков – это водный заповедник, изобилующий топорками, гагарами, бакланами и другими водоплавающими. На этом кусочке земли расположено несколько гнездовий белохвостого орлана и лежбище нерп.
3. Авачинский вулкан – один из самых активных на Камчатке (2751м), его часто называют «домашним вулканом» из-за его близости к городу. Его кратер заполнен застывшей лавой, над которой часто поднимаются пары фумарол. Во время прогулки на гору Верблюд (длительность около 3-х часов) открываются удивительные виды на два действующих вулкана и долину реки Авача.
4. Этнический центр, где представлена культура коренных народов Камчатки (коряков, ительменов). Экскурсия по питомнику ездовых собак, национальные танцы, с рассказом о культуре местных жителей, горячая шурпа или уха.
5. Вилючинский водопад, расположенный на склоне Вилючинского вулкана- это красивый каскад воды, образованный от таяния снежника. На склонах вулкана находятся ледники, из одного из них при таянии льда, в летнее время, берут свое начало воды, которые образуют небольшую речку, и ниже по течению у подножия вулкана падают с высоты около 40 метров.
6. Верхне-Паратунские термальные источники - минеральные горячие источники, которые находятся на северо-восточном склоне сопки Горячей, недалеко от Вилючинского вулкана. Источники состоят из двух десятков грифонов с температурой от чуть ощутимой до 70°С, имеют лечебные свойства.
Поскольку отдых на Камчатке активен, а климат своеобразен, помимо обычных дорожных вещей рекомендуем иметь при себе следующие вещи дополнительно:
1. Обувь: для походов и восхождений более всего подойдут непромокаемые треккинговые ботинки (лучше со стельками «Gore-Tex» и/или со специальной водоотталкивающей пропиткой). Ботинки должны быть хорошо разношены и удобны.
2. Верхняя одежда:
– Непромокаемая ветрозащитная куртка с капюшоном, теплые штаны.
– Теплый головной убор и перчатки.
– Теплый свитер и нательное белье (желательно термо-белье).
3. Рюкзак:
– Для однодневных путешествий вам понадобится небольшой рюкзак для бутылки воды, запасной одежды и личных вещей.
4. Личные вещи:
– Солнцезащитные очки.
– Гигиеническая губная помада.
– Средство для защиты от солнечных ожогов.
– Рукавицы или перчатки для треккингов и восхождений.
– Емкость для питья (пластиковая бутылка, легкая фляжка).
– Панама или кепка + спортивная шапка.
– Купальные принадлежности.
– Фонарик с запасными батарейками.
– Средство от насекомых.
– Фото и/или видеоаппаратура.
– Остальные вещи на усмотрение туриста.
5. Документы:
– Паспорт.
– Авиабилет.
– Страховой полис.
– Свидетельство о рождении, если с вами летит ребёнок.
Климат Камчатки очень своеобразен. Его особенности обусловлены рельефом местности, большой протяженностью полуострова с севера на юг, близостью громадных водных пространств и движением циклонов.
Лето здесь непродолжительное, в некоторых районах оно длится около двух месяцев, особенно в северной материковой части края и в горах.
Средние температуры во многих районах не превышают плюс 10-15°С. Жарких дней немного. Дней, когда температура воздуха поднимается выше 20°С, на побережье бывает не больше 2-3 недель. В удаленных от моря районах число таких дней резко увеличивается. Наиболее теплый месяц на побережье – июль, в центральной части полуострова – июль, август.
Теплые дни чередуются с дождливыми. В теплое время осадков выпадает больше, чем в холодное. Грозовые облака образуются редко. При большой влажности воздуха для образования грозовых облаков не хватает тепла.
В связи с близостью океана и гористым рельефом за один день на Камчатке можно испытать перепад температуры от +25 в долинах, до +5 в горах. В конце августа – начале сентябре на вершинах вулканов появляется первый снег, а у подножия вулканов температура воздуха ночью может опускаться до отрицательных значений.
Перед поездкой рекомендуем заключить договор медицинского страхования и страхования от несчастного случая на время пребывания на маршруте. Если вы отказываетесь от приобретения страхового полиса, то расходы, возникшие в результате несчастного случая или внезапно наступившего заболевания, вы несете самостоятельно.
Медицинская помощь оказывается в соответствии с законом о медицинском страховании. При этом расходы по экстренной транспортировке к медицинскому учреждению вам придётся полностью возместить самостоятельно.
Не забудьте предупредить туроператора об имеющихся у вас хронических болезнях во избежание неприятных случаев на маршруте.
Для предупреждения солнечного и теплового ударов следует носить одежду из натуральных тканей, а также головной убор.
Перед поездкой сформируйте личную аптечку, поскольку большинство лекарств у нас продаются только по рецептам. В аптечку могут входить:
– препараты от укачивания в транспорте и на воде;
– болеутоляющие средства;
– средства от сердечнососудистых заболеваний;
– желудочные средства;
– перевязочный материал (бинты, ватные шарики, лейкопластырь);
– средства для защиты от насекомых (имеется в виду средства от комаров и мошки, на Камчатке нет энцефалитного клеща);
– солнцезащитные кремы и кремы для ухода за кожей после пребывания на солнце.
На маршруте избегайте употребления в пищу незнакомых грибов и ягод, а также воды из рек, поскольку действительно чистой вода может быть только в родниках и мелких ручейках.
– не покидайте территорию базового лагеря, не поставив в известность начальника лагеря или старшего гида-проводника;
– соблюдайте режим дня в соответствии с программой тура;
– не засоряйте территорию базового лагеря и не сорите на маршруте. Мусор выбрасывать в специально отведенных местах.
– не заходите на территорию служебных помещений;
– на маршруте выполняйте требования гида-проводника. В случае отклонения от маршрута и неподчинения гиду-проводнику, вам будет предложено заполнить расписку о том, что с гида снимается ответственность за жизнь и здоровье туриста.
– в случае невозможности продолжения движения по маршруту, поставьте в известность руководителя группы и гида-проводника;
– на остановках на маршруте не отходите от группы в одиночку;
– если экипировка туриста не соответствует погодным условиям на маршруте, гид имеет право запретить туристу выход на маршрут;
– при возникновении каких-либо вопросов обращайтесь к гиду-проводнику или начальнику лагеря.
– при недомогании немедленно поставьте в известность начальника лагеря или гида-проводника;
– в соответствии с правилами противопожарной безопасности запрещается курить в домиках базовых лагерей. Костры можно разжигать только в отведенных для этого местах (на территории лагерей имеются костровища), предварительно поставив в известность начальника лагеря или гида;
– в соответствии с правилами безопасности приготовление пищи в домиках базовых лагерей строго запрещено (приготовление горячей пищи разрешается только на кострах, в отведенных для этого местах).
– Все экскурсии и наблюдения проводятся только в составе группы и обязательном сопровождении сотрудника Заповедника и гида-экскурсовода.
– Наблюдение и фотографирование птиц и зверей осуществляются с отдельных стационарных точек, согласованных с госинспектором Заповедника.
– Запрещается заготавливать дрова в окрестностях лагеря или по маршруту. Дрова должны быть завезены заранее.
– Экскурсантам запрещается брать с собой собак.
– Бытовой мусор и пищевые остатки собираются в специальный контейнер в базовом лагере и в дальнейшем вывозятся с территории.
– Запрещается проводить наблюдения у птичьих гнезд в дождливую и холодную погоду, а также с расстояния ближе 50 м.
– Запрещено целенаправленно преследовать животных, в том числе с целью наблюдений и фотографирования.
Выполняйте все требования гида-проводника по обеспечению безопасности на маршруте:
– будьте осторожны при движении по труднопроходимым участкам местности, при преодолении бродов рек и ручьев;
– не отлучайтесь от группы без разрешения гида, находитесь в пределах видимости других участников путешествия;
– соблюдайте меры предосторожности вблизи открытого огня (костер, примус, газовая горелка);
– без разрешения гида-проводника не пейте воду из открытых водоемов;
– не употребляйте в пищу незнакомые грибы, ягоды и прочие растения;
– внимательно следите за своим физическим состоянием, соблюдайте санитарные нормы и личную гигиену; при малейшем недомогании немедленно сообщите об этом гиду-проводнику.
Пешим порядком:
– поддерживайте дистанцию между участниками в зоне прямой видимости;
– идите по тропе по одному, не отставая и не забегая вперед;
– помните об идущем сзади: придерживайте ветки и предупреждайте о препятствиях;
– не курите во время движения;
– при движении через заросли крапивы и борщевика во избежание ожогов идите одетыми в брюки и рубашку (футболку) с длинным рукавом;
– при движении на термальных площадках следуйте строго за гидом-проводником по одному, ни в коем случае не сходите с тропы, останавливайтесь только в указанном месте;
– самостоятельный осмотр и одиночное пребывание на термальных площадках недопустимо.
При преодолении водных преград:
– не устраивайте переправ без разрешения гида-проводника;
– переправу вброд осуществляйте только в обуви;
– при переправе по камням не прыгайте – переступайте осторожно с камня на камень;
– при переправе вброд обязательно расстегните поясной ремень рюкзака и ослабьте лямки;
При встречи с медведем:
– в большинстве случаев медведь старается первым уйти от человека и проявляет агрессию, как правило, лишь при защите добычи или потомства;
– не рекомендуется убегать, проявлять агрессивность, рекомендуется уйти незамеченным;
– рекомендуется отпугивать медведя шумом: лязганьем металла, свистом, фальшфейером, выстрелом вверх, огнем;
– чтобы казаться больше размером, поднимите вверх руки, желательно с рюкзаком, при этом слегка раскачиваясь, у медведя слабое зрение, а с соперником больше себя он, как правило, не связывается;
– если животное ревом предупреждает издали, что Вы зашли на его территорию, то немедленно вернитесь обратно;
– от бурого медведя можно укрыться на дереве, т. к. он не лазает по деревьям;
– особенно опасна медведица с медвежонком, если Вы увидели одинокого медвежонка, немедленно вернитесь обратно, т. к. медведица где-то рядом;
– если во время рыбалки к вам приближается медведь, прекратите ловлю. Если на леске рыба, не допускайте, чтобы она плескалась. Если это невозможно, обрежьте леску, т. к. если медведь поймет, что может получить рыбу, только приблизившись к рыбаку, он вернется опять.
В горах:
– в горах следует иметь в виду, что резкий крик, выстрел, запуск ракеты, громкое пение могут вызвать обвал, лавину, камнепад;
– подниматься по осыпям и крутым травяным склонам нужно на максимально близком друг к другу расстоянии и серпантином;
– не рекомендуется заходить в ледниковые гроты на «языке» ледника, спускаться в ледовые трещины;
– если лавина сорвалась достаточно высоко, ускоренным шагом или бегом уйдите с пути лавины в безопасное место или укройтесь за выступом скалы, в выемке (нельзя прятаться за молодыми деревьями).
Если вас застигла лавина:
– если от лавины невозможно уйти, освободитесь от рюкзака, примите горизонтальное положение, поджав колени к животу и сориентировав свое тело по направлению движения лавины;
– закройте нос и рот рукавицей, шарфом, воротником;
– двигаясь в лавине, с помощью плавательных движений рук старайтесь держаться на поверхности лавины, перемещаясь к краю, где скорость ниже;
– когда лавина остановилась, попробуйте создать пространство около лица и груди, оно поможет дышать. Если можете, двигайтесь в сторону верха (верх можно определить по направлению слюны, дав ей вытечь изо рта);
– оказавшись в лавине, не кричите – снег полностью поглощает звуки, а крики и бессмысленные движения только лишают сил;
– не теряйте самообладания и не давайте себе уснуть.
– не купайтесь в горячих источниках сразу после еды, а также после приема алкоголя;
– не допускайте длительного купания в горячих источниках, опасайтесь перегрева;
– не купайтесь в горячих источниках в ночное время и в одиночку, а так же в необорудованных для этого водоемах и реках.
– не рекомендуется продолжительное пребывание в бассейнах с термальной водой, оптимальное время 5-10 минут; если Вы себя плохо чувствуете, покиньте бассейн и немедленно обратитесь к Вашему гиду.
– не рекомендуется нырять в горячей термальной воде;
– при купании в облагороженных горячих источниках и на базах отдыха сдавайте документы, деньги и ценные вещи администраторам; не забывайте закрывать на ключ шкафчик для одежды; покидая бассейн, проверьте, не забыли ли Вы свои личные вещи.
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер - сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.