Е Евгений Камчатка весной. Вулканы и океан читать дальше вулкан на снегоходах, покататься на собачках, расслабиться после активного дня в горячих источниках, свозили на озерки, за это отдельное спасибо. Также свозили на малую долину гейзеров и в открытый океан на корабле. Камчатка - уникальное место, всем рекомендую посетить. Хочу выразить огромное спасибо. Тур прошёл на ура. Хоть приехали в межсезонье, но повезло с погодой. Успели подняться на овачинский

Е Евгений Камчатка весной. Вулканы и океан Спасибо большое Олегу за организацию тура. Скучать не пришлось. Отдельное спасибо Койне, собачке, которая нас сопровождала в путешествии.

А Алексей Камчатский экспресс. Весеннее путешествие читать дальше теплом! Сейчас выберу фото-видео… 🙂 Есть и замечания… 🙂 1. Экскурсия по городу слишком быстро после прилёта - пара часов на обустройство маловато. Идеально было бы вообще на следующий день. Но хотя бы часа 3-4 надо бы после приземления… 2. ИМХО, было бы правильно включить в программу обзорной экскурсии какой-то из музеев. Например военно-исторический. Все прошло отлично, хотя погода в межсезонье немного подводила. Но в день выезда к Мутновскому вулкану порадовало ярким солнцем и

Н Надежда Знакомство с настоящей Камчаткой Нам всем очень понравился наш гид Анна, всем рекомендую только с ней отдыхать! Очень интересно рассказывала, скрасила наш отпуск на все 100%. Наше огромное спасибо таким увлеченным своей работе людям!

М Марина Снежная Камчатка читать дальше не повлиявших на хорошее впечатление: Свободный день координаторы могли бы соотнести с работой музеев и предложить варианты, как его провести. И второй: по погоде меняли дни и вышло, что организованные горячие источники, упомянутые в программе на санитарном дне. Гиды отличные попались: Иван, Федор- люди, живущие своей работой! Спасибо им огромное много много раз! Ездили по программе " Снежная Камчатка". Все прошло отлично, впечатлений море!!!!. По началу смутил пустой первый день, но- он действительно нужен! Из минусов,

К Кирилл Знакомство с настоящей Камчаткой Спасибо организаторам тура, забрали из аэропорта в Иркутске, довезли до острова Ольхон, что почти в центре озера, всё показали рассказали, потом так же отвезли назад. доволен)))

С Светлана Знакомство с настоящей Камчаткой Большое спасибо организаторам и нашему гиду Оксане, которая была с нами все 5 дней. Все было замечательно.

Ю Юсупова Камчатский экспресс. Весеннее путешествие Организация тура и организаторы МОЛОДЦЫ, Спасибо большое. отдельное спасибо гиду Андрею.

А Александр Камчатский экспресс. Весеннее путешествие Впервые побывал на Камчатке по тур программе. Остался довольным. Очень добрые и позитивные эмоции.