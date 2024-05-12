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Авторский тур
7 дней
Июньская мозаика Камчатки
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 68 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Тур на Камчатку - к вулкану Толбачик
Начало: Россия, Камчатский край, Елизовский район, аэропор...
30 июля в 10:00
от 88 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Знакомство с настоящей Камчаткой
Начало: Камчатский край, Елизово
5 сен в 10:00
197 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Активный тур по Камчатке
Начало: Россия, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
24 июля в 10:00
13 авг в 10:00
от 93 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Камчатский экспресс. Летнее путешествие
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
27 авг в 10:00
3 сен в 10:00
от 87 500₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Вулканы Камчатки
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
7 сен в 10:00
112 900₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Летняя Камчатка за 7 дней
Начало: Петропавловск-Камчатский
2 июля в 10:00
14 июля в 10:00
от 165 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Топ 5 мест Камчатки. Комфортный тур
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
7 июля в 10:00
14 июля в 10:00
от 145 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Вулканы и океан. Комфорт-тур по Камчатке
Начало: Россия, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
24 июля в 10:00
от 125 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Осенняя палитра Камчатки
Начало: Г. Петропавловск-Камчатский
15 сен в 10:00
22 сен в 10:00
от 73 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Из осени в зиму. Тур на Камчатку
Начало: Г. Петропавловск-Камчатский
13 окт в 10:00
20 окт в 10:00
от 76 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Поздняя осень на Камчатке
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
1 окт в 10:00
8 окт в 10:00
от 81 500₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Камчатский экспресс. Осеннее путешествие
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
17 сен в 10:00
24 сен в 10:00
87 500₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Вулканы Камчатки. Осенний драйв
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
14 сен в 10:00
21 сен в 10:00
112 900₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Камчатский весенний микс
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
20 апр в 10:00
27 апр в 10:00
от 77 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Зимняя сказка. Приключения на Камчатке
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
28 дек в 10:00
31 дек в 10:00
от 54 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Зимнее путешествие на Камчатке
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
26 янв в 10:00
2 фев в 10:00
от 89 800₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Камчатская зима
Начало: Г. Петропавловск-Камчатский
17 дек в 10:00
24 дек в 10:00
от 87 500₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Камчатский экспресс. Весеннее путешествие
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
11 июня в 10:00
18 июня в 10:00
87 500₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Зимнее знакомство с Камчаткой
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
31 дек в 10:00
69 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Камчатка весной. Вулканы и океан
Начало: г. Петропавлоск-Камчатский
28 апр в 10:00
4 мая в 10:00
от 79 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Зимний горнолыжный лагерь. Бэккантри на Камчатке
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
26 дек в 10:00
1 янв в 10:00
160 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Новогодние праздники на Камчатке
Начало: Россия, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
26 дек в 10:00
1 янв в 10:00
от 144 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Камчатка за 7 дней. Снежный край
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
1 дек в 10:00
24 янв в 10:00
от 130 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Камчатка зимой и весной
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
12 янв в 10:00
19 янв в 10:00
115 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Снежная Камчатка
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
12 янв в 10:00
19 янв в 10:00
98 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Зимний отдых на Камчатке
Начало: Россия, Камчатский край, Елизовский район, аэропор...
117 900₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Новогодний релакс-тур на Камчатку. Всё включено
Начало: Россия, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
189 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕвгений12 мая 2024Хочу выразить огромное спасибо. Тур прошёл на ура. Хоть приехали в межсезонье, но повезло с погодой. Успели подняться на овачинский
- ЕЕвгений12 мая 2024Спасибо большое Олегу за организацию тура. Скучать не пришлось. Отдельное спасибо Койне, собачке, которая нас сопровождала в путешествии.
- ААлексей12 мая 2024Все прошло отлично, хотя погода в межсезонье немного подводила. Но в день выезда к Мутновскому вулкану порадовало ярким солнцем и
- ННадежда4 апреля 2024Нам всем очень понравился наш гид Анна, всем рекомендую только с ней отдыхать! Очень интересно рассказывала, скрасила наш отпуск на все 100%. Наше огромное спасибо таким увлеченным своей работе людям!
- ММарина2 апреля 2024Ездили по программе " Снежная Камчатка". Все прошло отлично, впечатлений море!!!!. По началу смутил пустой первый день, но- он действительно нужен! Из минусов,
- ККирилл28 марта 2024Спасибо организаторам тура, забрали из аэропорта в Иркутске, довезли до острова Ольхон, что почти в центре озера, всё показали рассказали, потом так же отвезли назад. доволен)))
- ССветлана27 марта 2024Большое спасибо организаторам и нашему гиду Оксане, которая была с нами все 5 дней. Все было замечательно.
- ЮЮсупова13 марта 2024Организация тура и организаторы МОЛОДЦЫ, Спасибо большое. отдельное спасибо гиду Андрею.
- ААлександр13 марта 2024Впервые побывал на Камчатке по тур программе. Остался довольным. Очень добрые и позитивные эмоции.
- ЮЮсупова13 марта 2024Насыщенный, интересный тур (вулканы, тихий океан, сивучи, источники) организация на5+. мой отпуск прошел на Ура. хочется вернуться летом. спасибо.
Ответы на вопросы от путешественников по Петропавловску-Камчатскому в категории «7-дневные туры»
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