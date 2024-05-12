Экскурсионные туры на неделю в Петропавловск-Камчатский

Найдено 28 туров в категории «7-дневные туры» в Петропавловске-Камчатском, цены от 54 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Июньская мозаика Камчатки
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Июньская мозаика Камчатки
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 68 000 за человека
Тур на Камчатку - к вулкану Толбачик
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Тур на Камчатку - к вулкану Толбачик
Начало: Россия, Камчатский край, Елизовский район, аэропор...
30 июля в 10:00
от 88 000 за человека
Знакомство с настоящей Камчаткой
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Знакомство с настоящей Камчаткой
Начало: Камчатский край, Елизово
5 сен в 10:00
197 000 за человека
Активный тур по Камчатке
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Активный тур по Камчатке
Начало: Россия, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
24 июля в 10:00
13 авг в 10:00
от 93 000 за человека
Камчатский экспресс. Летнее путешествие
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Камчатский экспресс. Летнее путешествие
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
27 авг в 10:00
3 сен в 10:00
от 87 500 за человека
Вулканы Камчатки
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Вулканы Камчатки
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
7 сен в 10:00
112 900 за человека
Летняя Камчатка за 7 дней
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
🛣 Джиппинг
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Летняя Камчатка за 7 дней
Начало: Петропавловск-Камчатский
2 июля в 10:00
14 июля в 10:00
от 165 000 за человека
Топ 5 мест Камчатки. Комфортный тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Топ 5 мест Камчатки. Комфортный тур
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
7 июля в 10:00
14 июля в 10:00
от 145 000 за человека
Вулканы и океан. Комфорт-тур по Камчатке
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Вулканы и океан. Комфорт-тур по Камчатке
Начало: Россия, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
24 июля в 10:00
от 125 000 за человека
Осенняя палитра Камчатки
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Осенняя палитра Камчатки
Начало: Г. Петропавловск-Камчатский
15 сен в 10:00
22 сен в 10:00
от 73 000 за человека
Из осени в зиму. Тур на Камчатку
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Из осени в зиму. Тур на Камчатку
Начало: Г. Петропавловск-Камчатский
13 окт в 10:00
20 окт в 10:00
от 76 000 за человека
Поздняя осень на Камчатке
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Поздняя осень на Камчатке
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
1 окт в 10:00
8 окт в 10:00
от 81 500 за человека
Камчатский экспресс. Осеннее путешествие
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Камчатский экспресс. Осеннее путешествие
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
17 сен в 10:00
24 сен в 10:00
87 500 за человека
Вулканы Камчатки. Осенний драйв
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Вулканы Камчатки. Осенний драйв
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
14 сен в 10:00
21 сен в 10:00
112 900 за человека
Камчатский весенний микс
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Камчатский весенний микс
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
20 апр в 10:00
27 апр в 10:00
от 77 000 за человека
Зимняя сказка. Приключения на Камчатке
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Зимняя сказка. Приключения на Камчатке
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
28 дек в 10:00
31 дек в 10:00
от 54 000 за человека
Зимнее путешествие на Камчатке
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Зимнее путешествие на Камчатке
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
26 янв в 10:00
2 фев в 10:00
от 89 800 за человека
Камчатская зима
🚌 На автобусе
❄️ На снегоходах
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Камчатская зима
Начало: Г. Петропавловск-Камчатский
17 дек в 10:00
24 дек в 10:00
от 87 500 за человека
Камчатский экспресс. Весеннее путешествие
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Камчатский экспресс. Весеннее путешествие
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
11 июня в 10:00
18 июня в 10:00
87 500 за человека
Зимнее знакомство с Камчаткой
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Зимнее знакомство с Камчаткой
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
31 дек в 10:00
69 000 за человека
Камчатка весной. Вулканы и океан
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Камчатка весной. Вулканы и океан
Начало: г. Петропавлоск-Камчатский
28 апр в 10:00
4 мая в 10:00
от 79 000 за человека
Зимний горнолыжный лагерь. Бэккантри на Камчатке
🚁 На вертолёте
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Зимний горнолыжный лагерь. Бэккантри на Камчатке
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
26 дек в 10:00
1 янв в 10:00
160 000 за человека
Новогодние праздники на Камчатке
🚌 На автобусе
🚁 На вертолёте
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Новогодние праздники на Камчатке
Начало: Россия, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
26 дек в 10:00
1 янв в 10:00
от 144 000 за человека
Камчатка за 7 дней. Снежный край
🚌 На автобусе
🚁 На вертолёте
❄️ На снегоходах
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Камчатка за 7 дней. Снежный край
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
1 дек в 10:00
24 янв в 10:00
от 130 000 за человека
Камчатка зимой и весной
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Камчатка зимой и весной
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
12 янв в 10:00
19 янв в 10:00
115 000 за человека
Снежная Камчатка
🚌 На автобусе
❄️ На снегоходах
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Снежная Камчатка
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
12 янв в 10:00
19 янв в 10:00
98 000 за человека
Зимний отдых на Камчатке
❄️ На снегоходах
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
Зимний отдых на Камчатке
Начало: Россия, Камчатский край, Елизовский район, аэропор...
117 900 за человека
Новогодний релакс-тур на Камчатку. Всё включено
🚁 На вертолёте
❄️ На снегоходах
🚌 На автобусе
🚁 На вертолёте
Авторский тур
7 дней
Новогодний релакс-тур на Камчатку. Всё включено
Начало: Россия, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
189 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Евгений
    12 мая 2024
    Камчатка весной. Вулканы и океан
    Хочу выразить огромное спасибо. Тур прошёл на ура. Хоть приехали в межсезонье, но повезло с погодой. Успели подняться на овачинский
    читать дальше

    вулкан на снегоходах, покататься на собачках, расслабиться после активного дня в горячих источниках, свозили на озерки, за это отдельное спасибо. Также свозили на малую долину гейзеров и в открытый океан на корабле. Камчатка - уникальное место, всем рекомендую посетить.

    Хочу выразить огромное спасибо. Тур прошёл на ура. Хоть приехали в межсезонье, но повезло с погодойХочу выразить огромное спасибо. Тур прошёл на ура. Хоть приехали в межсезонье, но повезло с погодойХочу выразить огромное спасибо. Тур прошёл на ура. Хоть приехали в межсезонье, но повезло с погодойХочу выразить огромное спасибо. Тур прошёл на ура. Хоть приехали в межсезонье, но повезло с погодойХочу выразить огромное спасибо. Тур прошёл на ура. Хоть приехали в межсезонье, но повезло с погодой
  • Е
    Евгений
    12 мая 2024
    Камчатка весной. Вулканы и океан
    Спасибо большое Олегу за организацию тура. Скучать не пришлось. Отдельное спасибо Койне, собачке, которая нас сопровождала в путешествии.
    Спасибо большое Олегу за организацию тура. Скучать не пришлось. Отдельное спасибо Койне, собачке, которая нас сопровождала в путешествииСпасибо большое Олегу за организацию тура. Скучать не пришлось. Отдельное спасибо Койне, собачке, которая нас сопровождала в путешествииСпасибо большое Олегу за организацию тура. Скучать не пришлось. Отдельное спасибо Койне, собачке, которая нас сопровождала в путешествииСпасибо большое Олегу за организацию тура. Скучать не пришлось. Отдельное спасибо Койне, собачке, которая нас сопровождала в путешествииСпасибо большое Олегу за организацию тура. Скучать не пришлось. Отдельное спасибо Койне, собачке, которая нас сопровождала в путешествии
  • А
    Алексей
    12 мая 2024
    Камчатский экспресс. Весеннее путешествие
    Все прошло отлично, хотя погода в межсезонье немного подводила. Но в день выезда к Мутновскому вулкану порадовало ярким солнцем и
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    теплом! Сейчас выберу фото-видео… 🙂 Есть и замечания… 🙂 1. Экскурсия по городу слишком быстро после прилёта - пара часов на обустройство маловато. Идеально было бы вообще на следующий день. Но хотя бы часа 3-4 надо бы после приземления… 2. ИМХО, было бы правильно включить в программу обзорной экскурсии какой-то из музеев. Например военно-исторический.

    Все прошло отлично, хотя погода в межсезонье немного подводила. Но в день выезда к Мутновскому вулкануВсе прошло отлично, хотя погода в межсезонье немного подводила. Но в день выезда к Мутновскому вулкануВсе прошло отлично, хотя погода в межсезонье немного подводила. Но в день выезда к Мутновскому вулкануВсе прошло отлично, хотя погода в межсезонье немного подводила. Но в день выезда к Мутновскому вулкануВсе прошло отлично, хотя погода в межсезонье немного подводила. Но в день выезда к Мутновскому вулкануВсе прошло отлично, хотя погода в межсезонье немного подводила. Но в день выезда к Мутновскому вулкануВсе прошло отлично, хотя погода в межсезонье немного подводила. Но в день выезда к Мутновскому вулкануВсе прошло отлично, хотя погода в межсезонье немного подводила. Но в день выезда к Мутновскому вулкануВсе прошло отлично, хотя погода в межсезонье немного подводила. Но в день выезда к Мутновскому вулкануВсе прошло отлично, хотя погода в межсезонье немного подводила. Но в день выезда к Мутновскому вулкану
  • Н
    Надежда
    4 апреля 2024
    Знакомство с настоящей Камчаткой
    Нам всем очень понравился наш гид Анна, всем рекомендую только с ней отдыхать! Очень интересно рассказывала, скрасила наш отпуск на все 100%. Наше огромное спасибо таким увлеченным своей работе людям!
  • М
    Марина
    2 апреля 2024
    Снежная Камчатка
    Ездили по программе " Снежная Камчатка". Все прошло отлично, впечатлений море!!!!. По началу смутил пустой первый день, но- он действительно нужен! Из минусов,
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    не повлиявших на хорошее впечатление: Свободный день координаторы могли бы соотнести с работой музеев и предложить варианты, как его провести. И второй: по погоде меняли дни и вышло, что организованные горячие источники, упомянутые в программе на санитарном дне. Гиды отличные попались: Иван, Федор- люди, живущие своей работой! Спасибо им огромное много много раз!

  • К
    Кирилл
    28 марта 2024
    Знакомство с настоящей Камчаткой
    Спасибо организаторам тура, забрали из аэропорта в Иркутске, довезли до острова Ольхон, что почти в центре озера, всё показали рассказали, потом так же отвезли назад. доволен)))
    Спасибо организаторам тура, забрали из аэропорта в Иркутске, довезли до острова Ольхон, что почти в центреСпасибо организаторам тура, забрали из аэропорта в Иркутске, довезли до острова Ольхон, что почти в центреСпасибо организаторам тура, забрали из аэропорта в Иркутске, довезли до острова Ольхон, что почти в центреСпасибо организаторам тура, забрали из аэропорта в Иркутске, довезли до острова Ольхон, что почти в центреСпасибо организаторам тура, забрали из аэропорта в Иркутске, довезли до острова Ольхон, что почти в центреСпасибо организаторам тура, забрали из аэропорта в Иркутске, довезли до острова Ольхон, что почти в центреСпасибо организаторам тура, забрали из аэропорта в Иркутске, довезли до острова Ольхон, что почти в центреСпасибо организаторам тура, забрали из аэропорта в Иркутске, довезли до острова Ольхон, что почти в центреСпасибо организаторам тура, забрали из аэропорта в Иркутске, довезли до острова Ольхон, что почти в центреСпасибо организаторам тура, забрали из аэропорта в Иркутске, довезли до острова Ольхон, что почти в центре
  • С
    Светлана
    27 марта 2024
    Знакомство с настоящей Камчаткой
    Большое спасибо организаторам и нашему гиду Оксане, которая была с нами все 5 дней. Все было замечательно.
    Большое спасибо организаторам и нашему гиду Оксане, которая была с нами все 5 дней. Все было замечательноБольшое спасибо организаторам и нашему гиду Оксане, которая была с нами все 5 дней. Все было замечательноБольшое спасибо организаторам и нашему гиду Оксане, которая была с нами все 5 дней. Все было замечательноБольшое спасибо организаторам и нашему гиду Оксане, которая была с нами все 5 дней. Все было замечательноБольшое спасибо организаторам и нашему гиду Оксане, которая была с нами все 5 дней. Все было замечательноБольшое спасибо организаторам и нашему гиду Оксане, которая была с нами все 5 дней. Все было замечательноБольшое спасибо организаторам и нашему гиду Оксане, которая была с нами все 5 дней. Все было замечательноБольшое спасибо организаторам и нашему гиду Оксане, которая была с нами все 5 дней. Все было замечательноБольшое спасибо организаторам и нашему гиду Оксане, которая была с нами все 5 дней. Все было замечательноБольшое спасибо организаторам и нашему гиду Оксане, которая была с нами все 5 дней. Все было замечательно
  • Ю
    Юсупова
    13 марта 2024
    Камчатский экспресс. Весеннее путешествие
    Организация тура и организаторы МОЛОДЦЫ, Спасибо большое. отдельное спасибо гиду Андрею.
  • А
    Александр
    13 марта 2024
    Камчатский экспресс. Весеннее путешествие
    Впервые побывал на Камчатке по тур программе. Остался довольным. Очень добрые и позитивные эмоции.
    Впервые побывал на Камчатке по тур программе. Остался довольным. Очень добрые и позитивные эмоцииВпервые побывал на Камчатке по тур программе. Остался довольным. Очень добрые и позитивные эмоцииВпервые побывал на Камчатке по тур программе. Остался довольным. Очень добрые и позитивные эмоцииВпервые побывал на Камчатке по тур программе. Остался довольным. Очень добрые и позитивные эмоции
  • Ю
    Юсупова
    13 марта 2024
    Камчатская зима
    Насыщенный, интересный тур (вулканы, тихий океан, сивучи, источники) организация на5+. мой отпуск прошел на Ура. хочется вернуться летом. спасибо.

Ответы на вопросы от путешественников по Петропавловску-Камчатскому в категории «7-дневные туры»

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  1. Июньская мозаика Камчатки
  2. Тур на Камчатку - к вулкану Толбачик
  3. Знакомство с настоящей Камчаткой
  4. Активный тур по Камчатке
  5. Камчатский экспресс. Летнее путешествие
Сколько стоит тур в Петропавловске-Камчатском в июне 2024
Сейчас в Петропавловске-Камчатском в категории "7-дневные туры" можно забронировать 28 авторских туров от 54 000 до 197 000. Туристы уже оставили гидам 78 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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