Сегодня день сбора участников со всей страны (самолёты прилетают разными рейсами и времени).
По прилету в аэропорт Елизово мы вас встретим (оплачивается отдельно, если необходимо), отвезем к памятнику с медведем "ЗДЕСЬ НАЧИНАЕТСЯ РОССИЯ", а затем заселим вас в гостиницы/коттеджи, согласно "купленным билетам".
Пообедав вы можете самостоятельно или с гидом отправиться в Петропавловск-Камчатский, погулять по рынку, посмотреть что и сколько стоит (икра, рыба, крабы), а также встретить закат на Мишенной сопке с видом на Домашние вулканы и бухту Авачинскую!
Сегодня ранний подъем, завтракаем и в 10:00 по местному времени отправляемся в горы.
При хорошей погоде отправляемся на вулкан Горелый (мы можем менять программу от погоды, так как не привязаны к четкому маршруту, передвигаясь на транспорте).
В пути мы будем 4-5 часов. Живописные пейзажи альпийских лугов, вулканы Вилючинский, Авачинский, Корякский, Козельский и другие будут сопровождать вас на всём пути маршрута.
По приезду под вулкан, делаем перекус и начинаем восхождение на вулкан Горелый. Подъем не сложный, занимает 2-2,5 часа.
При хорошей погоде обойдем все 6 кратеров вулкана, внутри которых есть кислотные озера. Спуск занимает 1-1,5 часа.
Переезд в гостевой приют для туристов. Размещение на настилах в спальниках.
Для желающих можно встать в 5 утра и подняться немного на вулкан Горелый вновь, чтобы увидеть огненный восход Солнца над вулканами Камчатки - это окажет на вас очень сильное впечатление!
Но можно и поспать)
Завтрак.
Собираем бивак.
Выезд на вулкан Мутновский.
По приезду небольшой перекус и начинаем свой поход в жерло одного из действующих вулканов Камчатки!
Да-да, мы пойдем во внутрь вулкана, гулять по кратеру, среди фумарол (газовые выбросы) и марсианских пород.
Здесь вы увидите ледники, выступы серной кислоты, реки, газы, озера - всё это ВНУТРИ самого вулкана!
Очень впечатляющее зрелище. Прогулка занимает около 4-5 часов общего времени.
Потом мы подъедем к каньону Опасному, куда впадает одноименный водопад.
Желающие могут спуститься вниз, чтобы сделать мощные фотографии на память!
Возвращаемся в гостевой приют.
Завтрак.
Отправляемся в небольшой поход к водопаду Спокойный (в пути туда-обратно 2 часа).
Тут очень-очень живописное место: альпийские луга, кедровый стланик, сладкая рябина, голубика; над всем этим возвышается красавец Вилючинский вулкан.
Сам же водопад - это мощный поток воды, который падает с высоты 30 метров!
Красивые фотографии, умиротворение - всё это в этом месте вы 100% получите.
Здесь мы никуда не торопимся, отдыхаем. наслаждаемся.
После переезжаем на Карымшинские источники, заселяемся на базу отдыха.
Ужин, купаемся в источниках всю ночь!
Завтрак.
Прогулка до одноименного базе отдыха водопада (полтора часа пути), где можно покупаться и пофотографироваться, и далее прогуляемся по живописному березовому лесу к диким карымшинским источникам (еще 2 часа).
Здесь обязательно надо не забыть взять купальник, потому что место живописное и фотогеничное: купаемся в горячих источниках и охлаждаемся в речке:)
По прибытию назад, легкий перекус и переезд под Авачинский и Корякские вулканы на альпинистскую базу отдыха (тут условия спартанские, кровати с матрасами без постельного белья).
По пути можно будет купить вкусняшки в магазине и пополнить запасы.
Для желающих сделать восхождение на Авачинский вулкан - ранний отбой, так как вставать в 3 ночи!
Остальные - могут отдыхать, заказать баню.
Для тех, кто поднимается на вулкан Авачинский.
Ранний подъем в 03:00 (при хорошей погоде).
Плотный завтрак, выход на вулкан в 04:00.
При благоприятном стечении обстоятельств мы будем на вершине к 11:00-12:00 дня.
Это самое благоприятное время в горах.
Скорее всего наверху будет уже снежный покров и даже минусовая погода.
Поэтому мы посмотрим на вашу экипировку, и оценим, сможете ли вы дойти до вершины.
Ключевое снаряжение здесь также - это треккинговые палки (без них физически неподготовленному человеку совсем тяжело).
Сам подъем простой, по натоптанной тропе.
По возвращению на базу отправляемся на Халактырский пляж, где заселяемся в глэмпинг - красивые большие палатки с видом на Тихий Океан.
Вечер с шашлыками, стейками из свеже пойманной морской рыбы.
Кто же не идет на вулкан или в принципе погода не для восхождения, тот идёт на экструзию Верблюд (туда обратно 1,5 часа).
Прогулка не требует абсолютно никакой подготовки, и является самостоятельной (при восхождении гиды сопровождают основную группу).
Обязательный подъем в 06 утра!!!
Чтобы успеть насладиться самым невероятным, что можно увидеть на Камчатке, стоя на берегу края Земли, края материка, под шум прибоя могучих волн Тихого океана - рассветом!)
Где-то в 06:40 начинается выход Солнца из-за горизонта… куча красивейших фотографий, эмоций гарантировано!
После встречи рассвета плотно завтракаем, отдыхаем еще немного на пляже и переезжаем в город.
Желающие могут присоединиться к вертолетной экскурсии в Долину Гейзеров (оплачивается отдельно).
И, напоследок, вас ждет незабываемое путешествие по Тихому океану на скоростных катерах!
Утром, в 8:00 отъезжаем на заказном транспорте до Авачинской бухты, где нас будут ждать уже капитаны на своих катерах.
Рассаживаемся по 5-6 человек и отправляемся в открытый океан!
Сегодня вы увидите знаменитые скалы "Три брата", остров Старичков, где обитают морские львы, котики и другие жители океана.
А далее переезжаем в Русскую бухту, где вполне можем увидеть касаток и китов! Насладившись пейзажами животных. отправляемся в бухту с утесами, напоминающих фильм Аватар или Пхукет со своими джунглями.
Тут мы встанем на якорь, чтобы порыбачить и приготовить уху (рекомендуем очень взять средства от укачивания, применить в соответствии с инструкциями).
Вся прогулка занимает у нас весь день - в 17:00 возвращаемся на берег и отправляемся в коттедж.
Сегодня уже заключительный день. У кого-то билеты на самолеты.
Мы проедем через рынок в пос. Елизово и отправимся в аэропорт в соответствии с вашим графиком вылета.
Тур предполагает проживание:
|Наименование
|Количество
|Примечание
|Важность
|Треккинговые ботинки
|1 пара
|Защита голеностопа, водонепроницаемы, ударостойкий материал, хорошая подошва (резина). Если нет такой обуви, то подойдут берцы.
|Рекомендовано
|Кроссовки, сандалии/тапочки
|1 пара
|Переобуваться в машине после переходов, чтобы ноги отдыхали.
Также их можно использовать для отдыха на базе в «сухие» дни. Тапочки – для бассейнов.
|Рекомендовано
|Дождевик
|1 штука
|Погода очень изменчива на Камчатке: за один день могут быть дожди и вьюга.
|Обязательно
|Куртка ветрозащитная с капюшоном
|1 штука
|Желательна мембранная ткань, которая отталкивает влагу и позволяет дышать коже.
Можно заменить обычными ветровками, легкими куртками в сочетании с дождевиком.
|Рекомендовано
|Брюки ветрозащитные
|1 штука
|Желательна мембранная ткань, которая отталкивает влагу и позволяет дышать коже.
|Рекомендовано
|Пуховки/пуховая жилетка
|1 штука
|На Камчатке температура может резко опуститься. Желательно быть готовым к пониженным температурам до -10С.
|Рекомендовано
|Термобелье (лёгкое)
|1 комплект
|Спать в спальнике комфортно в термобелье. А также надевать под брюки, кофту.
|Рекомендовано
|Шапочка. Панама/кепка/бафф от солнца
|1 штука
|Вечером бывает прохладно + защита головы от Солнца.
|Обязательно
|Кофта/флисовая куртка
|1 штука
|Должно быть тепло.
|Обязательно
|Перчатки/рукавицы
|2 пары
|Руки должны быть в тепле и сухими. Желательно иметь 2-3 пары. В рукавицах пальцы меньше мерзнут.
|Обязательно
|Носки теплые
|3 пара
|Обязательно иметь всегда одну сухую пару теплых носков для ночёвки в спальнике.
|Обязательно
|Майка/футболка, легкие брюки, шорты
|2 штуки
|Рекомендовано
|Сменное нижнее белье
|3 штуки
|Личная гигиена
|Рекомендовано
|Купальник, полотенце
|1 штука
|Будем купаться в термальных источниках
|Рекомендовано
|Спальный мешок
|1 штука
|Комфортная температура от 0С, -5С.
|Обязательно
|Фонарь налобный
|1 штука
|Обязательно вставить новые батарейки. Пригодится вечером. Проверить его на качественность! Также взять запасные батарейки
|Обязательно
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.