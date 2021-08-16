Камчатка на 8 дней

Приглашаем тебя отправиться в восьмидневный тур на Камчатку без рюкзаков с интересными людьми разного профиля

4.7
3 отзыва
Приглашаем тебя отправиться в восьмидневный тур на Камчатку без рюкзаков с интересными людьми разного профиля.

Именно под окружение таких как ты мы подготовили насыщенную программу с посещением вулканов и восхождения в их кратеры; с купанием в горячих источниках и встречей рассвета с чашечкой горячего кофе на берегу Тихого Океана; и прогулкой в Русскую бухту, чтобы сфотографироваться с касатками и китами!
Камчатка на 8 дней
Камчатка на 8 дней
Камчатка на 8 дней
Камчатка на 8 дней
Камчатка на 8 дней
Камчатка на 8 дней
Камчатка на 8 дней
Камчатка на 8 дней
Камчатка на 8 дней
Камчатка на 8 дней
Камчатка на 8 дней
Камчатка на 8 дней
Камчатка на 8 дней
Камчатка на 8 дней
Камчатка на 8 дней
Камчатка на 8 дней
Камчатка на 8 дней
Камчатка на 8 дней
Камчатка на 8 дней
Камчатка на 8 дней
Камчатка на 8 дней
Камчатка на 8 дней
Камчатка на 8 дней
Камчатка на 8 дней
Камчатка на 8 дней
Камчатка на 8 дней
Камчатка на 8 дней
Камчатка на 8 дней
Камчатка на 8 дней
Камчатка на 8 дней
Камчатка на 8 дней
Камчатка на 8 дней
Камчатка на 8 дней
Камчатка на 8 дней
Камчатка на 8 дней
Камчатка на 8 дней
Камчатка на 8 дней
Камчатка на 8 дней
Камчатка на 8 дней
Камчатка на 8 дней
Ближайшие даты:
10
сен

Что вас ожидает 🤩

Вулкан Горелый
Вулкан Горелый
Взойдем на вулкан Горелый, обойдем все 6 кратеров вулкана, внутри которых есть кислотные озера
Вулкан Мутновский
Вулкан Мутновский
Пойдем в жерло одного из действующих вулканов Камчатки! Да-да, мы пойдем во внутрь вулкана, гулять по кратеру, среди фумарол и марсианских пород
Водопад Спокойный
Водопад Спокойный
Мощный поток воды, который падает с высоты 30 метров!
Карымшинские источники
Карымшинские источники
Купание в горячих источниках
Вулкан Авачинский
Вулкан Авачинский
Поднимемся на один из "домашних" вулканов Камчатки
Халактырский пляж
Халактырский пляж
Ночь в глэмпинге на берегу моря и встреча рассвета – незабываемые впечатления!

Программа тура по дням

1 день

Встреча участников в Петропавловск-Камчатске

Сегодня день сбора участников со всей страны (самолёты прилетают разными рейсами и времени).

По прилету в аэропорт Елизово мы вас встретим (оплачивается отдельно, если необходимо), отвезем к памятнику с медведем "ЗДЕСЬ НАЧИНАЕТСЯ РОССИЯ", а затем заселим вас в гостиницы/коттеджи, согласно "купленным билетам".

Пообедав вы можете самостоятельно или с гидом отправиться в Петропавловск-Камчатский, погулять по рынку, посмотреть что и сколько стоит (икра, рыба, крабы), а также встретить закат на Мишенной сопке с видом на Домашние вулканы и бухту Авачинскую!

Встреча участников в Петропавловск-КамчатскеВстреча участников в Петропавловск-КамчатскеВстреча участников в Петропавловск-КамчатскеВстреча участников в Петропавловск-КамчатскеВстреча участников в Петропавловск-Камчатске
2 день

Вулкан Горелый

Сегодня ранний подъем, завтракаем и в 10:00 по местному времени отправляемся в горы.

При хорошей погоде отправляемся на вулкан Горелый (мы можем менять программу от погоды, так как не привязаны к четкому маршруту, передвигаясь на транспорте).

В пути мы будем 4-5 часов. Живописные пейзажи альпийских лугов, вулканы Вилючинский, Авачинский, Корякский, Козельский и другие будут сопровождать вас на всём пути маршрута.

По приезду под вулкан, делаем перекус и начинаем восхождение на вулкан Горелый. Подъем не сложный, занимает 2-2,5 часа.

При хорошей погоде обойдем все 6 кратеров вулкана, внутри которых есть кислотные озера. Спуск занимает 1-1,5 часа.

Переезд в гостевой приют для туристов. Размещение на настилах в спальниках.

Вулкан ГорелыйВулкан ГорелыйВулкан ГорелыйВулкан ГорелыйВулкан Горелый
3 день

Вулкан Мутновский, вдп. Опасный

Для желающих можно встать в 5 утра и подняться немного на вулкан Горелый вновь, чтобы увидеть огненный восход Солнца над вулканами Камчатки - это окажет на вас очень сильное впечатление!

Но можно и поспать)

Завтрак.

Собираем бивак.

Выезд на вулкан Мутновский.

По приезду небольшой перекус и начинаем свой поход в жерло одного из действующих вулканов Камчатки!

Да-да, мы пойдем во внутрь вулкана, гулять по кратеру, среди фумарол (газовые выбросы) и марсианских пород.

Здесь вы увидите ледники, выступы серной кислоты, реки, газы, озера - всё это ВНУТРИ самого вулкана!

Очень впечатляющее зрелище. Прогулка занимает около 4-5 часов общего времени.

Потом мы подъедем к каньону Опасному, куда впадает одноименный водопад.

Желающие могут спуститься вниз, чтобы сделать мощные фотографии на память!

Возвращаемся в гостевой приют.

Вулкан Мутновский, вдп. ОпасныйВулкан Мутновский, вдп. ОпасныйВулкан Мутновский, вдп. ОпасныйВулкан Мутновский, вдп. ОпасныйВулкан Мутновский, вдп. Опасный
4 день

Водопад Спокойный, горячие источники «Карымшинские»

Завтрак.

Отправляемся в небольшой поход к водопаду Спокойный (в пути туда-обратно 2 часа).

Тут очень-очень живописное место: альпийские луга, кедровый стланик, сладкая рябина, голубика; над всем этим возвышается красавец Вилючинский вулкан.

Сам же водопад - это мощный поток воды, который падает с высоты 30 метров!

Красивые фотографии, умиротворение - всё это в этом месте вы 100% получите.

Здесь мы никуда не торопимся, отдыхаем. наслаждаемся.

После переезжаем на Карымшинские источники, заселяемся на базу отдыха.

Ужин, купаемся в источниках всю ночь!

Водопад Спокойный, горячие источники «Карымшинские»Водопад Спокойный, горячие источники «Карымшинские»Водопад Спокойный, горячие источники «Карымшинские»Водопад Спокойный, горячие источники «Карымшинские»Водопад Спокойный, горячие источники «Карымшинские»
5 день

Карымшинские источники. Переезд под Авачинский вулкан

Завтрак.

Прогулка до одноименного базе отдыха водопада (полтора часа пути), где можно покупаться и пофотографироваться, и далее прогуляемся по живописному березовому лесу к диким карымшинским источникам (еще 2 часа).

Здесь обязательно надо не забыть взять купальник, потому что место живописное и фотогеничное: купаемся в горячих источниках и охлаждаемся в речке:)

По прибытию назад, легкий перекус и переезд под Авачинский и Корякские вулканы на альпинистскую базу отдыха (тут условия спартанские, кровати с матрасами без постельного белья).

По пути можно будет купить вкусняшки в магазине и пополнить запасы.

Для желающих сделать восхождение на Авачинский вулкан - ранний отбой, так как вставать в 3 ночи!

Остальные - могут отдыхать, заказать баню.

Карымшинские источники. Переезд под Авачинский вулканКарымшинские источники. Переезд под Авачинский вулканКарымшинские источники. Переезд под Авачинский вулканКарымшинские источники. Переезд под Авачинский вулканКарымшинские источники. Переезд под Авачинский вулкан
6 день

Вулкан Авачинский, экструзия Верблюд

Для тех, кто поднимается на вулкан Авачинский.

Ранний подъем в 03:00 (при хорошей погоде).

Плотный завтрак, выход на вулкан в 04:00.

При благоприятном стечении обстоятельств мы будем на вершине к 11:00-12:00 дня.

Это самое благоприятное время в горах.

Скорее всего наверху будет уже снежный покров и даже минусовая погода.

Поэтому мы посмотрим на вашу экипировку, и оценим, сможете ли вы дойти до вершины.

Ключевое снаряжение здесь также - это треккинговые палки (без них физически неподготовленному человеку совсем тяжело).

Сам подъем простой, по натоптанной тропе.

По возвращению на базу отправляемся на Халактырский пляж, где заселяемся в глэмпинг - красивые большие палатки с видом на Тихий Океан.

Вечер с шашлыками, стейками из свеже пойманной морской рыбы.

Кто же не идет на вулкан или в принципе погода не для восхождения, тот идёт на экструзию Верблюд (туда обратно 1,5 часа).

Прогулка не требует абсолютно никакой подготовки, и является самостоятельной (при восхождении гиды сопровождают основную группу).

Вулкан Авачинский, экструзия ВерблюдВулкан Авачинский, экструзия ВерблюдВулкан Авачинский, экструзия ВерблюдВулкан Авачинский, экструзия ВерблюдВулкан Авачинский, экструзия ВерблюдВулкан Авачинский, экструзия Верблюд
7 день

Вертолетная экскурсию в Долину Гейзеров

Обязательный подъем в 06 утра!!!

Чтобы успеть насладиться самым невероятным, что можно увидеть на Камчатке, стоя на берегу края Земли, края материка, под шум прибоя могучих волн Тихого океана - рассветом!)

Где-то в 06:40 начинается выход Солнца из-за горизонта… куча красивейших фотографий, эмоций гарантировано!

После встречи рассвета плотно завтракаем, отдыхаем еще немного на пляже и переезжаем в город.

Желающие могут присоединиться к вертолетной экскурсии в Долину Гейзеров (оплачивается отдельно).

Вертолетная экскурсию в Долину ГейзеровВертолетная экскурсию в Долину ГейзеровВертолетная экскурсию в Долину ГейзеровВертолетная экскурсию в Долину ГейзеровВертолетная экскурсию в Долину ГейзеровВертолетная экскурсию в Долину Гейзеров
8 день

Прогулка по Тихому океану. Русская бухта

И, напоследок, вас ждет незабываемое путешествие по Тихому океану на скоростных катерах!

Утром, в 8:00 отъезжаем на заказном транспорте до Авачинской бухты, где нас будут ждать уже капитаны на своих катерах.

Рассаживаемся по 5-6 человек и отправляемся в открытый океан!

Сегодня вы увидите знаменитые скалы "Три брата", остров Старичков, где обитают морские львы, котики и другие жители океана.

А далее переезжаем в Русскую бухту, где вполне можем увидеть касаток и китов! Насладившись пейзажами животных. отправляемся в бухту с утесами, напоминающих фильм Аватар или Пхукет со своими джунглями.

Тут мы встанем на якорь, чтобы порыбачить и приготовить уху (рекомендуем очень взять средства от укачивания, применить в соответствии с инструкциями).

Вся прогулка занимает у нас весь день - в 17:00 возвращаемся на берег и отправляемся в коттедж.

Прогулка по Тихому океану. Русская бухтаПрогулка по Тихому океану. Русская бухтаПрогулка по Тихому океану. Русская бухтаПрогулка по Тихому океану. Русская бухтаПрогулка по Тихому океану. Русская бухтаПрогулка по Тихому океану. Русская бухта
9 день

Рынок, отправление в аэропорт

Сегодня уже заключительный день. У кого-то билеты на самолеты.

Мы проедем через рынок в пос. Елизово и отправимся в аэропорт в соответствии с вашим графиком вылета.

Рынок, отправление в аэропортРынок, отправление в аэропортРынок, отправление в аэропортРынок, отправление в аэропорт

Проживание

Тур предполагает проживание:

  • 3 ночи в коттедже в Петропавловск-Камчатский;
  • 2 ночи в гостевом-приюте для туристов;
  • 1 ночь на базе отдыха “Альпика”;
  • 1 ночь на базе отдыха “Карымшина”;
  • 1 ночь в глэмпинге на берегу Халактырского пляжа.

Варианты проживания

Гостевой приют

2 ночи
Гостевой приютГостевой приютГостевой приютГостевой приют

Коттедж в Петропавловск-Камчатском

3 ночи
Коттедж в Петропавловск-КамчатскомКоттедж в Петропавловск-КамчатскомКоттедж в Петропавловск-КамчатскомКоттедж в Петропавловск-КамчатскомКоттедж в Петропавловск-КамчатскомКоттедж в Петропавловск-КамчатскомКоттедж в Петропавловск-КамчатскомКоттедж в Петропавловск-КамчатскомКоттедж в Петропавловск-КамчатскомКоттедж в Петропавловск-Камчатском

База отдыха «Карымшино»

1 ночь
База отдыха «Карымшино»База отдыха «Карымшино»База отдыха «Карымшино»База отдыха «Карымшино»База отдыха «Карымшино»База отдыха «Карымшино»База отдыха «Карымшино»База отдыха «Карымшино»

Глэмпинг на берегу Халактырского пляжа

1 ночь
Глэмпинг на берегу Халактырского пляжаГлэмпинг на берегу Халактырского пляжаГлэмпинг на берегу Халактырского пляжаГлэмпинг на берегу Халактырского пляжа

База отдыха «Альпика»

1 ночь
База отдыха «Альпика»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание на всем протяжении маршрута
  • Вкусно накормим рыбой, икрой и другим морепродуктами
  • Сопровождение транспортом повышенной проходимости
  • Сопровождение инструктором на маршруте
  • Прогулка по Тихому Океану в Русскую бухту
  • Страховка от НС до 100 000р
  • Все билеты в горячие источники по программе
  • Встреча в аэропорту в день прилета
  • Аренда спальников (при необходимости)
  • Средства защиты от диких животных
  • Радиосвязь
  • Оформление пропусков в природный парк
  • Групповая аптечка
Что не входит
  • Авиа и ж/д билеты до Красноярска обратно
  • Спиртные напитки
  • Питание в ресторанах/кафе в Петропавловск-Камчатском
  • Питание в пирожковом раю (пос. Сокочи)
  • Экскурсия в долину гейзеров на вертолете
Место начала и завершения?
Россия, Красноярск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Наименование КоличествоПримечание Важность
Треккинговые ботинки 1 параЗащита голеностопа, водонепроницаемы, ударостойкий материал, хорошая подошва (резина). Если нет такой обуви, то подойдут берцы. Рекомендовано
Кроссовки, сандалии/тапочки1 параПереобуваться в машине после переходов, чтобы ноги отдыхали.
Также их можно использовать для отдыха на базе в «сухие» дни. Тапочки – для бассейнов. 		Рекомендовано
Дождевик1 штукаПогода очень изменчива на Камчатке: за один день могут быть дожди и вьюга. Обязательно
Куртка ветрозащитная с капюшоном1 штукаЖелательна мембранная ткань, которая отталкивает влагу и позволяет дышать коже.
Можно заменить обычными ветровками, легкими куртками в сочетании с дождевиком. 		Рекомендовано
Брюки ветрозащитные1 штукаЖелательна мембранная ткань, которая отталкивает влагу и позволяет дышать коже. Рекомендовано
Пуховки/пуховая жилетка1 штукаНа Камчатке температура может резко опуститься. Желательно быть готовым к пониженным температурам до -10С. Рекомендовано
Термобелье (лёгкое)1 комплектСпать в спальнике комфортно в термобелье. А также надевать под брюки, кофту. Рекомендовано
Шапочка. Панама/кепка/бафф от солнца1 штукаВечером бывает прохладно + защита головы от Солнца. Обязательно
Кофта/флисовая куртка1 штукаДолжно быть тепло. Обязательно
Перчатки/рукавицы2 парыРуки должны быть в тепле и сухими. Желательно иметь 2-3 пары. В рукавицах пальцы меньше мерзнут. Обязательно
Носки теплые3 параОбязательно иметь всегда одну сухую пару теплых носков для ночёвки в спальнике. Обязательно
Майка/футболка, легкие брюки, шорты2 штуки Рекомендовано
Сменное нижнее белье3 штукиЛичная гигиенаРекомендовано
Купальник, полотенце1 штукаБудем купаться в термальных источникахРекомендовано
Спальный мешок1 штукаКомфортная температура от 0С, -5С. Обязательно
Фонарь налобный1 штукаОбязательно вставить новые батарейки. Пригодится вечером. Проверить его на качественность! Также взять запасные батарейкиОбязательно
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
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3
2
1
Ю
16 авг 2021
Координатор Евгения, наверно не была в этом туре, поэтому не в полном объёме смогла ответить на вопросы
Е
4 авг 2021
На пожелания и вопросы организатор реагировал и решал достаточно быстро
И
22 июля 2021
Организация чёткая!
Всё разъяснено до мельчайших подробностей.
Всё чётко скоординировано:
Место встречи, время…

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