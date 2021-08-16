2 день

Вулкан Горелый

Сегодня ранний подъем, завтракаем и в 10:00 по местному времени отправляемся в горы.

При хорошей погоде отправляемся на вулкан Горелый (мы можем менять программу от погоды, так как не привязаны к четкому маршруту, передвигаясь на транспорте).

В пути мы будем 4-5 часов. Живописные пейзажи альпийских лугов, вулканы Вилючинский, Авачинский, Корякский, Козельский и другие будут сопровождать вас на всём пути маршрута.

По приезду под вулкан, делаем перекус и начинаем восхождение на вулкан Горелый. Подъем не сложный, занимает 2-2,5 часа.

При хорошей погоде обойдем все 6 кратеров вулкана, внутри которых есть кислотные озера. Спуск занимает 1-1,5 часа.

Переезд в гостевой приют для туристов. Размещение на настилах в спальниках.