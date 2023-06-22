1 чел.
По популярности
Индивидуальная
11 часов
Верблюд и Халактырский пляж: Путешествие по вулканам и океану
Погрузитесь в мир вулканических пейзажей и океанской береговой линии с экскурсией на Авачинский перевал и Халактырский пляж
Начало: У Вашего отеля
«Около 10 000 лет назад в конце ледникового периода родилась из недр земли двугорбая экструзия «Верблюд»»
Расписание: В любой день.
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 55 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Авачинский перевал и «Верблюд»: восхождение с панорамными видами
Приглашаем вас на увлекательное восхождение к экструзии «Верблюд», где открываются захватывающие виды на вулканы и уникальная флора и фауна Камчатки
Начало: У Вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 40 000₽ за всё до 3 чел.
Групповая
20 часов
Осенняя рыбалка на Камчатке: эксклюзивное приключение
Погрузитесь в мир осенней рыбалки на Камчатке, где каждый заброс удочки приносит не только улов, но и незабываемые впечатления
Начало: Петропавловск-Камчатский
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
12 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ДДмитрий22 июня 2023Экскурсия понравилась, опытный гид, много рассказывал, общается со всеми участниками группы, под конец было ощущение, что знаю его много лет. Однозначно рекомендую!
- ООльга9 мая 2023Камчатка меня поразила и влюбила в себя! Огромное спасибо за это Валентину и Надежде, мы прекрасно провели это время! Все
Ответы на вопросы от путешественников по Петропавловску-Камчатскому в категории «Животные»
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