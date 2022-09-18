6 часов
Водная прогулка
Морская рыбалка в Тихом океане
Отправляйтесь на захватывающую рыбалку в Тихом океане! Поймайте палтуса, треску или камбалу и насладитесь видом китов и косаток
Начало: Петропавловск-Камчатский, пирс Богородского озера,...
«Приглашаем вас отправиться в захватывающее путешествие по просторам Тихого океана у берегов Камчатки — в мир, где азарт рыбалки захватывает даже тех, кто никогда не держал удочку в руках»
Расписание: Ежедневно с 1 мая по 31 октября.
1 мая в 07:00
2 мая в 07:00
84 000₽ за всё до 7 чел.
5 часов
Водная прогулка
Морская прогулка к острову Старичков
Начало: Г. Петропавловск-Камчатский, пирс Богородского озе...
«Вас ждут живописные бухты, величественные скалы, незабываемая рыбалка и вкуснейшие морские деликатесы прямо с борта катера»
Расписание: С 1 мая по 31 ноября. Ежедневно. Отправление в 8.00 и 14.00
1 мая в 08:00
2 мая в 08:00
10 000₽ за человека
10.5 часов
Водная прогулка
Морская прогулка в Бухту Русскую
Насладитесь красотой Бухты Русской, наблюдая за китами и косатками. Вас ждут рыбалка, крабовое сафари и обед из свежих морепродуктов
Начало: Петропавловск-Камчатский, ул. Береговая 11
«Морская рыбалка и крабовое сафари»
Расписание: Ежедневно с 1 мая -31 октября. В 8.00
1 мая в 08:00
2 мая в 08:00
19 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр18 сентября 2022От вершин до океана. Приключения на КамчаткеВ целом всё было организовано хорошо. И программа насыщенная и сотрудников подобрали хороших. Есть два нюанса: 1. Палатки на двоих всего лишь
- ЮЮлия18 сентября 2022От вершин до океана. Приключения на КамчаткеВсе четко по плану с поправками на погоду
- ААнна22 июля 2022От вершин до океана. Приключения на КамчаткеВеликолепная организация и великолепное наполнение тура позволили на 146% насладиться неповторимой Камчаткой! Отрекомендовано всем родным и близким, знакомым и просто интересующимся; обязательно вернёмся ещё!
Ответы на вопросы от путешественников по Петропавловску-Камчатскому в категории «Рыбалка»
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