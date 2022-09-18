От вершин до океана. Приключения на Камчатке

читать дальше двухместные, то есть вещи, которые хочется оставить в палатке, просто некуда класть. Считайте это придиркой. 2. На плотах, во время сплава было очень тесно. Хотелось бы располагаться несколько более комфортно.

В целом всё было организовано хорошо. И программа насыщенная и сотрудников подобрали хороших. Есть два нюанса: 1. Палатки на двоих всего лишь