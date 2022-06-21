В июне на Камчатке в горах еще лежит снег, но в долинах уже зеленеет лето, и в это время Камчатка особенно красива и интересна.

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Программа тура по дням

1 день Аэропорт – Петропавловск-Камчатский – Халактырский пляж

Встреча в аэропорту, трансфер и размещение в гостинице. Во второй половине дня отправимся на Халактырский пляж, где нас ждут огромные волны открытого Тихого океана, черный песок бесконечно длинного пляжа, где не покидает ощущение, что находишься на краю земли, там, где начинается Россия. Вода в океане не теплая, но помочить ноги всегда можно, ну а самые отважные могут и искупаться. Обед и ужин в этот день самостоятельно.

2 день Морская прогулка к бухте Русской

Утром отправляемся на морскую экскурсию к бухте Русской на комфортабельной яхте. Во время этого путешествия вы увидите Камчатку со стороны моря, с огромной вероятностью вам удастся наблюдать морских животных: косаток, китов, сивучей, каланов, нерп. Обязательно будет морская рыбалка и питание из морепродуктов, в том числе отведаете и крабов. К вечеру возвращаемся в гостиницу. Внимание! Если вы знаете, что вас может укачивать в море (или в транспорте), то приобретите заранее средства от укачивания (например Драмина) и примите согласно инструкции до начала морской прогулки. Ужин в этот день самостоятельно.

3 день Сплав по р. Быстрая – Малкинские источники

Переезжаем на реку Быструю к месту начала сплава и начинаем сплав. Река достаточно спокойная, сплав не спортивный и по силам всем желающим, в том числе и детям. Желающие могут заняться рыбалкой. На берегу реки устраиваем пикник и варим уху из лосося. После сплава заезжаем на Малкинские горячие источники, где желающие могут искупаться. К вечеру переезжаем в санаторно-курортную зону Паратунка, где размещаемся в гостинице с бассейном с термальной водой. Ужин в отеле.

4 день Вачкажец – Паратунка

Утром выезжаем к ⁠одному из красивейших мест камчатской первозданной природы – Вачкажцу, который является высочайшей вершиной Южно-Быстринского хребта. Вачкажец – это горный массив и в тоже время древний потухший вулкан, главная его вершина высотой 1576 м. Туристические тропы здесь ведут не к вершинам, а к водопадам и горным циркам. Маршруты довольно легкие и не занимают много времени, дают возможность в полной мере насладиться красивейшими видами на горное озеро и возвышающиеся острые пики. Ландшафт Вачкажца заметно отличается от районов активного вулканизма, сам он напоминает скорее швейцарские Альпы. На склонах его можно наблюдать множество субальпийских цветов. К вечеру возвращаемся в Паратунка, бассейн с термальной водой. Ужин в отеле.

5 день Вилючинский водопад – турприют Вулканный

Выезжаем в район вулканов. Дорога проходит мимо вулкана Вилючинский, на подножии которого находится 40-метровый одноименный водопад. Мы остановимся напротив водопада и совершим мини-восхождение к Вилючинскому водопаду (путь до водопада занимает около 40 минут). Далее по крутому серпантину дорога нас выведет на Вилючинский перевал, откуда открываются впечатляющие виды. Несмотря на то, что летний сезон уже начался, но на вулканическом плато в июне еще весна, и снег еще продолжает таять. Поэтому за перевалом передвигаться будем на снегоходах с нартами. Спустившись с перевала на горное плато, заселяемся в турприют Вулканный, расположенный возле озера в живописном месте (по несколько человек в комнате, спать в спальниках на двухъярусных кроватях). Ужин.

6 день Вулкан Мутновский

Отправляемся к вулкану Мутновский. Подъехав максимально близко к кратеру вулкана, нам останется идти пешком всего около 1 часа. В кратере мы увидим множество фумарол, дымящих из расщелин и небольших конусов самородной серы, бурлящий грязевой котел, кипящие и фонтанирующие гейзеры. А с восточных стен кратера до самого дна спускается ледник, напирая на фумарольное поле – здесь происходит борьба стихий льда и пламени. На обратном пути нас ждет еще одно зрелище: река Вулканная падает с высоты 80 м в каньон Опасный мощным водопадом. На ночлег возвращаемся в турприют Вулканный.

7 день Вулкан Горелый

После завтрака отправляемся на вулкан Горелый. Подъем на вулкан обычно занимает 2-3 часа, но, вероятно, снегоход сможет заехать на плечо вулкана, сильно сократив нам путь пешком. Вулкан Горелый имеет несколько кратеров, но в июне наиболее интересен кратер Чаша, так как в нем в это время года бывает голубое озеро. Возвращаемся в турприют на обед, после чего переезжаем в Петропавловск-Камчатский, размещаемся в гостинице. Ужин в этот день самостоятельно.

8 день Проводы в аэропорт