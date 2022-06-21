Камчатка в июне

В июне на Камчатке в горах еще лежит снег, но в долинах уже зеленеет лето

5
3 отзыва

В июне на Камчатке в горах еще лежит снег, но в долинах уже зеленеет лето, и в это время Камчатка особенно красива и интересна.

Камчатка в июне
Камчатка в июне
Камчатка в июне
Камчатка в июне
Камчатка в июне
Камчатка в июне
Камчатка в июне
Камчатка в июне
Камчатка в июне
Камчатка в июне
Камчатка в июне
Камчатка в июне
Камчатка в июне
Камчатка в июне
Камчатка в июне
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Преимущества этого путешествия:

  • побываем в кратерах активных вулканов;
  • увидим горные водопады, весенние цветы альпийских лугов;
  • совершим сплав по реке Быстрая;
  • отправимся на морскую прогулку на яхте к бухте Русской;
  • прогуляемся по побережью открытого Тихого океана.

Программа тура по дням

1 день
Аэропорт – Петропавловск-Камчатский – Халактырский пляж

Встреча в аэропорту, трансфер и размещение в гостинице.

Во второй половине дня отправимся на Халактырский пляж, где нас ждут огромные волны открытого Тихого океана, черный песок бесконечно длинного пляжа, где не покидает ощущение, что находишься на краю земли, там, где начинается Россия.

Вода в океане не теплая, но помочить ноги всегда можно, ну а самые отважные могут и искупаться.

Обед и ужин в этот день самостоятельно.

2 день
Морская прогулка к бухте Русской

Утром отправляемся на морскую экскурсию к бухте Русской на комфортабельной яхте.

Во время этого путешествия вы увидите Камчатку со стороны моря, с огромной вероятностью вам удастся наблюдать морских животных: косаток, китов, сивучей, каланов, нерп.

Обязательно будет морская рыбалка и питание из морепродуктов, в том числе отведаете и крабов.

К вечеру возвращаемся в гостиницу.

Внимание! Если вы знаете, что вас может укачивать в море (или в транспорте), то приобретите заранее средства от укачивания (например Драмина) и примите согласно инструкции до начала морской прогулки.

Ужин в этот день самостоятельно.

3 день
Сплав по р. Быстрая – Малкинские источники

Переезжаем на реку Быструю к месту начала сплава и начинаем сплав.

Река достаточно спокойная, сплав не спортивный и по силам всем желающим, в том числе и детям.

Желающие могут заняться рыбалкой.

На берегу реки устраиваем пикник и варим уху из лосося.

После сплава заезжаем на Малкинские горячие источники, где желающие могут искупаться.

К вечеру переезжаем в санаторно-курортную зону Паратунка, где размещаемся в гостинице с бассейном с термальной водой.

Ужин в отеле.

4 день
Вачкажец – Паратунка

Утром выезжаем к ⁠одному из красивейших мест камчатской первозданной природы – Вачкажцу, который является высочайшей вершиной Южно-Быстринского хребта.

Вачкажец – это горный массив и в тоже время древний потухший вулкан, главная его вершина высотой 1576 м.

Туристические тропы здесь ведут не к вершинам, а к водопадам и горным циркам.

Маршруты довольно легкие и не занимают много времени, дают возможность в полной мере насладиться красивейшими видами на горное озеро и возвышающиеся острые пики.

Ландшафт Вачкажца заметно отличается от районов активного вулканизма, сам он напоминает скорее швейцарские Альпы.

На склонах его можно наблюдать множество субальпийских цветов.

К вечеру возвращаемся в Паратунка, бассейн с термальной водой.

Ужин в отеле.

5 день
Вилючинский водопад – турприют Вулканный

Выезжаем в район вулканов.

Дорога проходит мимо вулкана Вилючинский, на подножии которого находится 40-метровый одноименный водопад.

Мы остановимся напротив водопада и совершим мини-восхождение к Вилючинскому водопаду (путь до водопада занимает около 40 минут).

Далее по крутому серпантину дорога нас выведет на Вилючинский перевал, откуда открываются впечатляющие виды.

Несмотря на то, что летний сезон уже начался, но на вулканическом плато в июне еще весна, и снег еще продолжает таять.

Поэтому за перевалом передвигаться будем на снегоходах с нартами.

Спустившись с перевала на горное плато, заселяемся в турприют Вулканный, расположенный возле озера в живописном месте (по несколько человек в комнате, спать в спальниках на двухъярусных кроватях).

Ужин.

6 день
Вулкан Мутновский

Отправляемся к вулкану Мутновский.

Подъехав максимально близко к кратеру вулкана, нам останется идти пешком всего около 1 часа.

В кратере мы увидим множество фумарол, дымящих из расщелин и небольших конусов самородной серы, бурлящий грязевой котел, кипящие и фонтанирующие гейзеры.

А с восточных стен кратера до самого дна спускается ледник, напирая на фумарольное поле – здесь происходит борьба стихий льда и пламени.

На обратном пути нас ждет еще одно зрелище: река Вулканная падает с высоты 80 м в каньон Опасный мощным водопадом.

На ночлег возвращаемся в турприют Вулканный.

7 день
Вулкан Горелый

После завтрака отправляемся на вулкан Горелый.

Подъем на вулкан обычно занимает 2-3 часа, но, вероятно, снегоход сможет заехать на плечо вулкана, сильно сократив нам путь пешком.

Вулкан Горелый имеет несколько кратеров, но в июне наиболее интересен кратер Чаша, так как в нем в это время года бывает голубое озеро.

Возвращаемся в турприют на обед, после чего переезжаем в Петропавловск-Камчатский, размещаемся в гостинице.

Ужин в этот день самостоятельно.

8 день
Проводы в аэропорт

День вылета домой.

Посещаем рыбный рынок, магазин сувениров и выезжаем в аэропорт.

Трансфер в аэропорт с заездом на рыбный рынок:

  • выезд ориентировочно в 9:00 - для рейсов 5250 и 1731;
  • выезд ориентировочно в 11:30 - для рейсов 6286 и 6288.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортные услуги по программе
  • Двухместное размещение в гостиницах в Петропавловске-Камчатском – 3 ночи
  • Двухместное размещение в гостинице в Паратунке (преимущественно номера блочного типа) – 2 ночи
  • Многоместное размещение в турприюте Вулканный – 2 ночи
  • Экскурсии по программе
  • Питание, указанное
  • Услуги гида-инструктора
Что не входит
  • Авиа- и ж/д до г. Петропавловск-Камчатский и обратноужины в городе (во время трех ночевок)доплата за одноместное размещение – 15 000 рублейв турприюте «Вулканный» душ — 300 рублей с человекатуристическая страховкаспиртные напитки
Место начала и завершения?
г. Петропавловск-Камчатский
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • небольшой рюкзачок для восхождений, можно один на двоих (в него кладутся вещи, необходимые только для радиальных выходов, такие как куртка, шапка, водичка, перекус, фотоаппарат);
  • спальный мешок - необязательно, на турприюте под вулканами есть спальники, но если вы хотите спать в своем спальнике, то возьмите его с собой, либо можете взять с собой вкладыш в спальник (это аналог простыни/пододеяльника для спальника);
  • сидушка-пенка (подпопник) – необязательно;
  • треккинговые ботинки (обязательно непромокаемые);
  • гамаши - необязательно;
  • сменная обувь (кроссовки);
  • тапочки/сланцы/кроксы;
  • походные штаны (лучше синтетика, ХБ не желательно);
  • мембранные штормовые штаны – от ветра и дождя (не обязательно, если походные штаны будут сочетать в себе и функцию штормовых);
  • куртка штормовка (мембранная и с капюшоном) – от ветра и дождя;
  • плащ или костюм "дождевик" (не обязательно, если имеются мембранные куртка и штаны из качественного материала с водостойкостью не менее 10000 мм);
  • термобелье – необязательно, заменяется флисовыми вещами;
  • теплая флиска или шерстяной свитер;
  • флисовые штаны – одевать под походные/штормовые штаны (не нужны, если имеется термобелье);
  • легкая шапка;
  • перчатки флисовые или шерстяные - 2 пары;
  • носки теплые или термоноски - минимум 2 пары;
  • в июне очень желательно дополнительно иметь утепленную куртку или жилетку;
  • треккинговые палки (телескопические палки складываются очень компактно и легко привозятся с собой);
  • солнцезащитные очки;
  • солнцезащитный крем;
  • купальные принадлежности;
  • личная аптечка;
  • предметы личной гигиены;
  • средство защиты от комаров;
  • фонарик.

В июне в районе вулканов Мутновский и Горелый ещё очень много снега. При этом температура воздуха выше нуля, и может быть как близко к нулю в плохую погоду, так и +20 в хорошую погоду. Из турприюта к вулканам вас повезут в нартах на снегоходах. Снегоходы двигаются быстро и могут лететь снежные брызги из-под гусениц снегоходов, поэтому настоятельно рекомендуем ответственно подойти к выбору экипировки, непромокаемые вещи иметь обязательно.

Как организовано питание в туре?

Большинство наших туристов, когда покупают тур, рассчитывают на походное питание в активных турах по Камчатке, то есть образно говоря на "гречку с тушенкой". На самом деле питание у нас гораздо более разнообразное, чем можно ожидать от походной кухни.

На столе всегда есть нарезка сыра, колбасы, красной рыбы. На завтрак всегда готовится молочная каша (часто туристы говорят, что кашу не ели с детства и это оказывается очень вкусно!) и часто блинчики или сырники.

Обед может быть быстрым в виде сытного перекуса – зависит от места и времени. Например, если это сплав, то останавливаясь во время сплава на обед, у поваров не будет времени делать полноценный обед из первого и второго. Но зато вечером обязательно будет первое и второе.

На сплаве – это разумеется уха. Также повара готовят другие различные первые блюда. На второе может быть гуляш и другие мясные блюда, хотя может быть и "гречка с тушенкой" – все зависит от места и времени.

Также часто бывает рыба, особенно на сплаве. Пойманная рыба часто запекается в фольге на углях костра.

На восхождение туристам выдается сухпаек, состоящий из бутербродов, орешков, сухофруктов (изюм, ананасы сушеные), шоколадного батончика, маленькой пачки сока, водички.

К чаю всегда есть вкусные конфеты и печенье.

Какие скидки есть в туре?

Скидки детям до 14 лет – 10%.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка не включена в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер - сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Трансферы из аэропорта / в аэропорт

Трансфер из аэропорта с заездом к памятнику "Здесь начинается Россия":

  • рейс из Москвы 1730 прилетающий в 10:10, рейс из Новосибирска 5249 прилетающий в 10:30;
  • рейс из Москвы 6285 прилетающий в 13:10;
  • рейс из Москвы 6267 прилетающий в 15:30.

(время прилёта рейсов может быть изменено авиакомпаниями).
Прилетающие в другое время могут присоединяться к данным трансферам.
Отказ от трансфера не компенсируется.

Трансфер в аэропорт с заездом на рыбный рынок:

  • выезд ориентировочно в 9:00 - для рейсов 5250 и 1731;
  • выезд ориентировочно в 11:30 - для рейсов 6286 и 6288.

(точное время трансфера сообщается гидом накануне).
Вылетающие в другое время могут присоединяться к данным трансферам.
Отказ от трансфера не компенсируется.

Если вы прилетаете раньше и/или улетаете позже
  • если вы прилетаете на 1-2 дня ранее, то встреча в аэропорту также осуществляется;
  • если вы улетаете позже плановой даты окончания тура, то нашего трансфера в аэропорт не будет, рекомендуем воспользоваться услугами такси (компенсация за отказ от трансфера не предусмотрена);
  • вам нужно самостоятельно забронировать себе дополнительное проживание, а мы в свою очередь подскажем, в какой гостинице вы будете проживать в рамках тура.
Возможно изменение программы?
  • порядок программы по дням может быть изменен исходя из погодных и других условий.
  • в случае штормовой погоды морская экскурсия к бухте Русской будет заменена на экскурсию по Авачинской бухте либо к острову Старичков, при этом возврат составит 3000 рублей на человека.
  • восхождение на вулкан может не состояться из-за непогоды, в этом случае будут организованы другие экскурсии в районе вулкана.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
У
21 июня 2022
Все прошло отлично! Но много снега из-за этого одну из экскурсии нам заменили. Питание, гиды, проживание все отлично! Нам все понравилось! Спасибо! Будем и дальше путешествовать с Большой страной!
Е
2 июля 2021
Тур шикарный! Мы увидели все, что можно увидеть - снега, вулканы, гейзеры, медведей, Тихий океан, касаток, сивучей, тарбаганов и цветы. Погода сделала подарок, всегда было солнечно и тепло, начало июня получилось теплым и душевным. Отдельное спасибо нашим проводникам: ребята - вы лучшие!
Ф
2 июля 2021
Спасибо за шикарный тур! Камчатка — потрясающая земля!
Не понравилась Паратунка. Точнее гостиница. Накормили хорошо, но номера… Постельное белье и полотенца наверное с 80-х годов не менялись, замызганные, вонючие, затертые. Мы в своей комнате спали не раздеваясь, поверх одеяла. Персонал походу привык к релаксу, большого скопления народа мы там не заметили. Так понимаю, после нас белье тоже стирать никто не будет, и так сойдет. Нас это не напрягало в общем то, из-за одной ночи даже говорить им ничего не стали.
Все остальное на очень душевном хорошем уровне. Проводники тоже шикарные позитивные ребята! От них зависело многое, и очень достойно и профессионально отработала молодежь:)

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Петропавловска-Камчатского

Сплавы и рафтингВодные развлечения🧳Экскурсионные турыГоры🍀Природа и пейзажи

Похожие туры в Петропавловске-Камчатском

Контрасты Камчатки. Путешествие к вулканам без рюкзаков
12 дней
Авторский тур
до 22 чел.
5
3 отзыва
Контрасты Камчатки. Путешествие к вулканам без рюкзаков
Очень насыщенное путешествие на Камчатку, в котором вы увидите неземные пейзажи районов активного вулканизма, кратерные
12 июля
23 авг
115 000 за 1 человека
Авачинский перевал и гора Верблюд
6 часов
Мини-группа
до 4 чел.
Организатор экскурсии Виталий
Виталий
5
1 отзыв
Авачинский перевал и гора Верблюд
В рамках нашего тура вы посетите подножье Авачинского вулкана, насладитесь видом на величественный Корякский вулкан
6 000 за 1 человека
Вулкан Горелый - «40.000 лет спустя»
12 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Антон
Антон
Нет отзывов
Очень популярно сейчас
Вулкан Горелый - «40.000 лет спустя»
Путь к вулкану Горелый пролегает через Вилючинский перевал (1000 м над уровнем моря) - один из отрогов потухшего
25 000 за всё до 5 чел.
Мутновская ГЭС и Дачные источники
10 часов
Мини-группа
до 5 чел.
Организатор экскурсии Виталий
Виталий
Нет отзывов
Мутновская ГЭС и Дачные источники
Вы посетите Мутновскую ГЭС (мини-долину Гейзеров
8 500 за 1 человека
Дачные горячие источники - «Земля Санникова»
12 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Антон
Антон
5
1 отзыв
Дачные горячие источники - «Земля Санникова»
Нам с вами предстоит незабываемый поход в Малую долину гейзеров - крупнейшую геотермальную площадку у подножья
25 000 за всё до 5 чел.
Вокруг Толбачиков. Пеший поход и сплав
14 дней
🚶 Пешая
Авторский тур
до 20 чел.
5
3 отзыва
Вокруг Толбачиков. Пеший поход и сплав
Один из самых интересных походов по Камчатке, проходящий среди высочайших вулканов Евразии - вулканов Ключевской группы
4 июля
18 июля
1 авг
61 000 за 1 человека
Восхождение к кратеру активного Авачинского вулкана
16 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Антон
Антон
Нет отзывов
Восхождение к кратеру активного Авачинского вулкана
Вас ожидает невероятная обзорная экскурсия по кратеру Авачинского вулкана
24 000 за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Петропавловске-Камчатском. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Петропавловске-Камчатском
Купить сейчас
ХОРОШО
🧭
ТАМ