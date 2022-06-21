Преимущества этого путешествия:
Встреча в аэропорту, трансфер и размещение в гостинице.
Во второй половине дня отправимся на Халактырский пляж, где нас ждут огромные волны открытого Тихого океана, черный песок бесконечно длинного пляжа, где не покидает ощущение, что находишься на краю земли, там, где начинается Россия.
Вода в океане не теплая, но помочить ноги всегда можно, ну а самые отважные могут и искупаться.
Обед и ужин в этот день самостоятельно.
Утром отправляемся на морскую экскурсию к бухте Русской на комфортабельной яхте.
Во время этого путешествия вы увидите Камчатку со стороны моря, с огромной вероятностью вам удастся наблюдать морских животных: косаток, китов, сивучей, каланов, нерп.
Обязательно будет морская рыбалка и питание из морепродуктов, в том числе отведаете и крабов.
К вечеру возвращаемся в гостиницу.
Внимание! Если вы знаете, что вас может укачивать в море (или в транспорте), то приобретите заранее средства от укачивания (например Драмина) и примите согласно инструкции до начала морской прогулки.
Ужин в этот день самостоятельно.
Переезжаем на реку Быструю к месту начала сплава и начинаем сплав.
Река достаточно спокойная, сплав не спортивный и по силам всем желающим, в том числе и детям.
Желающие могут заняться рыбалкой.
На берегу реки устраиваем пикник и варим уху из лосося.
После сплава заезжаем на Малкинские горячие источники, где желающие могут искупаться.
К вечеру переезжаем в санаторно-курортную зону Паратунка, где размещаемся в гостинице с бассейном с термальной водой.
Ужин в отеле.
Утром выезжаем к одному из красивейших мест камчатской первозданной природы – Вачкажцу, который является высочайшей вершиной Южно-Быстринского хребта.
Вачкажец – это горный массив и в тоже время древний потухший вулкан, главная его вершина высотой 1576 м.
Туристические тропы здесь ведут не к вершинам, а к водопадам и горным циркам.
Маршруты довольно легкие и не занимают много времени, дают возможность в полной мере насладиться красивейшими видами на горное озеро и возвышающиеся острые пики.
Ландшафт Вачкажца заметно отличается от районов активного вулканизма, сам он напоминает скорее швейцарские Альпы.
На склонах его можно наблюдать множество субальпийских цветов.
К вечеру возвращаемся в Паратунка, бассейн с термальной водой.
Ужин в отеле.
Выезжаем в район вулканов.
Дорога проходит мимо вулкана Вилючинский, на подножии которого находится 40-метровый одноименный водопад.
Мы остановимся напротив водопада и совершим мини-восхождение к Вилючинскому водопаду (путь до водопада занимает около 40 минут).
Далее по крутому серпантину дорога нас выведет на Вилючинский перевал, откуда открываются впечатляющие виды.
Несмотря на то, что летний сезон уже начался, но на вулканическом плато в июне еще весна, и снег еще продолжает таять.
Поэтому за перевалом передвигаться будем на снегоходах с нартами.
Спустившись с перевала на горное плато, заселяемся в турприют Вулканный, расположенный возле озера в живописном месте (по несколько человек в комнате, спать в спальниках на двухъярусных кроватях).
Ужин.
Отправляемся к вулкану Мутновский.
Подъехав максимально близко к кратеру вулкана, нам останется идти пешком всего около 1 часа.
В кратере мы увидим множество фумарол, дымящих из расщелин и небольших конусов самородной серы, бурлящий грязевой котел, кипящие и фонтанирующие гейзеры.
А с восточных стен кратера до самого дна спускается ледник, напирая на фумарольное поле – здесь происходит борьба стихий льда и пламени.
На обратном пути нас ждет еще одно зрелище: река Вулканная падает с высоты 80 м в каньон Опасный мощным водопадом.
На ночлег возвращаемся в турприют Вулканный.
После завтрака отправляемся на вулкан Горелый.
Подъем на вулкан обычно занимает 2-3 часа, но, вероятно, снегоход сможет заехать на плечо вулкана, сильно сократив нам путь пешком.
Вулкан Горелый имеет несколько кратеров, но в июне наиболее интересен кратер Чаша, так как в нем в это время года бывает голубое озеро.
Возвращаемся в турприют на обед, после чего переезжаем в Петропавловск-Камчатский, размещаемся в гостинице.
Ужин в этот день самостоятельно.
День вылета домой.
Посещаем рыбный рынок, магазин сувениров и выезжаем в аэропорт.
Трансфер в аэропорт с заездом на рыбный рынок:
В июне в районе вулканов Мутновский и Горелый ещё очень много снега. При этом температура воздуха выше нуля, и может быть как близко к нулю в плохую погоду, так и +20 в хорошую погоду. Из турприюта к вулканам вас повезут в нартах на снегоходах. Снегоходы двигаются быстро и могут лететь снежные брызги из-под гусениц снегоходов, поэтому настоятельно рекомендуем ответственно подойти к выбору экипировки, непромокаемые вещи иметь обязательно.
Большинство наших туристов, когда покупают тур, рассчитывают на походное питание в активных турах по Камчатке, то есть образно говоря на "гречку с тушенкой". На самом деле питание у нас гораздо более разнообразное, чем можно ожидать от походной кухни.
На столе всегда есть нарезка сыра, колбасы, красной рыбы. На завтрак всегда готовится молочная каша (часто туристы говорят, что кашу не ели с детства и это оказывается очень вкусно!) и часто блинчики или сырники.
Обед может быть быстрым в виде сытного перекуса – зависит от места и времени. Например, если это сплав, то останавливаясь во время сплава на обед, у поваров не будет времени делать полноценный обед из первого и второго. Но зато вечером обязательно будет первое и второе.
На сплаве – это разумеется уха. Также повара готовят другие различные первые блюда. На второе может быть гуляш и другие мясные блюда, хотя может быть и "гречка с тушенкой" – все зависит от места и времени.
Также часто бывает рыба, особенно на сплаве. Пойманная рыба часто запекается в фольге на углях костра.
На восхождение туристам выдается сухпаек, состоящий из бутербродов, орешков, сухофруктов (изюм, ананасы сушеные), шоколадного батончика, маленькой пачки сока, водички.
К чаю всегда есть вкусные конфеты и печенье.
Скидки детям до 14 лет – 10%.
Страховка не включена в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер - сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Трансфер из аэропорта с заездом к памятнику "Здесь начинается Россия":
(время прилёта рейсов может быть изменено авиакомпаниями).
Прилетающие в другое время могут присоединяться к данным трансферам.
Отказ от трансфера не компенсируется.
Трансфер в аэропорт с заездом на рыбный рынок:
(точное время трансфера сообщается гидом накануне).
Вылетающие в другое время могут присоединяться к данным трансферам.
Отказ от трансфера не компенсируется.