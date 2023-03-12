Облет вулканов Горелый и Мутновский, кальдера вулкана Ксудач, Ходуткинские горячие источники

Групповой тур в Петропавловске-Камчатском
4.7
3 отзыва
Камчатка известна всему миру как страна вулканов – здесь их более 300.

На этой экскурсии вы рассмотрите кратеры, фумаролы и кратерные озера действующих вулканов из окон вертолета.

В кальдере вулкана Ксудач вы прогуляетесь по берегу «горячего» пляжа и полюбуетесь двумя живописными озерами: Штюбеля и Ключевого, отделенных друг от друга узкой перемычкой.

Посадка в кальдере вулкана Ксудач опциональная и совершается по усмотрению экипажа в зависимости от погодных условий.

На Ходуткинских горячих источниках можно не только искупаться в горячей термальной речке и насладиться видами вулканов Ходутка и Приёмыш, но и прекрасно отдохнуть от городской суеты. Тур проводится с 1 января по набору группы.
Облет вулканов Горелый и Мутновский, кальдера вулкана Ксудач, Ходуткинские горячие источники
Облет вулканов Горелый и Мутновский, кальдера вулкана Ксудач, Ходуткинские горячие источники
Облет вулканов Горелый и Мутновский, кальдера вулкана Ксудач, Ходуткинские горячие источники
Ближайшие даты:
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даты

Что вас ожидает:

Ксудач
Ксудач
Увидите вулканический массив, который известен своим мощным извержением 28 марта 1907 года
С высоты птичьего полета
С высоты птичьего полета
Пролетите над вулканами и насладитесь видами Камчатки с воздуха
Горячая термальная речка
Горячая термальная речка
Покупаетесь в целебной воде и полюбуетесь видом на вулкан Ходутка

Программа тура по дням

1 день

Облет вулканов Горелый и Мутновский, кальдера вулкана Ксудач, Ходуткинские горячие источники

Вылет из аэропорта.

К вашим услугам — современный аэропортовый комплекс, включающий в себя удобный зал ожидания, кафетерий и сувенирный магазин.

Облет вулкана Горелый.

Из окон вертолета открывается вид на цепочку из 11 кратеров, вокруг и внутри которых располагаются многочисленные озера и фумаролы.

Перелет до Горелого вулкана занимает 20 минут.

Осмотр кратера производится поочередно с обоих бортов вертолета, поэтому все туристы смогут полюбоваться видом.

Облет Мутновского вулкана.

Из кратеров вулкана поднимается столб вулканических газов, смешанных с паром.

Перелет до Мутновского вулкана от Горелого занимает 10 минут.

Осмотр кратера производится поочередно с обоих бортов вертолета, поэтому все туристы смогут полюбоваться видом.

Экскурсия в кальдере вулкана Ксудач.

Массив вулкана Ксудач объявлен памятником природы ландшафтно-геологического характера.

Прогулка по берегу озера 15–20 минут, осмотр горячего пляжа с выходами горячих источников.

Купание в ходуткинских горячих источниках.

Горячая термальная река с целебным составом воды.

Посадка у подножия вулкана Ходутка на берегу горячей речки.

Обед — горячее, чай и сок.

Ходуткинские горячие источники находятся на территории природного парка «Южно-Камчатский», входящего в состав всемирного наследия ЮНЕСКО.

Температура воды в реке достигает 40°.

Источники оборудованы деревянными настилами, раздевалками и беседками со столами.

Возвращение в аэропорт.

Продолжительность экскурсии — 4 часа.

Облет вулканов Горелый и Мутновский, кальдера вулкана Ксудач, Ходуткинские горячие источникиОблет вулканов Горелый и Мутновский, кальдера вулкана Ксудач, Ходуткинские горячие источникиОблет вулканов Горелый и Мутновский, кальдера вулкана Ксудач, Ходуткинские горячие источникиОблет вулканов Горелый и Мутновский, кальдера вулкана Ксудач, Ходуткинские горячие источники

Проживание

Тур не предусматривает проживание.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер на вертолетную площадку
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Питание «Стандарт»
  • Страховка от авиаперевозчика
Что не входит
  • Авиабилеты до г. Петропавловска-Камчатского и обратно
  • Проживание до начала тура и после его окончания
  • Питание «Бизнес»
Место начала и завершения?
г. Петропавловск-Камчатский
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Маршрут экскурсии доступен для людей любой физической подготовки.

Советуем одеться в комфортную одежду и обувь, подходящую для длительных пеших прогулок:

  • удобная спортивная обувь (кроссовки);
  • ветронепроницаемая куртка;
  • головной убор от солнца (кепка, панамка) или шапка (для экскурсий в осеннее время);
  • солнцезащитные очки;
  • крем от солнца;
  • средство защиты от насекомых.

В программе есть купание в горячих источниках, поэтому возьмите с собой:

  • купальник или купальные плавки;
  • резиновые тапочки;
  • полотенце.
Какие есть подробности о вертолетной заброске?

Вылеты до июля при наборе группы от 18 человек.

Общая продолжительность экскурсии – 4 часа.

Каждую группу сопровождает квалифицированный гид-экскурсовод.

Желающим искупаться в горячих источниках необходимо иметь при себе купальные принадлежности.

Могут ли помешать погодные условия?

В случае отмены экскурсии (сборная группа) и невылета по причине неблагоприятных метеоусловий и невозможности переноса экскурсии на другой день, все внесенные денежные средства возвращаются в полном объеме.

В случае если вылет состоялся, но по метеоусловиям группа не посетила (вертолет не смог сделать посадку) вулкан Ксудач или Ходуткинские горячие источники – компенсация не выплачивается.

Откуда запланирован трансфер?

Предоставляем бесплатный трансфер к месту начала экскурсии (аэропорту или стоянке «вахтовки»).

Гостиницы в Петропавловске-Камчатском:

  • «Авача»;
  • «Арсеньев»;
  • «Петропавловск».

Базы отдыха в Паратунке:

  • «Антариус»;
  • «Белкамтур» / «Спутник»;
  • «Березка»;
  • «Вирджиния»;
  • «Военный санаторий»;
  • «Гелиос»;
  • «Голубая лагуна»;
  • «Жемчужина Камчатки»;
  • «Костер»;
  • «Кречет»;
  • «Лесная»;
  • «Огонек»;
  • «Рассвет»;
  • «Светлячок»;
  • «Северные приключения»;
  • «Солнечная»;
  • «Фламинго».
Какое питание входит в тарифы?

Питание «Стандарт» – меню с тихоокеанским лососем:

  • рыбное ассорти,
  • мясное ассорти: колбаса, ветчина, сыр,
  • овощное ассорти: огурцы, помидоры, перец болгарский,
  • рыба, запеченная с сыром, рис отварной,
  • хлеб,
  • чай, сок, вода,
  • сладкий десерт.

Питание «Бизнес» – меню с палтусом или олениной:

  • рыбное ассорти: лосось копченый, палтус синекорый копченый, рыба масляная копченая, икра красная;
  • мясное ассорти: колбаса сырокопченая, колбаса сырокопченая из оленины, мясо копченое, оленина сыровяленая;
  • ассорти из морепродуктов: гребешок, креветка, кальмар, краб камчатский;
  • фруктовое ассорти: яблоки, апельсины, виноград, киви;
  • ягоды камчатские (сезонно);
  • профитроли с лососем;
  • блины с вареньем из камчатских ягод;
  • салат с камчатским папоротником / салат из морской капусты;
  • салат с морепродуктами;
  • картофель с зеленью;
  • палтус синекорый в фирменном соусе / оленина в брусничном соусе;
  • хлеб;
  • морс из камчатских ягод;
  • чай камчатский;
  • вода с газом / без газа.

В стоимость экскурсии включено питание категории «Стандарт». Заказать питание «Бизнес» можно при бронировании тура.

Что мы увидим?

Последствия мощного извержения 1907 года.

Вулканический массив Ксудач известен в первую очередь своим мощным извержением 28 марта 1907 года. Пепел от этого извержения можно проследить более чем на 200 км к северу.

Ксудач имеет сложное строение, состоит из нескольких конусов. Кратер Штюбеля, названный так в честь знаменитого немецкого вулканолога Штюбеля, занят одноименным озером. Второе озеро, Ключевое, расположено в древней кальдере Ксудача, чаще всего вертолет садится прямо на его берегу. Вода озера неоднородная по температуре — от ледяной до горячей у кромки воды, где отмечены выходы горячих источников. Там же сильно прогревается шлак и песок, этот небольшой участок берега получил название «Горячий пляж».

Фумаролы, парогазовые струи, грязевые котлы, пульсирующие источники на расстоянии вытянутой руки.

Мутновский — один из самых активных вулканов полуострова, крупнейший вулкан Южной Камчатки с высото 2323 м. В кратерах вулкана и на его северном склоне имеются мощные фумаролы, паровые струи и термальные источники. У подножия находятся Дачные источники, в народе именуемые Малой Долиной гейзеров — крупная термальная площадка с множеством пульсирующих источников и парогазовых струй.

Район Мутновского вулкана — это одно из крупнейших геотермальных месторождений в мире. Недалеко от вулкана действует Мутновская ГеоЭС.

Горячая термальная речка у подножия вулкана Ходутка.

Возле площадки, где останавливаются группы туристов, вода летом держится в пределах 40-44 °С. Источники содержат большое количество кремниевой кислоты и относятся к лечебным. Ходуткинские воды отличаются низкой минерализацией — 0,5 г/л. По химическому составу это слабый раствор хлорида и гидрокарбоната натрия.

11 конусов и около 30 кратеров, некоторые заполнены кислотой или пресной водой.

В 75 км к юго-западу от Петропавловска расположен действующий вулкан Горелый высотой 1829 м. Раньше здесь находился большой щитовидный вулкан с диаметром основания около 30 км. В процессе вулканической деятельности его вершинная часть опустилась, образовав кальдеру. В ходе извержений растущие внутри кальдеры вулканические конусы сливались, образуя современный вытянутый массив.

В современный период вулкан извергался более 50 раз. Время от времени извержения были настолько сильные, что вулканический пепел достигал вод Тихого океана и таких близлежащих населенных пунктов, как Петропавловск-Камчатский, Начики, Паратунка, частички вулканической деятельности поднимались на высоту более 3 км.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 24 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Г
12 мар 2023
Что можно сказать о восторге. Именно такое впечатление произвела эта экскурсия. Очень здорово наблюдать за вулканами, да ещё в отличную, солнечную погоду. Всё очень понравилось. Просто щенячий восторг.
Н
9 сен 2023
Организация тура была на хорошем уровне. Трансферы, гостиницы. У нас были повара на сплаве, которые готовили торт на день рождения изменникам, а у нас их было трое! Не понравилось, что была короткая морская прогулка - мы в итоге уже сами перебронировали на тур к бухте Русская.
У меня пожелание по бронированию вертолетной экскурсии. Если вы говорите, что трансфер только от определенных отелей, просто напишите, что Вам надо будет приехать к определенным отелям с утра, такси в Петропавловск-Камчатском недорогое. Чтобы не путать, что надо обязательно делать пере бронирование отелей. Там с отелями ситуация горазд сложнее, чем с такси. Это реально подпортило впечатление от организации вертолетного тура.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Здравствуйте Наталья!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Мы обязательно передадим Ваш отзыв нашим коллегам в регионе для улучшения качества организации. Проведем работу.

Надеемся, что несмотря на этот недочет вы обратитесь к нам в будущем для организации вашего следующего путешествия по России!
А
2 сен 2023
Спасибо организаторам! Интересные экскурсии, вкусный обед, грамотно распланированное время. Только был один нюанс: когда на лодке плавали по Курильскому озеру и уже отправлялись обратно, вторая лодка с туристами успела подплыть к берегу и увидеть медведя, гуляющего вдоль него, а наша нет. Вероятно, стоило сделать так, чтобы все увидели второго мишку, либо обеим лодкам одновременно плыть обратно, чтобы никому не было обидно.

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