Насладитесь живописными пейзажами, горячими источниками и уникальной фауной этого удивительного края. Наш тур включает в себя посещение самых известных достопримечательностей Камчатки.
Вас ждет Халактырский пляж, восхождение на вулкан Горелый, морская прогулка в бухте Русская, посещение горного массива Вачкажец и подъем на гору Верблюд. Присоединяйтесь!
Программа тура по дням
Прибытие, встреча с гидом в аэропорту
Прибытие в город Петропавловск-Камчатский, встреча с гидом в аэропорту (Елизово).
Сбор группы в 09:00 по местному времени (+ 9ч. МСК).
Добро пожаловать в город Елизово, расположенный недалеко от административного центра Камчатского края – города Петропавловск-Камчатского.
После перелета Вас встретит наш представитель.
По пути к гостинице Вы посетите памятник «Здесь начинается Россия», расположенный недалеко от аэропорта. Дорога займет около 40 минут.
В гостинице Вы сможете оставить свои вещи и кратко самостоятельно познакомиться с городом.
Обзорная экскурсия по городу. Халактырский пляж
После завтрака, Вас ожидает обзорная экскурсия по городу Петропавловск-Камчатский.
Вы посетите сопку Никольскую и Мишенную, познакомитесь с историей города.
Начнем с места, где установлен памятник – стела «Город воинской славы», на берегу Авачинской бухты.
Вас познакомят с историей основания города Петропавловска-Камчатского, основанного в 1740 году, во время Второй Камчатской экспедиции, когда был построен Петропавловский острог.
Далее Вас ожидает пешая прогулка на благоустроенное историческое место сопку Никольскую, где Вам расскажут об обороне города от превосходящих сил англо-французской эскадры.
После Вас ожидает переезд на сопку Мишенную, откуда открывается потрясающий вид на город на фоне вулканов. В хорошую видимость с этого места их можно насчитать 8!
После обзорной экскурсии Вы посетите Халактырский пляж, где сможете насладиться океаном и прогуляться по берегу.
Также Вас ждет перекус, который будет сопровождаться шумом прибоя.
Трансфер – комфортабельный микроавтобус. Продолжительность экскурсии 6 часов.
Восхождение на вулкан Горелый
В этот день Вас ожидает восхождение на вулкан Горелый с посещением лавовых пещер. Эта экскурсия — настоящее приключение для любителей активного отдыха и незабываемых впечатлений.
Восхождение на вулкан начинается с раннего утра, Вы отправитесь на машинах повышенной проходимости к подножию вулкана.
По пути Вас ждет непродолжительная остановка на перевале Вилючинском, где Вы сможете насладиться красотами камчатской природы с видом на вулкан Вилючинский и, возможно, увидеть местных жителей – медведей.
Путь на вершину вулкана займет около 2-2.5 часов, будет довольно трудным, но по силам большинству. По дороге к вершине Вы увидите уникальные лавовые пещеры, камчатское высокогорье, ощутите особенный воздух гор, а с вершины вулкана Вам откроются прекрасные виды на несколько кратеров вулкана с озерами в них.
После привала на вершине, где Вы перекусите и отдохнете, начинается спуск вниз.
Возвращение займет около 1.5-2 часов, Вы вернетесь к месту стоянки, немного уставшие, но полные незабываемых впечатлений.
После ужина, возвращение в город.
Трансфер от гостиницы до подножия вулкана Горелый – машина повышенной проходимости, продолжительность в пути на машине 2.5 часа в одну сторону, с несколькими остановками, расстояние около 100 км, затем следует восхождение на вершину вулкана, около 2 часов в одну сторону (10-12 км с набором высоты 800м.)
Продолжительность экскурсии 10-11 часов.
Морская прогулка до бухты Вилючинской
В этот день Вас ожидает морская прогулка до бухты Вилючинской.
Камчатка – удивительное место для морских прогулок и наблюдения за фауной. Во время поездки вы сможете увидеть разнообразных морских обитателей: косаток, сивучей, тюленей и морских птиц.
В ходе экскурсии Вы сможете увидеть кекуры Три Брата, морских котиков и косаток, попробовать себя в морской рыбалке и отведать свежевыловленных рыб и крабов.
По прибытии в бухту Вилючинскую, мы сможем высадиться на берег с уникальным черным песком, который встречается только на Камчатке.
Трансфер от гостиницы до морского порта – комфортабельный микроавтобус, продолжительность пути 15 минут. После, на катере, Вы увидите кекуры Три Брата, лежбище сивучей на острове Старичков, косаток – все это по пути в бухту Вилючинская, в которой Вы высадитесь на пляж и сможете пообедать только что выловленными крабами и пойманной рыбой. С собой рекомендуется взять таблетки от укачивания.
Продолжительность экскурсии 10 часов.
Горный массив Вачкажец
5 день нашего тура предлагает Вам несложное восхождение на горный массив Вачкажец.
Горный массив Вачкажец по совместительству является потухшим много тысяч лет назад вулканом. Восхождение подарит Вам множество эмоций и впечатлений, а природа Камчатки оставит у Вас незабываемые воспоминания и умиротворение.
После завтрака отправляемся в путешествие к подножию вулкана, до озера Тахтолоч, откуда и начнется восхождение. Ваш путь проходит до разрушенного кратера этого Вулкана – цирка, это потребует от Вас некоторых усилий, но зато Вы сможете насладиться красивыми видами на протяжении всего маршрута, это займет около 2 часов, после следует небольшой переход до водопада реки Тахтолоч.
Обратная дорога займет у Вас чуть более 1 часа.
По завершении восхождения Вас ждет обед.
На обратном пути Вы посетите термальные источники «Зеленовские озерки», где сможете искупаться, расслабиться и отдохнуть.
Трансфер от гостиницы до места проведения экскурсии – машина повышенной проходимости, продолжительность пути на машине около 1.5 часа в одну сторону, расстояние около 100 км, затем следует несложное восхождение к водопаду Тахтолоч и «цирку» массива, около 1.5 часа (3-5 км с набором высоты 300м.) Продолжительность экскурсии 10-12 часов.
Свободный день, возможность дополнительных экскурсий
Дополнительно. Вертолетная экскурсия Долина гейзеров (доп. плата).
В этот день для Вас может быть запланирована вертолетно-пешеходная экскурсия с посещением уникальных и завораживающих природных мест: Долины гейзеров, кальдеры вулкана Узон, находящихся на территории «Кроноцкого государственного природного биосферного заповедника» и термальных источников в природном парке «Налычево», а так же Вас ожидает облет двух вулканов: Карымский и Малый Семячик.
Долина гейзеров — это одно из пяти крупных гейзерных полей в мире, где Вы сможете увидеть удивительную геотермальную активность, которую не встретить на всем материке Евразия.
Далее, в ходе экскурсии, Вы посетите кальдеру вулкана Узон. Кальдера — это огромный чашеобразный кратер, образовавшийся в результате разрушения древнего вулкана. Внутри кальдеры Вам предстанет потрясающий вид — геотермальная пустыня, с встречающимися на поверхности кусками серы, залегающей под ногами ртутной залежью и самой молодой геотермальной нефтью.
Последняя остановка перед возвращением в город запланирована в природном парке «Налычево», где Вы сможете искупаться в оборудованных купелях с водой, обладающей лечебными свойствами, а так же пообедать.
Трансфер от гостиницы до вертодрома – комфортабельный микроавтобус. Перемещение во время экскурсии осуществляется вертолетом, время в пути в одну сторону составит около 1 часа, расстояние 150 км. Продолжительность экскурсии с тремя остановками 6-7 часов. Маршруты оборудованы настильными тропами, которые не только защищают почву от эрозии, но и служат нам для более комфортного перемещения.
После экскурсии Вас будет ожидать трансфер, который доставит Вас до гостиницы.
ИЛИ
Дополнительно. Вертолетная экскурсия Курильское озеро (доп. плата).
После завтрака за Вами заедет микроавтобус и Вы отравитесь к уже знакомому вертодрому. Курильское озеро является одним из самых живописных мест на полуострове.
Путешествие начнется с часового перелета на вертолете к Курильскому озеру. Во время полета Вы будете наслаждаться потрясающими видами вулканов. В ходе экскурсии по озеру, Вы увидите множество медведей в естественной среде обитания, понаблюдаете за нерестом Озерновской нерки и узнаете о жизненном цикле тихоокеанских лососей. Следующая остановка — кальдера вулкана Ксудач, где можно лицезреть озеро, находящееся в разорвавшемся кратере вулкана, а также посмотреть на пемзу – вулканическую породу, которая не тонет в воде. Затем следует короткий перелет к Ходуткинским горячим источникам, где Вы сможете искупаться в оборудованных купелях с водой, обладающей лечебными свойствами, а так же пообедать.
Трансфер от гостиницы до вертодрома – комфортабельный микроавтобус. Перемещение во время экскурсии осуществляется вертолетом, время в пути в одну сторону составит около 1 часа, расстояние 160 км. Продолжительность экскурсии с тремя остановками 6-7 часов. Маршруты оборудованы настильными тропами, которые не только защищают почву от эрозии, но и служат нам для более комфортного перемещения.
После экскурсии Вас будет ожидать трансфер, который доставит Вас до гостиницы.
Гора Верблюд
В этот день Вы посетите экструзию гору Верблюд. Есть возможность замены за дополнительную плату на этнографическую экскурсию «Аборигены Камчатки».
После завтрака выдвигаемся в путь. По пути проедем по Сухой речке, увидим камчатских сусликов – евражек и даже сможем покормить их с рук. Наша пешая часть экскурсии начинается у подножия Авачинского вулкана и предлагает захватывающие по красоте пейзажи. Вы сможете увидеть изящные луга, покрытые цветами и травами. Это место прекрасно подходит для прогулок и фотосессий. В подножии Авачинского вулкана Вы найдете комбинацию красивых ландшафтов и уникальной геологии.
Гора Верблюд – это одна из самых легкодоступных горных вершин Камчатского края, несложное восхождение занимает около 50 минут. С вершины горы Верблюд открываются удивительные и потрясающие панорамы окружающих ландшафтов. Вы сможете увидеть вулканы Авачинский и Корякский, скалы и яркие зеленые луга.
Трансфер от гостиницы до подножия горы Верблюд – машина повышенной проходимости, продолжительность в пути на машине 1.5 часа в одну сторону, расстояние около 50 км, затем следует несложный подъем до вершины горы Верблюд, около 1 часа в одну сторону (4 км с набором высоты 300м.)
Продолжительность экскурсии 7-8 часов.
Завершение тура
В этот день мы завершаем наш тур. Мы будем надеяться, что наш тур станет для Вас незабываемым приключением и Вы сможете насладиться красотами и достопримечательностями, которые предложит Вам Камчатка.
Время окончания тура 12:00 по местному времени.
Вас ожидает трансфер до аэропорта и вручение памятных подарков.
Проживание
По программе тура предусмотрено проживание в гостевом доме Bering-Kamchatka или аналогичном варианте. В стоимость входят завтраки.
Номера с 2-местным размещением, благоустроенные. По желанию, за дополнительную плату, можно приобрести одноместный номер или номер повышенной категории.
Стоимость тура на 1 человека в руб. в зависимости от размера группы:
- 10 человек. Двухместное размещение: 169 700 руб. /чел.
- 8 человек. Двухместное размещение: 175 400 руб. /чел.
- 6 человек. Двухместное размещение: 187 900 руб. /чел.
Варианты проживания
Гостевой дом Bering-Kamchatka
Место, куда приятно возвращаться после долгих прогулок. Гостевой дом «Гостевой дом Беринг-Камчатка» находится в Петропавловск-Камчатском. Этот гостевой дом расположен в 24 км от центра города. Рядом с гостевым домом можно прогуляться. Неподалёку: Памятник «Здесь начинается Россия», Горнолыжный комплекс Морозная Гора и Лежбище сивучей.
Специально для автопутешественников организована бесплатная парковка. Гостям также доступны следующие услуги: сауна. В гостевом доме для любителей зимних видов спорта есть следующие услуги: катание на лыжах. Скучно не будет, ведь в гостевом доме к услугам отдыхающих караоке, площадка для пикника и площадка для барбекю.
В путешествие можно взять питомца. Возможно размещение с домашним любимцем за дополнительную плату. Чтобы путешествие было не только приятным, но и удобным, гости могут заказать трансфер. А ещё в распоряжении гостей часовня и гладильные услуги.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице (7 ночей, 2-местное размещение, стандарт)
- Питание: завтраки
- Завтраки, обеды и ужины во время экскурсий
- Трансфер по программе
- Экскурсии по программе
- Сборы заповедников и природных парков
- Услуги гидов (инструкторов-проводников)
Что не входит в цену
- Авиаперелет до г. Петропавловска-Камчатского и обратно
- Питание, не включенное в программу (обеды и ужины)
- Алкогольные напитки
- Дополнительные экскурсии (6 день тура):Камчатский краевой объединенный музей - входной билет 500 руб. /чел. + трансфер Музей Вулканов - входной билет 2500 руб. /чел. + трансфер Музей Океанрыбфлот - входной билет 1000 руб. /чел. + трансфер Вертолетная экскурсия в Долину гейзеров - 70 000 руб. /чел. Вертолетная экскурсия на Курильское озеро - 70 000 руб. /чел
- Камчатский краевой объединенный музей - входной билет 500 руб. /чел. + трансфер
- Музей Вулканов - входной билет 2500 руб. /чел. + трансфер
- Музей Океанрыбфлот - входной билет 1000 руб. /чел. + трансфер
- Вертолетная экскурсия в Долину гейзеров - 70 000 руб. /чел
- Вертолетная экскурсия на Курильское озеро - 70 000 руб. /чел
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Оформляете ли вы страховку от несчастного случая?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете оформить на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какой климат на Камчатке?
Климат Камчатки очень своеобразен. Его особенности обусловлены рельефом местности, большой протяженностью полуострова с севера на юг, близостью громадных водных пространств и движением циклонов.
Лето здесь непродолжительное, в некоторых районах оно длится около двух месяцев, особенно в северной материковой части края и в горах.
Средние температуры во многих районах не превышают плюс 10-15°С. Жарких дней немного. Дней, когда температура воздуха поднимается выше 20°С, на побережье бывает не больше 2-3 недель. В удаленных от моря районах число таких дней резко увеличивается. Наиболее теплый месяц на побережье – июль, в центральной части полуострова – июль, август.
Теплые дни чередуются с дождливыми. В теплое время осадков выпадает больше, чем в холодное. Грозовые облака образуются редко. При большой влажности воздуха для образования грозовых облаков не хватает тепла.
В связи с близостью океана и гористым рельефом за один день на Камчатке можно испытать перепад температуры от +25 в долинах, до +5 в горах. В конце августа – начале сентябре на вершинах вулканов появляется первый снег, а у подножия вулканов температура воздуха ночью может опускаться до отрицательных значений.
Какие есть дополнительные экскурсии?
- Камчатский краевой объединенный музей – входной билет 500 руб. /чел. + трансфер.
- Музей Вулканов – входной билет 2500 руб. /чел. + трансфер.
- Музей Океанрыбфлот – входной билет 1000 руб. /чел. + трансфер.
- Вертолетная экскурсия в Долину гейзеров – 70 000 руб. /чел.
- Вертолетная экскурсия на Курильское озеро – 70 000 руб. /чел.