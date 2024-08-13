6 день

Свободный день, возможность дополнительных экскурсий

Дополнительно. Вертолетная экскурсия Долина гейзеров (доп. плата).

В этот день для Вас может быть запланирована вертолетно-пешеходная экскурсия с посещением уникальных и завораживающих природных мест: Долины гейзеров, кальдеры вулкана Узон, находящихся на территории «Кроноцкого государственного природного биосферного заповедника» и термальных источников в природном парке «Налычево», а так же Вас ожидает облет двух вулканов: Карымский и Малый Семячик.

Долина гейзеров — это одно из пяти крупных гейзерных полей в мире, где Вы сможете увидеть удивительную геотермальную активность, которую не встретить на всем материке Евразия.

Далее, в ходе экскурсии, Вы посетите кальдеру вулкана Узон. Кальдера — это огромный чашеобразный кратер, образовавшийся в результате разрушения древнего вулкана. Внутри кальдеры Вам предстанет потрясающий вид — геотермальная пустыня, с встречающимися на поверхности кусками серы, залегающей под ногами ртутной залежью и самой молодой геотермальной нефтью.

Последняя остановка перед возвращением в город запланирована в природном парке «Налычево», где Вы сможете искупаться в оборудованных купелях с водой, обладающей лечебными свойствами, а так же пообедать.

Трансфер от гостиницы до вертодрома – комфортабельный микроавтобус. Перемещение во время экскурсии осуществляется вертолетом, время в пути в одну сторону составит около 1 часа, расстояние 150 км. Продолжительность экскурсии с тремя остановками 6-7 часов. Маршруты оборудованы настильными тропами, которые не только защищают почву от эрозии, но и служат нам для более комфортного перемещения.

После экскурсии Вас будет ожидать трансфер, который доставит Вас до гостиницы.

ИЛИ

Дополнительно. Вертолетная экскурсия Курильское озеро (доп. плата).

После завтрака за Вами заедет микроавтобус и Вы отравитесь к уже знакомому вертодрому. Курильское озеро является одним из самых живописных мест на полуострове.

Путешествие начнется с часового перелета на вертолете к Курильскому озеру. Во время полета Вы будете наслаждаться потрясающими видами вулканов. В ходе экскурсии по озеру, Вы увидите множество медведей в естественной среде обитания, понаблюдаете за нерестом Озерновской нерки и узнаете о жизненном цикле тихоокеанских лососей. Следующая остановка — кальдера вулкана Ксудач, где можно лицезреть озеро, находящееся в разорвавшемся кратере вулкана, а также посмотреть на пемзу – вулканическую породу, которая не тонет в воде. Затем следует короткий перелет к Ходуткинским горячим источникам, где Вы сможете искупаться в оборудованных купелях с водой, обладающей лечебными свойствами, а так же пообедать.

Трансфер от гостиницы до вертодрома – комфортабельный микроавтобус. Перемещение во время экскурсии осуществляется вертолетом, время в пути в одну сторону составит около 1 часа, расстояние 160 км. Продолжительность экскурсии с тремя остановками 6-7 часов. Маршруты оборудованы настильными тропами, которые не только защищают почву от эрозии, но и служат нам для более комфортного перемещения.

После экскурсии Вас будет ожидать трансфер, который доставит Вас до гостиницы.