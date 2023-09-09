Они создали на острове сильную противодесантную оборону, состоявшую из противотанковых рвов и эскарпов, а также ДОТов и ДЗОтов, связанных между собой глубокими и протяженными подземными галереями. До сих пор на острове видны следы событий 1945 года.
Множество фортификационных сооружений: ДОТы, окопы, противотанковые рвы, складские помещения, оставленные японцами.
По острову разбросаны остатки танков, самолетов, снаряды, патроны, авиационные бомбы, весь он изрыт воронками от бомбардировок.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Остров Шумшу - Ходуткинские горячие источники
Вылет в аэропорт.
К вашим услугам – современный аэропортовый комплекс, включающий в себя удобный зал ожидания, кафетерий и сувенирный магазин.
Перелет до острова Шумшу займет около двух часов.
Остров Шумшу.
Японский аэродром в поселке Байково.
Посещение великого острова – именно здесь героический удар Красной армии завершил Вторую Мировую Войну.
Посадка на военном аэродроме рядом с первой исторической достопримечательностью – американским самолетом «Кобра», подбитым японским ПВО.
Купание в Ходуткинских горячих источниках.
Горячая термальная река с целебным свойством воды.
Перелет занимает примерно 1 час 10 минут с посадкой в поселке Озерном для дозаправки.
У подножия вулкана Ходутка течет горячая речка, где вы насладитесь красивыми видами и уединением с природой.
Обед – горячее питание, чай и сок.
Ходуткинские горячие источники находятся на территории природного парка «Южно-Камчатский», входящего в состав всемирного наследия ЮНЕСКО.
Температура воды в реке достигает 40°.
Источники оборудованы деревянными настилами, раздевалками и беседками со столами.
Продолжительность – 8 часов.
Проживание
Тур не предусматривает проживание.
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Ответы на вопросы
Что входит
- Трансфер
- Услуги гида-экскурсовода
- Питание «Стандарт»
- Страховка от авиаперевозчика
Что не входит
- Авиабилеты до г. Петропавловска-Камчатского и обратно
- Проживание до начала тура и после его окончания
- Питание «Бизнес»
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- сезонная одежда;
- репеллент;
- солнцезащитные очки и крем от загара;
- головной убор;
- трекинговая обувь.
Подробности о вертолетной заброске
Мы предоставляем бесплатный групповой трансфер на вертолетную площадку от основных точек сбора.
Кол-во человек в вертолете от 18-22.
Общая продолжительность экскурсии – 8 часов.
Погодные условия
В случае отмены экскурсии (сборная группа) и невылета по причине неблагоприятных метеоусловий и невозможности переноса Экскурсии на другой день, все внесенные денежные средства возвращаются в полном объеме.
Какое питание входит в тарифы?
Питание «Стандарт» – меню с тихоокеанским лососем:
- рыбное ассорти,
- мясное ассорти: колбаса, ветчина, сыр,
- овощное ассорти: огурцы, помидоры, перец болгарский,
- рыба, запеченная с сыром, рис отварной,
- хлеб,
- чай, сок, вода,
- сладкий десерт.
Питание «Бизнес» – меню с палтусом или олениной:
- рыбное ассорти: лосось копченый, палтус синекорый копченый, рыба масляная копченая, икра красная;
- мясное ассорти: колбаса сырокопченая, колбаса сырокопченая из оленины, мясо копченое, оленина сыровяленая;
- ассорти из морепродуктов: гребешок, креветка, кальмар, краб камчатский;
- фруктовое ассорти: яблоки, апельсины, виноград, киви;
- ягоды камчатские (сезонно);
- профитроли с лососем;
- блины с вареньем из камчатских ягод;
- салат с камчатским папоротником / салат из морской капусты;
- салат с морепродуктами;
- картофель с зеленью;
- палтус синекорый в фирменном соусе / оленина в брусничном соусе;
- хлеб;
- морс из камчатских ягод;
- чай камчатский;
- вода с газом / без газа.
В стоимость экскурсии включено питание категории «Стандарт». Заказать питание «Бизнес» можно при бронировании тура.
Откуда запланирован трансфер?
Предоставляем бесплатный трансфер к месту начала экскурсии (аэропорту или стоянке «вахтовки»).
Гостиницы в Петропавловске-Камчатском:
- «Авача»;
- «Арсеньев»;
- «Петропавловск».
Базы отдыха в Паратунке:
- «Антариус»;
- «Белкамтур» / «Спутник»;
- «Березка»;
- «Вирджиния»;
- «Военный санаторий»;
- «Гелиос»;
- «Голубая лагуна»;
- «Жемчужина Камчатки»;
- «Костер»;
- «Кречет»;
- «Лесная»;
- «Огонек»;
- «Рассвет»;
- «Светлячок»;
- «Северные приключения»;
- «Солнечная»;
- «Фламинго».
Что мы увидим?
Горячая термальная речка у подножия вулкана Ходутка.
Возле площадки, где останавливаются группы туристов, вода летом держится в пределах 40-44 °С. Источники содержат большое количество кремниевой кислоты и относятся к лечебным. Ходуткинские воды отличаются низкой минерализацией — 0,5 г/л. По химическому составу это слабый раствор хлорида и гидрокарбоната натрия.
Оборонительный рубеж «171 высота».
Основной рубеж обороны острова Шумшу проходил в его северо-восточной части, в районе высот 171 и 165. 18 августа 1945 года в 18 часов части десанта перешли в решительную атаку на господствующую высоту 171 при поддержке огня всех корабельных орудий. Бой принял крайне жестокий характер, но к 20 часам советские части окончательно отбросили японские войска с высоты и плотно закрепились на ней.
Поселок Байково.
Во время Второй мировой войны здесь располагалась японская военно-морская база Катаока и аэродром с двумя взлетно-посадочными полосами. Вы прикоснетесь к истории – Курильской операции 1945 года. Увидите подбитый Американский самолет возле японского Ангара, взлетно-посадочную полосу, а также другую военную атрибутику.
15 октября 1947 года, после присоединения Курильских островов к СССР, село получило современное название.
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Отзывы и рейтинг
У меня пожелание по бронированию вертолетной экскурсии. Если вы говорите, что трансфер только от определенных отелей, просто напишите, что Вам надо будет приехать к определенным отелям с утра, такси в Петропавловск-Камчатском недорогое. Чтобы не путать, что надо обязательно делать пере бронирование отелей. Там с отелями ситуация горазд сложнее, чем с такси. Это реально подпортило впечатление от организации вертолетного тура.
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Мы обязательно передадим Ваш отзыв нашим коллегам в регионе для улучшения качества организации. Проведем работу.
Надеемся, что несмотря на этот недочет вы обратитесь к нам в будущем для организации вашего следующего путешествия по России!