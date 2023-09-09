Основной рубеж обороны острова Шумшу проходил в его северо-восточной части, в районе высот 171 и 165. 18 августа 1945 года в 18 часов части десанта перешли в решительную атаку на господствующую высоту 171 при поддержке огня всех корабельных орудий. Бой принял крайне жестокий характер, но к 20 часам советские части окончательно отбросили японские войска с высоты и плотно закрепились на ней.

Поселок Байково.

Во время Второй мировой войны здесь располагалась японская военно-морская база Катаока и аэродром с двумя взлетно-посадочными полосами. Вы прикоснетесь к истории – Курильской операции 1945 года. Увидите подбитый Американский самолет возле японского Ангара, взлетно-посадочную полосу, а также другую военную атрибутику.

15 октября 1947 года, после присоединения Курильских островов к СССР, село получило современное название.