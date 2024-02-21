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Авторский тур
1 день
Вертолетная экскурсия в Долину Гейзеров, Налычевские термальные источники и кальдеру вулкана Узон
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«По пути при благоприятных погодных условиях вы осмотрите два действующих вулкана — Карымский и Малый Семячик из окон вертолета»
1 июля в 10:00
2 июля в 10:00
70 000₽ за человека
Авторский тур
1 день
Вертолетная экскурсия на Курильское озеро, кальдеру вулкана Ксудач и Ходуткинские горячие источники
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
10 июля в 10:00
11 июля в 10:00
70 000₽ за человека
Авторский тур
1 день
Вертолетная экскурсия в Долину Гейзеров и Налычевские термальные источники
Начало: Г. Петропавловск-Камчатский
«По пути при благоприятных погодных условиях вы осмотрите два действующих вулкана – Карымский и Малый Семячик из окон вертолета»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 63 000₽ за человека
Авторский тур
1 день
Вертолетная экскурсия к вулкану Хангар и Тимоновские горячие источники
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«Вертолет садится на кромке кратера, заполненного водой, так что перед туристами открывается прекрасный вид на кратерное озеро и два его островка»
1 июля в 10:00
5 июля в 10:00
54 000₽ за человека
Авторский тур
1 день
Вертолетная экскурсия к вулкану Толбачик
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
1 июля в 10:00
2 июля в 10:00
108 000₽ за человека
Авторский тур
1 день
Вертолетная экскурсия на остров Шумшу и Ходуткинские горячие источники
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
10 июня в 10:00
15 июня в 10:00
140 000₽ за человека
скидка
13%
Авторский тур
1 день
Экскурсия на вертолете: Курильское озеро, кальдера вулкана Ксудач, Ходуткинские горячие источники
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
1 окт в 10:00
2 окт в 10:00
7100062 000₽ за человека
скидка
14%
Авторский тур
1 день
Экскурсия на вертолете: Долина Гейзеров, Налычевские термальные источники, кальдера вулкана Узон
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«По пути при благоприятных погодных условиях вы осмотрите два действующих вулкана — Карымский и Малый Семячик из окон вертолета»
1 окт в 10:00
2 окт в 10:00
7200062 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Горнолыжный тур с вертолетными забросками: хели-ски на Камчатке
Начало: Г. Петропавловск-Камчатский
23 фев в 10:00
16 мар в 10:00
410 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ППолина21 февраля 2024Хочу выразить огромную благодарность организаторам тура за высокий уровень сервиса и невероятно теплый прием! начиная с первого дня общения, менеджеры
- ССветлана11 октября 2023Камчатка покорила нас своей красотой и мощью Хочется еще раз посетить этот чудесный край!
- ННаталья9 сентября 2023Тур нам очень понравился. Очень хорошо, что мы сначала поехали на сплав, а потом уже на вулканы. Мы видели сивучей, медведей
- ННаталья9 сентября 2023Организация тура была на хорошем уровне. Трансферы, гостиницы. У нас были повара на сплаве, которые готовили торт на день рождения
- ООльга3 сентября 2023Спасибо организатору!
- ААнастасия2 сентября 2023Спасибо организаторам! Интересные экскурсии, вкусный обед, грамотно распланированное время. Только был один нюанс: когда на лодке плавали по Курильскому озеру
- ААнастасия2 сентября 2023Потрясающий тур! Давно мечтала полетать на вертолёте, и на Камчатке моя мечта наконец-то сбылась😍 Меня восхитило всё: потрясающие виды Курильского
- ААнатолий24 августа 2023Поездка понравилась, всё достаточно грамотно организовано, в тот числе и безопасность туристов. Красивые места, непередаваемые впечатления.
- ААндрей24 августа 2023Всё организовано очень хорошо.
- ЛЛюдмила28 июля 2023Большое спасибо за вылет, экскурсию. Я довольна всем- и организацией и содержанием и работой девчат. . Пилоты отлично. Вообще все
Ответы на вопросы от путешественников по Петропавловску-Камчатскому в категории «VIP-туры»
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- Вертолетная экскурсия в Долину Гейзеров, Налычевские термальные источники и кальдеру вулкана Узон
- Вертолетная экскурсия на Курильское озеро, кальдеру вулкана Ксудач и Ходуткинские горячие источники
- Вертолетная экскурсия в Долину Гейзеров и Налычевские термальные источники
- Вертолетная экскурсия к вулкану Хангар и Тимоновские горячие источники
- Вертолетная экскурсия к вулкану Толбачик
Сколько стоит тур в Петропавловске-Камчатском в июне 2024
Сейчас в Петропавловске-Камчатском в категории "VIP-туры" можно забронировать 16 авторских туров от 54 000 до 410 000 со скидкой до 14%. Туристы уже оставили гидам 27 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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