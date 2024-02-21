VIP-туры в Петропавловске-Камчатском с премиальным подходом

Найдено 16 туров в категории «VIP-туры» в Петропавловске-Камчатском, цены от 54 000 ₽, скидки до 14%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Вертолетная экскурсия в Долину Гейзеров, Налычевские термальные источники и кальдеру вулкана Узон
🚁 На вертолёте
🚁 На вертолёте
Авторский тур
1 день
3 отзыва
Вертолетная экскурсия в Долину Гейзеров, Налычевские термальные источники и кальдеру вулкана Узон
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«По пути при благоприятных погодных условиях вы осмотрите два действующих вулкана — Карымский и Малый Семячик из окон вертолета»
1 июля в 10:00
2 июля в 10:00
70 000 за человека
Вертолетная экскурсия на Курильское озеро, кальдеру вулкана Ксудач и Ходуткинские горячие источники
🚁 На вертолёте
🚁 На вертолёте
Авторский тур
1 день
3 отзыва
Вертолетная экскурсия на Курильское озеро, кальдеру вулкана Ксудач и Ходуткинские горячие источники
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
10 июля в 10:00
11 июля в 10:00
70 000 за человека
Вертолетная экскурсия в Долину Гейзеров и Налычевские термальные источники
🚁 На вертолёте
Авторский тур
1 день
3 отзыва
Вертолетная экскурсия в Долину Гейзеров и Налычевские термальные источники
Начало: Г. Петропавловск-Камчатский
«По пути при благоприятных погодных условиях вы осмотрите два действующих вулкана – Карымский и Малый Семячик из окон вертолета»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 63 000 за человека
Вертолетная экскурсия к вулкану Хангар и Тимоновские горячие источники
🚁 На вертолёте
🚁 На вертолёте
Авторский тур
1 день
3 отзыва
Вертолетная экскурсия к вулкану Хангар и Тимоновские горячие источники
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«Вертолет садится на кромке кратера, заполненного водой, так что перед туристами открывается прекрасный вид на кратерное озеро и два его островка»
1 июля в 10:00
5 июля в 10:00
54 000 за человека
Вертолетная экскурсия к вулкану Толбачик
🚁 На вертолёте
🚁 На вертолёте
Авторский тур
1 день
3 отзыва
Вертолетная экскурсия к вулкану Толбачик
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
1 июля в 10:00
2 июля в 10:00
108 000 за человека
Вертолетная экскурсия на остров Шумшу и Ходуткинские горячие источники
🚁 На вертолёте
🚁 На вертолёте
Авторский тур
1 день
3 отзыва
Вертолетная экскурсия на остров Шумшу и Ходуткинские горячие источники
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
10 июня в 10:00
15 июня в 10:00
140 000 за человека
Экскурсия на вертолете: Курильское озеро, кальдера вулкана Ксудач, Ходуткинские горячие источники
🚁 На вертолёте
🚁 На вертолёте
скидка
13%
Авторский тур
1 день
3 отзыва
Экскурсия на вертолете: Курильское озеро, кальдера вулкана Ксудач, Ходуткинские горячие источники
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
1 окт в 10:00
2 окт в 10:00
7100062 000 за человека
Экскурсия на вертолете: Долина Гейзеров, Налычевские термальные источники, кальдера вулкана Узон
🚁 На вертолёте
🚁 На вертолёте
скидка
14%
Авторский тур
1 день
3 отзыва
Экскурсия на вертолете: Долина Гейзеров, Налычевские термальные источники, кальдера вулкана Узон
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«По пути при благоприятных погодных условиях вы осмотрите два действующих вулкана — Карымский и Малый Семячик из окон вертолета»
1 окт в 10:00
2 окт в 10:00
7200062 000 за человека
Горнолыжный тур с вертолетными забросками: хели-ски на Камчатке
🚁 На вертолёте
❄️ На снегоходах
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Горнолыжный тур с вертолетными забросками: хели-ски на Камчатке
Начало: Г. Петропавловск-Камчатский
23 фев в 10:00
16 мар в 10:00
410 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • П
    Полина
    21 февраля 2024
    Горнолыжный тур с вертолетными забросками: хели-ски на Камчатке
    Хочу выразить огромную благодарность организаторам тура за высокий уровень сервиса и невероятно теплый прием! начиная с первого дня общения, менеджеры
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    оказывали информационную поддержку, оперативно реагировали на запросы, давали полную информацию. Сама программа была наполнена активностями на любой вкус, просто не оставалось времени скучать или думать, чем себя занять. Хочется отметить гостеприимство и заботу администраторов Bay house, в котором мы провели неделю, пламенный привет Марине (Ма, ты лучшая!). Сам дом очень уютный, а виды из окон - это отдельный вид удовольствия и способ медитации! Завтраки и обеды были обалденные, это очень удобно, что за тебя продумали питание, да еще и по КБЖУ рассчитали так, чтобы мы не замерзли и были полны энергией для каталки! также остались самые лучшие впечатления от ребят-гидов (Никита и Кися, вам тоже привет!), которые не просто сопровождали, но и учили, подсказывали, советовали, анализировали, поддерживали. В этом плане мы попали к большим профессионалам и фанатам своего дела, которым важно, чтобы мы не просто катались, но и делали это технично, легко и в кайф! Большое внимание уделяли безопасности, делились собственными наблюдениями, опытом, историями, а также без конца рассказывали про Камчатку, поэтому каждая минута пребывания там была наполнена чем-то новым, ярким, незабываемым! спасибо операторам Вове и Юле! координаторы нашей группы Поля и Дина четко расписывали наш день, мгновенно решали все вопросы, давали рекомендации по покупке икры, сувениров, посещению заведений, были с нами на связи буквально 24 часа. Определенно, это был лучший отдых, когда я ни о чем не думала, а только получала удовольствие и бесконечно влюблялась в Камчатку, сны о которой я вижу уже 3ю ночь подряд. в сентябре планирую повторить:)

  • С
    Светлана
    11 октября 2023
    Вертолетная экскурсия в Долину Гейзеров, Налычевские термальные источники и кальдеру вулкана Узон
    Камчатка покорила нас своей красотой и мощью Хочется еще раз посетить этот чудесный край!
  • Н
    Наталья
    9 сентября 2023
    Вертолетная экскурсия в Долину Гейзеров, Налычевские термальные источники и кальдеру вулкана Узон
    Тур нам очень понравился. Очень хорошо, что мы сначала поехали на сплав, а потом уже на вулканы. Мы видели сивучей, медведей
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    и евражиков. И нам очень повезло с гидом, который постоянно поддерживал живую атмосферу. Когда мы шли на вулканы, он сделал так, что дошли все, даже те, кто и не собирался подниматься и думал, что не сможет.

  • Н
    Наталья
    9 сентября 2023
    Вертолетная экскурсия к вулкану Хангар и Тимоновские горячие источники
    Организация тура была на хорошем уровне. Трансферы, гостиницы. У нас были повара на сплаве, которые готовили торт на день рождения
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    изменникам, а у нас их было трое! Не понравилось, что была короткая морская прогулка - мы в итоге уже сами перебронировали на тур к бухте Русская. У меня пожелание по бронированию вертолетной экскурсии. Если вы говорите, что трансфер только от определенных отелей, просто напишите, что Вам надо будет приехать к определенным отелям с утра, такси в Петропавловск-Камчатском недорогое. Чтобы не путать, что надо обязательно делать пере бронирование отелей. Там с отелями ситуация горазд сложнее, чем с такси. Это реально подпортило впечатление от организации вертолетного тура.

  • О
    Ольга
    3 сентября 2023
    Горнолыжный тур с вертолетными забросками: хели-ски на Камчатке
    Спасибо организатору!
  • А
    Анастасия
    2 сентября 2023
    Вертолетная экскурсия к вулкану Хангар и Тимоновские горячие источники
    Спасибо организаторам! Интересные экскурсии, вкусный обед, грамотно распланированное время. Только был один нюанс: когда на лодке плавали по Курильскому озеру
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    и уже отправлялись обратно, вторая лодка с туристами успела подплыть к берегу и увидеть медведя, гуляющего вдоль него, а наша нет. Вероятно, стоило сделать так, чтобы все увидели второго мишку, либо обеим лодкам одновременно плыть обратно, чтобы никому не было обидно.

  • А
    Анастасия
    2 сентября 2023
    Вертолетная экскурсия на Курильское озеро, кальдеру вулкана Ксудач и Ходуткинские горячие источники
    Потрясающий тур! Давно мечтала полетать на вертолёте, и на Камчатке моя мечта наконец-то сбылась😍 Меня восхитило всё: потрясающие виды Курильского
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    озера, кальдера вулкана Ксудач, горячие источники, после купания в которых чувствуешь невероятное расслабление и одновременно прилив сил. Жалею только, что не взяла ещё одну вертолётную экскурсию, только уже в долину гейзеров. Но, возможно, я ещё вернусь на Камчатку и снова полечу на вертолёте)

  • А
    Анатолий
    24 августа 2023
    Вертолетная экскурсия в Долину Гейзеров, Налычевские термальные источники и кальдеру вулкана Узон
    Поездка понравилась, всё достаточно грамотно организовано, в тот числе и безопасность туристов. Красивые места, непередаваемые впечатления.
  • А
    Андрей
    24 августа 2023
    Вертолетная экскурсия к вулкану Хангар и Тимоновские горячие источники
    Всё организовано очень хорошо.
  • Л
    Людмила
    28 июля 2023
    Вертолетная экскурсия на Курильское озеро, кальдеру вулкана Ксудач и Ходуткинские горячие источники
    Большое спасибо за вылет, экскурсию. Я довольна всем- и организацией и содержанием и работой девчат. . Пилоты отлично. Вообще все
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    были одна сплоченные команда. . Места природные обалденные. Очень хорошо. Спасибо. Удачи вами и настроения. Если на будущий год доживу, то полечу на север, на озеро Двухюрточное.

Ответы на вопросы от путешественников по Петропавловску-Камчатскому в категории «VIP-туры»

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  2. Вертолетная экскурсия на Курильское озеро, кальдеру вулкана Ксудач и Ходуткинские горячие источники
  3. Вертолетная экскурсия в Долину Гейзеров и Налычевские термальные источники
  4. Вертолетная экскурсия к вулкану Хангар и Тимоновские горячие источники
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Сколько стоит тур в Петропавловске-Камчатском в июне 2024
Сейчас в Петропавловске-Камчатском в категории "VIP-туры" можно забронировать 16 авторских туров от 54 000 до 410 000 со скидкой до 14%. Туристы уже оставили гидам 27 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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