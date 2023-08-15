Камчатка с комфортом. Активный тур без палаток и рюкзаков
Групповой тур в Петропавловске-Камчатском

Камчатка с комфортом

4.7
3 отзыва
Приглашаем отправиться в активный тур по Камчатке.

У нас запланирована очень насыщенная программа, во время которой вы увидите Камчатку с разных ракурсов.

На маршруте будут активные и потухшие вулканы, горячие источники, вы отправитесь на морскую прогулку, познакомитесь с жизнью камчадалов в этнодеревне и посетите Вулканариум. Животный мир Камчатки очень разнообразен.

В туре можно встретить хозяина Камчатки — бурого медведя, любопытных евражек, хитрых лис; а на морской прогулке — целый остров птиц.

На первые 7 мест в заездах 10 августа и 7 сентября действует специальная цена, стоимость тура со скидкой — 114 000 руб.
Камчатка с комфортом. Активный тур без палаток и рюкзаков
Камчатка с комфортом. Активный тур без палаток и рюкзаков
Камчатка с комфортом. Активный тур без палаток и рюкзаков
Ближайшие даты:
27
июл
10
авг
7
сен

Что вас ожидает:

Этнодеревня
Этнодеревня
Познакомимся с бытом коренных народов и освоим несколько движений национального танца
Восхождение на вулкан
Восхождение на вулкан
Насладимся потрясающими видами с вершины Авачинского вулкана
Морская прогулка
Морская прогулка
Увидим скалы Три брата и остров Старичков, а также испытаем удачу в рыбалке и пообедаем уловом
Вулкан Горелый
Вулкан Горелый
Пройдем по краю вулкана и полюбуемся невероятно красивым кратером
Термальные источники
Термальные источники
Искупаемся в радоновых ваннах и в бассейне с минеральной водой
Единение с природой
Единение с природой
Покормим с руки удивительных животных — камчатских евражек

Программа тура по дням

1 день

Встреча группы. Прогулка по городу

В 14:00 по местному времени встречаемся в хостеле, заселяемся, знакомимся друг с другом и с инструкторами.

А после отправляемся гулять по городу.

К вечеру поднимемся на сопку Мишенная, что находится недалеко от хостела и посмотрим сверху на Авачинскую бухту.

Затем идем ужинать в кафе или на набережную (в стоимость тура не входит), возвращаемся в хостел и отправляемся спать.

Нужно как следует отдохнуть и привыкнуть к смене часового пояса, впереди очень насыщенная программа.

Встреча группы. Прогулка по городуВстреча группы. Прогулка по городуВстреча группы. Прогулка по городуВстреча группы. Прогулка по городу
2 день

Морская прогулка. Вулканариум

Сегодня у нас морская прогулка.

Путешествие будет на полдня: отправляемся утром и вернёмся к обеду.

Мы увидим скалы Три брата и остров Старичков.

В программе нас ждёт рыбалка, весь улов приготовят на обед.

Возвращаемся в Петропавловск-Камчатский и отправляемся в интерактивный музей Вулканариум.

На экскурсии мы узнаем много фактов о вулканах Камчатки и Мира.

В этом музее экспонаты можно трогать и рассматривать.

Мы запустим облака, зайдем в лавовую пещеру, проследим, как образуется лавовый поток.

А также сделаем селфи на фоне извергающихся камчатских вулканов.

Ужинаем в кафе (не входит в стоимость), ночуем в хостеле.

Морская прогулка. ВулканариумМорская прогулка. ВулканариумМорская прогулка. ВулканариумМорская прогулка. Вулканариум
3 день

Этнодеревня. Горячие источники

Продолжаем исследовать достопримечательности недалеко от Петропавловска-Камчатского.

Сегодня по плану посещение этнодеревни.

Здесь мы сможем познакомиться с бытом коренных народов полуострова.

Увидим яранги с традиционным убранством, яркие впечатления подарит концерт местных аборигенов — завораживающая игра на варгане, национальные песни и сценки из жизни охотников, запах травяного чая — и все это на фоне озер и вулканов.

Мы освоим даже несколько движений национального танца.

Обедать будем в теплой яранге, напоминающую юрту, а из блюд попробуем местную камчатскую уху и лепешки, приготовленные на костре.

На память можно будет сфотографироваться в национальных костюмах и купить сувениры ручной работы из кости и дерева.

После этнодеревни отправляемся в оздоровительный центр «Зеленовские озерки».

Здесь из 10 индивидуальных радоновых ванн, большой бассейна с минеральной водой и чистейшее озеро с ледяной водой.

А после посещения этого комплекса можно подкрепиться вкуснейшими пирожками, что продаются на выходе.

Возвращаемся в хостел, собираем вещи.

Ужинаем в кафе (в стоимость не входит) и отправляемся спать.

Завтра мы отправляемся исследовать вулканы.

Этнодеревня. Горячие источникиЭтнодеревня. Горячие источникиЭтнодеревня. Горячие источникиЭтнодеревня. Горячие источники
4 день

Вулкан Горелый

Сегодня мы встаем пораньше, забрасываем вещи в нашу большую машину, которая будет сопровождать нас в ближайшие дни и отправляемся в путь.

Дорога займет около 4 часов и мы приедем к вулкану Горелый.

Пройдем по краю вулкана.

На вершине (если нам повезет с погодой, конечно) открываются невероятные виды на кратер вулкана.

После этого отправляемся на базу отдыха в поселке Паратунка, где мы будем ночевать.

Здесь мы сможем искупаться в бассейне с горячей водой.

Вулкан ГорелыйВулкан ГорелыйВулкан ГорелыйВулкан Горелый
5 день

Переезд к Авачинскому вулкану

Переезд 75 км (примерно 3–4 часа).

Утром ещё немного расслабимся: поспим подольше, поплаваем в бассейне, а ближе к обеду собираемся и переезжаем к подножью Авачинского вулкана.

В лагере обитают милые зверьки, похожие на земляных белок, — камчатские суслики.

Местные, а вслед за ними и туристы, называют их евражки.

Эти штуковины — очаровательные попрошайки, и едят вкусности с рук.

Но нужно помнить об их прожорливости и наглости, иначе они легко залезут вам в тарелку.

Ночевка в домиках по 10 человек, душ за отдельную плату.

Переезд к Авачинскому вулкануПереезд к Авачинскому вулкануПереезд к Авачинскому вулкануПереезд к Авачинскому вулкану
6 день

Восхождение на Авачинский вулкан

Восхождение на Авачинский вулкан (радиально 15 км).

Перепад высоты от места старта до вершины больше, чем при восхождении на Эльбрус: 1900 м.

Это как будто вы подниметесь на 633 этаж.

Восхождение не простое, но оно того стоит: в случае хорошей погоды мы будем любоваться потрясающими видами на Корякский вулкан и Тихий океан, а так же у нас есть все шансы попасть на вершину.

Здесь, как и положено, все горячее, все дымится и кипит.

Многообразие красок и пород восхищает.

Перекусываем и начинаем спуск вниз.

Для тех, кто на восхождение не пойдет, можно будет прогуляться на гору Верблюд.

Впечатлений будет не меньше.

После того как все вернутся в лагерь, собираемся и переезжаем в гостиницу в населенном пункте Начики.

Восхождение на Авачинский вулканВосхождение на Авачинский вулканВосхождение на Авачинский вулканВосхождение на Авачинский вулкан
7 день

Горный массив Вачкажец

Сегодня еще один активный день нашего путешествия.

Мы встаем пораньше, завтракаем и едем к горному массиву Вачкажец.

Ехать примерно 2 часа (35 км), и мы на месте.

Когда-то Вачкажец отличался взрывным характером и нередко выбрасывал в воздух клубы дыма, пепла и лаву, но это давно в прошлом, Вачкажец уже «дедушка» вулкан и сейчас он считается потухшим.

Далекие извержения оставили после себя большие разрушения, фактически лишив вулкан кратеров, вместо которых образовались большие цирки.

Их появлению во многом способствовали ледники.

В результате пейзаж обрел поразительную красоту и живописность.

У подножия находится озеро Тохколоч, как раз ледникового происхождения.

Растительный мир вулкана очень разнообразен: лес сменяется на пояс кустарников, а тот превращается в тундровый ландшафт, для которого характерны разнотравье и луга из стлаников.

На склонах вулкана можно встретить множество растений, занесенных в Красную книгу.

Здесь и фиолетово-синие орхидеи,и Венерины башмачки, и лилии, и фиалки.

Животных, обитающих в этих местах, тоже много.

В первую очередь это, конечно, медведи.

Поэтому ходим группой, шумим, поем песни.

Среди крупных животных тут обитают олени.

Среди мелких — зайцы, суслики, лемминги.

Здесь мы посетим водопад, кратер вулкана, пообедаем и отправимся обратно в Петропавловск-Камчатский.

Ужин в кафе (в стоимость не входит).

Ночевка в хостеле.

Горный массив ВачкажецГорный массив ВачкажецГорный массив ВачкажецГорный массив Вачкажец
8 день

Мыс Маячный

Сегодня мы отправляемся на мыс Маячный.

Он находится всего в 30 км от Петропавловск-Камчатского, поэтому мы встаем не рано, завтракаем и отправляемся в путь.

Время в пути до мыса ~3 часа.

Хоть едем мы недалеко, обязательно берем дождевики — ведь на Камчатке очень переменчивая погода и теплое лето в одночасье может стать промозглой осенью.

По дороге, помимо природных красот, мы сможем увидеть уникальные сооружения.

Например, интересный с точки зрения истории, заброшенный бункер на берегу бухты Большая Лагерная.

Местный пейзаж напоминает картины постапокалипсиса.

Далее мы прибываем на смотровую площадку, откуда открывается поразительный вид на Авачинскую бухту и знаменитые скалы «Три брата».

Эти каменные громады стоят рядом прямо на входе в бухту, как бы охраняя ее.

На другой стороне залива виднеется вулкан Вилючинский, один из красивейших на Камчатке.

С левой стороны уже видно мыс Маячный, куда мы и держим путь.

Через полчаса мы прибываем на мыс, откуда совершим наше первое восхождение — к Петропавловскому маяку.

Ныне действующий маяк был открыт в 1897 году, с тех пор он, с учетом технического развития, многократно усовершенствовался.

Полюбовавшись маяком, мы спускаемся на берег, где пообедаем и поделимся впечатлениями от увиденного на прогулке.

После обеда мы возвращаемся в город и восстанавливаем силы.

В последний вечер устраиваем посиделки, делимся впечатлениями о походе, обмениваемся контактами и благодарим друг друга за компанию.

Ужинаем в кафе (в стоимость не входит).

Мыс МаячныйМыс МаячныйМыс МаячныйМыс Маячный
9 день

Отъезд

Завтракаем. Теплые объятия и прощание.

Наше путешествие завершилось.

Трансфер в аэропорт самостоятельно.

ОтъездОтъездОтъездОтъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание:

  • в г. Петропавловске-Камчатском в хостеле по 6–10 человек в комнате, душ/туалет общего пользования;
  • в Паратунке проживание на базе отдыха, номера до 6 человек в комнате, душ/туалет в номере;
  • на Авачинском кордоне проживание в домиках модульного типа, по 10 человек, туалет на улице, душ за отдельную стоимость (~500 руб. /10 минут);
  • в санатории в Начиках проживание в двухместных номерах, душ/туалет в номере.

Варианты проживания

Хостел «Камчатский»

5 ночей

Хостел «Камчатский» находится в Петропавловске-Камчатском. Среди прочих удобств — круглосуточная стойка регистрации и общая кухня. На всей территории хостела предоставляется бесплатный Wi-Fi. В распоряжении гостей общий лаундж и камера хранения багажа.

В каждом номере хостела установлен шкаф. В распоряжении гостей общая ванная комната, фен и постельное белье.

Гости хостела «Камчатский» могут заняться различными видами деятельности в Петропавловске-Камчатском, включая пешие походы.

Расстояние до аэропорта Петропавловска-Камчатского составляет 19 км.

Хостел «Камчатский»Хостел «Камчатский»Хостел «Камчатский»Хостел «Камчатский»Хостел «Камчатский»Хостел «Камчатский»Хостел «Камчатский»Хостел «Камчатский»Хостел «Камчатский»Хостел «Камчатский»Хостел «Камчатский»

База отдыха «Фламинго»

1 ночь

База Отдыха «Фламинго» — идеальное место, чтобы провести незабываемый отдых на Камчатке в дали от городской суеты. Мы находимся в с. Паратунка, на берегу одноименной реки, в 40 минутах от аэропорта г. Елизово и 1 часе езды до г. П-Камчатского. В нескольких километрах находиться дорога в сторону Южно-Камчатского природного парка, с великолепными видами на Вулканы, водопады, а так же Малая Долина гейзеров

Турбаза у Авачинского вулкана

1 ночь

Проживание в домиках модульного типа, по 10 человек, туалет на улице, душ за отдельную стоимость (~500 руб. /10 минут)

Санаторий «Начики»

1 ночь

Отель Nachiki с рестораном, открытым бассейном, баром и садом в поселке Начики. Гости этого отеля с прямым доступом к лыжным склонам могут воспользоваться помещением для хранения лыж. Стойка регистрации работает круглосуточно. Осуществляется доставка еды и напитков в номер.

Во всех номерах есть шкаф для одежды, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Предоставляются постельное белье и полотенца.

По утрам для гостей сервируется континентальный завтрак.

Гости могут отдохнуть в термальной купальне. В окрестностях есть все условия для пеших походов и занятий лыжным спортом, а взять напрокат лыжное снаряжение можно прямо на месте.

Санаторий «Начики»Санаторий «Начики»Санаторий «Начики»Санаторий «Начики»Санаторий «Начики»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Консультация и сопровождение по всем оргвопросам (информирование о билетах, бронирование проживания, подбор снаряжения и прочее) - по запросу
  • Двух/трехразовое питание на маршруте (кроме питания в кафе)
  • Перекусы на маршруте
  • Все переезды на маршруте
  • Проживание на маршруте в гостиницах, базах отдыха, хостелах, домиках и пр. (размещение по 4-6-10 человек, зависит от локации)
  • Посещение этнодеревни
  • Посещение комплекса «Зеленовские озерки»
  • Морская прогулка в Авачинскую бухту
  • Посещение вулканариума
  • Средства для защиты от медведей (сигнал охотника, фальшфейеры и пр.)
  • Прокат группового снаряжения (костровое оборудование, котлы, пилы, топоры, кухонное, групповая аптечка)
  • Экологические взносы за пользования рекреационными ресурсами
  • Услуги инструкторов
  • Услуги повара
  • Страховка от несчастного случая
  • Доставка авиапочтой на Камчатку модулей с едой и общественным снаряжения
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до г. Петропавловска-Камчатского и обратно
  • Прокат личного снаряжения
  • Питание в кафе
  • Любые личные расходы
  • Все расходы связанные с вынужденным изменением программы и форс-мажорами
Место начала и завершения?
Россия, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Очень важно подобрать соответствующее снаряжение для каждого похода. Правильно подобранное оборудование - залог вашего хорошего настроения и комфорта на маршруте.

Погода на Камчатке плохо предсказуема и бывает очень переменчива. За один поход можно как "плавиться" от жары, растирая себя снежком на привалах, так и попасть в настоящую непогоду - затяжные дожди и сильный ветер. Довольно ощутим перепад температуры днём и ночью, вполне возможны небольшие заморозки ночью.

Если у вас нет рюкзака, то вы можете перевозить вещи в спортивной сумке или чемодане.

Снаряжение:

  • Рюкзак штурмовой (20–35 литров).
  • Сидушка туристическая.
  • Фонарик налобный светодиодный.
  • Треккинговые палки.
  • Рюкзак/спортивная сумка/чемодан.

Одежда:

  • Одежда для сна.
  • Нижнее белье.
  • Плавательный костюм (купальник, плавки)
  • Термобелье.
  • Штаны нижние ходовые (лосины, рейтузы, термобелье).
  • Штаны верхние ходовые (непродуваемые и непромокаемые).
  • Штаны теплые для вечера (флисовые).
  • Шорты.
  • Носки или термоноски.
  • Фонарики (гамаши, бахилы).
  • Футболка.
  • Рубашка с длинным рукавом.
  • Теплая флисовая кофта с горловиной (плотный шерстяной свитер).
  • Куртка непродуваемая и непромокаемая (мембрана).
  • Пуховик (теплая куртка).
  • Перчатки.
  • Шапочка лёгкая.
  • Головной убор (панамка, бандана, кепка, шляпа).
  • Накидка от дождя с капюшоном.
  • Треккинговые ботинки.
  • Шлёпки/кроксы/сандалии.
  • Пуховый жилет.
  • Кроссовки.

Личные вещи:

  • Полиэтиленовые или другие непромокаемые мешки.
  • Паспорт.
  • Термос (1 л).
  • Фотоаппарат.
  • Набор посуды (КЛМН).
  • Многоразовая бутылка.
  • Туалетная бумага.
  • Индивидуальная аптечка.
  • Солнцезащитный крем и гигиеническая помада.
  • Предметы личной гигиены.
  • Лёгкое полотенце.
  • Телефон.
  • Детская индивидуальная аптечка.
  • Очки солнцезащитные.
  • Средство от комаров.

Рекомендуем добавить:

  • Пенка (туристический коврик, коврик пенополиуретановый, каремат).
  • Спальник летний (температура комфорта +5°С… +15°С).
  • Платье.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какие требования к участникам?

Хорошая физическая форма, готовность к заявленным нагрузкам. Туристический опыт не обязателен.

Дети допускаются на маршрут с 7 лет в сопровождении взрослых.

Какая погода будет?

Вторая половина июля, а также август и сентябрь, бесспорно, лучшее время для пешеходных путешествий по Камчатке.

Июль и август — самые теплые месяцы на полуострове. Ну а в сентябре на Камчатке — золотая осень, буйство красок и цветов!

Средняя температура в августе достигает отметки +14–15°C, а в сентябре - уже +10–11°C.

Камчатка — край суровый, погода здесь плохо предсказуема и бывает очень переменчива. За один поход можно и «плавиться» от жары, растирая себя снежком на привалах, так и попасть в настоящую непогоду — затяжные дожди и сильный ветер.

Довольно ощутим перепад температуры днем и ночью, вполне возможны небольшие заморозки ночью.

Все это должно не отпугивать, а лишь предупредить вас более качественно, осознанно подойти к выбору личного снаряжения и экипировки, чтобы погодные сюрпризы не помешали прочувствовать всю красоту Камчатки.

Будет ли возможность зарядить телефон, фото/видео аппаратуру?

Да, во все дни, кроме ночевки под Авачинским вулканом, можно будет заряжать технику.

Можно ли будет искупаться в океане?

Можно и даже нужно! Или Вы каждый день ныряете в Тихий океан?! Мероприятие это, конечно, для закаленных, свежая соленая волна бодрит тело и дух, но оно того точно стоит! Поездка на океан будет в восьмой день путешествия.

Будет ли на маршруте связь?

Связь на Камчатке есть только в городах и поселках, поэтому на вулканах и активной части похода связи практически не будет. В хостелах и на базах отдыха связь и интернет будет.

Нужно ли делать страховку или она включена в стоимость?

В стоимость включена страховка от несчастного случая на сумму 300 000 руб. Страховая не организует лечение, а выплачивает определенную сумму в зависимости от полученной травмы. Граждане РФ могут получать медицинскую помощь бесплатно в государственных больницах по полису ОМС.

Всем иностранным гражданам мы рекомендуем оформлять спортивную страховку, покрывающую виды спорта альпинизм или горный туризм. Граждане РФ тоже могут самостоятельно сделать такую страховку по желанию.

С какого возраста можно участвовать? Можно брать с собой детей?

Несовершеннолетних участников мы берём только в сопровождении взрослого.

С возрастом очень индивидуально, зависит от походного опыта. Мы не рекомендуем участвовать в данном туре до 7 лет, но можем обсудить этот вопрос с вами индивидуально.

Можно ли приехать раньше/уехать позже?

Да, можно приехать на несколько дней раньше и адаптироваться к местному времени. Ведь разница с Москвой на Камчатке целых 9 часов (в 15 часов по Москве в Петропавловске-Камчатском как известно полночь). Остановиться можно в г. Петропавловск-Камчатский или г. Елизово. Транспорт ходит регулярно от аэропорта и в аэропорт. Время в пути до Петропавловск-Камчатского ~50–60 минут; до Елизово ~15–20 минут.

В списке рекомендуемого снаряжения есть спальник и пенка. Для чего они нужны?

Проживание на Авачинском кордоне будет в отапливаемых десятиместных домиках с двухъярусными кроватями, на каждой кровати матрас и спальник. Матрасы и спальники — общие, поэтому для тех, кто хотел бы спать в собственном спальнике, можно привезти свой.

Какая стоимость тура для детей?

Стоимость тура для детей от 7 до 12 лет — 99 000 руб.

Какие билеты лучше брать?

Туда:

Можно добираться до Петропавловска-Камчатского любым рейсом из любого города (самолеты летают из Москвы, Новосибирска, Хабаровска, Владивостока, Южно-Сахалинска, Иркутска и Якутска), главное быть в Петропавловск-Камчатском к 13:10 в первый день тура (время местное).

Можно прилетать раньше на 1–2 дня, чтобы адаптироваться к местному времени (разница с Москвой 9 часов: в 15.00 по Московскому времени в Петропавловске-Камчатском полночь). Встреча в хостеле в первый день похода в 14.00, поэтому прилет не позже 13:10 дня начала тура

Обратно:

На обратную дорогу нам подходят любые билеты в день завершения тура.

Если время позволяет, можно задержаться в Петропавловск-Камчатском на день-другой, чтобы погулять по городу и познакомиться с жизнью камчадалов или съездить на вертолетную экскурсию в Долину Гейзеров или на Курильское озеро. Вылет не раньше дня завершения тура.

На чем будут перемещаться туристы?

Туристы будут перемещаться на вахтовках и на микроавтобусах.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
О
15 авг 2023
Очень довольна форматом тура. Всегда приятно (для меня) что есть крыша над головой, комфорт - вода и еда). В палатках я бы чувствовала себя не так уверенно.
Отлично подобрана программа. Хорошие инструкторы.
Очень довольна форматом тура. Всегда приятно (для меня) что есть крыша над головой, комфорт - водаОчень довольна форматом тура. Всегда приятно (для меня) что есть крыша над головой, комфорт - водаОчень довольна форматом тура. Всегда приятно (для меня) что есть крыша над головой, комфорт - водаОчень довольна форматом тура. Всегда приятно (для меня) что есть крыша над головой, комфорт - водаОчень довольна форматом тура. Всегда приятно (для меня) что есть крыша над головой, комфорт - водаОчень довольна форматом тура. Всегда приятно (для меня) что есть крыша над головой, комфорт - водаОчень довольна форматом тура. Всегда приятно (для меня) что есть крыша над головой, комфорт - водаОчень довольна форматом тура. Всегда приятно (для меня) что есть крыша над головой, комфорт - водаОчень довольна форматом тура. Всегда приятно (для меня) что есть крыша над головой, комфорт - водаОчень довольна форматом тура. Всегда приятно (для меня) что есть крыша над головой, комфорт - вода
С
11 авг 2023
Тур хороший. Много посетили и посмотрели, но многовато Петропавловска, особенно в начале.
А
27 фев 2024
Самое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать и расставаться с инструкторами. Всем рекомендую данный тур!!! Байкал нужно увидеть ЗИМОЙ.
Самое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать иСамое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать и

Тур входит в следующие категории Петропавловска-Камчатского

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