1 день

Встреча группы. Прогулка по городу

В 14:00 по местному времени встречаемся в хостеле, заселяемся, знакомимся друг с другом и с инструкторами.

А после отправляемся гулять по городу.

К вечеру поднимемся на сопку Мишенная, что находится недалеко от хостела и посмотрим сверху на Авачинскую бухту.

Затем идем ужинать в кафе или на набережную (в стоимость тура не входит), возвращаемся в хостел и отправляемся спать.

Нужно как следует отдохнуть и привыкнуть к смене часового пояса, впереди очень насыщенная программа.