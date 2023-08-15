Камчатка с комфортом
У нас запланирована очень насыщенная программа, во время которой вы увидите Камчатку с разных ракурсов.
На маршруте будут активные и потухшие вулканы, горячие источники, вы отправитесь на морскую прогулку, познакомитесь с жизнью камчадалов в этнодеревне и посетите Вулканариум. Животный мир Камчатки очень разнообразен.
В туре можно встретить хозяина Камчатки — бурого медведя, любопытных евражек, хитрых лис; а на морской прогулке — целый остров птиц.
На первые 7 мест в заездах 10 августа и 7 сентября действует специальная цена, стоимость тура со скидкой — 114 000 руб.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Встреча группы. Прогулка по городу
В 14:00 по местному времени встречаемся в хостеле, заселяемся, знакомимся друг с другом и с инструкторами.
А после отправляемся гулять по городу.
К вечеру поднимемся на сопку Мишенная, что находится недалеко от хостела и посмотрим сверху на Авачинскую бухту.
Затем идем ужинать в кафе или на набережную (в стоимость тура не входит), возвращаемся в хостел и отправляемся спать.
Нужно как следует отдохнуть и привыкнуть к смене часового пояса, впереди очень насыщенная программа.
Морская прогулка. Вулканариум
Сегодня у нас морская прогулка.
Путешествие будет на полдня: отправляемся утром и вернёмся к обеду.
Мы увидим скалы Три брата и остров Старичков.
В программе нас ждёт рыбалка, весь улов приготовят на обед.
Возвращаемся в Петропавловск-Камчатский и отправляемся в интерактивный музей Вулканариум.
На экскурсии мы узнаем много фактов о вулканах Камчатки и Мира.
В этом музее экспонаты можно трогать и рассматривать.
Мы запустим облака, зайдем в лавовую пещеру, проследим, как образуется лавовый поток.
А также сделаем селфи на фоне извергающихся камчатских вулканов.
Ужинаем в кафе (не входит в стоимость), ночуем в хостеле.
Этнодеревня. Горячие источники
Продолжаем исследовать достопримечательности недалеко от Петропавловска-Камчатского.
Сегодня по плану посещение этнодеревни.
Здесь мы сможем познакомиться с бытом коренных народов полуострова.
Увидим яранги с традиционным убранством, яркие впечатления подарит концерт местных аборигенов — завораживающая игра на варгане, национальные песни и сценки из жизни охотников, запах травяного чая — и все это на фоне озер и вулканов.
Мы освоим даже несколько движений национального танца.
Обедать будем в теплой яранге, напоминающую юрту, а из блюд попробуем местную камчатскую уху и лепешки, приготовленные на костре.
На память можно будет сфотографироваться в национальных костюмах и купить сувениры ручной работы из кости и дерева.
После этнодеревни отправляемся в оздоровительный центр «Зеленовские озерки».
Здесь из 10 индивидуальных радоновых ванн, большой бассейна с минеральной водой и чистейшее озеро с ледяной водой.
А после посещения этого комплекса можно подкрепиться вкуснейшими пирожками, что продаются на выходе.
Возвращаемся в хостел, собираем вещи.
Ужинаем в кафе (в стоимость не входит) и отправляемся спать.
Завтра мы отправляемся исследовать вулканы.
Вулкан Горелый
Сегодня мы встаем пораньше, забрасываем вещи в нашу большую машину, которая будет сопровождать нас в ближайшие дни и отправляемся в путь.
Дорога займет около 4 часов и мы приедем к вулкану Горелый.
Пройдем по краю вулкана.
На вершине (если нам повезет с погодой, конечно) открываются невероятные виды на кратер вулкана.
После этого отправляемся на базу отдыха в поселке Паратунка, где мы будем ночевать.
Здесь мы сможем искупаться в бассейне с горячей водой.
Переезд к Авачинскому вулкану
Переезд 75 км (примерно 3–4 часа).
Утром ещё немного расслабимся: поспим подольше, поплаваем в бассейне, а ближе к обеду собираемся и переезжаем к подножью Авачинского вулкана.
В лагере обитают милые зверьки, похожие на земляных белок, — камчатские суслики.
Местные, а вслед за ними и туристы, называют их евражки.
Эти штуковины — очаровательные попрошайки, и едят вкусности с рук.
Но нужно помнить об их прожорливости и наглости, иначе они легко залезут вам в тарелку.
Ночевка в домиках по 10 человек, душ за отдельную плату.
Восхождение на Авачинский вулкан
Восхождение на Авачинский вулкан (радиально 15 км).
Перепад высоты от места старта до вершины больше, чем при восхождении на Эльбрус: 1900 м.
Это как будто вы подниметесь на 633 этаж.
Восхождение не простое, но оно того стоит: в случае хорошей погоды мы будем любоваться потрясающими видами на Корякский вулкан и Тихий океан, а так же у нас есть все шансы попасть на вершину.
Здесь, как и положено, все горячее, все дымится и кипит.
Многообразие красок и пород восхищает.
Перекусываем и начинаем спуск вниз.
Для тех, кто на восхождение не пойдет, можно будет прогуляться на гору Верблюд.
Впечатлений будет не меньше.
После того как все вернутся в лагерь, собираемся и переезжаем в гостиницу в населенном пункте Начики.
Горный массив Вачкажец
Сегодня еще один активный день нашего путешествия.
Мы встаем пораньше, завтракаем и едем к горному массиву Вачкажец.
Ехать примерно 2 часа (35 км), и мы на месте.
Когда-то Вачкажец отличался взрывным характером и нередко выбрасывал в воздух клубы дыма, пепла и лаву, но это давно в прошлом, Вачкажец уже «дедушка» вулкан и сейчас он считается потухшим.
Далекие извержения оставили после себя большие разрушения, фактически лишив вулкан кратеров, вместо которых образовались большие цирки.
Их появлению во многом способствовали ледники.
В результате пейзаж обрел поразительную красоту и живописность.
У подножия находится озеро Тохколоч, как раз ледникового происхождения.
Растительный мир вулкана очень разнообразен: лес сменяется на пояс кустарников, а тот превращается в тундровый ландшафт, для которого характерны разнотравье и луга из стлаников.
На склонах вулкана можно встретить множество растений, занесенных в Красную книгу.
Здесь и фиолетово-синие орхидеи,и Венерины башмачки, и лилии, и фиалки.
Животных, обитающих в этих местах, тоже много.
В первую очередь это, конечно, медведи.
Поэтому ходим группой, шумим, поем песни.
Среди крупных животных тут обитают олени.
Среди мелких — зайцы, суслики, лемминги.
Здесь мы посетим водопад, кратер вулкана, пообедаем и отправимся обратно в Петропавловск-Камчатский.
Ужин в кафе (в стоимость не входит).
Ночевка в хостеле.
Мыс Маячный
Сегодня мы отправляемся на мыс Маячный.
Он находится всего в 30 км от Петропавловск-Камчатского, поэтому мы встаем не рано, завтракаем и отправляемся в путь.
Время в пути до мыса ~3 часа.
Хоть едем мы недалеко, обязательно берем дождевики — ведь на Камчатке очень переменчивая погода и теплое лето в одночасье может стать промозглой осенью.
По дороге, помимо природных красот, мы сможем увидеть уникальные сооружения.
Например, интересный с точки зрения истории, заброшенный бункер на берегу бухты Большая Лагерная.
Местный пейзаж напоминает картины постапокалипсиса.
Далее мы прибываем на смотровую площадку, откуда открывается поразительный вид на Авачинскую бухту и знаменитые скалы «Три брата».
Эти каменные громады стоят рядом прямо на входе в бухту, как бы охраняя ее.
На другой стороне залива виднеется вулкан Вилючинский, один из красивейших на Камчатке.
С левой стороны уже видно мыс Маячный, куда мы и держим путь.
Через полчаса мы прибываем на мыс, откуда совершим наше первое восхождение — к Петропавловскому маяку.
Ныне действующий маяк был открыт в 1897 году, с тех пор он, с учетом технического развития, многократно усовершенствовался.
Полюбовавшись маяком, мы спускаемся на берег, где пообедаем и поделимся впечатлениями от увиденного на прогулке.
После обеда мы возвращаемся в город и восстанавливаем силы.
В последний вечер устраиваем посиделки, делимся впечатлениями о походе, обмениваемся контактами и благодарим друг друга за компанию.
Ужинаем в кафе (в стоимость не входит).
Отъезд
Завтракаем. Теплые объятия и прощание.
Наше путешествие завершилось.
Трансфер в аэропорт самостоятельно.
Проживание
Тур предусматривает проживание:
- в г. Петропавловске-Камчатском в хостеле по 6–10 человек в комнате, душ/туалет общего пользования;
- в Паратунке проживание на базе отдыха, номера до 6 человек в комнате, душ/туалет в номере;
- на Авачинском кордоне проживание в домиках модульного типа, по 10 человек, туалет на улице, душ за отдельную стоимость (~500 руб. /10 минут);
- в санатории в Начиках проживание в двухместных номерах, душ/туалет в номере.
Варианты проживания
Хостел «Камчатский»
Хостел «Камчатский» находится в Петропавловске-Камчатском. Среди прочих удобств — круглосуточная стойка регистрации и общая кухня. На всей территории хостела предоставляется бесплатный Wi-Fi. В распоряжении гостей общий лаундж и камера хранения багажа.
В каждом номере хостела установлен шкаф. В распоряжении гостей общая ванная комната, фен и постельное белье.
Гости хостела «Камчатский» могут заняться различными видами деятельности в Петропавловске-Камчатском, включая пешие походы.
Расстояние до аэропорта Петропавловска-Камчатского составляет 19 км.
База отдыха «Фламинго»
База Отдыха «Фламинго» — идеальное место, чтобы провести незабываемый отдых на Камчатке в дали от городской суеты. Мы находимся в с. Паратунка, на берегу одноименной реки, в 40 минутах от аэропорта г. Елизово и 1 часе езды до г. П-Камчатского. В нескольких километрах находиться дорога в сторону Южно-Камчатского природного парка, с великолепными видами на Вулканы, водопады, а так же Малая Долина гейзеров
Турбаза у Авачинского вулкана
Проживание в домиках модульного типа, по 10 человек, туалет на улице, душ за отдельную стоимость (~500 руб. /10 минут)
Санаторий «Начики»
Отель Nachiki с рестораном, открытым бассейном, баром и садом в поселке Начики. Гости этого отеля с прямым доступом к лыжным склонам могут воспользоваться помещением для хранения лыж. Стойка регистрации работает круглосуточно. Осуществляется доставка еды и напитков в номер.
Во всех номерах есть шкаф для одежды, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Предоставляются постельное белье и полотенца.
По утрам для гостей сервируется континентальный завтрак.
Гости могут отдохнуть в термальной купальне. В окрестностях есть все условия для пеших походов и занятий лыжным спортом, а взять напрокат лыжное снаряжение можно прямо на месте.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Консультация и сопровождение по всем оргвопросам (информирование о билетах, бронирование проживания, подбор снаряжения и прочее) - по запросу
- Двух/трехразовое питание на маршруте (кроме питания в кафе)
- Перекусы на маршруте
- Все переезды на маршруте
- Проживание на маршруте в гостиницах, базах отдыха, хостелах, домиках и пр. (размещение по 4-6-10 человек, зависит от локации)
- Посещение этнодеревни
- Посещение комплекса «Зеленовские озерки»
- Морская прогулка в Авачинскую бухту
- Посещение вулканариума
- Средства для защиты от медведей (сигнал охотника, фальшфейеры и пр.)
- Прокат группового снаряжения (костровое оборудование, котлы, пилы, топоры, кухонное, групповая аптечка)
- Экологические взносы за пользования рекреационными ресурсами
- Услуги инструкторов
- Услуги повара
- Страховка от несчастного случая
- Доставка авиапочтой на Камчатку модулей с едой и общественным снаряжения
Что не входит в цену
- Авиабилеты до г. Петропавловска-Камчатского и обратно
- Прокат личного снаряжения
- Питание в кафе
- Любые личные расходы
- Все расходы связанные с вынужденным изменением программы и форс-мажорами
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Очень важно подобрать соответствующее снаряжение для каждого похода. Правильно подобранное оборудование - залог вашего хорошего настроения и комфорта на маршруте.
Погода на Камчатке плохо предсказуема и бывает очень переменчива. За один поход можно как "плавиться" от жары, растирая себя снежком на привалах, так и попасть в настоящую непогоду - затяжные дожди и сильный ветер. Довольно ощутим перепад температуры днём и ночью, вполне возможны небольшие заморозки ночью.
Если у вас нет рюкзака, то вы можете перевозить вещи в спортивной сумке или чемодане.
Снаряжение:
- Рюкзак штурмовой (20–35 литров).
- Сидушка туристическая.
- Фонарик налобный светодиодный.
- Треккинговые палки.
- Рюкзак/спортивная сумка/чемодан.
Одежда:
- Одежда для сна.
- Нижнее белье.
- Плавательный костюм (купальник, плавки)
- Термобелье.
- Штаны нижние ходовые (лосины, рейтузы, термобелье).
- Штаны верхние ходовые (непродуваемые и непромокаемые).
- Штаны теплые для вечера (флисовые).
- Шорты.
- Носки или термоноски.
- Фонарики (гамаши, бахилы).
- Футболка.
- Рубашка с длинным рукавом.
- Теплая флисовая кофта с горловиной (плотный шерстяной свитер).
- Куртка непродуваемая и непромокаемая (мембрана).
- Пуховик (теплая куртка).
- Перчатки.
- Шапочка лёгкая.
- Головной убор (панамка, бандана, кепка, шляпа).
- Накидка от дождя с капюшоном.
- Треккинговые ботинки.
- Шлёпки/кроксы/сандалии.
- Пуховый жилет.
- Кроссовки.
Личные вещи:
- Полиэтиленовые или другие непромокаемые мешки.
- Паспорт.
- Термос (1 л).
- Фотоаппарат.
- Набор посуды (КЛМН).
- Многоразовая бутылка.
- Туалетная бумага.
- Индивидуальная аптечка.
- Солнцезащитный крем и гигиеническая помада.
- Предметы личной гигиены.
- Лёгкое полотенце.
- Телефон.
- Детская индивидуальная аптечка.
- Очки солнцезащитные.
- Средство от комаров.
Рекомендуем добавить:
- Пенка (туристический коврик, коврик пенополиуретановый, каремат).
- Спальник летний (температура комфорта +5°С… +15°С).
- Платье.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какие требования к участникам?
Хорошая физическая форма, готовность к заявленным нагрузкам. Туристический опыт не обязателен.
Дети допускаются на маршрут с 7 лет в сопровождении взрослых.
Какая погода будет?
Вторая половина июля, а также август и сентябрь, бесспорно, лучшее время для пешеходных путешествий по Камчатке.
Июль и август — самые теплые месяцы на полуострове. Ну а в сентябре на Камчатке — золотая осень, буйство красок и цветов!
Средняя температура в августе достигает отметки +14–15°C, а в сентябре - уже +10–11°C.
Камчатка — край суровый, погода здесь плохо предсказуема и бывает очень переменчива. За один поход можно и «плавиться» от жары, растирая себя снежком на привалах, так и попасть в настоящую непогоду — затяжные дожди и сильный ветер.
Довольно ощутим перепад температуры днем и ночью, вполне возможны небольшие заморозки ночью.
Все это должно не отпугивать, а лишь предупредить вас более качественно, осознанно подойти к выбору личного снаряжения и экипировки, чтобы погодные сюрпризы не помешали прочувствовать всю красоту Камчатки.
Будет ли возможность зарядить телефон, фото/видео аппаратуру?
Да, во все дни, кроме ночевки под Авачинским вулканом, можно будет заряжать технику.
Можно ли будет искупаться в океане?
Можно и даже нужно! Или Вы каждый день ныряете в Тихий океан?! Мероприятие это, конечно, для закаленных, свежая соленая волна бодрит тело и дух, но оно того точно стоит! Поездка на океан будет в восьмой день путешествия.
Будет ли на маршруте связь?
Связь на Камчатке есть только в городах и поселках, поэтому на вулканах и активной части похода связи практически не будет. В хостелах и на базах отдыха связь и интернет будет.
Нужно ли делать страховку или она включена в стоимость?
В стоимость включена страховка от несчастного случая на сумму 300 000 руб. Страховая не организует лечение, а выплачивает определенную сумму в зависимости от полученной травмы. Граждане РФ могут получать медицинскую помощь бесплатно в государственных больницах по полису ОМС.
Всем иностранным гражданам мы рекомендуем оформлять спортивную страховку, покрывающую виды спорта альпинизм или горный туризм. Граждане РФ тоже могут самостоятельно сделать такую страховку по желанию.
С какого возраста можно участвовать? Можно брать с собой детей?
Несовершеннолетних участников мы берём только в сопровождении взрослого.
С возрастом очень индивидуально, зависит от походного опыта. Мы не рекомендуем участвовать в данном туре до 7 лет, но можем обсудить этот вопрос с вами индивидуально.
Можно ли приехать раньше/уехать позже?
Да, можно приехать на несколько дней раньше и адаптироваться к местному времени. Ведь разница с Москвой на Камчатке целых 9 часов (в 15 часов по Москве в Петропавловске-Камчатском как известно полночь). Остановиться можно в г. Петропавловск-Камчатский или г. Елизово. Транспорт ходит регулярно от аэропорта и в аэропорт. Время в пути до Петропавловск-Камчатского ~50–60 минут; до Елизово ~15–20 минут.
В списке рекомендуемого снаряжения есть спальник и пенка. Для чего они нужны?
Проживание на Авачинском кордоне будет в отапливаемых десятиместных домиках с двухъярусными кроватями, на каждой кровати матрас и спальник. Матрасы и спальники — общие, поэтому для тех, кто хотел бы спать в собственном спальнике, можно привезти свой.
Какая стоимость тура для детей?
Стоимость тура для детей от 7 до 12 лет — 99 000 руб.
Какие билеты лучше брать?
Туда:
Можно добираться до Петропавловска-Камчатского любым рейсом из любого города (самолеты летают из Москвы, Новосибирска, Хабаровска, Владивостока, Южно-Сахалинска, Иркутска и Якутска), главное быть в Петропавловск-Камчатском к 13:10 в первый день тура (время местное).
Можно прилетать раньше на 1–2 дня, чтобы адаптироваться к местному времени (разница с Москвой 9 часов: в 15.00 по Московскому времени в Петропавловске-Камчатском полночь). Встреча в хостеле в первый день похода в 14.00, поэтому прилет не позже 13:10 дня начала тура
Обратно:
На обратную дорогу нам подходят любые билеты в день завершения тура.
Если время позволяет, можно задержаться в Петропавловск-Камчатском на день-другой, чтобы погулять по городу и познакомиться с жизнью камчадалов или съездить на вертолетную экскурсию в Долину Гейзеров или на Курильское озеро. Вылет не раньше дня завершения тура.
На чем будут перемещаться туристы?
Туристы будут перемещаться на вахтовках и на микроавтобусах.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Отлично подобрана программа. Хорошие инструкторы.