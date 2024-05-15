1 чел.
По популярности
скидка
8%
Авторский тур
8 дней
В гостях у Кутха. Комбинированный тур на Камчатке
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
29 июня в 10:00
6 июля в 10:00
от 125000115 000₽ за человека
скидка
8%
Авторский тур
6 дней
Свидание с Камчаткой
Начало: г. Елизово
29 июня в 10:00
6 июля в 10:00
от 9700089 240₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Знакомство с настоящей Камчаткой
Начало: Камчатский край, Елизово
5 сен в 10:00
197 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Камчатка: главное путешествие в жизни
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
18 июня в 10:00
25 июня в 10:00
от 65 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Камчатский экспресс. Летнее путешествие
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
27 авг в 10:00
3 сен в 10:00
от 87 500₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Открытие Камчатки за 10 дней
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
6 авг в 10:00
27 авг в 10:00
139 800₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Путешествие на космическую Камчатку
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
8 сен в 10:00
от 390 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Лето на Камчатке. Обзорный тур
Начало: Г. Петропавловск-Камчатский
23 июня в 10:00
8 июля в 10:00
от 165 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Знакомство с Камчаткой за 5 дней
Начало: Россия, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
6 авг в 10:00
3 сен в 10:00
от 72 900₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Камчатка с комфортом. Активный тур без палаток и рюкзаков
Начало: Россия, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
27 июля в 10:00
10 авг в 10:00
от 119 000₽ за человека
Авторский тур
1 день
Вертолетная экскурсия к вулкану Толбачик
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
1 июля в 10:00
2 июля в 10:00
108 000₽ за человека
Авторский тур
1 день
Вертолетная экскурсия на остров Шумшу и Ходуткинские горячие источники
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
10 июня в 10:00
15 июня в 10:00
140 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Осенняя палитра Камчатки
Начало: Г. Петропавловск-Камчатский
15 сен в 10:00
22 сен в 10:00
от 73 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Из осени в зиму. Тур на Камчатку
Начало: Г. Петропавловск-Камчатский
13 окт в 10:00
20 окт в 10:00
от 76 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Камчатский экспресс. Осеннее путешествие
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
17 сен в 10:00
24 сен в 10:00
87 500₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Осенние контрасты Камчатки
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
3 сен в 10:00
9 сен в 10:00
от 89 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Майские выходные на Камчатке
Начало: Россия, Камчатский край, Елизовский район, аэропор...
28 апр в 10:00
от 127 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Зимнее путешествие на Камчатке
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
26 янв в 10:00
2 фев в 10:00
от 89 800₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Камчатская зима
Начало: Г. Петропавловск-Камчатский
17 дек в 10:00
24 дек в 10:00
от 87 500₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Камчатский экспресс. Весеннее путешествие
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
11 июня в 10:00
18 июня в 10:00
87 500₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Новогодние праздники на Камчатке
Начало: Россия, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
26 дек в 10:00
1 янв в 10:00
от 144 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Камчатка зимой и весной
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
12 янв в 10:00
19 янв в 10:00
115 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Снежная Камчатка
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
12 янв в 10:00
19 янв в 10:00
98 000₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Знакомство с Камчаткой. Программа максимум
Начало: Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
18 июля в 10:00
21 июля в 10:00
от 135 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ССергей15 мая 2024Всё было очень хорошо Но единственное на обратный путь - я еле-еле успел на обратный поезд. А так было всё замечательно.
- ААлексей12 мая 2024Все прошло отлично, хотя погода в межсезонье немного подводила. Но в день выезда к Мутновскому вулкану порадовало ярким солнцем и
- ННадежда4 апреля 2024Нам всем очень понравился наш гид Анна, всем рекомендую только с ней отдыхать! Очень интересно рассказывала, скрасила наш отпуск на все 100%. Наше огромное спасибо таким увлеченным своей работе людям!
- ММарина2 апреля 2024Ездили по программе " Снежная Камчатка". Все прошло отлично, впечатлений море!!!!. По началу смутил пустой первый день, но- он действительно нужен! Из минусов,
- ККирилл28 марта 2024Спасибо организаторам тура, забрали из аэропорта в Иркутске, довезли до острова Ольхон, что почти в центре озера, всё показали рассказали, потом так же отвезли назад. доволен)))
- ССветлана27 марта 2024Большое спасибо организаторам и нашему гиду Оксане, которая была с нами все 5 дней. Все было замечательно.
- ЮЮсупова13 марта 2024Организация тура и организаторы МОЛОДЦЫ, Спасибо большое. отдельное спасибо гиду Андрею.
- ААлександр13 марта 2024Впервые побывал на Камчатке по тур программе. Остался довольным. Очень добрые и позитивные эмоции.
- ЮЮсупова13 марта 2024Насыщенный, интересный тур (вулканы, тихий океан, сивучи, источники) организация на5+. мой отпуск прошел на Ура. хочется вернуться летом. спасибо.
- ААндрей27 февраля 2024Самое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать и расставаться с инструкторами. Всем рекомендую данный тур!!! Байкал нужно увидеть ЗИМОЙ.
Ответы на вопросы от путешественников по Петропавловску-Камчатскому в категории «Можно с детьми»
Самые популярные туры этой рубрики в Петропавловске-Камчатском
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 24
Сколько стоит тур в Петропавловске-Камчатском в июне 2024
Сейчас в Петропавловске-Камчатском в категории "Можно с детьми" можно забронировать 24 тура от 65 000 до 390 000 со скидкой до 8%. Туристы уже оставили гидам 69 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Купите самый интересный из 24 туров в Петропавловске-Камчатском на 2024 год по теме «Можно с детьми», 69 ⭐ отзывов, цены от 65000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август