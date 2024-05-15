Семейные развлекательные туры Петропавловска-Камчатского

Найдено 24 тура в категории «Можно с детьми» в Петропавловске-Камчатском, цены от 65 000 ₽, скидки до 8%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
В гостях у Кутха. Комбинированный тур на Камчатке
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
🛥 На яхте
🛣 Джиппинг
скидка
8%
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
В гостях у Кутха. Комбинированный тур на Камчатке
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
29 июня в 10:00
6 июля в 10:00
от 125000115 000 за человека
Свидание с Камчаткой
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
🛥 На яхте
🛣 Джиппинг
скидка
8%
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Свидание с Камчаткой
Начало: г. Елизово
29 июня в 10:00
6 июля в 10:00
от 9700089 240 за человека
Знакомство с настоящей Камчаткой
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Знакомство с настоящей Камчаткой
Начало: Камчатский край, Елизово
5 сен в 10:00
197 000 за человека
Камчатка: главное путешествие в жизни
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Камчатка: главное путешествие в жизни
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
18 июня в 10:00
25 июня в 10:00
от 65 000 за человека
Камчатский экспресс. Летнее путешествие
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Камчатский экспресс. Летнее путешествие
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
27 авг в 10:00
3 сен в 10:00
от 87 500 за человека
Открытие Камчатки за 10 дней
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
10 дней
3 отзыва
Открытие Камчатки за 10 дней
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
6 авг в 10:00
27 авг в 10:00
139 800 за человека
Путешествие на космическую Камчатку
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
🚁 На вертолёте
🛥 На яхте
🛣 Джиппинг
Авторский тур
10 дней
3 отзыва
Путешествие на космическую Камчатку
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
8 сен в 10:00
от 390 000 за человека
Лето на Камчатке. Обзорный тур
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Лето на Камчатке. Обзорный тур
Начало: Г. Петропавловск-Камчатский
23 июня в 10:00
8 июля в 10:00
от 165 000 за человека
Знакомство с Камчаткой за 5 дней
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Знакомство с Камчаткой за 5 дней
Начало: Россия, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
6 авг в 10:00
3 сен в 10:00
от 72 900 за человека
Камчатка с комфортом. Активный тур без палаток и рюкзаков
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
9 дней
3 отзыва
Камчатка с комфортом. Активный тур без палаток и рюкзаков
Начало: Россия, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
27 июля в 10:00
10 авг в 10:00
от 119 000 за человека
Вертолетная экскурсия к вулкану Толбачик
🚁 На вертолёте
🚁 На вертолёте
Авторский тур
1 день
3 отзыва
Вертолетная экскурсия к вулкану Толбачик
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
1 июля в 10:00
2 июля в 10:00
108 000 за человека
Вертолетная экскурсия на остров Шумшу и Ходуткинские горячие источники
🚁 На вертолёте
🚁 На вертолёте
Авторский тур
1 день
3 отзыва
Вертолетная экскурсия на остров Шумшу и Ходуткинские горячие источники
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
10 июня в 10:00
15 июня в 10:00
140 000 за человека
Осенняя палитра Камчатки
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Осенняя палитра Камчатки
Начало: Г. Петропавловск-Камчатский
15 сен в 10:00
22 сен в 10:00
от 73 000 за человека
Из осени в зиму. Тур на Камчатку
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Из осени в зиму. Тур на Камчатку
Начало: Г. Петропавловск-Камчатский
13 окт в 10:00
20 окт в 10:00
от 76 000 за человека
Камчатский экспресс. Осеннее путешествие
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Камчатский экспресс. Осеннее путешествие
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
17 сен в 10:00
24 сен в 10:00
87 500 за человека
Осенние контрасты Камчатки
Авторский тур
10 дней
3 отзыва
Осенние контрасты Камчатки
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
3 сен в 10:00
9 сен в 10:00
от 89 000 за человека
Майские выходные на Камчатке
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Майские выходные на Камчатке
Начало: Россия, Камчатский край, Елизовский район, аэропор...
28 апр в 10:00
от 127 000 за человека
Зимнее путешествие на Камчатке
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Зимнее путешествие на Камчатке
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
26 янв в 10:00
2 фев в 10:00
от 89 800 за человека
Камчатская зима
🚌 На автобусе
❄️ На снегоходах
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Камчатская зима
Начало: Г. Петропавловск-Камчатский
17 дек в 10:00
24 дек в 10:00
от 87 500 за человека
Камчатский экспресс. Весеннее путешествие
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Камчатский экспресс. Весеннее путешествие
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
11 июня в 10:00
18 июня в 10:00
87 500 за человека
Новогодние праздники на Камчатке
🚌 На автобусе
🚁 На вертолёте
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Новогодние праздники на Камчатке
Начало: Россия, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
26 дек в 10:00
1 янв в 10:00
от 144 000 за человека
Камчатка зимой и весной
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Камчатка зимой и весной
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
12 янв в 10:00
19 янв в 10:00
115 000 за человека
Снежная Камчатка
🚌 На автобусе
❄️ На снегоходах
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Снежная Камчатка
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
12 янв в 10:00
19 янв в 10:00
98 000 за человека
Знакомство с Камчаткой. Программа максимум
🚌 На автобусе
Авторский тур
9 дней
Знакомство с Камчаткой. Программа максимум
Начало: Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
18 июля в 10:00
21 июля в 10:00
от 135 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • С
    Сергей
    15 мая 2024
    Знакомство с Камчаткой за 5 дней
    Всё было очень хорошо Но единственное на обратный путь - я еле-еле успел на обратный поезд. А так было всё замечательно.
    Всё было очень хорошо Но единственное на обратный путь - я еле-еле успел на обратный поезд. А так было всё замечательно
  • А
    Алексей
    12 мая 2024
    Камчатский экспресс. Весеннее путешествие
    Все прошло отлично, хотя погода в межсезонье немного подводила. Но в день выезда к Мутновскому вулкану порадовало ярким солнцем и
    читать дальше

    теплом! Сейчас выберу фото-видео… 🙂 Есть и замечания… 🙂 1. Экскурсия по городу слишком быстро после прилёта - пара часов на обустройство маловато. Идеально было бы вообще на следующий день. Но хотя бы часа 3-4 надо бы после приземления… 2. ИМХО, было бы правильно включить в программу обзорной экскурсии какой-то из музеев. Например военно-исторический.

    Все прошло отлично, хотя погода в межсезонье немного подводила. Но в день выезда к Мутновскому вулкануВсе прошло отлично, хотя погода в межсезонье немного подводила. Но в день выезда к Мутновскому вулкануВсе прошло отлично, хотя погода в межсезонье немного подводила. Но в день выезда к Мутновскому вулкануВсе прошло отлично, хотя погода в межсезонье немного подводила. Но в день выезда к Мутновскому вулкануВсе прошло отлично, хотя погода в межсезонье немного подводила. Но в день выезда к Мутновскому вулкануВсе прошло отлично, хотя погода в межсезонье немного подводила. Но в день выезда к Мутновскому вулкануВсе прошло отлично, хотя погода в межсезонье немного подводила. Но в день выезда к Мутновскому вулкануВсе прошло отлично, хотя погода в межсезонье немного подводила. Но в день выезда к Мутновскому вулкануВсе прошло отлично, хотя погода в межсезонье немного подводила. Но в день выезда к Мутновскому вулкануВсе прошло отлично, хотя погода в межсезонье немного подводила. Но в день выезда к Мутновскому вулкану
  • Н
    Надежда
    4 апреля 2024
    Знакомство с настоящей Камчаткой
    Нам всем очень понравился наш гид Анна, всем рекомендую только с ней отдыхать! Очень интересно рассказывала, скрасила наш отпуск на все 100%. Наше огромное спасибо таким увлеченным своей работе людям!
  • М
    Марина
    2 апреля 2024
    Снежная Камчатка
    Ездили по программе " Снежная Камчатка". Все прошло отлично, впечатлений море!!!!. По началу смутил пустой первый день, но- он действительно нужен! Из минусов,
    читать дальше

    не повлиявших на хорошее впечатление: Свободный день координаторы могли бы соотнести с работой музеев и предложить варианты, как его провести. И второй: по погоде меняли дни и вышло, что организованные горячие источники, упомянутые в программе на санитарном дне. Гиды отличные попались: Иван, Федор- люди, живущие своей работой! Спасибо им огромное много много раз!

  • К
    Кирилл
    28 марта 2024
    Знакомство с настоящей Камчаткой
    Спасибо организаторам тура, забрали из аэропорта в Иркутске, довезли до острова Ольхон, что почти в центре озера, всё показали рассказали, потом так же отвезли назад. доволен)))
    Спасибо организаторам тура, забрали из аэропорта в Иркутске, довезли до острова Ольхон, что почти в центреСпасибо организаторам тура, забрали из аэропорта в Иркутске, довезли до острова Ольхон, что почти в центреСпасибо организаторам тура, забрали из аэропорта в Иркутске, довезли до острова Ольхон, что почти в центреСпасибо организаторам тура, забрали из аэропорта в Иркутске, довезли до острова Ольхон, что почти в центреСпасибо организаторам тура, забрали из аэропорта в Иркутске, довезли до острова Ольхон, что почти в центреСпасибо организаторам тура, забрали из аэропорта в Иркутске, довезли до острова Ольхон, что почти в центреСпасибо организаторам тура, забрали из аэропорта в Иркутске, довезли до острова Ольхон, что почти в центреСпасибо организаторам тура, забрали из аэропорта в Иркутске, довезли до острова Ольхон, что почти в центреСпасибо организаторам тура, забрали из аэропорта в Иркутске, довезли до острова Ольхон, что почти в центреСпасибо организаторам тура, забрали из аэропорта в Иркутске, довезли до острова Ольхон, что почти в центре
  • С
    Светлана
    27 марта 2024
    Знакомство с настоящей Камчаткой
    Большое спасибо организаторам и нашему гиду Оксане, которая была с нами все 5 дней. Все было замечательно.
    Большое спасибо организаторам и нашему гиду Оксане, которая была с нами все 5 дней. Все было замечательноБольшое спасибо организаторам и нашему гиду Оксане, которая была с нами все 5 дней. Все было замечательноБольшое спасибо организаторам и нашему гиду Оксане, которая была с нами все 5 дней. Все было замечательноБольшое спасибо организаторам и нашему гиду Оксане, которая была с нами все 5 дней. Все было замечательноБольшое спасибо организаторам и нашему гиду Оксане, которая была с нами все 5 дней. Все было замечательноБольшое спасибо организаторам и нашему гиду Оксане, которая была с нами все 5 дней. Все было замечательноБольшое спасибо организаторам и нашему гиду Оксане, которая была с нами все 5 дней. Все было замечательноБольшое спасибо организаторам и нашему гиду Оксане, которая была с нами все 5 дней. Все было замечательноБольшое спасибо организаторам и нашему гиду Оксане, которая была с нами все 5 дней. Все было замечательноБольшое спасибо организаторам и нашему гиду Оксане, которая была с нами все 5 дней. Все было замечательно
  • Ю
    Юсупова
    13 марта 2024
    Камчатский экспресс. Весеннее путешествие
    Организация тура и организаторы МОЛОДЦЫ, Спасибо большое. отдельное спасибо гиду Андрею.
  • А
    Александр
    13 марта 2024
    Камчатский экспресс. Весеннее путешествие
    Впервые побывал на Камчатке по тур программе. Остался довольным. Очень добрые и позитивные эмоции.
    Впервые побывал на Камчатке по тур программе. Остался довольным. Очень добрые и позитивные эмоцииВпервые побывал на Камчатке по тур программе. Остался довольным. Очень добрые и позитивные эмоцииВпервые побывал на Камчатке по тур программе. Остался довольным. Очень добрые и позитивные эмоцииВпервые побывал на Камчатке по тур программе. Остался довольным. Очень добрые и позитивные эмоции
  • Ю
    Юсупова
    13 марта 2024
    Камчатская зима
    Насыщенный, интересный тур (вулканы, тихий океан, сивучи, источники) организация на5+. мой отпуск прошел на Ура. хочется вернуться летом. спасибо.
  • А
    Андрей
    27 февраля 2024
    Знакомство с Камчаткой за 5 дней
    Самое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать и расставаться с инструкторами. Всем рекомендую данный тур!!! Байкал нужно увидеть ЗИМОЙ.
    Самое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать иСамое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать и

Ответы на вопросы от путешественников по Петропавловску-Камчатскому в категории «Можно с детьми»

Самые популярные туры этой рубрики в Петропавловске-Камчатском
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 24
  1. В гостях у Кутха. Комбинированный тур на Камчатке
  2. Свидание с Камчаткой
  3. Знакомство с настоящей Камчаткой
  4. Камчатка: главное путешествие в жизни
  5. Камчатский экспресс. Летнее путешествие
Сколько стоит тур в Петропавловске-Камчатском в июне 2024
Сейчас в Петропавловске-Камчатском в категории "Можно с детьми" можно забронировать 24 тура от 65 000 до 390 000 со скидкой до 8%. Туристы уже оставили гидам 69 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Купите самый интересный из 24 туров в Петропавловске-Камчатском на 2024 год по теме «Можно с детьми», 69 ⭐ отзывов, цены от 65000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам