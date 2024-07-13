Камчатка — это что-то необычное и далекое. Это край вулканов и гейзеров, озер и водопадов. Но я хочу вам показать нечто особенное — самый большой в мире пляж из чёрного песка. Мы отправляемся на прогулку по Халактырскому пляжу. На берегу Тихого океана мы устроим небольшой пикник с камчатским чаем и легким перекусом.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 11:00, 11:30, 12:00
Описание тура
Кто-то из туристов сказал: «Ни одна из камчатских диковин не производит такого сильного и яркого впечатления, как Халактырский пляж. Здесь понимаешь, что вы дошли до края мира». Вот и вам предлагаю побывать на этом краю света. Побережье Авачинского залива впечатлит вас колоритными морскими пейзажами, своеобразным пляжем, удивительным растительным миром. Проедем мимо сформировавшегося около 30 тыс. лет назад холмистого массива, окаймляющего город с севера: г. Лагерная (389 м) и г. Синичкина (271 м). На склонах последней расположена горнолыжная база «Кирпичики», где тренируются дети и взрослые спортсмены. Своими глазами увидите и узнаете этапы формирования Халактырского пляжа на побережье Тихого океана. Вы узнаете про камчатскую каменную берёзу-эндемик Камчатки. Рассмотрите с нового ракурса и узнаете историю вулканов Корякский, Козельский, Авачинский. Своими руками потрогаете и оставите себе на память уникальный чёрный песок Халактырского пляжа, а также узнаете и увидите его особенности. Кроме того, вы полной грудью вдохнёте замечательный аромат океанского воздуха на самом "краю мира". Ну, и, конечно же настоящий камчатский чай на берегу Тихого океана, который совсем не всегда бывает тихим. Даже если будет пасмурная погода и не будут видны некоторые сопки или мы не увидим какое то животное, то к меня есть "портфель экскурсовода", в котором есть некоторые секретики. И, конечно же, замечательный камчатский чай и лёгкий перекус.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Халактырский пляж с чёрным песком
- Тихий океан
- Край Евразии
- Многовековые следы крупных тектонический изменений
Что включено
- Услуги дипломированного гида, комфортный автотранспорт, стулья, стол, чай, лёгкий перекус, при необходимости-портфель экскурсовода
Что не входит в цену
- Питание в кафе, сувениры
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заберём вас в месте проживания
Завершение: Там где укажете, в рамках местопроживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 дня
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елистратова
13 июл 2024
Отличная экскурсия. Замечательный эрудированный гид Ольга. Не смотря на дождь впечатления только положительные. Вид на океан завораживает. После экскурсии Ольга напоила горячим чаем с местными конфетами.
М
Минигузель
11 окт 2023
А
Анна
19 сен 2023
Отличная поездка и яркие, незабываемые впечатления!! Неповторимый Халактырский пляж просто поражает красотой и одновременной суровостью океана. Вулканический песок совершенно не похож на тот, что мы привыкли видеть на берегу моря
Е
Елена
3 июл 2023
Мы увидели то, что можно было увидеть в дождливый день со сплошной облачностью: взобрались на вершину сопки, откуда открылся изумительный, хотя и не безграничный простор. Потом поехали на Халатырский пляж с чёрным песком. Гид Сергей - отличный водитель, хороший рассказчик, а главное - настоящий патриот Камчатки, который смог передать свою любовь к этому краю света и нам.
L
Ludmilav
22 апр 2023
Тур входит в следующие категории Петропавловска-Камчатского
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