Описание тура

Кто-то из туристов сказал: «Ни одна из камчатских диковин не производит такого сильного и яркого впечатления, как Халактырский пляж. Здесь понимаешь, что вы дошли до края мира». Вот и вам предлагаю побывать на этом краю света. Побережье Авачинского залива впечатлит вас колоритными морскими пейзажами, своеобразным пляжем, удивительным растительным миром. Проедем мимо сформировавшегося около 30 тыс. лет назад холмистого массива, окаймляющего город с севера: г. Лагерная (389 м) и г. Синичкина (271 м). На склонах последней расположена горнолыжная база «Кирпичики», где тренируются дети и взрослые спортсмены. Своими глазами увидите и узнаете этапы формирования Халактырского пляжа на побережье Тихого океана. Вы узнаете про камчатскую каменную берёзу-эндемик Камчатки. Рассмотрите с нового ракурса и узнаете историю вулканов Корякский, Козельский, Авачинский. Своими руками потрогаете и оставите себе на память уникальный чёрный песок Халактырского пляжа, а также узнаете и увидите его особенности. Кроме того, вы полной грудью вдохнёте замечательный аромат океанского воздуха на самом "краю мира". Ну, и, конечно же настоящий камчатский чай на берегу Тихого океана, который совсем не всегда бывает тихим. Даже если будет пасмурная погода и не будут видны некоторые сопки или мы не увидим какое то животное, то к меня есть "портфель экскурсовода", в котором есть некоторые секретики. И, конечно же, замечательный камчатский чай и лёгкий перекус.