Вы посетите Дачные термальные источники, отправитесь на джипах к Авачинскому вулкану, порыбачите на морской прогулке и погуляете по черному пляжу Тихого океана. А еще у вас будет возможность отправиться на вертолетную экскурсию в Долину гейзеров.
Характер у Камчатки своенравный, погода переменчива, но непременно она оставит о себе хорошие впечатления!
июн
июн
июн
июн
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие на Камчатку
Прибытие на Камчатку.
Встреча в аэропорту г. Елизово.
Групповой трансфер в загородную курортную зону в п. Паратунка.
Размещение в отеле или на базе отдыха (заселение в номера с 14:00).
Акклиматизация, отдых.
Сегодня у нас будет возможность отдохнуть после перелета, искупаться в термальном бассейне под открытым небом, поужинать в кафе / ресторане отеля (за доп. плату).
Вечером встреча с куратором группы: организационные моменты, обсуждение деталей тура.
Питание: за доп. плату.
Ночлег: SPA-отель / база отдыха, в зависимости от выбранного размещения (п. Паратунка).
Продолжительность: Трансфер 40-50 мин.
Морская прогулка в бухту «Русская» - обзорная экскурсия по историческому центру города
Что у нас на Востоке?
На Востоке у нас Тихий океан!
Именно отсюда началось основание города, когда пакетботы «Петр» и «Павел» зашли в
Сегодняшний день посвящен океану и истории Петропавловска-Камчатского.
Ранний выезд (около 6:00 ориентировочно - в первые дни ранние подъемы переживаются легче всего, из-за разницы в часовых поясах).
Трансфер на морской причал.
Морская прогулка на моторной яхте класса Princess по Авачинской бухте с выходом в Тихий океан к бухте Русской.
Известно, что Авачинская бухта – самая большая в мире.
В нее невозможно не влюбиться с первого взгляда!
После выхода гостям будет предложен завтрак на борту яхты.
По пути следования мы посетим скалы «Три брата» - «визитную карточку» города, бухты Тихая, Гротовая, остров Старичков - понаблюдаем за морскими птицами.
Во время путешествия увидим многочисленные птичьи базары: бакланы, топорки, тупики, конюги, утки, различные чайки, и другие пернатые от рассвета до заката кружат в воздухе, попеременно пикируя за добычей в богатые рыбой воды.
В бухте Вилючинская предусмотрена рыбалка – ленок, окунь, камбала, (иногда попадается треска, белокорый палтус и терпуг.
В это время повар приготовит на обед свежую уху из красной рыбы, подготовит для дегустации морепродукты - краб, сашими из камбалы.
Дальше мы пойдем вдоль побережья до бухты Русская.
Подойдем максимально близко к мысу Опасный, мысу Кекурный, чтобы понаблюдать за каланами и сивучами на лежбище у камней Лаперуза.
Возможна встреча с косатками и горбатыми китами.
Ежегодно они заходят в нашу акваторию и нередко сопровождают прогулочные катера.
Пойманную рыбу повар пожарит на обратном пути и предложит к ужину.
Возвращение в порт.
17:00 Обзорная экскурсия «Знакомство с Камчаткой» (время указано ориентировочно).
Пешая прогулка по историческому центру города с экскурсоводом: Аллея Флота, Никольская сопка, центральная площадь, набережная.
Трансфер в отель.
Питание: завтрак – включен, на прогулке; обед – включен, на прогулке; ужин – включен, на прогулке.
Ночлег: SPA-отель / база отдыха, в зависимости от выбранного размещения (п. Паратунка).
Продолжительность: прогулка - 8 часов. обзорная – 2 часа.
Джип-тур на Дачные термальные источники и водопад Спокойный
Джип-тур на Дачные термальные источники и водопад Спокойный.
Сегодня мы с вами поедем по направлению к Югу, в гости к домашним вулканам.
Домашними вулканами на Камчатке называют исполины, окружающие город, которые просматриваются практически из любой его точки.
Завтрак.
Поездка на внедорожнике через Вилючинский перевал, плато вулкана Горелый, в район Мутновского вулкана.
Целью нашего путешествия сегодня будут Дачные источники – активное гео-термальное плато.
Прогулка с небольшими подъемами и спусками до Дачных источников (около 1,5 км в одну сторону).
Раскалённый пар с рёвом вырывается прямо из земли, окутывая жёлто-красные камни и зеленые склоны долины.
Все шипит, свистит, клокочет.
Здесь же бурлящие серые лужицы с вязким кипятком, фонтанчики горячих источников, тоннели.
На Дачных источниках насчитывается более 100 термопроявлений - кипящих котлов, горячих источников, крупных и мелких парогазовых струй.
Дачные источники иногда называют Малой Долиной гейзеров, но это название ошибочно, т. к. настоящих гейзеров здесь нет – из-под земли бьет не кипяток, а горячий газ, который нагревает воду, находящуюся на поверхности, имитируя гейзер.
Обед - ланч-бокс, горячий чай.
На обратном пути мы остановимся неподалеку от еще одной живописной локации - 16-метрового водопада на ручье Спокойный.
Вечером возвращение в отель.
Поездка на Дачные источники - наиболее физически-активная экскурсия из всей данной программы.
Необходима удобная обувь с толстой рифленой подошвой.
В течение лета могут сохраняться снежники.
После дождя может быть скользко.
Треккинговые палки, при необходимости, выдаст гид.
Питание: Завтрак – включен, при отеле; обед – включен, на экскурсии; ужин – за доп. плату.
Ночлег: SPA-отель / база отдыха, в зависимости от выбранного размещения (п. Паратунка).
Продолжительность: с 08:00 до 17:00 ориентировочно.
Свободные день или дополнительные экскурсии
Свободный день для опциональных экскурсий.
Сегодняшний день у нас свободен, его можно использовать для полетов на вертолете.
Опциональные экскурсии (за доп. плату):
Вертолетная экскурсия в «Долину гейзеров» с облетом действующего кратера вулкана Карымский и Малый Семячик.
Пешеходные прогулки к гейзерам и грязевым котлам.
На обратном пути – посадка в Налычевской долине – обед, купание в горячих источниках.
Альтернативная экскурсия при нелетной погоде:
Сплав по реке с рыбалкой.
Малкинские горячие источники.
Гостям предоставляются 16-футовые рафты.
Рафтами управляют гиды.
Протяженность сплава составляет от 9 до 12 км (3-3,5 часа).
Размещение на рафтах по 5-6 человек.
Во время сплава гости могут ловить рыбу и любоваться живописными пейзажами.
Посещение Малкинских диких термальных источников, купание в естественных ваннах.
Подавать заявку на экскурсию необходимо заранее.
По данному туру гостям предоставляются гарантированные места на вертолетные экскурсии, согласно графику, при условии летной погоды на всех участках маршрута.
При нелетной погоде, экскурсия отменяется с полным возвратом оплаты.
Перенос на другой день в рамках программы тура не предусмотрен.
Если вертолетная экскурсия имеет для вас приоритетное значение, рекомендуем забронировать дополнительные дни до или после тура и сделать резервное бронирование экскурсии.
Питание: завтрак – включен, при отеле; обед – на экскурсии; ужин – за доп. плату.
Ночлег: SPA-отель / база отдыха, в зависимости от выбранного размещения (п. Паратунка).
Продолжительность: Вертолетная – 6 часов, сплав – 9 часов.
Джип-тур на мыс Маячный, скалы "Три Брата". Музей Вулканариум. Гастрономическая экскурсия "Мифы о Юколе" в корякской родовой общине "Эйвет"
Этот день программы насыщен разнообразными впечатлениями и будет крайне познавательный!
Начнем с небольшой активности на внедорожниках, чтобы посетить интересные фото-локации на северо-восточном краю города.
Завтрак.
Поездка на внедорожнике через город Петропавловск-Камчатский, вдоль живописных бухт Авачинской губы – Малая, Средняя и Большая Лагерные.
Цель поездки – обзорная точка на высоком берегу почти у самого входа в Авачинскую бухту, откуда открывается вид на стражей гавани – скалы «Три Брата» и панорама на океан и саму бухту.
Посещение видовой площадки на мысе Маячном, на котором стоит старейший маяк города – «Петропавловский».
Обед – ланч-бокс, чай.
После обеда мы посетим единственный в России музей вулканов – «Вулканариум».
Здесь вы можете получить все ответы на свои вопросы о вулканах, послушать увлекательную лекцию о вулканической деятельности Земли и ее изучении, потрогать настоящую застывшую лаву с разных уголков Камчатки, «раскурить» фумаролу, примагнитить черный песок с камчатского пляжа, а также выпить кофе и отдохнуть в уютном кафе.
А в завершение дня нас ждет настоящее гастрономическое приключение с погружением в этническую культуру Камчатских коренных народов - Гастротур в Эйвэт "Мифы о Юколе".
Эйвэт - родовая община семьи Притчиных, в которой традиционный уклад корякского народа тесно переплетен с современной жизнью.
Семья содержит 80 ездовых собак и их мир - это экстремальные марафонские гонки на собачьих упряжках "Берингия","Авача", цель которых сохранение уникальных рабочих характеристик камчатских ездовых собак.
Здесь традиции - не слово из учебника истории, а часть повседневной жизни.
Хозяева общины поделятся опытом, историей и вкусом приготовления вкуснейших блюд корякского этноса.
Предисловием к основному блюду гостям подаются: юкола, без которой зиму не пережить - единственный способ в отсутствии соли и холодильников сохранить до следующего сезона тонны рыбы; закуски из дикоросов (черемша, хвощ, молодые побеги иванчая); закуски из морской капусты; Арамаки - как в корякской кухне 100 лет назад появился рецепт нежнейшей рыбы; нерпичье сало - почему ни один путник не отправлялся в дорогу без приличного куска нерпичьего жира; хлеб из крапивы; овощные закуски; ягодный морс, настойка на жимолости.
Рассказ и дегустация проводится под аккомпанемент ароматов приготовления главного блюда из рыбы на открытом огне, которое подается на стол на березовой доске сразу из очага.
Ягодным печеньем и чаем на травах насладимся в национальном жилище - музее, где нам расскажут о быте, что такое полог и почему в нем не холодно, когда за стеной - 50.
Затем посетим нерестилище кеты, на берегу которого живет община, узнаем откуда берется лосось в реках, и почему не всю рыбу можно есть.
В завершении программы познакомимся с главным делом жизни Эйвета - современные ездовые собаки.
Умеют ли они мыслить? Зачем архаичные деревянные нарты и упряжь в ездовом спорте? Как "не закончиться" гонщику и собакам, когда в плане тренировок на сезон стоит цифра 3000 км? Что важнее в гонке - победа или здоровье собак?
Вечером возвращение в отель.
Питание: завтрак – включен, при отеле; обед – включен, на экскурсии; ужин – включен, в Эйвете.
Ночлег: SPA-отель / база отдыха, в зависимости от выбранного размещения (п. Паратунка).
Продолжительность: с 09:00 до 19:00 ориентировочно.
Отъезд
Завтрак. Выселение из гостиницы до 12:00
Трансфер в аэропорт.
По пути – посещение рыбного рынка, сувенирных магазинов.
Питание: завтрак в гостинице.
Проживание
Тур предусматривает проживание в SPA-отеле или на базе отдыха (п. Паратунка).
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Тур без проживания
|С размещением на б/о “Солнечная” (ужины не включены)
С размещением на б/о “Фламинго”
(ужины не включены)
|С размещением в спа-отеле “Спутник-Камчатка” 3* (ужины не включены)
|С размещением в спа-отеле “Спутник” 4* (ужины не включены)
|Стоимость
|97 000
|114 000
|127 000
|129 000
|133 000
|Стоимость при бронировании до 30.04.2024
|89 240
|104 880
|116 840
|118 680
|122 360
|Доплата за 1-местное размещение
|–
|7 500
22 500
|24 000
|26 500
Внимание! В тариф “Без проживания” в стоимость не включены: трансферы аэропорт-отель-аэропорт и проживание в отелях.
Курортная зона «Паратунка» находится в 50 км от городов Петропавловск и Елизово. Между этими пунктами ходят рейсовые автобусы в течение всего дня. Все гостиницы в Паратунке имеют горячие термальные бассейны под открытым небом, обладающие целебными свойствами. В ресторане при отеле можно пообедать и поужинать, завтрак включен в стоимость проживания. Неподалеку имеются небольшие кафе-шашлычные. В продуктовые магазины необходимо заезжать по пути с экскурсии.
Одиночные гости бронируются с доплатой за одноместное размещение в отеле.
Подселение возможно при наличии пары. Доплата за одноместное размещение в таком случае не взимается.
Варианты проживания
База отдыха «Солнечная»
Отель типа «постель и завтрак» база отдыха «Солнечная» расположен в селе Паратунка, в 26 км от города Петропавловск-Камчатский. К услугам гостей открытый бассейн и термальная купальня.
В распоряжении гостей отеля полностью оборудованная собственная ванная комната с душем и феном, гидромассажная ванна и терраса для загара.
Город Елизово находится в 28 км от отеля. Расстояние от отеля типа «постель и завтрак» «База отдыха “Солнечная”» до аэропорта Елизово составляет 38 км.
Спа-отель СПУТНИК 4
Гостиничный комплекс «СПУТНИК» – это идеальное место для отдыха в одном из самых удивительных мест Камчатки. Комплекс расположен на бальнеологическом термальном курорте Паратунка, в окружении сопок и деревьев, вдали от шума и суеты. Несмотря на уединенность комплекса, гостям доступна инфраструктура курорта – до центра Паратунки можно дойти пешком всего за 20 минут.
Корпус «Спутник» — это современный отель с качественным номерным фондом и комфортными условиями проживания. Корпус окружен деревьями, на прилегающей территории находятся бассейны, детская площадка, места для прогулок и отдыха.
Все номера оснащены сейфом, одной двуспальной кроватью или двумя односпальными кроватями, телевизором со спутниковыми каналами, холодильником, феном. В ванной есть гигиенические принадлежности, одноразовые тапочки, халаты, полотенца.
База отдыха «Фламинго»
«Фламинго» - база отдыха в селе Паратунка, в Камчатском крае. Расположена у одноимённой реки, среди живописной природы.
В распоряжении гостей будут уютные номера, а так же домики для больших компаний. Среди удобств имеются комфортабельные кровати, телевизор и собственная ванная комната. Одна из особенностей - из окон открываются виды на вулканы.
Организовывается трёхразовое питание в ресторане. На улице обустроены просторные беседки с мангалом.
Термальный бассейн подарит незабываемые ощущения расслабления и отдыха в тёплой воде. Так же маленькие гости могут искупаться в детском бассейне с безопасной глубиной и горкой. Расстояние до аэропорта Елизово - 21,3 км.
Спа-отель «Спутник-Камчатка» 3
Гостиничный комплекс «СПУТНИК» – это идеальное место для отдыха в одном из самых удивительных мест Камчатки. Комплекс расположен на бальнеологическом термальном курорте Паратунка, в окружении сопок и деревьев, вдали от шума и суеты. Несмотря на уединенность комплекса, гостям доступна инфраструктура курорта – до центра Паратунки можно дойти пешком всего за 20 минут.
Номера двухместные, есть варианты с одной двуспальной кроватью или с двумя односпальными кроватями. Все номера без балконов, из окон открывается вид на прилегающую территорию.
Гости могут пользоваться всей инфраструктурой гостиничного комплекса: посещать ресторан и паб, открытые бассейны, спа, готовить блюда на мангале в беседках на территории. Также доступен заказ блюд в номер из ресторана «Спутник».
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отеле / на базе отдыха в п. Паратунка (двухместное размещение, завтрак, 1-местное размещение с доплатой) при выборе тарифа с проживанием
- Групповые трансферы отель-аэропорт-отель при выборе тарифа с проживанием
- Услуги гидов-проводников
- Питание по программе
- Экскурсии по программе
- Групповые трансферы по программе
- Групповое снаряжение и инвентарь (посуда, кемпинговая мебель и пр.)
- Медико-транспортная страховка (для активного отдыха)
- Необходимые разрешения для посещения особо охраняемых природных территорий
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Камчатки и обратно
- Питание, не включенное в программу
- Дополнительный или индивидуальный трансфер
- Опциональные экскурсии в свободный день
- Дополнительное проживание в отеле (до и после путешествия)
- Другие дополнительные услуги
- Личные траты, спиртные напитки
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- небольшой рюкзак для личных вещей на маршруте;
- удобная походная одежда;
- треккинговые ботинки с твердой рифленой подошвой и пропиткой от намокания;
- кроссовки;
- теплую ветро-, водозащитная куртка с капюшоном;
- теплые ветро-, водозащитные штаны;
- теплый свитер (флис);
- теплые носки;
- теплые перчатки / рукавицы;
- теплая шапка;
- легкий головной убор;
- банные и купальные принадлежности;
- сидушка для сидения на камнях и шлаке;
- накидка-дождевик;
- индивидуальная аптечка;
- солнцезащитные очки, солнцезащитные средства;
- средства от комаров и мошки (репеллент);
- паспорт и его копия в герметичной упаковке.
Туристам следует обратить внимание на подготовку личной экипировки (одежда и обувь), так как на больших участках маршрутов восхождений к кратерам вулканов, перевалов и вулканических плато в период всего летнего периода могут сохраняться снежники и, в случае продолжительной непогоды, температура воздуха на высотах свыше 1000 м может понижаться.
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Есть ли трансфер в/из аэропорта?
В день заезда/выезда группы мы встречаем/провожаем все рейсы.
Если ваши даты прилета/вылета не совпадают с датами тура, вы можете заказать дополнительный групповой трансфер – стоимость 1000 руб. с чел. из/в места размещения в п. Паратунка или в Петропавловске-Камчатском в пределах центральной площади.
Индивидуальный трансфер по маршруту: Аэропорт – монумент «Здесь начинается Россия» – магазин – Отель, стоимость 5500 руб. за машину до 3 чел., 8000 руб. за машину до 6 чел.
Какой будет маршрут?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Спасибо за чётко организованный тур и сопровождение туроператору Большая Страна. Моя поездка была потрясающей, море положительных эмоций, красивые пейзажи, прекрасная компания! Всё, начиная от встречи в аэропорту, заканчивая обратным трансфером в аэропорт со стороны встречающей стороны было организовано на высшем уровне, все чётко, минута в минуту! Гиды - отдельное спасибо - ПРОФЕССИОНАЛЫ своего дела, заинтересованные и влюбленные в свой край ребята. Все маршруты продуманы, красивые места, потрясающие воспоминания обеспечены даже самому искушенному туристу.
все свершилось даже не смотря на сложную погоду на подъеме
поднялся!
и четкий тайминг, особенно это оценил. в походах и восхождении это важно.
p.s.
очень здорово было ночевать у подножья и с утра выйти на подъем.