2 день

Морская прогулка в бухту «Русская» - обзорная экскурсия по историческому центру города

Что у нас на Востоке?

На Востоке у нас Тихий океан!

Именно отсюда началось основание города, когда пакетботы «Петр» и «Павел» зашли в

Сегодняшний день посвящен океану и истории Петропавловска-Камчатского.

Ранний выезд (около 6:00 ориентировочно - в первые дни ранние подъемы переживаются легче всего, из-за разницы в часовых поясах).

Трансфер на морской причал.

Морская прогулка на моторной яхте класса Princess по Авачинской бухте с выходом в Тихий океан к бухте Русской.

Известно, что Авачинская бухта – самая большая в мире.

В нее невозможно не влюбиться с первого взгляда!

После выхода гостям будет предложен завтрак на борту яхты.

По пути следования мы посетим скалы «Три брата» - «визитную карточку» города, бухты Тихая, Гротовая, остров Старичков - понаблюдаем за морскими птицами.

Во время путешествия увидим многочисленные птичьи базары: бакланы, топорки, тупики, конюги, утки, различные чайки, и другие пернатые от рассвета до заката кружат в воздухе, попеременно пикируя за добычей в богатые рыбой воды.

В бухте Вилючинская предусмотрена рыбалка – ленок, окунь, камбала, (иногда попадается треска, белокорый палтус и терпуг.

В это время повар приготовит на обед свежую уху из красной рыбы, подготовит для дегустации морепродукты - краб, сашими из камбалы.

Дальше мы пойдем вдоль побережья до бухты Русская.

Подойдем максимально близко к мысу Опасный, мысу Кекурный, чтобы понаблюдать за каланами и сивучами на лежбище у камней Лаперуза.

Возможна встреча с косатками и горбатыми китами.

Ежегодно они заходят в нашу акваторию и нередко сопровождают прогулочные катера.

Пойманную рыбу повар пожарит на обратном пути и предложит к ужину.

Возвращение в порт.

17:00 Обзорная экскурсия «Знакомство с Камчаткой» (время указано ориентировочно).

Пешая прогулка по историческому центру города с экскурсоводом: Аллея Флота, Никольская сопка, центральная площадь, набережная.

Трансфер в отель.

Питание: завтрак – включен, на прогулке; обед – включен, на прогулке; ужин – включен, на прогулке.

Ночлег: SPA-отель / база отдыха, в зависимости от выбранного размещения (п. Паратунка).

Продолжительность: прогулка - 8 часов. обзорная – 2 часа.