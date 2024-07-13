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похож на тот, что мы привыкли видеть на берегу моря - да и всё здесь напоминает о том, что ты находишься на краю света, в самой настоящей его "горячей" точке, где земля, извергая свои раскаленные недра, миллионами лет создавала ту красоту, что мы видим сейчас.