Халактырский пляж: авто-вояж на край света
Начало: Заберём вас в месте проживания
8 мая в 10:00
9 мая в 10:00
14 000 ₽ за экскурсию
Летний экскурсионный тур на Камчатку 8 дней/7 ночей
Начало: Звёздная ул., 10, Елизово
Расписание: Тур доступен для бронирования на 8 дней/7 ночей. Дата начала в любой день с 01.06.2024 по 30.09.2024
20 апр в 10:00
21 апр в 10:00
185 000 ₽ за человека
Летний тур «Камчатский экспресс» 6 дней/5 ночей
Начало: Звёздная ул., 10, Елизово
Расписание: Тур доступен для бронирования с 01.06.24 по 30.09.24, начало тура в любой день!
21 апр в 09:00
22 апр в 09:00
120 000 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕлистратова13 июля 2024Отличная экскурсия. Замечательный эрудированный гид Ольга. Не смотря на дождь впечатления только положительные. Вид на океан завораживает. После экскурсии Ольга напоила горячим чаем с местными конфетами.
- ААнна19 сентября 2023Отличная поездка и яркие, незабываемые впечатления!! Неповторимый Халактырский пляж просто поражает красотой и одновременной суровостью океана. Вулканический песок совершенно не
Ответы на вопросы от путешественников по Петропавловску-Камчатскому в категории «Петропавловская крепость»
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