1 день

Прибытие на Камчатку, поездка на Халактырский пляж

Прибытие в «Международный аэропорт Петропавловск-Камчатский» (рейсы в первой половине дня).

Встреча с организаторами в аэропорту и трансфер в гостевой дом Bay house или шале «Дача».

После заселения и обеда вас ждёт поездка на Халактырский пляж — одно из самых любимых и посещаемых мест камчатцев и туристов.

Это прямой берег Авачинского залива, где можно прочувствовать всю мощь вод Тихого океана, полюбоваться бескрайним горизонтом, насладиться морским воздухом и черным песком.

По возвращении в отель вы поужинаете, познакомитесь с командой и отдохнете.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160