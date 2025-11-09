Наша недельная программа на нескольких горнолыжных базах создана для тех, кто готов раскатать оборудованные склоны. Только вы, трасса, виды на вулканы и ничего лишнего!
Программа тура по дням
Прибытие на Камчатку, поездка на Халактырский пляж
Прибытие в «Международный аэропорт Петропавловск-Камчатский» (рейсы в первой половине дня).
Встреча с организаторами в аэропорту и трансфер в гостевой дом Bay house или шале «Дача».
После заселения и обеда вас ждёт поездка на Халактырский пляж — одно из самых любимых и посещаемых мест камчатцев и туристов.
Это прямой берег Авачинского залива, где можно прочувствовать всю мощь вод Тихого океана, полюбоваться бескрайним горизонтом, насладиться морским воздухом и черным песком.
По возвращении в отель вы поужинаете, познакомитесь с командой и отдохнете.
Катание на горнолыжной базе «Морозной»
После завтрака мы доставим вас на склоны горнолыжной базы «Морозная», где вы сможете самостоятельно покататься или повысить свой уровень на тренировках с профессиональными инструкторами (бронирование инструктора заранее или по факту на Камчатке при наличии свободных инструкторов, оплачивается дополнительно).
Продолжительность катания — 4 часа, выезд по расписанию.
Возвращение в гостевой дом/шале, ужин, отдых.
Катание на горнолыжной базе «Синичкиной»
После завтрака мы доставим вас на склоны горнолыжной базы «Синичкиной», где вы сможете самостоятельно покататься или повысить свой уровень на тренировках с профессиональными инструкторами (бронирование инструктора заранее или по факту на Камчатке при наличии свободных инструкторов, оплачивается дополнительно).
Продолжительность катания — 4 часа, выезд по расписанию.
Возвращение в гостевой дом/шале, ужин, отдых.
Катание на горнолыжной базе «Красная сопка», посещение лежбища сивучей
После завтрака мы доставим вас на склоны горнолыжной базы «Красная сопка», где вы сможете самостоятельно покататься или повысить свой уровень на тренировках с профессиональными инструкторами (бронирование инструктора заранее или по факту на Камчатке при наличии свободных инструкторов, оплачивается дополнительно).
Продолжительность катания — 4 часа, выезд по расписанию.
После катания заедем поздороваться с коренными жителями Камчатки — сивучами.
Возвращение в гостевой дом/шале, ужин, отдых.
Катание на горнолыжной базе «Морозной»
После завтрака мы доставим вас на склоны горнолыжной базы «Морозная», где вы сможете самостоятельно покататься или повысить свой уровень на тренировках с профессиональными инструкторами (бронирование инструктора заранее или по факту на Камчатке при наличии свободных инструкторов, оплачивается дополнительно).
Продолжительность катания — 4 часа, выезд по расписанию.
Возвращение в гостевой дом/шале, ужин, отдых.
Свободный день, посещение спа-комплекса
Сегодняшний день вы проведёте в спа-комплексе BAY SPA с видом на Авачинскую бухту и вулканы.
Также вы можете отправиться на снегоходную экскурсию к горному массиву Вачкажец, просто прогуляться по городу, заглянуть в интерактивный музей вулканов, попробовать сёрфинг в Тихом океане.
Наши менеджеры помогут вам с организацией.
Ужин в гостевом доме/шале.
Трансфер в аэропорт
После завтрака трансфер отвезет вас в аэропорт, по пути сделает остановку на рыбном рынке и в сувенирной лавке.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостевом доме или шале.
Стоимость тура на 1 человека при 2-местном размещении — 100 000 руб.
Если вас интересует одноместное размещение в номере, сообщите об этом менеджеру при бронировании.
Если на программу осталось одно место, свяжитесь с нами, чтобы уточнить формат размещения (мужской/женский номер).
Варианты проживания
Шале «Дача»
Новый загородный отель расположен в живописном лесу в пригороде Елизово. На территории есть гостиничный комплекс и несколько отдельно стоящих домиков.
В уютных номерах отеля предусмотрены все удобства, в том числе отдельные ванные комнаты в каждом номере. На территории отеля оборудованы детская и спортивная площадки, прогулочная и костровая зоны, что дает возможность активно провести время на свежем воздухе, а также расслабиться вдали от городской суеты.
Гостевой дом «Bay house»
Уютный гостевой дом с видом на Авачинскую бухту, расположенный вблизи центра города.
Команда Bay House работает для того, чтобы ваш отдых на Камчатке прошёл максимально комфортно.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Встреча и проводы в аэропорту
- Все трансферы по программе
- Трансферы до склона и обратно
- Сопровождение менеджером
- Двухместное размещение в гостевом доме/шале
- Питание, включенное в программу тура: завтраки и ужинывелком-обед в день прилёта
- Завтраки и ужины
- Велком-обед в день прилёта
- Посещение спа-комплекса
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Петропавловска-Камчатского и обратно
- Питание, не включенное в программу: обеды (кроме 1 дня)
- Работа инструктора на склоне (4 500 руб. /час, бронирование от 2-х часов)
- Билеты на подъёмники и в термальные бассейны
- Аренда снаряжения для катания (лыжи/сноуборд)
- Медицинская страховка (обязательна)
- Доплата нерезидентам РФ (оформление документов, англоговорящий гид и т. д.)
- Доп. экскурсии
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Личные вещи:
- ветрозащитная непромокаемая мембранная куртка (желательно с утеплителем);
- удобные спортивные брюки, сделанные из легкого быстросохнущего материала способные сохранять тепло при низкой температуре;
- флисовая куртка или свитер;
- легкая пуховая жилетка/куртка;
- пара футболок;
- нижнее белье (термобелье, в том числе);
- носки (несколько пар);
- головной убор;
- перчатки;
- купальный костюм;
- солнцезащитные очки и солнцезащитный крем;
- прочные ботинки с жесткой подошвой, достаточно высокие, чтобы хорошо фиксировать стопу, удобно разношенные;
- спортивные тапочки или кроссовки.
Снаряжение:
- горные лыжи/сноуборд;
- ботинки;
- камус/снегоступы;
- палки;
- обычный рюкзак;
- маска и шлем.
Возможны ли изменения в программе?
Очередность дней программы может меняться.
Какая разница во времени?
С Москвой +9 часов. Если в Москве 12:00, то на Камчатке 21:00.
Входят ли авиабилеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена, но обязательна для всех!
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.