Горнолыжные туры – туры в Петропавловске-Камчатском

Найдено 8 туров в категории «Горнолыжные туры» в Петропавловске-Камчатском, цены от 69 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Зимнее знакомство с Камчаткой
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Зимнее знакомство с Камчаткой
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«После завтрака отправляемся к горнолыжному комплексу «Гора Морозная», где предстоит катание на горных лыжах или сноуборде»
31 дек в 10:00
69 000 за человека
Горнолыжный тур с вертолетными забросками: хели-ски на Камчатке
🚁 На вертолёте
❄️ На снегоходах
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Горнолыжный тур с вертолетными забросками: хели-ски на Камчатке
Начало: Г. Петропавловск-Камчатский
«Поездка на одну из горнолыжных баз, раскатка по трассам и вне трасс, практическое занятие с гидами по лавинной безопасности»
23 фев в 10:00
16 мар в 10:00
410 000 за человека
Горнолыжный тур на Камчатку с проживанием на парусном катамаране
🛥 На яхте
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Горнолыжный тур на Камчатку с проживанием на парусном катамаране
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«Мы будем совершать восхождения и головокружительные спуски на горных лыжах и сноубордах, загорать на ласковом весеннем солнце, желающие смогут попробовать морской каякинг»
25 апр в 10:00
29 апр в 10:00
от 195 000 за человека
Зимний горнолыжный лагерь. Бэккантри на Камчатке
🚁 На вертолёте
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Зимний горнолыжный лагерь. Бэккантри на Камчатке
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
26 дек в 10:00
1 янв в 10:00
160 000 за человека
Камчатское наслаждение: хели-ски со снегоходными забросками
🚁 На вертолёте
❄️ На снегоходах
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Камчатское наслаждение: хели-ски со снегоходными забросками
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«Поездка на одну из горнолыжных баз, раскатка по трассам и вне трасс, практическое занятие с гидами по лавинной безопасности»
16 фев в 10:00
23 фев в 10:00
от 315 000 за человека
Горнолыжный тур на Камчатку для начинающих фрирайдеров
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Горнолыжный тур на Камчатку для начинающих фрирайдеров
Начало: Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
«Приглашаем вас в захватывающий горнолыжный тур на Камчатке»
6 янв в 10:00
11 фев в 10:00
98 000 за человека
Дикая природа Камчатки. Горнолыжный тур с проживанием на парусном катамаране
🚁 На вертолёте
🛥 На яхте
🚁 На вертолёте
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Дикая природа Камчатки. Горнолыжный тур с проживанием на парусном катамаране
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«Мы будем совершать восхождения и головокружительные спуски на горных лыжах и сноубордах, загорать на ласковом солнце, желающие смогут попробовать морской каякинг»
315 000 за человека
Зимний отдых на Камчатке
❄️ На снегоходах
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
Зимний отдых на Камчатке
Начало: Россия, Камчатский край, Елизовский район, аэропор...
«Мы продумали программу так, чтобы вместить в ней максимум впечатлений и комфорта — от прогулок на снегоходах до горнолыжного отдыха»
117 900 за человека

Последние отзывы на туры

  • П
    Полина
    21 февраля 2024
    Горнолыжный тур с вертолетными забросками: хели-ски на Камчатке
    Хочу выразить огромную благодарность организаторам тура за высокий уровень сервиса и невероятно теплый прием! начиная с первого дня общения, менеджеры
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    оказывали информационную поддержку, оперативно реагировали на запросы, давали полную информацию. Сама программа была наполнена активностями на любой вкус, просто не оставалось времени скучать или думать, чем себя занять. Хочется отметить гостеприимство и заботу администраторов Bay house, в котором мы провели неделю, пламенный привет Марине (Ма, ты лучшая!). Сам дом очень уютный, а виды из окон - это отдельный вид удовольствия и способ медитации! Завтраки и обеды были обалденные, это очень удобно, что за тебя продумали питание, да еще и по КБЖУ рассчитали так, чтобы мы не замерзли и были полны энергией для каталки! также остались самые лучшие впечатления от ребят-гидов (Никита и Кися, вам тоже привет!), которые не просто сопровождали, но и учили, подсказывали, советовали, анализировали, поддерживали. В этом плане мы попали к большим профессионалам и фанатам своего дела, которым важно, чтобы мы не просто катались, но и делали это технично, легко и в кайф! Большое внимание уделяли безопасности, делились собственными наблюдениями, опытом, историями, а также без конца рассказывали про Камчатку, поэтому каждая минута пребывания там была наполнена чем-то новым, ярким, незабываемым! спасибо операторам Вове и Юле! координаторы нашей группы Поля и Дина четко расписывали наш день, мгновенно решали все вопросы, давали рекомендации по покупке икры, сувениров, посещению заведений, были с нами на связи буквально 24 часа. Определенно, это был лучший отдых, когда я ни о чем не думала, а только получала удовольствие и бесконечно влюблялась в Камчатку, сны о которой я вижу уже 3ю ночь подряд. в сентябре планирую повторить:)

  • Н
    Надежда
    20 января 2024
    Зимнее знакомство с Камчаткой
    В целом тур для первого знакомства с Камчаткой не плохой, но зимой всей красоты не увидеть. Если у вас компания,
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    то будет весело. Камчатке 5+. Мне кажется Камчатка сильно разная зимой и летом, думаю вернусь летом для вертолетных экскурсий и возможно рыбалки. Некоторые из группы брали вертолетную экскурсию и скидывали видео: но зимние виды мне кажутся одинаковыми, только кратер вулкана понятен, гейзеров не было, да и зимой они наверное облако; купаться в озерах холодно потому что идти от раздевалки до озера (и обратно) длинно и ветрено, но говорят вода теплая. Думаю летом круче, лучше приплатить 50-100 тр но чтобы прям кайф. Рекомендую сходить на Мишенную сопку в Петропавловске-Камчатском - шикарные виды на город и залив. Понравилась этническая деревня "Снежные псы", рекомендую - активно, объединяет группу, когда будете управлять упряжкой лучше быть 2м или 3м кажется, там фото и видео получается на фоне вулканов, но наверное это только зимой. Первая картина этнической деревни удручает потому что 40-50 собак привязаны к такому же количеству будок на расстоянии полметра, просят ласки и еды. От такой картины в детстве я бы плакала (мультик Каштанка навсегда оставил травму). Снегоходные вылазки на вулканы тоже здорово, но один день нам не повезло было облачно и самые шикарные виды нам не открылись. В Петропавловском-Камчатском хороший ресторан "Два моря, океан" лучше бронировать заранее особенно в сезон - можно поесть всяких морских гадов и прочее, есть детское меню, хорошее обслуживание, но возможно дорого - для себя решила что в отпуске не экономлю. Океан не вызвал сильного восторга, но закат красивый. Авачинская бухта красиво - всегда разная, Вулканологический музей познавательно. На рынке, мне кажется, икра по тем же ценам что в Москве, камчатский краб по мне крабовые палочки за 6 тр и чаще перемороженный видимо берут его редко - желтые края при разморозке. Не получилось побывать на горнолыжке и родоновых ваннах из-за интересных дней, но остальные говорят здорово. Не понравились условия проживания в туре. Первая ночь (там же последняя, но в последнюю ночь я переселилась в другой отель) в очень холодной "гостинице" в Петропавловске-Камчатском: дополнительно дали только плед, обогреватели не выдают, очень пригодилась теплая пижама и носки для сна, хорошая приветливая женщина на ресепшене - ей (женщине) тоже 5+. Завтрак здесь от организаторов = огонь: сплошная икра и красная рыба, были еще кажется пряники и печеньки. Следующие 4 ночи в базе отдыха Гелиос в Паратунке: с обогревателем, но женщине на ресепшене 3- (очень грубая), местная киса Буся - прелесть, игривая, даже зашла ко мне в номер. Бусе тоже 5+. Проживание в Гелиосе так себе: маленький санузел с хлюпающей сантехникой, но первый этаж может потому хлюпает; душ скорее контрастный но помыться можно иногда комфортно; питание совсем ужасное, особенно ужины - все в панировке с прогорклым маслом, считаю что один раз я отравилась или желудок не выдержал их питания. Но здесь только ночевать, потому можно смириться. Термальные бассейны в базе отдыха в Паратунке есть - прикольно для согреться после дня на морозе, условия так себе для искушенных, и зимой очень скользко в зоне бассейна=всё замерзшее, будьте осторожны держитесь за перила, раздевалки есть, но женщина на ресепшене говорит из номера идите в полотенце и также обратно. Кажется есть бильярд и настольный теннис, но я уставал на экскурсиях и туда не ходила. Про организаторов указано писать отдельно (напишу) но расскажу и тут - всё норм, забирают вовремя, все хорошо организовано никого не теряют, в машинах тепло, обеды на объектах огонь, инфа на экскурсиях в достаточном количестве не напрягает, гид Олег говорит не умолкая даже когда вы спите (мне так показалось) наверное на случай если кто проснется)) Только есть минус - гид Олег не любит свой край (кажется остальные под него подстраиваются), страну и власть - все разговоры сводятся к деньгам и к тому какие плохие люди, власти, и все что они делают плохо. Может объективно так и есть, но в отпуске не хочется об этом думать. Плюс пренебрежительно отозвался о художниках и айтишниках, в некоторой степени я, и то, и другое + люблю свою страну (иначе зачем тур на Камчатку), но толерантна и просто считаю что гид должен быть нейтральным.

  • О
    Ольга
    3 сентября 2023
    Горнолыжный тур с вертолетными забросками: хели-ски на Камчатке
    Спасибо организатору!
  • Н
    Наталья
    10 января 2023
    Зимнее знакомство с Камчаткой
    Мы получили незабываемые впечатления от тура. Это и катание на снегоходах к вулканам, и катание в собачьей упряжке, и купание
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    в термальном бассейне. Все было насыщенно и интересно. Красота природы и экстрим, постоянно позитивные эмоции и хорошее настроение. Покатались на лыжах, прогулялись по берегу Тихого океана, поели крабов и икры. И это все в одном туре!

  • Н
    Наталья
    28 августа 2022
    Горнолыжный тур с вертолетными забросками: хели-ски на Камчатке
    Все прекрасно! Организаторы, организация… Спасибо!)
  • С
    Сергей
    11 января 2022
    Зимнее знакомство с Камчаткой
    Поездка прошла отлично. Даже несмотря на то, что вертолетная экскурсия не состоялась - заместо нее удалось пролететь на легкомоторной Мессне над вулканами к северу от Петропавловска.

Ответы на вопросы от путешественников по Петропавловску-Камчатскому в категории «Горнолыжные туры»

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  1. Зимнее знакомство с Камчаткой
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  3. Горнолыжный тур на Камчатку с проживанием на парусном катамаране
  4. Зимний горнолыжный лагерь. Бэккантри на Камчатке
  5. Камчатское наслаждение: хели-ски со снегоходными забросками
Сколько стоит тур в Петропавловске-Камчатском в июне 2024
Сейчас в Петропавловске-Камчатском в категории "Горнолыжные туры" можно забронировать 8 авторских туров от 69 000 до 410 000. Туристы уже оставили гидам 21 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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