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Авторский тур
7 дней
Зимнее знакомство с Камчаткой
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«После завтрака отправляемся к горнолыжному комплексу «Гора Морозная», где предстоит катание на горных лыжах или сноуборде»
31 дек в 10:00
69 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Горнолыжный тур с вертолетными забросками: хели-ски на Камчатке
Начало: Г. Петропавловск-Камчатский
«Поездка на одну из горнолыжных баз, раскатка по трассам и вне трасс, практическое занятие с гидами по лавинной безопасности»
23 фев в 10:00
16 мар в 10:00
410 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Горнолыжный тур на Камчатку с проживанием на парусном катамаране
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«Мы будем совершать восхождения и головокружительные спуски на горных лыжах и сноубордах, загорать на ласковом весеннем солнце, желающие смогут попробовать морской каякинг»
25 апр в 10:00
29 апр в 10:00
от 195 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Зимний горнолыжный лагерь. Бэккантри на Камчатке
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
26 дек в 10:00
1 янв в 10:00
160 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Камчатское наслаждение: хели-ски со снегоходными забросками
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«Поездка на одну из горнолыжных баз, раскатка по трассам и вне трасс, практическое занятие с гидами по лавинной безопасности»
16 фев в 10:00
23 фев в 10:00
от 315 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Горнолыжный тур на Камчатку для начинающих фрирайдеров
Начало: Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
«Приглашаем вас в захватывающий горнолыжный тур на Камчатке»
6 янв в 10:00
11 фев в 10:00
98 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Дикая природа Камчатки. Горнолыжный тур с проживанием на парусном катамаране
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«Мы будем совершать восхождения и головокружительные спуски на горных лыжах и сноубордах, загорать на ласковом солнце, желающие смогут попробовать морской каякинг»
315 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Зимний отдых на Камчатке
Начало: Россия, Камчатский край, Елизовский район, аэропор...
«Мы продумали программу так, чтобы вместить в ней максимум впечатлений и комфорта — от прогулок на снегоходах до горнолыжного отдыха»
117 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ППолина21 февраля 2024Хочу выразить огромную благодарность организаторам тура за высокий уровень сервиса и невероятно теплый прием! начиная с первого дня общения, менеджеры
- ННадежда20 января 2024В целом тур для первого знакомства с Камчаткой не плохой, но зимой всей красоты не увидеть. Если у вас компания,
- ООльга3 сентября 2023Спасибо организатору!
- ННаталья10 января 2023Мы получили незабываемые впечатления от тура. Это и катание на снегоходах к вулканам, и катание в собачьей упряжке, и купание
- ННаталья28 августа 2022Все прекрасно! Организаторы, организация… Спасибо!)
- ССергей11 января 2022Поездка прошла отлично. Даже несмотря на то, что вертолетная экскурсия не состоялась - заместо нее удалось пролететь на легкомоторной Мессне над вулканами к северу от Петропавловска.
Ответы на вопросы от путешественников по Петропавловску-Камчатскому в категории «Горнолыжные туры»
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