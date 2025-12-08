1 день

Прилет, знакомство, ски-тур на мысе Маячном

Прибытие в «Международный аэропорт Петропавловск-Камчатский».

Встреча в аэропорту, трансфер в шале, обед, заселение в номера.

Выезд на ски-тур в район мыса Маячного, время в пути — 1,5-2 часа. По прибытии — инструктаж от гидов, и вперёд! Перепад высот составит до 300 м.

Сегодня предусмотрены два спуска и один подъём.

Снегоход доставит до точки на вершине, откуда вы спуститесь на снаряде в бухту, подготовитесь к ски-туру и пойдёте наверх, откуда вторым спуском завершите катальный день.

После — вас заберут снегоходы и доставят к автомобилям.

Возвращение в шале.

Ужин, брифинг по программе, отдых.

