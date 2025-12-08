Этот ски-тур создан для тех, кто ищет настоящий вызов и хочет испытать себя в условиях дикой природы.
Вас ждут спуски
Программа тура по дням
Прилет, знакомство, ски-тур на мысе Маячном
Прибытие в «Международный аэропорт Петропавловск-Камчатский».
Встреча в аэропорту, трансфер в шале, обед, заселение в номера.
Выезд на ски-тур в район мыса Маячного, время в пути — 1,5-2 часа. По прибытии — инструктаж от гидов, и вперёд! Перепад высот составит до 300 м.
Сегодня предусмотрены два спуска и один подъём.
Снегоход доставит до точки на вершине, откуда вы спуститесь на снаряде в бухту, подготовитесь к ски-туру и пойдёте наверх, откуда вторым спуском завершите катальный день.
После — вас заберут снегоходы и доставят к автомобилям.
Возвращение в шале.
Ужин, брифинг по программе, отдых.
Ски-тур на горные вершины
Завтрак в шале.
Выезд на маршрут. Прибытие, прохождение инструктажа.
Сегодня вас ожидают восхождения и спуски в районе внетрассового катания: от 1 до 3 спусков с перепадом высот от 300 до 700 м.
После 3–4 часов катания по нетронутым склонам вы пообедаете и отдохнёте.
После обеда отправитесь домой по уже знакомому маршруту.
Возвращение в город, ужин и отдых в шале.
Ски-тур на вулкане
Завтрак в шале. Выезд в район «домашних» вулканов.
Группа добирается до района катания на машине и снегоходе, а уже в районе катания непосредственно проходит ски-тур.
Сегодня предусмотрены 1-2 спуска (перепад высот — 1000-1500 м).
После катания вы пообедаете и отдохнёте в горном приюте.
Возвращение в шале, ужин, отдых.
Свободный/запасной день
Завтрак.
Свободный день для отдыха/запасной день на случай непогоды.
В этот день возможны дополнительные экскурсии.
Ужин и ночь в шале.
Ски-тур на горные вершины, купание в горячих источниках
Завтрак в шале. Выезд на маршрут.
Сегодня вас ожидают восхождения и спуски в районе внетрассового катания: от 1 до 3 спусков с перепадом высот от 300 до 700 м.
Прибытие к старту маршрута.
Самое время достать лыжи и сноуборды, еще раз проверить исправность бипера, положить щуп и лопату в рюкзак, послушать инструкции от гидов и идти в гору!
Перепад высот составит от 300 до 700 м.
После 3–4 часов катания по нетронутым склонам вы пообедаете.
После обеда отправитесь домой по уже знакомому маршруту с заездом в термальные источники.
Возвращение в город, ужин и отдых в шале.
Ски-тур на Вилючинском вулкане, купание в горячих источниках
Ранний завтрак, выезд в сторону Вилючинского перевала. Дорога занимает около двух часов.
По прибытии вы пройдёте инструктаж от гидов, получите необходимы рекомендации и двинетесь в путь.
Покорение Вилючинского вулкана — это особое приключение. Подъём технически не очень сложный, но здесь вам понадобятся ледорубы и кошки.
С вершины открывается невероятный вид на вулканы Мутновский и Горелый, Опалу, бескрайний Тихий океан, а также на Авачинско-Корякскую группу вулканов.
После спуска, пообедав, возвратитесь к автомобилям и отправитесь в город.
По пути расслабитесь и отдохнёте в термальных источниках.
Ужин в шале.
Свободный/запасной день
Завтрак.
Свободный день для отдыха/запасной день на случай непогоды.
В этот день возможны дополнительные экскурсии.
Ужин и ночь в шале.
Трансфер в аэропорт
Завтрак в шале.
Трансфер в аэропорт с остановкой на рыбном рынке и в сувенирной лавке.
Проживание
Тур предусматривает проживание в шале.
Стоимость тура на 1 человека при 2-местном размещении — 240 000 руб.
Если вас интересует одноместное размещение в номере, сообщите об этом менеджеру при бронировании.
Если на программу осталось одно место, свяжитесь с нами, чтобы уточнить формат размещения (мужской/женский номер).
Варианты проживания
Шале «Дача»
Отель расположен в живописном лесу в пригороде Елизово. На территории находятся уютный гостиничный комплекс и несколько индивидуальных домиков. Гостей также ждёт кафе с авторской кухней, где можно насладиться изысканными блюдами из свежих морепродуктов.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Встреча и проводы в аэропорту
- Все трансферы согласно программе
- Сопровождение командой - менеджеры и гиды
- Размещение в шале
- Питание, включенное в программу тура: завтраки и ужины в шалеланч на маршрутахвелком-обед в день прилёта
- Прокат лавинного снаряжения (бипер, щуп, лопата)
Что не входит в цену
- Авиабилеты до г. Петропавловска-Камчатского и обратно
- Питание, не включенное в программу тура: обеды в свободные дни
- Аренда снаряжения для катания (лыжи/сноуборд)
- Доп. услуги в свободные дни
- Билеты на подъёмники и в термальные бассейны
- Доплата для иностранных граждан (за оформление документов, англоговорящего гида)
- Медицинская страховка (обязательно)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Личные вещи:
- документы:
- документы, удостоверяющие личность;
- полис обязательного медицинского страхования;
- полис страхования жизни и здоровья и дополнительных рисков, связанных с экскурсионной программой;
- ветрозащитная непромокаемая мембранная куртка (желательно с утеплителем);
- удобные спортивные брюки, сделанные из легкого быстросохнущего материала, способные сохранять тепло при низкой температуре;
- флисовая куртка или свитер;
- легкая пуховая жилетка/куртка;
- пара футболок;
- нижнее белье, в т. ч. термобелье;
- головной убор (шапка);
- носки (несколько пар);
- легкие флистовые перчатки (2 пары);
- купальный костюм;
- солнцезащитные очки и солнцезащитный крем;
- прочные ботинки с жесткой подошвой, достаточно высокие, чтобы хорошо фиксировать стопу, удобно разношенные;
- спортивные тапочки или кроссовки;
- туалетные и гигиенические принадлежности.
Снаряжение:
- горные лыжи/сноуборд;
- ботинки;
- камус/снегоступы;
- палки;
- обычный рюкзак;
- маска и шлем.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена, но обязательна для всех участников программы.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Страховка должна действовать весь период программы и содержать следующие условия «фрирайд / катание вне трасс / катание по немаркированным трассам», просто «горные лыжи» — недостаточно!
Какие дополнительные экскурсии есть?
Фрирайд со снегоходными забросками (1 день) — от 25000 руб. /чел.
Доставка райдеров в район катания и заброска к месту начала спуска осуществляется снегоходами с использованием пассажирских нарт. Хорошая возможность не только покататься, но и полюбоваться пейзажами.
Районы катания: Вилючинский перевал, Авачинский перевал, мыс Маячный.
Экскурсия в музей Вулканариум — от 1500 руб. /чел.
Посещение Музея вулканов, где посетители смогут увидеть извержения вулканов, побывать в лавовой пещере и прикоснуться к многовековым камням.
Катание на собачьих упряжках (1 день) — стоимость по запросу.
Прокатиться можно в качестве пассажира или вести упряжку самостоятельно. При самостоятельном управлении упряжкой каюры проводят инструктаж и едут рядом на снегоходах.
Хели-ски (1 день) — фрирайд с забросками вертолётом.
Обратите внимание, вертолетные экскурсии на Камчатке небезопасны. Об этом свидетельствуют авиационные хроники 2024 года и прошлых лет. Рекомендуем вам отказаться от полета и рассмотреть другие варианты дополнительных экскурсий.
Можно ли приехать раньше начала программы?
Да, по вашему желанию вы можете приехать на программу раньше. Укажите при бронировании программы, что вы планируете прилететь раньше, и мы поможем вам подобрать проживание и спланировать активности.
Какая у вас разница во времени?
С Москвой +9 часов. Если в Москве 12:00, то на Камчатке 21:00.
Как вы заранее определяете уровень катания?
В сборной группе мы никогда не можем гарантировать определенный уровень катания. Мы ориентируемся на ответы наших будущих гостей на вопросы: Сколько лет катаетесь? Как часто? Где катаетесь? Как сами можете обозначить свой уровень катания? Но ответы всегда очень субъективны и каждый очень по-разному может трактовать все вопросы.
Как правильно купить авиабилеты на программу?
При покупке билетов важно учитывать время в полете и разницу во времени между местом вылета и Камчаткой.
Например, если у вас программа начинается 1 апреля, это значит, что вам нужно быть в Петропавловске-Камчатском 1 апреля. В таком случае, вылететь из Москвы, Новосибирска, Иркутска нужно 31 марта. Из Владивостока, Хабаровска, Сахалина и Благовещенска можно вылететь в ту же дату, если есть подходящий рейс.
Вы можете прилететь в любое время в день или ночь даты, которая обозначена как начало программы или ранее.
Прилететь на следующий день нельзя независимо от того, что обозначено в вашей программе — из-за погоды могут быть внесены изменения в порядок проведения программы, и тогда вы можете пропустить выезд, за который в таких условиях возврат не предусмотрен.
Последний день программы — это день вылета. Можно улететь в любое время в этот день или позже. В Москву вы прилетаете в тот же день и час, в который вылетели. С большинством городов в России все происходит примерно так же, может, с опозданием на час.
Какие дополнительные затраты на месте меня ждут?
Мы включили в стоимость программы все основные затраты — размещение в отелях, питание, трансферы и наше сопровождение. Но билеты на входы в термальные бассейны или горячие источники, активности в свободные дни нужно оплачивать на месте. Также вам, вероятно, захочется купить морепродукты в качестве гостинцев с Камчатки.
Хочу поехать вместе с партнером, а он(она) не катается. Что можете предложить?
Мы составляем для некатающихся гостей программу в соответствии с их интересами так, чтобы они все равно достаточно много времени проводили вместе с катающимися: по вечерам или на определенных выездах. Подобной опцией успешно пользуется очень много наших гостей!
Что делать в плохую погоду зимой?
Все зависит от того, насколько погода плохая.
Иногда можно взять дополнительную программу с активностями, не включающими катание или заменить хели-ски снегоходными забросками.
Если катание невозможно, тогда есть варианты экскурсионных маршрутов на снегоходе или на машине. Для тех, кто готов испытать совершенно незабываемые впечатления, мы предложим серфинг.
Когда остается возможным передвижение по городу, то мы можем предложить городскую экскурсию и посещение интерактивной площадки «Вулканариум».
Если же на улицу будет не выйти, то у нас в запасе мастер-классы по приготовлению камчатских деликатесов, проведение интересных встреч на тему Камчатских путешествий, истории и др.
Что еще важно знать?
- Очередность дней программы может меняться.
- Дополнительная медицинская страховка обязательна всем.
- План по районам катания является примерным.
- Распределение участников по отелям определяется организаторами.