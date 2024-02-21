Выездные туры из Петропавловска-Камчатского

Найдено 13 туров в категории «Выездные» в Петропавловске-Камчатском, цены от 38 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Камчатский экспресс. Летнее путешествие
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Камчатский экспресс. Летнее путешествие
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
27 авг в 10:00
3 сен в 10:00
от 87 500 за человека
Зимняя сказка. Приключения на Камчатке
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Зимняя сказка. Приключения на Камчатке
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
28 дек в 10:00
31 дек в 10:00
от 54 000 за человека
Зимнее знакомство с Камчаткой
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Зимнее знакомство с Камчаткой
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
31 дек в 10:00
69 000 за человека
Горнолыжный тур с вертолетными забросками: хели-ски на Камчатке
🚁 На вертолёте
❄️ На снегоходах
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Горнолыжный тур с вертолетными забросками: хели-ски на Камчатке
Начало: Г. Петропавловск-Камчатский
23 фев в 10:00
16 мар в 10:00
410 000 за человека
Горнолыжный тур на Камчатку с проживанием на парусном катамаране
🛥 На яхте
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Горнолыжный тур на Камчатку с проживанием на парусном катамаране
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
25 апр в 10:00
29 апр в 10:00
от 195 000 за человека
Зимний горнолыжный лагерь. Бэккантри на Камчатке
🚁 На вертолёте
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Зимний горнолыжный лагерь. Бэккантри на Камчатке
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
26 дек в 10:00
1 янв в 10:00
160 000 за человека
Камчатское наслаждение: хели-ски со снегоходными забросками
🚁 На вертолёте
❄️ На снегоходах
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Камчатское наслаждение: хели-ски со снегоходными забросками
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
16 фев в 10:00
23 фев в 10:00
от 315 000 за человека
Горнолыжный тур на Камчатку для начинающих фрирайдеров
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Горнолыжный тур на Камчатку для начинающих фрирайдеров
Начало: Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
6 янв в 10:00
11 фев в 10:00
98 000 за человека
Камчатка зимой и весной
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Камчатка зимой и весной
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
12 янв в 10:00
19 янв в 10:00
115 000 за человека
Дикая природа Камчатки. Горнолыжный тур с проживанием на парусном катамаране
🚁 На вертолёте
🛥 На яхте
🚁 На вертолёте
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Дикая природа Камчатки. Горнолыжный тур с проживанием на парусном катамаране
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
315 000 за человека
Восхождения на вулканы Мутновский и Горелый (3 дня)
Авторский тур
3 дня
Восхождения на вулканы Мутновский и Горелый (3 дня)
Начало: По договоренности
Расписание: 26.07.2023 - 30.07.2023 / 11.08.2023 - 15.08.2023 / 27.08.2023 - 31.08
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
38 000 за человека
Зимний отдых на Камчатке
❄️ На снегоходах
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
Зимний отдых на Камчатке
Начало: Россия, Камчатский край, Елизовский район, аэропор...
117 900 за человека
Летний экскурсионный тур на Камчатку 8 дней/7 ночей
Авторский тур
8 дней
Летний экскурсионный тур на Камчатку 8 дней/7 ночей
Начало: Звёздная ул., 10, Елизово
Расписание: Тур доступен для бронирования на 8 дней/7 ночей. Дата начала в любой день с 01.06.2024 по 30.09.2024
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
185 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • П
    Полина
    21 февраля 2024
    Горнолыжный тур на Камчатку для начинающих фрирайдеров
    Хочу выразить огромную благодарность организаторам тура за высокий уровень сервиса и невероятно теплый прием! начиная с первого дня общения, менеджеры
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    оказывали информационную поддержку, оперативно реагировали на запросы, давали полную информацию. Сама программа была наполнена активностями на любой вкус, просто не оставалось времени скучать или думать, чем себя занять. Хочется отметить гостеприимство и заботу администраторов Bay house, в котором мы провели неделю, пламенный привет Марине (Ма, ты лучшая!). Сам дом очень уютный, а виды из окон - это отдельный вид удовольствия и способ медитации! Завтраки и обеды были обалденные, это очень удобно, что за тебя продумали питание, да еще и по КБЖУ рассчитали так, чтобы мы не замерзли и были полны энергией для каталки! также остались самые лучшие впечатления от ребят-гидов (Никита и Кися, вам тоже привет!), которые не просто сопровождали, но и учили, подсказывали, советовали, анализировали, поддерживали. В этом плане мы попали к большим профессионалам и фанатам своего дела, которым важно, чтобы мы не просто катались, но и делали это технично, легко и в кайф! Большое внимание уделяли безопасности, делились собственными наблюдениями, опытом, историями, а также без конца рассказывали про Камчатку, поэтому каждая минута пребывания там была наполнена чем-то новым, ярким, незабываемым! спасибо операторам Вове и Юле! координаторы нашей группы Поля и Дина четко расписывали наш день, мгновенно решали все вопросы, давали рекомендации по покупке икры, сувениров, посещению заведений, были с нами на связи буквально 24 часа. Определенно, это был лучший отдых, когда я ни о чем не думала, а только получала удовольствие и бесконечно влюблялась в Камчатку, сны о которой я вижу уже 3ю ночь подряд. в сентябре планирую повторить:)

  • Н
    Надежда
    20 января 2024
    Зимнее знакомство с Камчаткой
    В целом тур для первого знакомства с Камчаткой не плохой, но зимой всей красоты не увидеть. Если у вас компания,
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    то будет весело. Камчатке 5+. Мне кажется Камчатка сильно разная зимой и летом, думаю вернусь летом для вертолетных экскурсий и возможно рыбалки. Некоторые из группы брали вертолетную экскурсию и скидывали видео: но зимние виды мне кажутся одинаковыми, только кратер вулкана понятен, гейзеров не было, да и зимой они наверное облако; купаться в озерах холодно потому что идти от раздевалки до озера (и обратно) длинно и ветрено, но говорят вода теплая. Думаю летом круче, лучше приплатить 50-100 тр но чтобы прям кайф. Рекомендую сходить на Мишенную сопку в Петропавловске-Камчатском - шикарные виды на город и залив. Понравилась этническая деревня "Снежные псы", рекомендую - активно, объединяет группу, когда будете управлять упряжкой лучше быть 2м или 3м кажется, там фото и видео получается на фоне вулканов, но наверное это только зимой. Первая картина этнической деревни удручает потому что 40-50 собак привязаны к такому же количеству будок на расстоянии полметра, просят ласки и еды. От такой картины в детстве я бы плакала (мультик Каштанка навсегда оставил травму). Снегоходные вылазки на вулканы тоже здорово, но один день нам не повезло было облачно и самые шикарные виды нам не открылись. В Петропавловском-Камчатском хороший ресторан "Два моря, океан" лучше бронировать заранее особенно в сезон - можно поесть всяких морских гадов и прочее, есть детское меню, хорошее обслуживание, но возможно дорого - для себя решила что в отпуске не экономлю. Океан не вызвал сильного восторга, но закат красивый. Авачинская бухта красиво - всегда разная, Вулканологический музей познавательно. На рынке, мне кажется, икра по тем же ценам что в Москве, камчатский краб по мне крабовые палочки за 6 тр и чаще перемороженный видимо берут его редко - желтые края при разморозке. Не получилось побывать на горнолыжке и родоновых ваннах из-за интересных дней, но остальные говорят здорово. Не понравились условия проживания в туре. Первая ночь (там же последняя, но в последнюю ночь я переселилась в другой отель) в очень холодной "гостинице" в Петропавловске-Камчатском: дополнительно дали только плед, обогреватели не выдают, очень пригодилась теплая пижама и носки для сна, хорошая приветливая женщина на ресепшене - ей (женщине) тоже 5+. Завтрак здесь от организаторов = огонь: сплошная икра и красная рыба, были еще кажется пряники и печеньки. Следующие 4 ночи в базе отдыха Гелиос в Паратунке: с обогревателем, но женщине на ресепшене 3- (очень грубая), местная киса Буся - прелесть, игривая, даже зашла ко мне в номер. Бусе тоже 5+. Проживание в Гелиосе так себе: маленький санузел с хлюпающей сантехникой, но первый этаж может потому хлюпает; душ скорее контрастный но помыться можно иногда комфортно; питание совсем ужасное, особенно ужины - все в панировке с прогорклым маслом, считаю что один раз я отравилась или желудок не выдержал их питания. Но здесь только ночевать, потому можно смириться. Термальные бассейны в базе отдыха в Паратунке есть - прикольно для согреться после дня на морозе, условия так себе для искушенных, и зимой очень скользко в зоне бассейна=всё замерзшее, будьте осторожны держитесь за перила, раздевалки есть, но женщина на ресепшене говорит из номера идите в полотенце и также обратно. Кажется есть бильярд и настольный теннис, но я уставал на экскурсиях и туда не ходила. Про организаторов указано писать отдельно (напишу) но расскажу и тут - всё норм, забирают вовремя, все хорошо организовано никого не теряют, в машинах тепло, обеды на объектах огонь, инфа на экскурсиях в достаточном количестве не напрягает, гид Олег говорит не умолкая даже когда вы спите (мне так показалось) наверное на случай если кто проснется)) Только есть минус - гид Олег не любит свой край (кажется остальные под него подстраиваются), страну и власть - все разговоры сводятся к деньгам и к тому какие плохие люди, власти, и все что они делают плохо. Может объективно так и есть, но в отпуске не хочется об этом думать. Плюс пренебрежительно отозвался о художниках и айтишниках, в некоторой степени я, и то, и другое + люблю свою страну (иначе зачем тур на Камчатку), но толерантна и просто считаю что гид должен быть нейтральным.

  • И
    Ирина
    22 ноября 2023
    Камчатский экспресс. Летнее путешествие
    Путешествие очень понравилось. За короткий промежуток времени мы увидели много интересных мест. Особое впечатление произвела экскурсия на Дачные источники. Особо хочется отметить прекрасную работу гидов-водителей.
  • Т
    Татьяна
    20 октября 2023
    Камчатский экспресс. Летнее путешествие
    Камчатка удивила! Потрясающая красота, завораживающая своей мощью. Море, вулканы, сопки, маршруты, рассказы-истории гидов, пляж с черным песком, гейзеры- вся эта
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    красота не может не удивлять. Это одно из мест, которое нужно посетить, хотя бы один раз в жизни, чтобы ещё раз убедиться насколько огромна и удивительна наша страна!

    Камчатка удивила! Потрясающая красота, завораживающая своей мощью. Море, вулканы, сопки, маршруты, рассказы-истории гидов, пляж с чернымКамчатка удивила! Потрясающая красота, завораживающая своей мощью. Море, вулканы, сопки, маршруты, рассказы-истории гидов, пляж с чернымКамчатка удивила! Потрясающая красота, завораживающая своей мощью. Море, вулканы, сопки, маршруты, рассказы-истории гидов, пляж с чернымКамчатка удивила! Потрясающая красота, завораживающая своей мощью. Море, вулканы, сопки, маршруты, рассказы-истории гидов, пляж с чернымКамчатка удивила! Потрясающая красота, завораживающая своей мощью. Море, вулканы, сопки, маршруты, рассказы-истории гидов, пляж с чернымКамчатка удивила! Потрясающая красота, завораживающая своей мощью. Море, вулканы, сопки, маршруты, рассказы-истории гидов, пляж с чернымКамчатка удивила! Потрясающая красота, завораживающая своей мощью. Море, вулканы, сопки, маршруты, рассказы-истории гидов, пляж с чернымКамчатка удивила! Потрясающая красота, завораживающая своей мощью. Море, вулканы, сопки, маршруты, рассказы-истории гидов, пляж с чернымКамчатка удивила! Потрясающая красота, завораживающая своей мощью. Море, вулканы, сопки, маршруты, рассказы-истории гидов, пляж с чернымКамчатка удивила! Потрясающая красота, завораживающая своей мощью. Море, вулканы, сопки, маршруты, рассказы-истории гидов, пляж с черным
  • Н
    Никита
    23 сентября 2023
    Камчатский экспресс. Летнее путешествие
    Великолепно сбалансированный и продуманный до мелочей тур, который оставляет множество положительных эмоций и впечатлений. Однозначно буду рекомендовать своим знакомым и друзьям, решившим познакомиться с такой загадочной и таинственной территорией полуострова Камчатка.
  • О
    Ольга
    3 сентября 2023
    Горнолыжный тур на Камчатку для начинающих фрирайдеров
    Спасибо организатору!
  • Е
    Елена
    21 апреля 2023
    Камчатка зимой и весной
    Отдыхали с 4 по 10 апреля. Тур «Камчатка зимой и весной» отличный. Насыщенная программа, но не утомительная. Природа Камчатки прекрасна и незабываема. Получили массу новых впечатлений от поездок на снегоходах, вездеходах и собачих упряжках. Очень рекомендую.
    Отдыхали с 4 по 10 апреля. Тур «Камчатка зимой и весной» отличный. Насыщенная программа, но неОтдыхали с 4 по 10 апреля. Тур «Камчатка зимой и весной» отличный. Насыщенная программа, но неОтдыхали с 4 по 10 апреля. Тур «Камчатка зимой и весной» отличный. Насыщенная программа, но неОтдыхали с 4 по 10 апреля. Тур «Камчатка зимой и весной» отличный. Насыщенная программа, но неОтдыхали с 4 по 10 апреля. Тур «Камчатка зимой и весной» отличный. Насыщенная программа, но неОтдыхали с 4 по 10 апреля. Тур «Камчатка зимой и весной» отличный. Насыщенная программа, но неОтдыхали с 4 по 10 апреля. Тур «Камчатка зимой и весной» отличный. Насыщенная программа, но неОтдыхали с 4 по 10 апреля. Тур «Камчатка зимой и весной» отличный. Насыщенная программа, но неОтдыхали с 4 по 10 апреля. Тур «Камчатка зимой и весной» отличный. Насыщенная программа, но неОтдыхали с 4 по 10 апреля. Тур «Камчатка зимой и весной» отличный. Насыщенная программа, но не
  • С
    Светлана
    6 марта 2023
    Зимняя сказка. Приключения на Камчатке
    Спасибо за прекрасный отдых и незабываемые впечатления о Камчатке!!!! Экскурсии насыщенные и увлекательные ("домашние"вулканы, Тихий океан и черный вулканический песок, снегоходы, катание на собачьих упряжках, этно программа)!!! Мы восторге!!!
    Спасибо за прекрасный отдых и незабываемые впечатления о Камчатке!!!! Экскурсии насыщенные и увлекательные (&quot;домашние&quot;вулканы, Тихий океанСпасибо за прекрасный отдых и незабываемые впечатления о Камчатке!!!! Экскурсии насыщенные и увлекательные (&quot;домашние&quot;вулканы, Тихий океанСпасибо за прекрасный отдых и незабываемые впечатления о Камчатке!!!! Экскурсии насыщенные и увлекательные (&quot;домашние&quot;вулканы, Тихий океан
  • А
    Андрей
    1 марта 2023
    Зимняя сказка. Приключения на Камчатке
    Отель, в котором жил (Лагуна), просто супер! Тур понравился. Вот то, что бы я изменил: 1. Наш гид обладал энциклопедическими знаниями во многих
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    областях, очень интересно и не заумно рассказал обо всем, но в контексте локаций ОЧЕНЬ часто фигурировало сравнение с летом и было много именно рекламы летних туров. 2. На вулкан верблюд добирались на крутом старинном японском ратраке. Штука хорошая, долгая дорога туда была наполнена необычными впечатлениями от поездки, а вот уже дорога обратно казалась бесконечной, очень долгой и в какой-то момент хотелось просто пойти пешком. Предпочтительнее было бы воспользоваться всё-таки снегоходами, даже несмотря на возможный ветер и явно больший комфорт в салоне ратрака, даже несмотря на шум.

  • С
    Сергей
    11 января 2023
    Зимняя сказка. Приключения на Камчатке
    Привет Всем! Тур был очень замечательным. Неделя пролетела как один день. Заселение в Лесной Поляне на 5 с множеством плюсов. Свой
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    бассейн с термальной водой - купание утром и вечером (хотя врачи рекомендуют не более 1-2 раз в неделю). Природа в Термальном как в сказке (такое можно увидеть только на открытках - нам повезло увидеть и ощутить это воочию). Недаром тур так и называется - "Зимняя сказка. Приключения на Камчатке. " Жалко что новогодние праздники быстро закончились. Погоду поймали разную - была и снежная пурга и ясные дни. Попали даже в непогоду при подъёме к подножью вулканов. Все очень понравилось. Судя по мониторингу местных цен - стоимость тура очень даже приемлема и даже радует. Всем рекомендую.

Ответы на вопросы от путешественников по Петропавловску-Камчатскому в категории «Выездные»

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  1. Камчатский экспресс. Летнее путешествие
  2. Зимняя сказка. Приключения на Камчатке
  3. Зимнее знакомство с Камчаткой
  4. Горнолыжный тур с вертолетными забросками: хели-ски на Камчатке
  5. Горнолыжный тур на Камчатку с проживанием на парусном катамаране
Сколько стоит тур в Петропавловске-Камчатском в июне 2024
Сейчас в Петропавловске-Камчатском в категории "Выездные" можно забронировать 13 авторских туров от 38 000 до 410 000. Туристы уже оставили гидам 30 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Туры по окрестностям Петропавловска-Камчатского и местам России в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все туры проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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