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Авторский тур
7 дней
Камчатский экспресс. Летнее путешествие
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
27 авг в 10:00
3 сен в 10:00
от 87 500₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Зимняя сказка. Приключения на Камчатке
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
28 дек в 10:00
31 дек в 10:00
от 54 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Зимнее знакомство с Камчаткой
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
31 дек в 10:00
69 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Горнолыжный тур с вертолетными забросками: хели-ски на Камчатке
Начало: Г. Петропавловск-Камчатский
23 фев в 10:00
16 мар в 10:00
410 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Горнолыжный тур на Камчатку с проживанием на парусном катамаране
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
25 апр в 10:00
29 апр в 10:00
от 195 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Зимний горнолыжный лагерь. Бэккантри на Камчатке
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
26 дек в 10:00
1 янв в 10:00
160 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Камчатское наслаждение: хели-ски со снегоходными забросками
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
16 фев в 10:00
23 фев в 10:00
от 315 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Горнолыжный тур на Камчатку для начинающих фрирайдеров
Начало: Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
6 янв в 10:00
11 фев в 10:00
98 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Камчатка зимой и весной
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
12 янв в 10:00
19 янв в 10:00
115 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Дикая природа Камчатки. Горнолыжный тур с проживанием на парусном катамаране
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
315 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Восхождения на вулканы Мутновский и Горелый (3 дня)
Начало: По договоренности
Расписание: 26.07.2023 - 30.07.2023 / 11.08.2023 - 15.08.2023 / 27.08.2023 - 31.08
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
38 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Зимний отдых на Камчатке
Начало: Россия, Камчатский край, Елизовский район, аэропор...
117 900₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Летний экскурсионный тур на Камчатку 8 дней/7 ночей
Начало: Звёздная ул., 10, Елизово
Расписание: Тур доступен для бронирования на 8 дней/7 ночей. Дата начала в любой день с 01.06.2024 по 30.09.2024
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
185 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ППолина21 февраля 2024Хочу выразить огромную благодарность организаторам тура за высокий уровень сервиса и невероятно теплый прием! начиная с первого дня общения, менеджеры
- ННадежда20 января 2024В целом тур для первого знакомства с Камчаткой не плохой, но зимой всей красоты не увидеть. Если у вас компания,
- ИИрина22 ноября 2023Путешествие очень понравилось. За короткий промежуток времени мы увидели много интересных мест. Особое впечатление произвела экскурсия на Дачные источники. Особо хочется отметить прекрасную работу гидов-водителей.
- ТТатьяна20 октября 2023Камчатка удивила! Потрясающая красота, завораживающая своей мощью. Море, вулканы, сопки, маршруты, рассказы-истории гидов, пляж с черным песком, гейзеры- вся эта
- ННикита23 сентября 2023Великолепно сбалансированный и продуманный до мелочей тур, который оставляет множество положительных эмоций и впечатлений. Однозначно буду рекомендовать своим знакомым и друзьям, решившим познакомиться с такой загадочной и таинственной территорией полуострова Камчатка.
- ООльга3 сентября 2023Спасибо организатору!
- ЕЕлена21 апреля 2023Отдыхали с 4 по 10 апреля. Тур «Камчатка зимой и весной» отличный. Насыщенная программа, но не утомительная. Природа Камчатки прекрасна и незабываема. Получили массу новых впечатлений от поездок на снегоходах, вездеходах и собачих упряжках. Очень рекомендую.
- ССветлана6 марта 2023Спасибо за прекрасный отдых и незабываемые впечатления о Камчатке!!!! Экскурсии насыщенные и увлекательные ("домашние"вулканы, Тихий океан и черный вулканический песок, снегоходы, катание на собачьих упряжках, этно программа)!!! Мы восторге!!!
- ААндрей1 марта 2023Отель, в котором жил (Лагуна), просто супер! Тур понравился. Вот то, что бы я изменил: 1. Наш гид обладал энциклопедическими знаниями во многих
- ССергей11 января 2023Привет Всем! Тур был очень замечательным. Неделя пролетела как один день. Заселение в Лесной Поляне на 5 с множеством плюсов. Свой
Ответы на вопросы от путешественников по Петропавловску-Камчатскому в категории «Выездные»
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Сколько стоит тур в Петропавловске-Камчатском в июне 2024
Сейчас в Петропавловске-Камчатском в категории "Выездные" можно забронировать 13 авторских туров от 38 000 до 410 000. Туристы уже оставили гидам 30 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Туры по окрестностям Петропавловска-Камчатского и местам России в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все туры проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август