Облет южной группы вулканов, Начикинское озеро и Ходуткинские горячие источники

Групповой тур в Петропавловске-Камчатском
4.7
3 отзыва
«Изюминка тура» – озеро Начикинское, одно из крупнейших высокогорных озер Камчатки. А самая главная достопримечательность озера – это, конечно, богатый животный мир. Огромное количество различных видов лососей в озере привлекает главных хозяев Камчатки – медведей.

И, если вам будет сопутствовать туристическая удача, Начикинское озеро предложит уникальную возможность понаблюдать за медвежьей рыбалкой, увидеть нерку и горбушу во время нереста.

Прогулка на лодке по высокогорному озеру и возможность сделать самые яркие фотографии на фоне уникальных пейзажей, вдали от суеты и цивилизации – Начикинское озеро предлагает все слагающие для идеальной экскурсии.
Облет южной группы вулканов, Начикинское озеро и Ходуткинские горячие источники
Облет южной группы вулканов, Начикинское озеро и Ходуткинские горячие источники
Облет южной группы вулканов, Начикинское озеро и Ходуткинские горячие источники
Ближайшие даты:
1
июл
5
июл
10
июл
15
июл
20
июл
23
июл
24
июл
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даты

Что вас ожидает:

Животный мир
Животный мир
Поищите бурых медведей, которые находят здесь обилие пищи
Полный релакс
Полный релакс
Искупаетесь в горячих источниках, которые содержат большое количество полезной кремниевой кислоты
Водная прогулка
Водная прогулка
Проплывете на лодке по высокогорному озеру и сделаете самые яркие фотографии

Программа тура по дням

1 день

Облет южной группы вулканов. Ходуткинские горячие источники

Вылет из аэропорта.

К вашим услугам — современный аэропортовый комплекс, включающий в себя удобный зал ожидания, кафетерий и сувенирный магазин.

Экскурсия в кальдере вулкана Ксудач.

Массив вулкана Ксудач объявлен памятников природы ландшафтно-географического характера.

Прогулка по берегу озера 15–20 минут, осмотр горячего пляжа с выходами горячих источников.

Купание в Ходуткинских горячих источниках.

Горячая термальная река с целебным составом воды.

Посадка у подножия вулкана Ходутка на берегу горячей речки.

Обед – горячее, чай и сок.

Ходуткинские горячие источники находятся на территории природного парка «Южно-Камчатский», входящего в состав всемирного наследия ЮНЕСКО.

Температура воды в реке достигает 40°.

Источники оборудованы деревянными настилами, раздевалками и беседками со столами.

Экскурсия на Начикинском озере.

Посадка на берегу озера Начикинское.

Посещение кордона, катание на лодке по озеру.

Озеро Начикинское – одно из крупнейших высокогорных озер Камчатки, окружено отрогами Восточного хребта.

Самая высокая вершина, возвышающаяся над озером, имеет отметку 1556 метров – это знаменитый горный массив Вачкажец.

Озеро всегда зачаровывает своей первозданной красотой.

С весны по глубокую осень вокруг озера обитают бурые медведи, которые находят здесь обилие пищи.

В близлежащих территориях может встретиться росомаха, лисица и зайцы.

Продолжительность – 5,5 часов.

Облет южной группы вулканов. Ходуткинские горячие источникиОблет южной группы вулканов. Ходуткинские горячие источникиОблет южной группы вулканов. Ходуткинские горячие источникиОблет южной группы вулканов. Ходуткинские горячие источникиОблет южной группы вулканов. Ходуткинские горячие источникиОблет южной группы вулканов. Ходуткинские горячие источникиОблет южной группы вулканов. Ходуткинские горячие источникиОблет южной группы вулканов. Ходуткинские горячие источники

Проживание

Тур не предусматривает проживания.

Стоимость тура на 1 человека:

  • для взрослых — 63 000 руб.
  • для детей 2-12 лет — 49 000 руб.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Питание «Стандарт»
  • Страховка от авиаперевозчика
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до г. Петропавловска-Камчатского и обратно
  • Проживание до начала тура и после его окончания
  • Питание «Бизнес»
Место начала и завершения?
г. Петропавловск-Камчатский
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Маршрут экскурсии доступен для людей любой физической подготовки.

Советуем одеться в комфортную одежду и обувь, подходящую для длительных пеших прогулок:

  • удобная спортивная обувь (кроссовки);
  • ветронепроницаемая куртка;
  • головной убор от солнца (кепка, панамка) или шапка (для экскурсий в осеннее время);
  • солнцезащитные очки;
  • крем от солнца;
  • средство защиты от насекомых.

В программе есть купание в горячих источниках, поэтому возьмите с собой:

  • купальник или купальные плавки;
  • резиновые тапочки;
  • полотенце.
Откуда запланирован трансфер?

Предоставляем бесплатный трансфер к месту начала экскурсии (аэропорту или стоянке «вахтовки»).

Гостиницы в Петропавловске-Камчатском:

  • «Авача»;
  • «Арсеньев»;
  • «Петропавловск».

Базы отдыха в Паратунке:

  • «Антариус»;
  • «Белкамтур» / «Спутник»;
  • «Березка»;
  • «Вирджиния»;
  • «Военный санаторий»;
  • «Гелиос»;
  • «Голубая лагуна»;
  • «Жемчужина Камчатки»;
  • «Костер»;
  • «Кречет»;
  • «Лесная»;
  • «Огонек»;
  • «Рассвет»;
  • «Светлячок»;
  • «Северные приключения»;
  • «Солнечная»;
  • «Фламинго».
Какие будут погодные условия?

В случае отмены экскурсии (сборная группа) и невылета по причине неблагоприятных метеоусловий и невозможности переноса Экскурсии на другой день, все внесенные денежные средства возвращаются в полном объеме.

Какие могут быть особенности тура?

Выполнение вертолетной экскурсии зависит от погодных условий. Точная информация о погоде обычно появляется в 9:00 в день вылета. После 9:00 наши менеджеры обзванивают туристов и сообщают точное время отъезда на вертолетную площадку, либо время прибытия на площадку.

Если погода неустойчивая, но есть вероятность улучшения, вылет может откладываться на 1-2 часа. При неблагоприятных погодных условиях вылет может быть отменен или перенесен на следующий день. В случае отмены вылета по погодным условиям, деньги за экскурсию возвращаются в полном объеме.

Что мы увидим?

Последствия мощного извержения 1907 года.

Вулканический массив Ксудач известен в первую очередь своим мощным извержением 28 марта 1907 года. Пепел от этого извержения можно проследить более чем на 200 км к северу.

Ксудач имеет сложное строение, состоит из нескольких конусов. Кратер Штюбеля, названный так в честь знаменитого немецкого вулканолога Штюбеля, занят одноименным озером. Второе озеро, Ключевое, расположено в древней кальдере Ксудача, чаще всего вертолет садится прямо на его берегу. Вода озера неоднородная по температуре — от ледяной до горячей у кромки воды, где отмечены выходы горячих источников. Там же сильно прогревается шлак и песок, этот небольшой участок берега получил название «Горячий пляж».

Горячая термальная речка у подножия вулкана Ходутка.

Возле площадки, где останавливаются группы туристов, вода летом держится в пределах 40-44 °С. Источники содержат большое количество кремниевой кислоты и относятся к лечебным. Ходуткинские воды отличаются низкой минерализацией — 0,5 г/л. По химическому составу это слабый раствор хлорида и гидрокарбоната натрия.

Уникальное высокогорное озеро Начикинское.

Ледниковое озеро невероятной красоты, крупное нерестилище нескольких видов лососевых рыб. Из животного мира вокруг озера можно увидеть постоянных обитателей - медведей. Посещение этого места возможно и интересно в любое время года. Озеро всегда зачаровывает своей первозданной красотой. В ходе экскурсии Вам будет предложено катание на лодке по глади Начикинского озера.

Какое питание входит в тарифы?

Питание «Стандарт» – меню с тихоокеанским лососем:

  • рыбное ассорти,
  • мясное ассорти: колбаса, ветчина, сыр,
  • овощное ассорти: огурцы, помидоры, перец болгарский,
  • рыба, запеченная с сыром, рис отварной,
  • хлеб,
  • чай, сок, вода,
  • сладкий десерт.

Питание «Бизнес» – меню с палтусом или олениной:

  • рыбное ассорти: лосось копченый, палтус синекорый копченый, рыба масляная копченая, икра красная;
  • мясное ассорти: колбаса сырокопченая, колбаса сырокопченая из оленины, мясо копченое, оленина сыровяленая;
  • ассорти из морепродуктов: гребешок, креветка, кальмар, краб камчатский;
  • фруктовое ассорти: яблоки, апельсины, виноград, киви;
  • ягоды камчатские (сезонно);
  • профитроли с лососем;
  • блины с вареньем из камчатских ягод;
  • салат с камчатским папоротником / салат из морской капусты;
  • салат с морепродуктами;
  • картофель с зеленью;
  • палтус синекорый в фирменном соусе / оленина в брусничном соусе;
  • хлеб;
  • морс из камчатских ягод;
  • чай камчатский;
  • вода с газом / без газа.

В стоимость экскурсии включено питание категории «Стандарт». Заказать питание «Бизнес» можно при бронировании тура.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 24 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Н
9 сен 2023
Организация тура была на хорошем уровне. Трансферы, гостиницы. У нас были повара на сплаве, которые готовили торт на день рождения изменникам, а у нас их было трое! Не понравилось, что была короткая морская прогулка - мы в итоге уже сами перебронировали на тур к бухте Русская.
У меня пожелание по бронированию вертолетной экскурсии. Если вы говорите, что трансфер только от определенных отелей, просто напишите, что Вам надо будет приехать к определенным отелям с утра, такси в Петропавловск-Камчатском недорогое. Чтобы не путать, что надо обязательно делать пере бронирование отелей. Там с отелями ситуация горазд сложнее, чем с такси. Это реально подпортило впечатление от организации вертолетного тура.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Здравствуйте Наталья!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Мы обязательно передадим Ваш отзыв нашим коллегам в регионе для улучшения качества организации. Проведем работу.

Надеемся, что несмотря на этот недочет вы обратитесь к нам в будущем для организации вашего следующего путешествия по России!
А
2 сен 2023
Спасибо организаторам! Интересные экскурсии, вкусный обед, грамотно распланированное время. Только был один нюанс: когда на лодке плавали по Курильскому озеру и уже отправлялись обратно, вторая лодка с туристами успела подплыть к берегу и увидеть медведя, гуляющего вдоль него, а наша нет. Вероятно, стоило сделать так, чтобы все увидели второго мишку, либо обеим лодкам одновременно плыть обратно, чтобы никому не было обидно.
А
24 авг 2023
Всё организовано очень хорошо.

Тур входит в следующие категории Петропавловска-Камчатского

Все турыПрирода и пейзажиТермальные источникиВулканы

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