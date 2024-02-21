Мы будем совершать восхождения и головокружительные спуски на горных лыжах и сноубордах, загорать на ласковом весеннем солнце, желающие смогут попробовать морской каякинг. Особой изюминкой станет посещение лежбища морских львов — сивучей.
апр
мая
мая
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие на Камчатку
Прибытие в «Международный аэропорт Петропавловск-Камчатский».
Встреча с организаторами.
Два варианта (выбор зависит от решения гидов, исходя из прогноза погоду и других факторов):
Вариант 1:
Трансфер на вертодром с заездом в кафе и магазины.
Перелёт в бухту Русскую, где уже пришвартован наш парусный катамаран Kosatka.
Заселение в каюты катамарана.
Инструктаж и раздача снаряжения.
Ужин и отдых.
Вариант 2:
Трансфер в гостевой дом, заселение.
Ужин и отдых.
Перелёт в бухту на следующий день.
Ски-тур/бэккантри в окрестностях бухты Русской
Завтрак.
Ски-тур/бэккантри на различные горные вершины, окружающие бухту Русскую.
Обед.
В один из дней пребывания в бухте нас ждет мини-путешествие к мысу Кекурному, где находится залежка сивучей (морских львов).
При соответствующих погодных условиях возможен каякинг к лежбищам морских животных.
Ужин.
Ночевки в каютах катамарана.
Ски-тур/бэккантри в окрестностях бухты Русской
Завтрак.
Ски-тур/бэккантри на различные горные вершины, окружающие бухту Русскую.
Обед.
В один из дней пребывания в бухте нас ждет мини-путешествие к мысу Кекурному, где находится залежка сивучей (морских львов).
При соответствующих погодных условиях возможен каякинг к лежбищам морских животных.
Ужин.
Ночевки в каютах катамарана.
Ски-тур/бэккантри в окрестностях бухты Русской
Завтрак.
Ски-тур/бэккантри на различные горные вершины, окружающие бухту Русскую.
Обед.
В один из дней пребывания в бухте нас ждет мини-путешествие к мысу Кекурному, где находится залежка сивучей (морских львов).
При соответствующих погодных условиях возможен каякинг к лежбищам морских животных.
Ужин.
Ночевки в каютах катамарана.
Ски-тур/бэккантри в окрестностях бухты Русской
Завтрак.
Ски-тур/бэккантри на различные горные вершины, окружающие бухту Русскую.
Обед.
В один из дней пребывания в бухте нас ждет мини-путешествие к мысу Кекурному, где находится залежка сивучей (морских львов).
При соответствующих погодных условиях возможен каякинг к лежбищам морских животных.
Ужин.
Ночевки в каютах катамарана.
Трансфер в город
Завтрак.
Ски-тур/бэккантри (если будет время), сборы и перелет в Петропавловск-Камчатский.
Заселение в гостевой дом, ужин и отдых.
Свободный день
Завтрак.
Выбор дополнительной активности: катание на собачьих упряжках, ски-тур/бэккантри, фрирайд со снегоходными забросками, хели-ски, серфинг и др.
Ужин и отдых.
Трансфер в аэропорт
Завтрак.
Трансфер в аэропорт с заездом на рыбный рынок и в сувенирную лавку.
Проживание
В программе запланировано проживание в городе в двухместных и трехместных номерах в гостевом доме «Bay House» или «Granin House» или в загородном отеле и на катамаране Kosatka.
Распределение участников по отелям определяется организаторами.
Если вас интересует одноместное размещение в номере, сообщите об этом менеджеру при бронировании.
Варианты проживания
Гостевой дом «Bay House»
Расположен на берегу Авачинской бухты, за которой величественно возвышается вершина Вилючинского вулкана. При этом, до центра Петропавловска-Камчатского путь пешком займет не более 15-20 мин, также как и до ближайшего рыбного рынка, где вы сможете приобрести камчатские деликатесы – красную икру, лосось и камчатских крабов.
К услугам туристов не только уютные номера, но и блюда настоящей камчатской кухни, а также уютная сауна с видом на бухту. В стоимость проживания входят сытные завтраки на всё время проживания. На территории гостевого дома запрещено курение.
В индивидуальных номерах комфорт-класса: одна двуспальная или две односпальные кровати, панорамное или мансардное окно, мини-холодильник с платным баром, прикроватные тумбочки, рабочая зона с WI-FI, индивидуальные светильники, шкаф для вещей с вешалками, журнальный столик, банные полотенца и халат, индивидуальный санузел с душевой кабиной.
На одном этаже располагается зона отдыха с несколькими диванчиками, журнальными столами и телевизором с выходом в Интернет, переходящая в зону столовой, где можно самостоятельно приготовить еду и полюбоваться невероятной красотой панорамы Авачинской бухты. Уютные пледы, общительный и отзывчивый персонал, настольные игры и многие другие приятные мелочи сделают запоминающимся каждый вечер вашего пребывания в гостевом доме.
Загородный отель
Отель находится в лесной зоне в 10 минутах от центра г. Елизово.
На территории есть несколько отдельно стоящих домиков и гостиничный комплекс.
Мы предусмотрели все удобства — ресторан, где вы отведаете завтраки и ужины от нашего шеф-повара, удобства в каждом номере и спокойствие вдали от городской суеты.
Гостевой дом «Granin House»
Granin House — это новый и просторный дом, расположенный в десяти минутах езды от центра города Петропавловск-Камчатский. Уникальный проект дома даёт возможность гостям насладиться одной из главных достопримечательностей Камчатского края — видом на Авачинскую бухту и Вилючинский вулкан. Панорамные окна, современная отделка и качественные материалы создают комфорт с первых минут пребывания.
За долгие годы работы мы сумели подобрать команду людей, которые знают толк в сервисе и гостеприимстве, они влюблены в Камчатский край и помогут вам познать эти чувства. Каждый гость окружен заботой и вниманием, чтобы чувствовать себя как дома.
В гостевом доме Granin House четыре этажа, семь номеров и один общий номер хостельного типа, в которых есть всё необходимое для комфортного отдыха.
Парусный катамаран «Косатка»
Рассчитан на 10 пассажиров при комфортном размещении с проживанием во время многодневных туров, а экипаж составляет 3-4 человека, включая кока. В катамаране, 15 м длиной и 7,8 м шириной, расположены: 3 двухместные каюты и 2 трехместные каюты.
В каждой каюте есть шкаф для одежды и полочки для хранения личных вещей. На катамаране имеются независимых и, самое главное, в отличие от яхтенных, просторных гальюна (туалета) с душами, еще один душ на корме и уютная кают-компания. На камбузе (кухне) есть все, что может понадобиться для приготовления пищи.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Встреча и проводы в аэропорту
- Трансферы по программе
- Сопровождение командой - менеджеры и гиды
- Проживание
- Завтраки и ужины в гостевом доме
- Трехразовое питание на судне
- Работа фотографа и/или видеооператора на маршрутах (2-3 дня)
- Полный комплект лавинного снаряжения: бипер, щуп, лопата, рация, лавинный рюкзак
- Фрахт вертолета в бухту Русскую и обратно
- Использование моторных лодок для прогулок
- Использование морских каяков
- Аренда снегоступов и палок (для сноубордистов)
Что не входит в цену
- Авиабилеты до г. Петропавловска-Камчатского и обратно
- Аренда снаряжения (стоимость за всю программу):прокат Фрирайд (без ботинок): лыжи+палки или сноуборд - 8 000 руб. прокат Ски-тур (без ботинок): лыжи+палки+камус - 12 000 руб. ботинки - 3 500 руб. шлем - 2 000 руб. рюкзак - 1 000 руб
- Прокат Фрирайд (без ботинок): лыжи+палки или сноуборд - 8 000 руб
- Прокат Ски-тур (без ботинок): лыжи+палки+камус - 12 000 руб
- Ботинки - 3 500 руб
- Шлем - 2 000 руб
- Рюкзак - 1 000 руб
- Обеды в городе
- Дополнительная программа
- Билеты на подъемник и в термальные бассейны
- Доплата для англоговорящих иностранных граждан - 25 000 руб. /чел
- Доплата для граждан Китая - 40 000 руб. /чел
- Доплата для русскоговорящих иностранных граждан - 3 000 руб. /чел
- Медицинская страховка (обязательна)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Одежда для катания:
- куртка ветро-влагозащитная;
- штаны ветро-влагозащитные;
- термобельё (верх, низ);
- флисовая кофта;
- пуховая куртка;
- варежки, перчатки — 2 шт.;
- баф / балаклава / шапка — 2 шт.;
- носки катальные — 2 шт.
Одежда для города (дом, бассейн, прогулки):
- обувь (кроссовки, ботинки);
- джинсы;
- толстовка;
- футболки;
- носки;
- нижнее бельё;
- одежда для дома;
- тапки;
- полотенце;
- купальник / плавки;
- резиновые шлёпки.
Катальное снаряжение:
- горные лыжи (+ камус) или сноуборд;
- горнолыжные или сноубордические ботинки;
- палки;
- шлем;
- маска — 2 шт.;
- защита (черепаха, налокотники, защитные шорты, наколенники);
- рюкзак 40 литров (с креплениями для лыж / сноуборда).
Лавинное снаряжение:
- бипер (аренда включена);
- щуп (аренда включена);
- лопата (аренда включена);
- рация (аренда включена);
- лавинный рюкзак (аренда не включена).
Багаж:
- чехол для лыж / сноуборда;
- компактный рюкзак;
- замки на багаж;
- сумка на колёсах / баул / чемодан;
- гермомешок;
- бирки на багаж.
Личная гигиена:
- несессер;
- зубные щётка и паста;
- гигиеническая помада;
- расчёска;
- солнцезащитный крем;
- салфетки сухие и влажные.
Аптечка:
- пластыри (против мозолей и т. д.);
- эластичный бинт / тейпы;
- средства от головной боли;
- желудочные средства;
- жаропонижающие средства;
- антигистаминные средства;
- средства от укачивания;
- личные лекарства;
- леденцы в самолёт;
- перекись водорода;
- бинт / вата.
Аксессуары:
- солнцезащитные очки;
- сушилка для ботинок;
- мультитул;
- гермосумка для телефона;
- гермосумка для документов;
- сумка / чехол для электроники;
- термос;
- фляга;
- металлическая кружка.
Электроника:
- телефон;
- часы;
- наушники;
- портативный аккумулятор;
- фотоаппарат;
- зарядные устройства;
- налобный фонарь;
- запасные батарейки;
- портативная колонка.
Документы:
- паспорт, водительские права;
- страховой полис;
- кошелёк, деньги, карты.
Для программы также потребуется:
- удобная сменная обувь, для перемещения по судну;
- одежда для сна и нахождения на борту.
Температура на корабле сильно зависит от погоды, но всегда поддерживается комфортной.
Какой снег будет в апреле и мае?
В апреле и в мае будет очень разный снег — от твёрдого наста до весеннего и тяжёлого снега. На Камчатке в принципе состояние снега разнообразно в рамках одного места катания.
Что мы будем делать, если не будет погоды?
В случае непогоды мы имеем с собой морские каяки и сап-борды, настольные игры, книги и огромный телевизор!
Информация для иностранных туристов
Для организации тура необходима доплата в размере 25 000 рублей:
- оформление документов для получения виз и разрешений для пребывания в районах путешествий;
- англоговорящий сопровождающий и гид;
- учесть другие дополнительные расходы, связанные с организацией и проведением программы.
Варианты программы тура
По программе предусмотрено два варианта заброски и возвращения группы:
- Вариант 1 — заброска группы кораблем, возвращение на вертолете — заезд 1 и 3.
- Вариант 2 — заброска группы вертолетом, возвращение на корабле — заезд 2 и 4.
Не забывайте о разнице во времени и продолжительности перелета! Чтобы быть у нас в день начала программы, из Москвы нужно вылетать за один день до начала программы.
При обратном перелете вы будете в Москве в день вылета.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какую страховку необходимо оформить?
Медицинская страховка обязательна всем участникам программы (не входит в стоимость тура). Страховка должна действовать весь период программы и содержать следующие условия «фрирайд \ катание вне трасс \ катание по немаркированным трассам», просто «горные лыжи» — недостаточно!
Страховка от несчастного случая (не входит в стоимость тура). Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Ограничения по участию в туре
Это активный тур на Камчатку, поэтому необходимо придерживаться следующих критериев:
- Возраст участников — до 50 лет;
- Физическая подготовка — начальная, средняя;
- Состояние здоровья — хорошее, отсутствие противопоказаний в активному отдыху, готовность к пешим и морским прогулкам.
Возможны ли изменения в программе?
Очередность дней программы может меняться. План по районам катания является примерным.