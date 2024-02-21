Прогулки на яхте в Петропавловске-Камчатском

Найдено 10 туров в категории «На яхте» в Петропавловске-Камчатском, цены от 80 000 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
В гостях у Кутха. Комбинированный тур на Камчатке
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
🛥 На яхте
🛣 Джиппинг
скидка
8%
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
В гостях у Кутха. Комбинированный тур на Камчатке
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«Морская прогулка на моторной яхте класса Princess по Авачинской бухте с выходом в Тихий океан к бухте Русской»
29 июня в 10:00
6 июля в 10:00
от 125000115 000 за человека
Свидание с Камчаткой
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
🛥 На яхте
🛣 Джиппинг
скидка
8%
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Свидание с Камчаткой
Начало: г. Елизово
«Морская прогулка на моторной яхте класса Princess по Авачинской бухте с выходом в Тихий океан к бухте Русской»
29 июня в 10:00
6 июля в 10:00
от 9700089 240 за человека
Многогранная Камчатка
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
🛥 На яхте
скидка
10%
Авторский тур
12 дней
3 отзыва
Многогранная Камчатка
Начало: Г. Петропавловск-Камчатский
«Морская прогулка на моторной яхте класса Princess по Авачинской бухте с выходом в Тихий океан к бухте Русской»
12 июля в 10:00
20 июля в 10:00
170000153 000 за человека
Свидание с Камчаткой в июне
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
🛥 На яхте
скидка
8%
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Свидание с Камчаткой в июне
Начало: Россия, Камчатский край, Елизовский район, аэропор...
«Морская прогулка на моторной яхте класса Princess по Авачинской бухте с выходом в Тихий океан к бухте Русской»
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 9700089 240 за человека
Камчатка в июне
🚌 На автобусе
🛥 На яхте
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Камчатка в июне
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«Утром отправляемся на морскую экскурсию к бухте Русской на комфортабельной яхте»
13 июня в 10:00
19 июня в 10:00
80 000 за человека
Камчатка: косатки и медведи
🚌 На автобусе
🚁 На вертолёте
🛥 На яхте
Авторский тур
10 дней
3 отзыва
Камчатка: косатки и медведи
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«После завтрака трансфер отвезет вас в морской порт, где пришвартован наш большой парусный катамаран Kosatka»
30 авг в 10:00
8 сен в 10:00
от 220 000 за человека
Путешествие на космическую Камчатку
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
🚁 На вертолёте
🛥 На яхте
🛣 Джиппинг
Авторский тур
10 дней
3 отзыва
Путешествие на космическую Камчатку
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«Вы увидите косаток и сивучей во время двухдневного морского круиза на большом парусном катамаране»
8 сен в 10:00
от 390 000 за человека
Легенды севера Камчатки
🛥 На яхте
🚌 На автобусе
Авторский тур
13 дней
3 отзыва
Легенды севера Камчатки
Начало: г. Елизово
«При этом тур проходит в комфортных условиях: никаких палаток и походов со снаряжением, передвигаться будем на автомобиле, моторной лодке и яхте, все пешие экскурсии проводятся налегке»
11 июля в 10:00
265 000 за человека
Горнолыжный тур на Камчатку с проживанием на парусном катамаране
🛥 На яхте
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Горнолыжный тур на Камчатку с проживанием на парусном катамаране
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«Перелёт в бухту Русскую, где уже пришвартован наш парусный катамаран Kosatka»
25 апр в 10:00
29 апр в 10:00
от 195 000 за человека
Дикая природа Камчатки. Горнолыжный тур с проживанием на парусном катамаране
🚁 На вертолёте
🛥 На яхте
🚁 На вертолёте
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Дикая природа Камчатки. Горнолыжный тур с проживанием на парусном катамаране
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«Эта программа — сочетание хели-ски, ски-тура и фрирайд-путешествия на парусном катамаране»
315 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • П
    Полина
    21 февраля 2024
    Дикая природа Камчатки. Горнолыжный тур с проживанием на парусном катамаране
    Хочу выразить огромную благодарность организаторам тура за высокий уровень сервиса и невероятно теплый прием! начиная с первого дня общения, менеджеры
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    оказывали информационную поддержку, оперативно реагировали на запросы, давали полную информацию. Сама программа была наполнена активностями на любой вкус, просто не оставалось времени скучать или думать, чем себя занять. Хочется отметить гостеприимство и заботу администраторов Bay house, в котором мы провели неделю, пламенный привет Марине (Ма, ты лучшая!). Сам дом очень уютный, а виды из окон - это отдельный вид удовольствия и способ медитации! Завтраки и обеды были обалденные, это очень удобно, что за тебя продумали питание, да еще и по КБЖУ рассчитали так, чтобы мы не замерзли и были полны энергией для каталки! также остались самые лучшие впечатления от ребят-гидов (Никита и Кися, вам тоже привет!), которые не просто сопровождали, но и учили, подсказывали, советовали, анализировали, поддерживали. В этом плане мы попали к большим профессионалам и фанатам своего дела, которым важно, чтобы мы не просто катались, но и делали это технично, легко и в кайф! Большое внимание уделяли безопасности, делились собственными наблюдениями, опытом, историями, а также без конца рассказывали про Камчатку, поэтому каждая минута пребывания там была наполнена чем-то новым, ярким, незабываемым! спасибо операторам Вове и Юле! координаторы нашей группы Поля и Дина четко расписывали наш день, мгновенно решали все вопросы, давали рекомендации по покупке икры, сувениров, посещению заведений, были с нами на связи буквально 24 часа. Определенно, это был лучший отдых, когда я ни о чем не думала, а только получала удовольствие и бесконечно влюблялась в Камчатку, сны о которой я вижу уже 3ю ночь подряд. в сентябре планирую повторить:)

  • И
    Ирина
    25 сентября 2023
    Легенды севера Камчатки
    Это был замечательный отпуск! Коммуникации, трансфер и вся организация прошло на высоком уровне. Мы влюбились в Камчатку, в этот прекрасный край. И надеемся, что обязательно вернемся туда снова.
    Это был замечательный отпуск! Коммуникации, трансфер и вся организация прошло на высоком уровне. Мы влюбились вЭто был замечательный отпуск! Коммуникации, трансфер и вся организация прошло на высоком уровне. Мы влюбились вЭто был замечательный отпуск! Коммуникации, трансфер и вся организация прошло на высоком уровне. Мы влюбились вЭто был замечательный отпуск! Коммуникации, трансфер и вся организация прошло на высоком уровне. Мы влюбились вЭто был замечательный отпуск! Коммуникации, трансфер и вся организация прошло на высоком уровне. Мы влюбились вЭто был замечательный отпуск! Коммуникации, трансфер и вся организация прошло на высоком уровне. Мы влюбились вЭто был замечательный отпуск! Коммуникации, трансфер и вся организация прошло на высоком уровне. Мы влюбились вЭто был замечательный отпуск! Коммуникации, трансфер и вся организация прошло на высоком уровне. Мы влюбились вЭто был замечательный отпуск! Коммуникации, трансфер и вся организация прошло на высоком уровне. Мы влюбились в
  • А
    Анастасия
    24 сентября 2023
    Путешествие на космическую Камчатку
    Добрый день! Я осталась в восторге от данной поездки и тура Космическая Камчатка. Яркие впечатления, дикая красивейшая природа, вулканы, гейзеры, вертолеты,
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    наблюдать за животными в естественной среде обитания, три дня в Тихом океане без сотовой связи, достойный сервис Камчатки фрирайд - ребята держат высокую планку - молодцы, роскошная погода - четкое попадание в то, что я хотела.

  • Д
    Даниил
    24 сентября 2023
    Свидание с Камчаткой в июне
    Добрый день. Спасибо за чётко организованный тур и сопровождение туроператору Большая Страна. Моя поездка была потрясающей, море положительных эмоций, красивые пейзажи,
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    прекрасная компания! Всё, начиная от встречи в аэропорту, заканчивая обратным трансфером в аэропорт со стороны встречающей стороны было организовано на высшем уровне, все чётко, минута в минуту! Гиды - отдельное спасибо - ПРОФЕССИОНАЛЫ своего дела, заинтересованные и влюбленные в свой край ребята. Все маршруты продуманы, красивые места, потрясающие воспоминания обеспечены даже самому искушенному туристу.

    Добрый день
  • Д
    Даниил
    24 сентября 2023
    Свидание с Камчаткой
    Добрый день. Спасибо за чётко организованный тур и сопровождение. Моя поездка была потрясающей, море положительных эмоций, красивые пейзажи, прекрасная компания! Всё,
    читать дальше

    начиная от встречи в аэропорту, заканчивая обратным трансферм в аэропорт со стороны встречающей стороны было организовано на высшем уровне, все чётко, минута в минуту! Гиды - отдельное спасибо - ПРОФЕССИОНАЛЫ своего дела, заинтересованные и влюбленные в свой край ребята. Все маршруты продуманы, красивые места, потрясающие воспоминания обеспечены даже самому искушенному туристу.

    Добрый деньДобрый деньДобрый деньДобрый деньДобрый деньДобрый деньДобрый деньДобрый деньДобрый день
  • А
    Александр
    23 сентября 2023
    Свидание с Камчаткой в июне
    Авачинский - мое главное путешествие было в поездке на Камчатку! все свершилось даже не смотря на сложную погоду на подъеме поднялся! и четкий
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    тайминг, особенно это оценил. в походах и восхождении это важно. p.s. очень здорово было ночевать у подножья и с утра выйти на подъем.

  • О
    Ольга
    3 сентября 2023
    Дикая природа Камчатки. Горнолыжный тур с проживанием на парусном катамаране
    Спасибо организатору!
  • Т
    Татьяна
    30 августа 2023
    Легенды севера Камчатки
    Ездили в тур по Камчатке от фирмы "Большая Страна ". Организация очень хорошая, все четко, без сбоев. На связи всегда. Отвечают на все вопросы оперативно. Фирму рекомендую. Камчатка завораживает!
    Ездили в тур по Камчатке от фирмы &quot;Большая Страна &quot;. Организация очень хорошая, все четко, безЕздили в тур по Камчатке от фирмы &quot;Большая Страна &quot;. Организация очень хорошая, все четко, безЕздили в тур по Камчатке от фирмы &quot;Большая Страна &quot;. Организация очень хорошая, все четко, безЕздили в тур по Камчатке от фирмы &quot;Большая Страна &quot;. Организация очень хорошая, все четко, безЕздили в тур по Камчатке от фирмы &quot;Большая Страна &quot;. Организация очень хорошая, все четко, безЕздили в тур по Камчатке от фирмы &quot;Большая Страна &quot;. Организация очень хорошая, все четко, безЕздили в тур по Камчатке от фирмы &quot;Большая Страна &quot;. Организация очень хорошая, все четко, безЕздили в тур по Камчатке от фирмы &quot;Большая Страна &quot;. Организация очень хорошая, все четко, безЕздили в тур по Камчатке от фирмы &quot;Большая Страна &quot;. Организация очень хорошая, все четко, безЕздили в тур по Камчатке от фирмы &quot;Большая Страна &quot;. Организация очень хорошая, все четко, без
  • М
    Марина
    30 августа 2023
    В гостях у Кутха. Комбинированный тур на Камчатке
    Ну вот и мы побывали в этом суровом, но прекрасном краю, на Камчатке! Нам не очень-то повезло с погодой, но
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    её ведь не закажешь) Иногда было совсем густое "молоко" и довольно сильный дождь. Несмотря на это, мы посетили все локации предусмотренные по программе. В день прилёта нас встретили в аэропорту и повезли на базу отдыха. Привезли, заселили и всё. Целый день мы на этой базе, за пределы её территории лучше не выходить, поскольку можно встретиться с медведем. Сама территория мизерная, ходить негде. Хочется пожелать организатору не сотрудничать с этой базой отдыха!! Организация экскурсий просто замечательная! Водители-гиды Тимур, Николай, Владимир очень классные! Огромное им спасибо! В туре всегда была бутилированная питьевая вода для каждого туриста. Это удобно. Так же водитель выдаёт трекинговые палки, если нужно. Обеды были достойными, даже ланч-боксы! Огромное спасибо всем, кто заботился о нас в этом путешествии: водителям, водителям-гидам, экскурсовод, менеджерам!!! А вот с размещением нам не повезло. Не выбирайте базу отдыха Солнечная. Вот совсем не надо. В общем приезжайте в гости к Кутху (только не на базу отдыха Солнечная), не пожалеете!

  • С
    Светлана
    25 августа 2023
    Свидание с Камчаткой
    В целом, понравилось. Природа прекрасная. Петропавловск-Камчатский не впечатлил, обзорка не понравилась совсем (может поэтому и не впечатлил). Проживание в Паратунке оказалось не очень удобным - сложно выбраться в город, автобус ходит плохо, а такси достаточно дорого.
    В целом, понравилось. Природа прекрасная. Петропавловск-Камчатский не впечатлил, обзорка не понравилась совсем (может поэтому и не впечатлил)В целом, понравилось. Природа прекрасная. Петропавловск-Камчатский не впечатлил, обзорка не понравилась совсем (может поэтому и не впечатлил)В целом, понравилось. Природа прекрасная. Петропавловск-Камчатский не впечатлил, обзорка не понравилась совсем (может поэтому и не впечатлил)В целом, понравилось. Природа прекрасная. Петропавловск-Камчатский не впечатлил, обзорка не понравилась совсем (может поэтому и не впечатлил)В целом, понравилось. Природа прекрасная. Петропавловск-Камчатский не впечатлил, обзорка не понравилась совсем (может поэтому и не впечатлил)В целом, понравилось. Природа прекрасная. Петропавловск-Камчатский не впечатлил, обзорка не понравилась совсем (может поэтому и не впечатлил)В целом, понравилось. Природа прекрасная. Петропавловск-Камчатский не впечатлил, обзорка не понравилась совсем (может поэтому и не впечатлил)В целом, понравилось. Природа прекрасная. Петропавловск-Камчатский не впечатлил, обзорка не понравилась совсем (может поэтому и не впечатлил)В целом, понравилось. Природа прекрасная. Петропавловск-Камчатский не впечатлил, обзорка не понравилась совсем (может поэтому и не впечатлил)

Ответы на вопросы от путешественников по Петропавловску-Камчатскому в категории «На яхте»

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Сколько стоит тур в Петропавловске-Камчатском в июне 2024
Сейчас в Петропавловске-Камчатском в категории "На яхте" можно забронировать 10 авторских туров от 80 000 до 390 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 30 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Узнайте сколько стоит прокат яхты или парусной лодки в Петропавловске-Камчатском в 2024 на час или на весь день. Прогулки и туры на яхтах – идеальное развлечение на морских курортах России, можно поплавать в открытом море или устроить рыбалку, обед часто включен в стоимость. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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