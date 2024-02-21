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8%
Авторский тур
8 дней
В гостях у Кутха. Комбинированный тур на Камчатке
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«Морская прогулка на моторной яхте класса Princess по Авачинской бухте с выходом в Тихий океан к бухте Русской»
29 июня в 10:00
6 июля в 10:00
от 125000115 000₽ за человека
скидка
8%
Авторский тур
6 дней
Свидание с Камчаткой
Начало: г. Елизово
«Морская прогулка на моторной яхте класса Princess по Авачинской бухте с выходом в Тихий океан к бухте Русской»
29 июня в 10:00
6 июля в 10:00
от 9700089 240₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
12 дней
Многогранная Камчатка
Начало: Г. Петропавловск-Камчатский
«Морская прогулка на моторной яхте класса Princess по Авачинской бухте с выходом в Тихий океан к бухте Русской»
12 июля в 10:00
20 июля в 10:00
170000153 000₽ за человека
скидка
8%
Авторский тур
6 дней
Свидание с Камчаткой в июне
Начало: Россия, Камчатский край, Елизовский район, аэропор...
«Морская прогулка на моторной яхте класса Princess по Авачинской бухте с выходом в Тихий океан к бухте Русской»
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 9700089 240₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Камчатка в июне
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«Утром отправляемся на морскую экскурсию к бухте Русской на комфортабельной яхте»
13 июня в 10:00
19 июня в 10:00
80 000₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Камчатка: косатки и медведи
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«После завтрака трансфер отвезет вас в морской порт, где пришвартован наш большой парусный катамаран Kosatka»
30 авг в 10:00
8 сен в 10:00
от 220 000₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Путешествие на космическую Камчатку
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«Вы увидите косаток и сивучей во время двухдневного морского круиза на большом парусном катамаране»
8 сен в 10:00
от 390 000₽ за человека
Авторский тур
13 дней
Легенды севера Камчатки
Начало: г. Елизово
«При этом тур проходит в комфортных условиях: никаких палаток и походов со снаряжением, передвигаться будем на автомобиле, моторной лодке и яхте, все пешие экскурсии проводятся налегке»
11 июля в 10:00
265 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Горнолыжный тур на Камчатку с проживанием на парусном катамаране
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«Перелёт в бухту Русскую, где уже пришвартован наш парусный катамаран Kosatka»
25 апр в 10:00
29 апр в 10:00
от 195 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Дикая природа Камчатки. Горнолыжный тур с проживанием на парусном катамаране
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«Эта программа — сочетание хели-ски, ски-тура и фрирайд-путешествия на парусном катамаране»
315 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ППолина21 февраля 2024Хочу выразить огромную благодарность организаторам тура за высокий уровень сервиса и невероятно теплый прием! начиная с первого дня общения, менеджеры
- ИИрина25 сентября 2023Это был замечательный отпуск! Коммуникации, трансфер и вся организация прошло на высоком уровне. Мы влюбились в Камчатку, в этот прекрасный край. И надеемся, что обязательно вернемся туда снова.
- ААнастасия24 сентября 2023Добрый день! Я осталась в восторге от данной поездки и тура Космическая Камчатка. Яркие впечатления, дикая красивейшая природа, вулканы, гейзеры, вертолеты,
- ДДаниил24 сентября 2023Добрый день. Спасибо за чётко организованный тур и сопровождение туроператору Большая Страна. Моя поездка была потрясающей, море положительных эмоций, красивые пейзажи,
- ДДаниил24 сентября 2023Добрый день. Спасибо за чётко организованный тур и сопровождение. Моя поездка была потрясающей, море положительных эмоций, красивые пейзажи, прекрасная компания! Всё,
- ААлександр23 сентября 2023Авачинский - мое главное путешествие было в поездке на Камчатку! все свершилось даже не смотря на сложную погоду на подъеме поднялся! и четкий
- ООльга3 сентября 2023Спасибо организатору!
- ТТатьяна30 августа 2023Ездили в тур по Камчатке от фирмы "Большая Страна ". Организация очень хорошая, все четко, без сбоев. На связи всегда. Отвечают на все вопросы оперативно. Фирму рекомендую. Камчатка завораживает!
- ММарина30 августа 2023Ну вот и мы побывали в этом суровом, но прекрасном краю, на Камчатке! Нам не очень-то повезло с погодой, но
- ССветлана25 августа 2023В целом, понравилось. Природа прекрасная. Петропавловск-Камчатский не впечатлил, обзорка не понравилась совсем (может поэтому и не впечатлил). Проживание в Паратунке оказалось не очень удобным - сложно выбраться в город, автобус ходит плохо, а такси достаточно дорого.
Ответы на вопросы от путешественников по Петропавловску-Камчатскому в категории «На яхте»
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Сколько стоит тур в Петропавловске-Камчатском в июне 2024
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