7 день

Свободный день, возможность дополнительных экскурсий

Седьмой день Вашего тура по Камчатке пройдет без запланированных экскурсий.

Этот день будет идеальным для того, чтобы восстановить силы и подготовиться к предстоящим экскурсиям. Однако если Вы все еще полны энергии и желаете познакомиться с культурной и исторической сторонами Камчатки, мы предлагаем Вам самостоятельно на выбор посетить один из музеев города.

Камчатский краевой объединенный музей — это место, где Вы сможете окунуться в историю освоения Камчатки, узнать о ее коренных жителях, их быте и культуре. Здесь Вы найдете экспонаты, посвященные различным аспектам жизни на полуострове.

Музей Вулканов — уникальный музей, посвященный вулканической активности Камчатки. Здесь Вы узнаете о вулканах полуострова, увидите их макеты и узнаете интересные факты о вулканических процессах. Экспозиция музея включает в себя коллекцию минералов, образцы горных пород и научно-популярные фильмы о вулканах.

Музей Океанрыбфлот — музей, посвященный истории рыболовства и мореплавания на Камчатке. Здесь Вы узнаете о развитии рыболовной промышленности на полуострове, о традициях и особенностях мореплавания в этом регионе. Экспозиция музея включает в себя коллекцию старинных карт и навигационных инструментов, а также модели кораблей и судов.

А также на выбор предоставляется вертолетная экскурсия с посещением Курильского озера и кальдеры Ксудач.

После завтрака за Вами заедет микроавтобус и Вы отравитесь к уже знакомому вертодрому. Курильское озеро является одним из самых живописных мест на полуострове.

Путешествие начнется с часового перелета на вертолете к Курильскому озеру. Во время полета Вы будете наслаждаться потрясающими видами вулканов. В ходе экскурсии по озеру, Вы увидите множество медведей в естественной среде обитания, понаблюдаете за нерестом Озерновской нерки и узнаете о жизненном цикле тихоокеанских лососей. Следующая остановка — кальдера вулкана Ксудач, где можно лицезреть озеро, находящееся в разорвавшемся кратере вулкана, а также посмотреть на пемзу – вулканическую породу, которая не тонет в воде. Затем следует короткий перелет к Ходуткинским горячим источникам, где Вы сможете искупаться в оборудованных купелях с водой, обладающей лечебными свойствами, а так же пообедать.

Трансфер от гостиницы до вертодрома – комфортабельный микроавтобус. Перемещение во время экскурсии осуществляется вертолетом, время в пути в одну сторону составит около 1 часа, расстояние 160 км. Продолжительность экскурсии с тремя остановками 6-7 часов. Маршруты оборудованы настильными тропами, которые не только защищают почву от эрозии, но и служат нам для более комфортного перемещения. После экскурсии Вас будет ожидать трансфер, который доставит Вас до гостиницы.