Программа тура по дням
Прибытие, встреча с гидом в аэропорту
Прибытие в город Петропавловск-Камчатский, встреча с гидом в аэропорту (Елизово).
Сбор группы в 09:00 по местному времени (+ 9ч. МСК).
Добро пожаловать в город Елизово, расположенный недалеко от административного центра Камчатского края, города Петропавловск-Камчатского.
После перелета Вас встретит наш представитель.
По пути к гостинице Вы посетите памятник «Здесь начинается Россия», расположенный недалеко от аэропорта. Дорога займет около 40 минут.
В гостинице Вы сможете оставить свои вещи и кратко самостоятельно познакомиться с городом.
Вертолетная экскурсия Долина гейзеров
В этот день для Вас запланирована вертолетно-пешеходная экскурсия с посещением уникальных и завораживающих природных мест: Долины гейзеров, кальдеры вулкана Узон, находящихся на территории «Кроноцкого государственного природного биосферного заповедника» и термальных источников в природном парке «Налычево», а так-же Вас ожидает облет двух вулканов: Карымский и Малый Семячик.
Долина гейзеров — это одно из пяти крупных гейзерных полей в мире, где Вы сможете увидеть удивительную геотермальную активность, которую не встретить на всем материке Евразия. Вам предстоит познакомиться с потрясающими гейзерами, которые извергают горячую воду и пар, создавая впечатляющие фонтаны. Вы увидите как мощные струи кипятка взлетают в воздух, окруженные клубами пара.
Далее, в ходе экскурсии, Вы посетите кальдеру вулкана Узон. Кальдера — это огромный чашеобразный кратер, образовавшийся в результате разрушения древнего вулкана.
Последняя остановка перед возвращением в город запланирована в природном парке «Налычево», где Вы сможете искупаться в оборудованных купелях с водой, обладающей лечебными свойствами, а так же пообедать.
Трансфер от гостиницы до вертодрома – комфортабельный микроавтобус. Перемещение во время экскурсии осуществляется вертолетом, время в пути в одну сторону составит около 1 часа, расстояние 150 км. Продолжительность экскурсии с тремя остановками 6-7 часов. Маршруты оборудованы настильными тропами, которые не только защищают почву от эрозии, но и служат нам для более комфортного перемещения. После экскурсии Вас будет ожидать трансфер, который доставит Вас до гостиницы.
Обзорная экскурсия по городу. Халактырский пляж
После завтрака, Вас ожидает обзорная экскурсия по городу Петропавловск-Камчатский.
Вы посетите сопку Никольскую и Мишенную, познакомитесь с историей города.
Начнем с места, где установлен памятник – стела «Город воинской славы», на берегу Авачинской бухты.
Вас познакомят с историей основания города Петропавловска-Камчатского, основанного в 1740 году, во время Второй Камчатской экспедиции, когда был построен Петропавловский острог.
Далее Вас ожидает пешая прогулка на благоустроенное историческое место сопку Никольскую, где Вам расскажут об обороне города от превосходящих сил англо-французской эскадры.
После Вас ожидает переезд на сопку Мишенную, откуда открывается потрясающий вид на город на фоне вулканов. В хорошую видимость с этого места их можно насчитать 8!
После обзорной экскурсии Вы посетите Халактырский пляж, где сможете насладиться океаном и прогуляться по берегу.
Также Вас ждет перекус, который будет сопровождаться шумом прибоя.
Трансфер – комфортабельный микроавтобус. Продолжительность экскурсии 6 часов.
Гора Верблюд
В этот день Вы посетите экструзию гору Верблюд. Есть возможность замены за дополнительную плату на этнограифческую экскурсию «Аборигены Камчатки».
После завтрака выдвигаемся в путь.
По пути проедем по Сухой речке, увидим камчатских сусликов – евражек и даже сможем покормить их с рук. Наша пешая часть экскурсии начинается у подножия Авачинского вулкана и предлагает захватывающие по красоте пейзажи. Вы сможете увидеть изящные луга, покрытые цветами и травами. Это место прекрасно подходит для прогулок и фотосессий.
Гора Верблюд – это одна из самых легкодоступных горных вершин Камчатского края, несложное восхождение занимает около 50 минут. С вершины горы Верблюд открываются удивительные и потрясающие панорамы окружающих ландшафтов. Вы сможете увидеть вулканы Авачинский и Корякский, скалы и яркие зеленые луга.
Трансфер от гостиницы до подножия горы Верблюд – машина повышенной проходимости, продолжительность в пути на машине 1.5 часа в одну сторону, расстояние около 50 км, затем следует несложный подъем до вершины горы Верблюд, около 1 часа в одну сторону (4 км с набором высоты 300м.) Продолжительность экскурсии 7-8 часов.
Морская прогулка до бухты Русской
В этот день Вас ожидает морская прогулка до бухты Русской, по пути Вы увидите кекуры Три Брата, остров Старичков, мыс Кекурный, а так же если повезет косаток.
Камчатка – удивительное место для морских прогулок и наблюдения за фауной. Во время поездки вы сможете увидеть разнообразных морских обитателей:
В ходе экскурсии Вы сможете увидеть кекуры Три Брата, морских котиков и касаток, попробовать себя в морской рыбалке и отведать свежевыловленных рыб и крабов. По прибытии в бухту Вилючинскую, мы сможем высадиться на берег с уникальным черным песком, который встречается только на Камчатке.
Трансфер от гостиницы до морского порта – комфортабельный микроавтобус, продолжительность пути 15 минут. После, на катере, Вы увидите кекуры Три Брата, лежбище сивучей на острове Старичков, косаток – все это по пути в бухту Вилючинская, в которой Вы высадитесь на пляж и сможете пообедать только что выловленными крабами и пойманной рыбой. С собой рекомендуется взять таблетки от укачивания. Продолжительность экскурсии 10 часов.
Сплав по реке Быстрая
В этот день Вас ожидает сплав по реке Быстрая. Есть возможность замены за дополнительную плату на вертолетную экскурсию с посещением Курильского озера.
Сплав по реке Быстрой — это захватывающее приключение, которое позволит Вам насладиться красотой природы и ощутить умиротворение находясь наедине с природой. Сплав по реке подходит для семьи: безопасный, увлекательный и обеспечивает комфорт для всех участников. Во время экскурсии Вы окунетесь в мир реки, где Вас ожидают удивительные пейзажи и возможность наблюдать дикую животную фауну.
Во время сплава у Вас будет возможность своими руками выловить лосося. На обратном пути Вас ожидает посещение Малкинских термальных источников, где Вы сможете искупаться в купелях с термальной водой, обладающей лечебными свойствами.
Трансфер от гостиницы до места проведения сплава – комфортабельный микроавтобус, продолжительность пути в одну сторону составит 2.5 часа, расстояние 147 км. Продолжительность экскурсии 10 часов.
Свободный день, возможность дополнительных экскурсий
Седьмой день Вашего тура по Камчатке пройдет без запланированных экскурсий.
Этот день будет идеальным для того, чтобы восстановить силы и подготовиться к предстоящим экскурсиям. Однако если Вы все еще полны энергии и желаете познакомиться с культурной и исторической сторонами Камчатки, мы предлагаем Вам самостоятельно на выбор посетить один из музеев города.
Камчатский краевой объединенный музей — это место, где Вы сможете окунуться в историю освоения Камчатки, узнать о ее коренных жителях, их быте и культуре. Здесь Вы найдете экспонаты, посвященные различным аспектам жизни на полуострове.
Музей Вулканов — уникальный музей, посвященный вулканической активности Камчатки. Здесь Вы узнаете о вулканах полуострова, увидите их макеты и узнаете интересные факты о вулканических процессах. Экспозиция музея включает в себя коллекцию минералов, образцы горных пород и научно-популярные фильмы о вулканах.
Музей Океанрыбфлот — музей, посвященный истории рыболовства и мореплавания на Камчатке. Здесь Вы узнаете о развитии рыболовной промышленности на полуострове, о традициях и особенностях мореплавания в этом регионе. Экспозиция музея включает в себя коллекцию старинных карт и навигационных инструментов, а также модели кораблей и судов.
А также на выбор предоставляется вертолетная экскурсия с посещением Курильского озера и кальдеры Ксудач.
После завтрака за Вами заедет микроавтобус и Вы отравитесь к уже знакомому вертодрому. Курильское озеро является одним из самых живописных мест на полуострове.
Путешествие начнется с часового перелета на вертолете к Курильскому озеру. Во время полета Вы будете наслаждаться потрясающими видами вулканов. В ходе экскурсии по озеру, Вы увидите множество медведей в естественной среде обитания, понаблюдаете за нерестом Озерновской нерки и узнаете о жизненном цикле тихоокеанских лососей. Следующая остановка — кальдера вулкана Ксудач, где можно лицезреть озеро, находящееся в разорвавшемся кратере вулкана, а также посмотреть на пемзу – вулканическую породу, которая не тонет в воде. Затем следует короткий перелет к Ходуткинским горячим источникам, где Вы сможете искупаться в оборудованных купелях с водой, обладающей лечебными свойствами, а так же пообедать.
Трансфер от гостиницы до вертодрома – комфортабельный микроавтобус. Перемещение во время экскурсии осуществляется вертолетом, время в пути в одну сторону составит около 1 часа, расстояние 160 км. Продолжительность экскурсии с тремя остановками 6-7 часов. Маршруты оборудованы настильными тропами, которые не только защищают почву от эрозии, но и служат нам для более комфортного перемещения. После экскурсии Вас будет ожидать трансфер, который доставит Вас до гостиницы.
Малая долина гейзеров. Водопад Косы Вероники
В этот день Вы посетите перевал Вилючинский, Малую долину гейзеров и водопад Спокойный.
После завтрака за Вами заедет машина повышенной проходимости и доставит Вас через Вилючинский перевал до Мутновской ГеоЭС, расположенной недалекого от Мутновского вулкана. После переезда Вас ожидает небольшая прогулка в Малую долину гейзеров, которая пейзажами напоминает всем известную Долину гейзеров.
Там Вы познакомитесь с таким явлением как Фумаролы, увидите кристаллическую серу, лежащую на поверхности, а чуть позже сможете искупаться в Дачных термальных источниках, главное не забыть взять купальные принадлежности. После обеда Вы отправитесь в обратном направлении и посетите водопад Спокойный.
Трансфер от гостиницы до места сбора – комфортабельный микроавтобус с последующей пересадкой в машину повышенной проходимости (джип, вахтовой КАМАЗ), продолжительность пути в одну сторону составит 2.5 часа с одной остановкой (перевал Вилючинский), расстояние 92 км. Продолжительность экскурсии 10 часов.
Завершение тура
В этот день мы завершаем наш тур. Мы будем надеяться, что наш тур станет для Вас незабываемым приключением и Вы сможете насладиться красотами и достопримечательностями, которые предложит Вам Камчатка.
Время окончания тура 12:00 по местному времени.
Вас ожидает трансфер до аэропорта и вручение памятных подарков.
Проживание
По программе тура предусмотрено проживание в гостевом доме Bering-Kamchatka или аналогичном варианте. В стоимость входят завтраки.
Номера с 2-местным размещением, благоустроенные. По желанию, за дополнительную плату, можно приобрести одноместный номер или номер повышенной категории.
Стоимость тура на 1 человека в руб. в зависимости от размера группы:
- при группе в 10 человек, двухместном размещении: 275 400 руб. /чел.
- при группе в 8 человек, двухместном размещении: 291 200 руб. /чел.
- при группе в 6 человек, двухместном размещении: 308 100 руб. /чел.
Варианты проживания
Гостевой дом Bering-Kamchatka
Место, куда приятно возвращаться после долгих прогулок. Гостевой дом «Гостевой дом Беринг-Камчатка» находится в Петропавловск-Камчатском. Этот гостевой дом расположен в 24 км от центра города. Рядом с гостевым домом можно прогуляться. Неподалёку: Памятник «Здесь начинается Россия», Горнолыжный комплекс Морозная Гора и Лежбище сивучей.
Специально для автопутешественников организована бесплатная парковка. Гостям также доступны следующие услуги: сауна. В гостевом доме для любителей зимних видов спорта есть следующие услуги: катание на лыжах. Скучно не будет, ведь в гостевом доме к услугам отдыхающих караоке, площадка для пикника и площадка для барбекю.
В путешествие можно взять питомца. Возможно размещение с домашним любимцем за дополнительную плату. Чтобы путешествие было не только приятным, но и удобным, гости могут заказать трансфер. А ещё в распоряжении гостей часовня и гладильные услуги.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице (8 ночей, 2-местное размещение, стандарт)
- Питание: завтраки
- Завтраки, обеды и ужины во время экскурсий
- Трансфер по программе
- Экскурсии по программе
- Вертолетная экскурсия во 2 день тура
- Сборы заповедников и природных парков
- Услуги гидов (инструкторов-проводников)
Что не входит в цену
- Авиаперелет до г. Петропавловска-Камчатского и обратно
- Питание, не включенное в программу (обеды и ужины)
- Алкогольные напитки
- Замена экскурсии (6 день тура):
- Вертолетная экскурсия на Курильское озеро - +70000 руб. /чел (7 день тура)
- Дополнительные экскурсии (7 день тура):Камчатский краевой объединенный музей - входной билет 500 руб. /чел. + трансфер Музей Вулканов - входной билет 2500 руб. /чел. + трансфер Музей Океанрыбфлот - входной билет 1000 руб. /чел. + трансфер
- Камчатский краевой объединенный музей - входной билет 500 руб. /чел. + трансфер
- Музей Вулканов - входной билет 2500 руб. /чел. + трансфер
- Музей Океанрыбфлот - входной билет 1000 руб. /чел. + трансфер
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Оформляете ли вы страховку от несчастного случая?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете оформить на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какой климат на Камчатке?
Климат Камчатки очень своеобразен. Его особенности обусловлены рельефом местности, большой протяженностью полуострова с севера на юг, близостью громадных водных пространств и движением циклонов.
Лето здесь непродолжительное, в некоторых районах оно длится около двух месяцев, особенно в северной материковой части края и в горах.
Средние температуры во многих районах не превышают плюс 10-15°С. Жарких дней немного. Дней, когда температура воздуха поднимается выше 20°С, на побережье бывает не больше 2-3 недель. В удаленных от моря районах число таких дней резко увеличивается. Наиболее теплый месяц на побережье – июль, в центральной части полуострова – июль, август.
Теплые дни чередуются с дождливыми. В теплое время осадков выпадает больше, чем в холодное. Грозовые облака образуются редко. При большой влажности воздуха для образования грозовых облаков не хватает тепла.
В связи с близостью океана и гористым рельефом за один день на Камчатке можно испытать перепад температуры от +25 в долинах, до +5 в горах. В конце августа – начале сентябре на вершинах вулканов появляется первый снег, а у подножия вулканов температура воздуха ночью может опускаться до отрицательных значений.
Какие есть дополнительные экскурсии?
- Камчатский краевой объединенный музей – входной билет 500 руб. /чел. + трансфер.
- Музей Вулканов – входной билет 2500 руб. /чел. + трансфер.
- Музей Океанрыбфлот – входной билет 1000 руб. /чел. + трансфер.
- Вертолетная экскурсия на Курильское озеро – +70000 руб. /чел.