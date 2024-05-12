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скидка
8%
Авторский тур
8 дней
В гостях у Кутха. Комбинированный тур на Камчатке
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
29 июня в 10:00
6 июля в 10:00
от 125000115 000₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
12 дней
Многогранная Камчатка
Начало: Г. Петропавловск-Камчатский
12 июля в 10:00
20 июля в 10:00
170000153 000₽ за человека
скидка
8%
Авторский тур
5 дней
По следам извержения. Вулкан Толбачик и река Быстрая
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
16 июля в 10:00
20 июля в 10:00
9060083 352₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Знакомство с настоящей Камчаткой
Начало: Камчатский край, Елизово
5 сен в 10:00
197 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Камчатка: главное путешествие в жизни
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
18 июня в 10:00
25 июня в 10:00
от 65 000₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Вода и пламя на просторах Камчатки
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
9 июля в 10:00
16 июля в 10:00
от 109 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Камчатский экспресс. Летнее путешествие
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
27 авг в 10:00
3 сен в 10:00
от 87 500₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Открытие Камчатки за 10 дней
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
6 авг в 10:00
27 авг в 10:00
139 800₽ за человека
Авторский тур
14 дней
Вокруг Толбачиков. Пеший поход и сплав
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
28 июля в 10:00
71 000₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Уникальная Камчатка
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
26 июля в 10:00
23 авг в 10:00
80 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Камчатка в июне
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
13 июня в 10:00
19 июня в 10:00
80 000₽ за человека
Авторский тур
12 дней
В сердце Камчатки
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
29 июля в 10:00
110 000₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Камчатка лайт. Активное путешествие
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
7 сен в 10:00
12 сен в 10:00
99 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Топ 5 мест Камчатки. Комфортный тур
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
7 июля в 10:00
14 июля в 10:00
от 145 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Тур по Камчатке с восхождением на Авачинский вулкан
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
14 июля в 10:00
21 июля в 10:00
от 135 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Камчатка без палаток и рюкзаков
Начало: Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
22 авг в 10:00
25 авг в 10:00
158 000₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Знакомство с удивительной Камчаткой
Начало: Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
12 июля в 10:00
16 июля в 10:00
от 275 400₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Осенние контрасты Камчатки
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
3 сен в 10:00
9 сен в 10:00
от 89 000₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Знакомство с Камчаткой. Программа максимум
Начало: Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
18 июля в 10:00
21 июля в 10:00
от 135 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Невероятная Камчатка
Начало: Камчатский край, Елизовский район, аэропорт Петроп...
15 июня в 10:00
23 июня в 10:00
189 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕвгений12 мая 2024Спасибо большое Олегу за организацию тура. Скучать не пришлось. Отдельное спасибо Койне, собачке, которая нас сопровождала в путешествии.
- ННадежда4 апреля 2024Нам всем очень понравился наш гид Анна, всем рекомендую только с ней отдыхать! Очень интересно рассказывала, скрасила наш отпуск на все 100%. Наше огромное спасибо таким увлеченным своей работе людям!
- ККирилл28 марта 2024Спасибо организаторам тура, забрали из аэропорта в Иркутске, довезли до острова Ольхон, что почти в центре озера, всё показали рассказали, потом так же отвезли назад. доволен)))
- ССветлана27 марта 2024Большое спасибо организаторам и нашему гиду Оксане, которая была с нами все 5 дней. Все было замечательно.
- ААлла27 февраля 2024Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.
- ДДмитрий22 января 2024Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми. Из пожеланий
- ДДмитрий22 января 2024Замечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всю логистику и быт -
- ЕЕкатерина11 января 2024Уже который раз путешествуем с Большой Страной и очень довольны. В туры по России только с Вами, Вы- лучшие 👍
- ААнна26 ноября 2023Одна из самых лучших поездок от компании Большая Страна. Все было отлично организовано: Встреча в аэропорту, гостиница, экскурсии. Гиды на Камчатке самые лучшие! Осенью камчатка особенно красива!
- ИИрина22 ноября 2023Путешествие очень понравилось. За короткий промежуток времени мы увидели много интересных мест. Особое впечатление произвела экскурсия на Дачные источники. Особо хочется отметить прекрасную работу гидов-водителей.
Ответы на вопросы от путешественников по Петропавловску-Камчатскому в категории «Сплавы и рафтинг»
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