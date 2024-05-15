1 чел.
По популярности
Авторский тур
7 дней
Знакомство с настоящей Камчаткой
Начало: Камчатский край, Елизово
5 сен в 10:00
197 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Камчатка: главное путешествие в жизни
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«14:30–17:00 Обзорная экскурсия по Петропавловску-Камчатскому»
18 июня в 10:00
25 июня в 10:00
от 65 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Лето на Камчатке. Обзорный тур
Начало: Г. Петропавловск-Камчатский
23 июня в 10:00
8 июля в 10:00
от 165 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Знакомство с Камчаткой за 5 дней
Начало: Россия, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
«Активный, насыщенный, комфортный тур на Камчатку с посещением действующего вулкана, морской прогулкой с рыбалкой, знакомством с жизнью коренных народов в этнодеревне»
6 авг в 10:00
3 сен в 10:00
от 72 900₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Знакомство с удивительной Камчаткой
Начало: Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
«После завтрака, Вас ожидает обзорная экскурсия по городу Петропавловск-Камчатский»
12 июля в 10:00
16 июля в 10:00
от 275 400₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Зимнее знакомство с Камчаткой
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«Петропавловску-Камчатскому, знакомству с достопримечательностями города и посещению краеведческого музея, где Вы узнаете много интересного о Камчатке»
31 дек в 10:00
69 000₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Знакомство с Камчаткой. Программа максимум
Начало: Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
«Знакомство с проявлениями последнего оледенения»
18 июля в 10:00
21 июля в 10:00
от 135 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Летний экскурсионный тур на Камчатку 8 дней/7 ночей
Начало: Звёздная ул., 10, Елизово
«Познакомитесь с историей Петропавловска-Камчатского и его достопримечательностями»
Расписание: Тур доступен для бронирования на 8 дней/7 ночей. Дата начала в любой день с 01.06.2024 по 30.09.2024
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
185 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ССергей15 мая 2024Всё было очень хорошо Но единственное на обратный путь - я еле-еле успел на обратный поезд. А так было всё замечательно.
- ННадежда4 апреля 2024Нам всем очень понравился наш гид Анна, всем рекомендую только с ней отдыхать! Очень интересно рассказывала, скрасила наш отпуск на все 100%. Наше огромное спасибо таким увлеченным своей работе людям!
- ККирилл28 марта 2024Спасибо организаторам тура, забрали из аэропорта в Иркутске, довезли до острова Ольхон, что почти в центре озера, всё показали рассказали, потом так же отвезли назад. доволен)))
- ССветлана27 марта 2024Большое спасибо организаторам и нашему гиду Оксане, которая была с нами все 5 дней. Все было замечательно.
- ААндрей27 февраля 2024Самое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать и расставаться с инструкторами. Всем рекомендую данный тур!!! Байкал нужно увидеть ЗИМОЙ.
- ННадежда20 января 2024В целом тур для первого знакомства с Камчаткой не плохой, но зимой всей красоты не увидеть. Если у вас компания,
- ЕЕкатерина11 января 2024Уже который раз путешествуем с Большой Страной и очень довольны. В туры по России только с Вами, Вы- лучшие 👍
- ННадежда5 октября 2023Все было организовано просто на 5+. Скучать не давали, поддержка по разным вопросам была круглосуточно. экскурсии были подобраны очень грамотно
- ССветлана5 сентября 2023Добрый день. Большое спасибо за организацию тура! Всё было просто великолепно. Несколько дней пролетели на одном дыхании! Замечательное размещение, сопровождение,
- ССветлана31 августа 2023Добрый день. Большое спасибо за организацию тура! Всё было просто великолепно. Несколько дней пролетели на одном дыхании! Замечательное размещение, сопровождение,
Ответы на вопросы от путешественников по Петропавловску-Камчатскому в категории «Обзорные»
Самые популярные туры этой рубрики в Петропавловске-Камчатском
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 8
Сколько стоит тур в Петропавловске-Камчатском в июне 2024
Сейчас в Петропавловске-Камчатском в категории "Обзорные" можно забронировать 8 авторских туров от 65 000 до 275 400. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Изучение достопримечательностей города Петропавловска-Камчатского нужно начинать с обзорной туры, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Петропавловске-Камчатском много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото