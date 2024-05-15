Обзорные и познавательные туры Петропавловска-Камчатского

Найдено 8 туров в категории «Обзорные» в Петропавловске-Камчатском, цены от 65 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Знакомство с настоящей Камчаткой
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Знакомство с настоящей Камчаткой
Начало: Камчатский край, Елизово
5 сен в 10:00
197 000 за человека
Камчатка: главное путешествие в жизни
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Камчатка: главное путешествие в жизни
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«14:30–17:00 Обзорная экскурсия по Петропавловску-Камчатскому»
18 июня в 10:00
25 июня в 10:00
от 65 000 за человека
Лето на Камчатке. Обзорный тур
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Лето на Камчатке. Обзорный тур
Начало: Г. Петропавловск-Камчатский
23 июня в 10:00
8 июля в 10:00
от 165 000 за человека
Знакомство с Камчаткой за 5 дней
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Знакомство с Камчаткой за 5 дней
Начало: Россия, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
«Активный, насыщенный, комфортный тур на Камчатку с посещением действующего вулкана, морской прогулкой с рыбалкой, знакомством с жизнью коренных народов в этнодеревне»
6 авг в 10:00
3 сен в 10:00
от 72 900 за человека
Знакомство с удивительной Камчаткой
🚁 На вертолёте
🚁 На вертолёте
Авторский тур
9 дней
3 отзыва
Знакомство с удивительной Камчаткой
Начало: Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
«После завтрака, Вас ожидает обзорная экскурсия по городу Петропавловск-Камчатский»
12 июля в 10:00
16 июля в 10:00
от 275 400 за человека
Зимнее знакомство с Камчаткой
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Зимнее знакомство с Камчаткой
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«Петропавловску-Камчатскому, знакомству с достопримечательностями города и посещению краеведческого музея, где Вы узнаете много интересного о Камчатке»
31 дек в 10:00
69 000 за человека
Знакомство с Камчаткой. Программа максимум
🚌 На автобусе
Авторский тур
9 дней
Знакомство с Камчаткой. Программа максимум
Начало: Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
«Знакомство с проявлениями последнего оледенения»
18 июля в 10:00
21 июля в 10:00
от 135 000 за человека
Летний экскурсионный тур на Камчатку 8 дней/7 ночей
Авторский тур
8 дней
Летний экскурсионный тур на Камчатку 8 дней/7 ночей
Начало: Звёздная ул., 10, Елизово
«Познакомитесь с историей Петропавловска-Камчатского и его достопримечательностями»
Расписание: Тур доступен для бронирования на 8 дней/7 ночей. Дата начала в любой день с 01.06.2024 по 30.09.2024
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
185 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • С
    Сергей
    15 мая 2024
    Знакомство с Камчаткой за 5 дней
    Всё было очень хорошо Но единственное на обратный путь - я еле-еле успел на обратный поезд. А так было всё замечательно.
    Всё было очень хорошо Но единственное на обратный путь - я еле-еле успел на обратный поезд. А так было всё замечательно
  • Н
    Надежда
    4 апреля 2024
    Знакомство с настоящей Камчаткой
    Нам всем очень понравился наш гид Анна, всем рекомендую только с ней отдыхать! Очень интересно рассказывала, скрасила наш отпуск на все 100%. Наше огромное спасибо таким увлеченным своей работе людям!
  • К
    Кирилл
    28 марта 2024
    Знакомство с настоящей Камчаткой
    Спасибо организаторам тура, забрали из аэропорта в Иркутске, довезли до острова Ольхон, что почти в центре озера, всё показали рассказали, потом так же отвезли назад. доволен)))
    Спасибо организаторам тура, забрали из аэропорта в Иркутске, довезли до острова Ольхон, что почти в центреСпасибо организаторам тура, забрали из аэропорта в Иркутске, довезли до острова Ольхон, что почти в центреСпасибо организаторам тура, забрали из аэропорта в Иркутске, довезли до острова Ольхон, что почти в центреСпасибо организаторам тура, забрали из аэропорта в Иркутске, довезли до острова Ольхон, что почти в центреСпасибо организаторам тура, забрали из аэропорта в Иркутске, довезли до острова Ольхон, что почти в центреСпасибо организаторам тура, забрали из аэропорта в Иркутске, довезли до острова Ольхон, что почти в центреСпасибо организаторам тура, забрали из аэропорта в Иркутске, довезли до острова Ольхон, что почти в центреСпасибо организаторам тура, забрали из аэропорта в Иркутске, довезли до острова Ольхон, что почти в центреСпасибо организаторам тура, забрали из аэропорта в Иркутске, довезли до острова Ольхон, что почти в центреСпасибо организаторам тура, забрали из аэропорта в Иркутске, довезли до острова Ольхон, что почти в центре
  • С
    Светлана
    27 марта 2024
    Знакомство с настоящей Камчаткой
    Большое спасибо организаторам и нашему гиду Оксане, которая была с нами все 5 дней. Все было замечательно.
    Большое спасибо организаторам и нашему гиду Оксане, которая была с нами все 5 дней. Все было замечательноБольшое спасибо организаторам и нашему гиду Оксане, которая была с нами все 5 дней. Все было замечательноБольшое спасибо организаторам и нашему гиду Оксане, которая была с нами все 5 дней. Все было замечательноБольшое спасибо организаторам и нашему гиду Оксане, которая была с нами все 5 дней. Все было замечательноБольшое спасибо организаторам и нашему гиду Оксане, которая была с нами все 5 дней. Все было замечательноБольшое спасибо организаторам и нашему гиду Оксане, которая была с нами все 5 дней. Все было замечательноБольшое спасибо организаторам и нашему гиду Оксане, которая была с нами все 5 дней. Все было замечательноБольшое спасибо организаторам и нашему гиду Оксане, которая была с нами все 5 дней. Все было замечательноБольшое спасибо организаторам и нашему гиду Оксане, которая была с нами все 5 дней. Все было замечательноБольшое спасибо организаторам и нашему гиду Оксане, которая была с нами все 5 дней. Все было замечательно
  • А
    Андрей
    27 февраля 2024
    Знакомство с Камчаткой за 5 дней
    Самое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать и расставаться с инструкторами. Всем рекомендую данный тур!!! Байкал нужно увидеть ЗИМОЙ.
    Самое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать иСамое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать и
  • Н
    Надежда
    20 января 2024
    Зимнее знакомство с Камчаткой
    В целом тур для первого знакомства с Камчаткой не плохой, но зимой всей красоты не увидеть. Если у вас компания,
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    то будет весело. Камчатке 5+. Мне кажется Камчатка сильно разная зимой и летом, думаю вернусь летом для вертолетных экскурсий и возможно рыбалки. Некоторые из группы брали вертолетную экскурсию и скидывали видео: но зимние виды мне кажутся одинаковыми, только кратер вулкана понятен, гейзеров не было, да и зимой они наверное облако; купаться в озерах холодно потому что идти от раздевалки до озера (и обратно) длинно и ветрено, но говорят вода теплая. Думаю летом круче, лучше приплатить 50-100 тр но чтобы прям кайф. Рекомендую сходить на Мишенную сопку в Петропавловске-Камчатском - шикарные виды на город и залив. Понравилась этническая деревня "Снежные псы", рекомендую - активно, объединяет группу, когда будете управлять упряжкой лучше быть 2м или 3м кажется, там фото и видео получается на фоне вулканов, но наверное это только зимой. Первая картина этнической деревни удручает потому что 40-50 собак привязаны к такому же количеству будок на расстоянии полметра, просят ласки и еды. От такой картины в детстве я бы плакала (мультик Каштанка навсегда оставил травму). Снегоходные вылазки на вулканы тоже здорово, но один день нам не повезло было облачно и самые шикарные виды нам не открылись. В Петропавловском-Камчатском хороший ресторан "Два моря, океан" лучше бронировать заранее особенно в сезон - можно поесть всяких морских гадов и прочее, есть детское меню, хорошее обслуживание, но возможно дорого - для себя решила что в отпуске не экономлю. Океан не вызвал сильного восторга, но закат красивый. Авачинская бухта красиво - всегда разная, Вулканологический музей познавательно. На рынке, мне кажется, икра по тем же ценам что в Москве, камчатский краб по мне крабовые палочки за 6 тр и чаще перемороженный видимо берут его редко - желтые края при разморозке. Не получилось побывать на горнолыжке и родоновых ваннах из-за интересных дней, но остальные говорят здорово. Не понравились условия проживания в туре. Первая ночь (там же последняя, но в последнюю ночь я переселилась в другой отель) в очень холодной "гостинице" в Петропавловске-Камчатском: дополнительно дали только плед, обогреватели не выдают, очень пригодилась теплая пижама и носки для сна, хорошая приветливая женщина на ресепшене - ей (женщине) тоже 5+. Завтрак здесь от организаторов = огонь: сплошная икра и красная рыба, были еще кажется пряники и печеньки. Следующие 4 ночи в базе отдыха Гелиос в Паратунке: с обогревателем, но женщине на ресепшене 3- (очень грубая), местная киса Буся - прелесть, игривая, даже зашла ко мне в номер. Бусе тоже 5+. Проживание в Гелиосе так себе: маленький санузел с хлюпающей сантехникой, но первый этаж может потому хлюпает; душ скорее контрастный но помыться можно иногда комфортно; питание совсем ужасное, особенно ужины - все в панировке с прогорклым маслом, считаю что один раз я отравилась или желудок не выдержал их питания. Но здесь только ночевать, потому можно смириться. Термальные бассейны в базе отдыха в Паратунке есть - прикольно для согреться после дня на морозе, условия так себе для искушенных, и зимой очень скользко в зоне бассейна=всё замерзшее, будьте осторожны держитесь за перила, раздевалки есть, но женщина на ресепшене говорит из номера идите в полотенце и также обратно. Кажется есть бильярд и настольный теннис, но я уставал на экскурсиях и туда не ходила. Про организаторов указано писать отдельно (напишу) но расскажу и тут - всё норм, забирают вовремя, все хорошо организовано никого не теряют, в машинах тепло, обеды на объектах огонь, инфа на экскурсиях в достаточном количестве не напрягает, гид Олег говорит не умолкая даже когда вы спите (мне так показалось) наверное на случай если кто проснется)) Только есть минус - гид Олег не любит свой край (кажется остальные под него подстраиваются), страну и власть - все разговоры сводятся к деньгам и к тому какие плохие люди, власти, и все что они делают плохо. Может объективно так и есть, но в отпуске не хочется об этом думать. Плюс пренебрежительно отозвался о художниках и айтишниках, в некоторой степени я, и то, и другое + люблю свою страну (иначе зачем тур на Камчатку), но толерантна и просто считаю что гид должен быть нейтральным.

  • Е
    Екатерина
    11 января 2024
    Знакомство с удивительной Камчаткой
    Уже который раз путешествуем с Большой Страной и очень довольны. В туры по России только с Вами, Вы- лучшие 👍
    Уже который раз путешествуем с Большой Страной и очень довольны. В туры по России только с Вами, Вы- лучшие 👍Уже который раз путешествуем с Большой Страной и очень довольны. В туры по России только с Вами, Вы- лучшие 👍Уже который раз путешествуем с Большой Страной и очень довольны. В туры по России только с Вами, Вы- лучшие 👍Уже который раз путешествуем с Большой Страной и очень довольны. В туры по России только с Вами, Вы- лучшие 👍Уже который раз путешествуем с Большой Страной и очень довольны. В туры по России только с Вами, Вы- лучшие 👍Уже который раз путешествуем с Большой Страной и очень довольны. В туры по России только с Вами, Вы- лучшие 👍
  • Н
    Надежда
    5 октября 2023
    Камчатка: главное путешествие в жизни
    Все было организовано просто на 5+. Скучать не давали, поддержка по разным вопросам была круглосуточно. экскурсии были подобраны очень грамотно
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    - учитывая изменчивость камчатской погоды без потерь менялись местами, чтобы посмотреть все, что было запланировано в туре. На отлично размещение, питание, трансфер. Спасибо огромное за прекрасный отдых!

    Все было организовано просто на 5+. Скучать не давали, поддержка по разным вопросам была круглосуточно. экскурсииВсе было организовано просто на 5+. Скучать не давали, поддержка по разным вопросам была круглосуточно. экскурсииВсе было организовано просто на 5+. Скучать не давали, поддержка по разным вопросам была круглосуточно. экскурсииВсе было организовано просто на 5+. Скучать не давали, поддержка по разным вопросам была круглосуточно. экскурсииВсе было организовано просто на 5+. Скучать не давали, поддержка по разным вопросам была круглосуточно. экскурсииВсе было организовано просто на 5+. Скучать не давали, поддержка по разным вопросам была круглосуточно. экскурсииВсе было организовано просто на 5+. Скучать не давали, поддержка по разным вопросам была круглосуточно. экскурсииВсе было организовано просто на 5+. Скучать не давали, поддержка по разным вопросам была круглосуточно. экскурсииВсе было организовано просто на 5+. Скучать не давали, поддержка по разным вопросам была круглосуточно. экскурсии
  • С
    Светлана
    5 сентября 2023
    Камчатка: главное путешествие в жизни
    Добрый день. Большое спасибо за организацию тура! Всё было просто великолепно. Несколько дней пролетели на одном дыхании! Замечательное размещение, сопровождение,
    читать дальше

    а экскурсии просто чудо. Море информации и впечатлений. С какой любовью и увлечением рассказывали о Камчатке и ее крае, ее истории и о ее настоящем. Ответы получали на всё вопросы. Огромное спасибо Виктории за организацию тура, потрясающие рассказы, заботу о нас, водителям профессионалам за комфортные поездки и всем нашим экскурсоводам знания и эмоции, которые они нам передали. Успехов и благодарных туристов вам. После такого путешествия очень хочется вернуться. Спасибо огромное. Успехов вам и процветания. Светлана Медведева.

  • С
    Светлана
    31 августа 2023
    Камчатка: главное путешествие в жизни
    Добрый день. Большое спасибо за организацию тура! Всё было просто великолепно. Несколько дней пролетели на одном дыхании! Замечательное размещение, сопровождение,
    читать дальше

    а экскурсии просто чудо. Море информации и впечатлений. С какой любовью и увлечением рассказывали о Камчатке и его крае, его истории и о настоящем. Ответы получали на всё вопросы. Огромное спасибо Виктории за организацию тура, потрясающие рассказы, заботу о нас, водителям профессионалам за комфортные поездки и всем нашим экскурсоводам знания и эмоции, которые они нам передали. Успехов и благодарных туристов вам. После такого путешествия очень хочется вернуться. Спасибо огромное. Успехов вам и процветания. Светлана Медведева.

Ответы на вопросы от путешественников по Петропавловску-Камчатскому в категории «Обзорные»

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Сколько стоит тур в Петропавловске-Камчатском в июне 2024
Сейчас в Петропавловске-Камчатском в категории "Обзорные" можно забронировать 8 авторских туров от 65 000 до 275 400. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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