Сплав на катамаранах по связке рек Лоймола и Укса – это драйв и эмоции, которые можно испытать только на майские праздники. Лоймола полноводна и интересна для туристов-водников только на майские праздники, далее уровень воды и сложность порогов в реке сильно падает.

Всплеск адреналина от прохождения порогов, счастье от нахождения в окружении завораживающих пейзажей Карелии

Эмоции, воспоминания о прекрасных моментах и вкусной еде, заряд бодрости и сил для движения вперед, новые друзья и море фотографий и видео!

7-дневный сплав по рекам Лоймола и Укса с преодолением порогов 3-4 категорий сложности на р. Укса, катание на пороге "Розовый слон"

При групповой заявке от 6 человек возможна организация тура в индивидуальные сроки.

Программа тура по дням

1 день От п. Лоймола до озера Сарияври. Порог «Ядрена вошь»

Встречаемся г. Петрозаводске по времени прибытия поезда №18 (Москва-Петрозаводск) около 07:50. Во время завтрака в кафе (шведский стол) поближе знакомимся с инструктором и другими участниками тура. Рассаживаемся по автобусам и отправляемся навстречу приключениям! Впереди 170 км пути. По прибытии начинаем готовить снаряжение к выходу на воду. После обедаем в полевых условиях, слушая инструктаж по технике безопасности. Впереди нас ждет сплав на катамаранах по маршруту: п. Лоймола – 6 шивер (1 и 2 к.с.) – старый мост (урочище Вярякоски) – 2 шиверы (1 к.с.) – 2 шиверы (1 к.с.) – пор. Веер (3 к.с.) – порог (1 к.с.) – оз. Корпиярви – шивера (1 к.с.) – порог «Ядрена вошь» – 4 шиверы (1 к.с.) – пор. «Раякоски»– шивера (1 к.с.) – оз. Сарияври 21 км. Первый водный день заканчивается, а значит самое время обсудить все за только-только приготовленным ужином. Отправляемся спать.

2 день оз. Сариярви – порог «Табун» – оз. Хисъярви

Завтрак. Сегодня нас ожидает сплав на катамаранах по маршруту: оз. Сариярви – шивера (1 к.с.) – порог «Цис» (2 к.с.) – 2 шиверы (1 к.с.) – порог «Табун» (3-4 к.с.) – 3 шиверы (1 к.с.) – оз. Ораваярви – оз. Хисъярви 14 км. В пути перекус. Порог Табун самый сильный порог на реке Лоймала, общая протяженность 250 – 300 м. После долгого и насыщенного дня восстанавливаем силы ужином и расходимся по палаткам. Время отдыхать!

3 день По озерам под мотором

Завтракаем в лагере и снова собираемся выходить на воду. Сегодня мы движемся по маршруту: оз. Хисъярви – оз. Калаярви – оз. Ивкожское, 13 км. В пути перекус. Переход по озерам под мотором. Ужинаем, проводим время с группой у костра: поем песни под гитару, играем в настолки, просто разговариваем по душам, делимся впечатлениями от прожитого дня. Отправляемся спать.

4 день Сплав по реке Укса

Завтракаем и отправляемся на встречу с живой, бурлящей Уксой! Обедаем в полевых условиях и готовим снаряжение к выходу на реку. После подробного инструктажа рассаживаемся по катамаранам выходим на воду. Маршрут дня: пор. Мостовой (2-3 к.с.) – пор. Лестница (2 к.с.) – пор. Колокоски – пор. Блюдце (3 к.с.), 12 км. На спокойных участках реки используется мотор. Название реки Уксунйоки имеет финно-угорское происхождение. В формах Уса, Укса неоднократно встречается в гидронимии Севера Европейской части России и предположительно означает «приток». Укса порожиста и потому пользуется популярностью среди туристов-водников. Основные препятствия находятся в нижнем течении. Они относятся к 3-4 категориям сложности. После долгого и насыщенного дня восстанавливаем силы ужином и расходимся по палаткам. Время отдыхать!

5 день Пор. Блюдце – пор. Лососевый – пор. Сирнитсанкоски – пор. Мельница

Завтракаем в лагере и снова собираемся выходить на воду. Сегодня нас ждет сплав по следующему маршруту: пор. Блюдце – пор. Лососевый – пор. Сирнитсанкоски («Розовый Слон») – пор. Мельница (4 к.с.). Перед прохождением порогов обязательно осматриваем их с берега на предмет локальных препятствий и только после этого отправляемся в путь (14 км). На спокойных участках используем мотор, чтобы насладиться живописными карельскими пейзажами. Прямо на катамаранах устраиваем перекус. Вечером инструкторы проводят для нас мастер-класс по приготовлению карельской форели. Готовьте камеры телефонов, диктофон и блокноты с ручками, чтобы запечатлеть этот процесс. Отправляясь за город у вас будет чем удивить своих друзей. Вот уж правда, лучше один раз увидеть! Ужинаем свежеприготовленной рыбкой и отправляемся спать.

6 день Дневка на пороге «Розовый Слон»

Завтракаем. Сегодня никаких долгих маршрутов – дневка на пороге Сирнитсанкоски («Розовый Слон»). Катаемся на порогах до упада, отдыхаем и паримся в баньке. Кстати, про баню! Компактная, быстро собираемая в полевых условиях туристская баня Мобиба – это лучший способ снять усталость в условиях похода. «Банные процедуры» сглаживают эффект воздействия больших доз адреналина, расслабляют мышцы, отлично снимают напряжение. Ужинаем у костра: готовим мясо и овощи на гриле и варим ароматный глинтвейн. Создаем уютную атмосферу своими руками: поем песни под гитару, играем в игры и наслаждаемся происходящим под треск костра и звуки ночного леса. После расходимся по палаткам – время ложиться спать.

7 день пор. Мельница – пор. Каньон – пор. Храмина – п. Уукса