Преимущества этого путешествия:
При групповой заявке от 6 человек возможна организация тура в индивидуальные сроки.
Встречаемся г. Петрозаводске по времени прибытия поезда №18 (Москва-Петрозаводск) около 07:50.
Во время завтрака в кафе (шведский стол) поближе знакомимся с инструктором и другими участниками тура.
Рассаживаемся по автобусам и отправляемся навстречу приключениям! Впереди 170 км пути.
По прибытии начинаем готовить снаряжение к выходу на воду. После обедаем в полевых условиях, слушая инструктаж по технике безопасности.
Впереди нас ждет сплав на катамаранах по маршруту: п. Лоймола – 6 шивер (1 и 2 к.с.) – старый мост (урочище Вярякоски) – 2 шиверы (1 к.с.) – 2 шиверы (1 к.с.) – пор. Веер (3 к.с.) – порог (1 к.с.) – оз. Корпиярви – шивера (1 к.с.) – порог «Ядрена вошь» – 4 шиверы (1 к.с.) – пор. «Раякоски»– шивера (1 к.с.) – оз. Сарияври 21 км.
Первый водный день заканчивается, а значит самое время обсудить все за только-только приготовленным ужином.
Отправляемся спать.
Завтрак.
Сегодня нас ожидает сплав на катамаранах по маршруту: оз. Сариярви – шивера (1 к.с.) – порог «Цис» (2 к.с.) – 2 шиверы (1 к.с.) – порог «Табун» (3-4 к.с.) – 3 шиверы (1 к.с.) – оз. Ораваярви – оз. Хисъярви 14 км.
В пути перекус.
Порог Табун самый сильный порог на реке Лоймала, общая протяженность 250 – 300 м.
После долгого и насыщенного дня восстанавливаем силы ужином и расходимся по палаткам. Время отдыхать!
Завтракаем в лагере и снова собираемся выходить на воду.
Сегодня мы движемся по маршруту: оз. Хисъярви – оз. Калаярви – оз. Ивкожское, 13 км.
В пути перекус.
Переход по озерам под мотором.
Ужинаем, проводим время с группой у костра: поем песни под гитару, играем в настолки, просто разговариваем по душам, делимся впечатлениями от прожитого дня.
Отправляемся спать.
Завтракаем и отправляемся на встречу с живой, бурлящей Уксой!
Обедаем в полевых условиях и готовим снаряжение к выходу на реку.
После подробного инструктажа рассаживаемся по катамаранам выходим на воду.
Маршрут дня: пор. Мостовой (2-3 к.с.) – пор. Лестница (2 к.с.) – пор. Колокоски – пор. Блюдце (3 к.с.), 12 км. На спокойных участках реки используется мотор.
Название реки Уксунйоки имеет финно-угорское происхождение.
В формах Уса, Укса неоднократно встречается в гидронимии Севера Европейской части России и предположительно означает «приток».
Укса порожиста и потому пользуется популярностью среди туристов-водников.
Основные препятствия находятся в нижнем течении. Они относятся к 3-4 категориям сложности.
После долгого и насыщенного дня восстанавливаем силы ужином и расходимся по палаткам. Время отдыхать!
Завтракаем в лагере и снова собираемся выходить на воду.
Сегодня нас ждет сплав по следующему маршруту: пор. Блюдце – пор. Лососевый – пор. Сирнитсанкоски («Розовый Слон») – пор. Мельница (4 к.с.).
Перед прохождением порогов обязательно осматриваем их с берега на предмет локальных препятствий и только после этого отправляемся в путь (14 км).
На спокойных участках используем мотор, чтобы насладиться живописными карельскими пейзажами.
Прямо на катамаранах устраиваем перекус.
Вечером инструкторы проводят для нас мастер-класс по приготовлению карельской форели.
Готовьте камеры телефонов, диктофон и блокноты с ручками, чтобы запечатлеть этот процесс.
Отправляясь за город у вас будет чем удивить своих друзей.
Вот уж правда, лучше один раз увидеть!
Ужинаем свежеприготовленной рыбкой и отправляемся спать.
Завтракаем.
Сегодня никаких долгих маршрутов – дневка на пороге Сирнитсанкоски («Розовый Слон»).
Катаемся на порогах до упада, отдыхаем и паримся в баньке.
Кстати, про баню! Компактная, быстро собираемая в полевых условиях туристская баня Мобиба – это лучший способ снять усталость в условиях похода.
«Банные процедуры» сглаживают эффект воздействия больших доз адреналина, расслабляют мышцы, отлично снимают напряжение.
Ужинаем у костра: готовим мясо и овощи на гриле и варим ароматный глинтвейн.
Создаем уютную атмосферу своими руками: поем песни под гитару, играем в игры и наслаждаемся происходящим под треск костра и звуки ночного леса.
После расходимся по палаткам – время ложиться спать.
Завтракаем.
Отправляемся в сплав на катамаранах и рафтах до д. Ууксу: пор. Мельница (4 к.с.) – пор. Каньон (3-4 к.с.) – пор. Храмина (4 к.с.) – шивера Лихая (протяженность около 2 км) – д. Ууксу.
Общая длина маршрута – 10 км.
В зависимости от общей готовности группы мы или проходим, или обносим пороги водопадного типа.
Наше приключение подходит к завершению.
Добравшись до д. Уукса, сдаем снаряжение.
На месте идем в баню и обедаем в кафе, чтобы чистенькими и сытыми разъехаться по домам.
Трансфер в г. Петрозаводск, 230 км.*
Отправление из Петрозаводска вечерними поездами.
На протяжении всего тура ночевки в 4-х местных туристических палатках, заселение в палатки – по 3 человека.
О необходимости 2-х местной палатки сообщайте при оформлении тура.
Стоимость тура на 1 чел. в зависимости от выбора плав. средства:
|Сплав на 4-х местном катамаране (3 участника + инструктор)
|26 500 руб./чел.
1. Рюкзак без станка или дорожная сумка.
2. Спальный мешок (если нет личного, можно взять его в фирме в аренду, оплата при бронировании путевки).
3. Комплект одежды для переодевания после сплава:
4. Одежда для ночлега в палатке:
5. Для похода в туристскую баню:
6. Удобная обувь без каблуков, 3 пары:
7. Личные вещи:
8. Документы – паспорт, страховой медицинский полис (можно ксерокопию) в герметичной упаковке.
9. Деньги.
Рекомендуем всегда иметь при себе небольшую сумму наличных, чтобы при желании можно было быстро купить необходимые вещи на остановках по маршруту.
10. Можно взять фотоаппарат, на рафтах будут герметичные упаковки, в которые его можно будет спрятать в момент прохождения порога.
В мае в личном снаряжении рекомендуется иметь неопреновый костюм.
В зависимости от уровня воды опасность порогов меняется. Инструктор имеет право принимать решение об обносе опасных участков и не пускать в порог неподготовленных или нетрезвых участников.
На воде участники всегда находятся в спасжилетах, а при прохождении опасных порогов – в касках.
Руководство группой осуществляет инструктор. Туристы обязаны выполнять распоряжения инструктора.
При любом недомогании, дискомфорте или другой возможной проблеме незамедлительно обращайтесь к инструктору.
Устойчивый сигнал в точке начала и окончания сплава.
На маршруте местами мобильная связь будет пропадать. Просьба заранее предупредить родных.
Более устойчивый сигнал у операторов «Мегафон» и «МТС».
На ногах должны быть носки (не тонкие х/б, поплотнее). Обувь, которую не жалко намочить (кеды – идеально). Если есть неопреновые носки или неопреновые ботинки – это приветствуется.
Резиновые сапоги запрещены, т. к. при попадании в воду они тянут участника вниз.
В качестве верхней одежды: удобная спортивная по погоде либо неопреновый костюм (при наличии). Желательно, чтобы одежда была быстросохнущей. Рекомендуем не брать джинсы, вместо них подойдут любые спортивные штаны.
Рекомендовано: надеть на одежду легкий болоневый костюм (защита от ветра и влаги). Можно использовать дождевики из плотных материалов.
На руки можно взять тонкие х/б перчатки или неопреновые перчатки (не обязательно).
На голове будет каска, под нее можно надеть бандану.
Если Вы носите очки, постарайтесь придумать для них цепочку (чтобы не утерять) или надеть на время сплава линзы.
Мы придерживаемся позиции, что неопреновый костюм - вещь индивидуальная, личного пользования.
Если у вас нет возможности приобрести неопреновый костюм, сообщите нам об этом. Возможно, мы сможем найти его для вас в аренду.
На турах с размещением в палатках нет источников электричества, поэтому если Вам необходимо постоянно пользоваться телефоном, рекомендуем брать запасной аккумулятор или портативное зарядное устройство.
Аналогично с фотоаппаратами, фонариками и любой иной техникой.
Нет, так как в случае необходимости мы всегда готовы предоставить Вам данное снаряжение.
Однако просим Вас сообщить о наличии личного спальника/коврика/палатки при бронировании путевки, чтобы на Вашем туре не оказалось лишнего ненужного снаряжения.
Несоблюдение правил техники безопасности (личной безопасности) при нахождении на воде вызывает повышенные риски для жизни и здоровья. Поэтому соблюдайте данную инструкцию.
Перед выходом на воду:
Общие правила на воде:
При прохождении порогов:
При попадании в воду:
Перед сложными порогами еще раз подробно расспросите инструктора о Ваших действиях. Если есть возможность, заранее потренируйтесь вылезать на судно с воды самостоятельно, поплавайте в спасжилете и т. п.
Туры активного отдыха связаны с физической нагрузкой и воздействием неблагоприятных климатических факторов. Поэтому для безопасного прохождения маршрута рекомендуем:
При групповой заявке возможна организация тура в индивидуальные сроки.
"Дневка" - это день программы, когда мы стоим на том же месте, где ночевали, на протяжении всего дня. Мы не снимаем лагерь и никуда не перемещаемся. Этот день необходим нам для отдыха, катания на пороге или для приема солнечных ванн.
Нет, т. к. каждому участнику предоставляется герметичная упаковка. Объем упаковок от 70 до 100 литров. В нее помещается рюкзак объемом 70 литров. Если ваша сумка/рюкзак полностью не поместится с герметичную упаковку, то вы сможете перепаковать в нее свои вещи, а сумку/рюкзак отдать инструкторам в отдельную непромокаемую упаковку.
Катамараны – специальные, беспалубные надувные суда для сплава по бурной воде. Посадка коленная.
Весла, спасжилеты, спасконцы, каски – проверенное, удобное в использовании снаряжение.