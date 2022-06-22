Большая вода: сплав на катамаранах по рекам Лоймола и Укса

Сплав на катамаранах по связке рек Лоймола и Укса - это драйв

5
3 отзыва
Сплав на катамаранах по связке рек Лоймола и Укса – это драйв и эмоции, которые можно испытать только на майские праздники.

Лоймола полноводна и интересна для туристов-водников только на майские праздники, далее уровень воды и сложность порогов в реке сильно падает.
Большая вода: сплав на катамаранах по рекам Лоймола и Укса
Большая вода: сплав на катамаранах по рекам Лоймола и Укса
Большая вода: сплав на катамаранах по рекам Лоймола и Укса
Большая вода: сплав на катамаранах по рекам Лоймола и Укса
Большая вода: сплав на катамаранах по рекам Лоймола и Укса
Большая вода: сплав на катамаранах по рекам Лоймола и Укса
Большая вода: сплав на катамаранах по рекам Лоймола и Укса
Большая вода: сплав на катамаранах по рекам Лоймола и Укса
Большая вода: сплав на катамаранах по рекам Лоймола и Укса
Большая вода: сплав на катамаранах по рекам Лоймола и Укса
Большая вода: сплав на катамаранах по рекам Лоймола и Укса
Большая вода: сплав на катамаранах по рекам Лоймола и Укса
Большая вода: сплав на катамаранах по рекам Лоймола и Укса
Большая вода: сплав на катамаранах по рекам Лоймола и Укса
Большая вода: сплав на катамаранах по рекам Лоймола и Укса
Ближайшие даты:
03
мая

Что вас ожидает 🤩

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Описание

Преимущества этого путешествия:

  • отдых на природе – дневка на пороге "Розовый слон";
  • захватывающие майские праздники – на пути нас ждут множество потрясающих порогов 3 – 4 категории сложности;
  • по озерам под мотором – нас ждут великолепные виды озер Карелии.

При групповой заявке от 6 человек возможна организация тура в индивидуальные сроки.

Программа тура по дням

1 день
От п. Лоймола до озера Сарияври. Порог «Ядрена вошь»

Встречаемся г. Петрозаводске по времени прибытия поезда №18  (Москва-Петрозаводск) около 07:50

Во время завтрака в кафе (шведский стол) поближе знакомимся с инструктором и другими участниками тура. 

Рассаживаемся по автобусам и отправляемся навстречу приключениям! Впереди 170 км пути.

По прибытии начинаем готовить снаряжение к выходу на воду. После обедаем в полевых условиях, слушая инструктаж по технике безопасности.

Впереди нас ждет сплав на катамаранах по маршруту: п. Лоймола – 6 шивер (1 и 2 к.с.) – старый мост (урочище Вярякоски) –  2 шиверы (1 к.с.) – 2 шиверы (1 к.с.) – пор. Веер (3 к.с.) – порог (1 к.с.) – оз. Корпиярви – шивера (1 к.с.) – порог «Ядрена вошь» – 4 шиверы (1 к.с.) – пор. «Раякоски»– шивера (1 к.с.) – оз. Сарияври 21 км. 

Первый водный день заканчивается, а значит самое время обсудить все за только-только приготовленным ужином

Отправляемся спать.

От п. Лоймола до озера Сарияври. Порог «Ядрена вошь»От п. Лоймола до озера Сарияври. Порог «Ядрена вошь»От п. Лоймола до озера Сарияври. Порог «Ядрена вошь»От п. Лоймола до озера Сарияври. Порог «Ядрена вошь»
2 день
оз. Сариярви – порог «Табун» – оз. Хисъярви

Завтрак.

Сегодня нас ожидает сплав на катамаранах по маршруту: оз. Сариярви – шивера (1 к.с.) – порог «Цис» (2 к.с.) – 2 шиверы (1 к.с.) – порог «Табун» (3-4 к.с.) – 3 шиверы (1 к.с.) – оз. Ораваярви –  оз. Хисъярви 14 км. 

В пути перекус.

Порог Табун самый сильный порог на реке Лоймала, общая протяженность 250 – 300 м.

После долгого и насыщенного дня восстанавливаем силы ужином и расходимся по палаткам. Время отдыхать! 

оз. Сариярви – порог «Табун» – оз. Хисъярвиоз. Сариярви – порог «Табун» – оз. Хисъярвиоз. Сариярви – порог «Табун» – оз. Хисъярвиоз. Сариярви – порог «Табун» – оз. Хисъярви
3 день
По озерам под мотором

Завтракаем в лагере и снова собираемся выходить на воду. 

Сегодня мы движемся по маршруту: оз. Хисъярви – оз. Калаярви – оз. Ивкожское,  13 км.

В пути перекус

Переход по озерам под мотором. 

Ужинаем, проводим время с группой у костра: поем песни под гитару, играем в настолки, просто разговариваем по душам, делимся впечатлениями от прожитого дня. 

Отправляемся спать.

По озерам под моторомПо озерам под моторомПо озерам под моторомПо озерам под мотором
4 день
Сплав по реке Укса

Завтракаем и отправляемся на встречу с живой, бурлящей Уксой!

Обедаем в полевых условиях и готовим снаряжение к выходу на реку.

После подробного инструктажа рассаживаемся по катамаранам выходим на воду. 

Маршрут дня: пор. Мостовой (2-3 к.с.) – пор. Лестница (2 к.с.) – пор. Колокоски – пор. Блюдце (3 к.с.), 12 км. На спокойных участках реки используется мотор.

Название реки Уксунйоки имеет финно-угорское происхождение.

В формах Уса, Укса неоднократно встречается в гидронимии Севера Европейской части России и предположительно означает «приток».

Укса порожиста и потому пользуется популярностью среди туристов-водников.

Основные препятствия находятся в нижнем течении. Они относятся к 3-4 категориям сложности.

После долгого и насыщенного дня восстанавливаем силы ужином и расходимся по палаткам. Время отдыхать!

Сплав по реке УксаСплав по реке УксаСплав по реке УксаСплав по реке Укса
5 день
Пор. Блюдце – пор. Лососевый – пор. Сирнитсанкоски – пор. Мельница

Завтракаем в лагере и снова собираемся выходить на воду. 

Сегодня нас ждет сплав по следующему маршруту: пор. Блюдце – пор. Лососевый – пор. Сирнитсанкоски («Розовый Слон») – пор. Мельница (4 к.с.). 

Перед прохождением порогов обязательно осматриваем их с берега на предмет локальных препятствий и только после этого отправляемся в путь (14 км).

На спокойных участках используем мотор, чтобы насладиться живописными карельскими пейзажами. 

Прямо на катамаранах устраиваем перекус.

Вечером инструкторы проводят для нас мастер-класс по приготовлению карельской форели.

Готовьте камеры телефонов, диктофон и блокноты с ручками, чтобы запечатлеть этот процесс.

Отправляясь за город у вас будет чем удивить своих друзей. 

Вот уж правда, лучше один раз увидеть!

Ужинаем свежеприготовленной рыбкой и отправляемся спать.

Пор. Блюдце – пор. Лососевый – пор. Сирнитсанкоски – пор. МельницаПор. Блюдце – пор. Лососевый – пор. Сирнитсанкоски – пор. МельницаПор. Блюдце – пор. Лососевый – пор. Сирнитсанкоски – пор. МельницаПор. Блюдце – пор. Лососевый – пор. Сирнитсанкоски – пор. Мельница
6 день
Дневка на пороге «Розовый Слон»

Завтракаем

Сегодня никаких долгих маршрутов – дневка на пороге Сирнитсанкоски («Розовый Слон»).

Катаемся на порогах до упада, отдыхаем и паримся в баньке.

Кстати, про баню! Компактная, быстро собираемая в полевых условиях туристская баня Мобиба – это лучший способ снять усталость в условиях похода.

«Банные процедуры» сглаживают эффект воздействия больших доз адреналина, расслабляют мышцы, отлично снимают напряжение.

Ужинаем  у костра: готовим  мясо и овощи на гриле и варим ароматный глинтвейн.

Создаем уютную атмосферу своими руками: поем песни под гитару, играем в игры и наслаждаемся происходящим под треск костра и звуки ночного леса.

После расходимся по палаткам – время ложиться спать.

Дневка на пороге «Розовый Слон»Дневка на пороге «Розовый Слон»Дневка на пороге «Розовый Слон»Дневка на пороге «Розовый Слон»
7 день
пор. Мельница – пор. Каньон – пор. Храмина – п. Уукса

Завтракаем

Отправляемся в сплав на катамаранах и рафтах до д. Ууксу: пор. Мельница (4 к.с.) – пор. Каньон (3-4 к.с.) – пор. Храмина (4 к.с.) – шивера Лихая (протяженность около 2 км) – д. Ууксу.

Общая длина маршрута – 10 км.

В зависимости от общей готовности группы мы или проходим, или обносим пороги водопадного типа. 

Наше приключение подходит к завершению.

Добравшись до д. Уукса, сдаем снаряжение.

На месте идем в баню и обедаем в кафе, чтобы чистенькими и сытыми разъехаться по домам.

Трансфер в г. Петрозаводск, 230 км.*

Отправление из Петрозаводска вечерними поездами.

пор. Мельница – пор. Каньон – пор. Храмина – п. Ууксапор. Мельница – пор. Каньон – пор. Храмина – п. Ууксапор. Мельница – пор. Каньон – пор. Храмина – п. Ууксапор. Мельница – пор. Каньон – пор. Храмина – п. Уукса

Проживание

На протяжении всего тура ночевки в 4-х местных туристических палатках, заселение в палатки – по 3 человека. 

О необходимости 2-х местной палатки сообщайте при оформлении тура.

Стоимость тура на 1 чел. в зависимости от выбора плав. средства:

Сплав на 4-х местном катамаране (3 участника + инструктор) 26 500 руб./чел.
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Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Питание по программе
  • Работа инструкторов
  • Прокат снаряжения для сплава: катамаранов, весел, касок, спасжилетов, герметичных упаковок, мотор + ГСМ
  • Прокат снаряжения для лагеря: кострового снаряжения, палаток, теплоизоляционных ковриков
  • Баня в конце маршрута
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Петрозаводск и обратно
  • Спальный мешок (температура комфорт 0°, экстрим -5°) – 500 руб. /тур. Оплачивается при бронировании тура
  • Страхование медицинских и иных непредвиденных расходов (от 100 руб. /чел. /сутки)
  • Аренда неопренового костюма – 2500 руб. /тур. Оплачивается при бронировании тура
  • Железнодорожные билеты до/от ст. Петрозаводск
Место начала и завершения?
г. Петрозаводск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

1. Рюкзак без станка или дорожная сумка.

2. Спальный мешок (если нет личного, можно взять его в фирме в аренду, оплата при бронировании путевки).

3. Комплект одежды для переодевания после сплава:

  • комплект сухой удобной верхней одежды;
  • сухая удобная обувь и носки;
  • шапочка/бандана/баф;
  • комплект запасного нижнего белья.

4. Одежда для ночлега в палатке:

  • теплая свободная одежда (если есть, термобелье);
  • теплые носки (можно шерстяные) и тонкая шапочка (ночи бывают прохладными);
  • на вечер флисовая кофта/толстовка/куртка.

5. Для похода в туристскую баню:

  • индивидуальное полотенце;
  • купальник (в баню мальчики/девочки идут все вместе, группы по 8-10 человек);
  • сланцы/сандали спортивные.

6. Удобная обувь без каблуков, 3 пары:

  • одна для сплава по реке;
  • вторая для лагеря (можно взять резиновые сапоги, если по прогнозу дождь);
  • третья -"городская".

7. Личные вещи:

  • наколенники (при сплаве на катамаране) – не обязательно;
  • репелленты (комары, мошка);
  • фонарик с комплектом запасных батареек;
  • солнцезащитные очки и крем от загара и после загара, если по прогнозу солнечно;
  • средства личной гигиены (в том числе туалетную бумагу);
  • индивидуальная аптечка;
  • небольшой полиуретановый коврик для сидения;
  • портативное зарядное устройство;
  • личная посуда (кружку, глубокую миску, ложку).

8. Документы – паспорт, страховой медицинский полис (можно ксерокопию) в герметичной упаковке.

9. Деньги.
Рекомендуем всегда иметь при себе небольшую сумму наличных, чтобы при желании можно было быстро купить необходимые вещи на остановках по маршруту.

10. Можно взять фотоаппарат, на рафтах будут герметичные упаковки, в которые его можно будет спрятать в момент прохождения порога.

Как обеспечивается безопасность на маршруте?

В мае в личном снаряжении рекомендуется иметь неопреновый костюм.

В зависимости от уровня воды опасность порогов меняется. Инструктор имеет право принимать решение об обносе опасных участков и не пускать в порог неподготовленных или нетрезвых участников.

На воде участники всегда находятся в спасжилетах, а при прохождении опасных порогов – в касках.

Руководство группой осуществляет инструктор. Туристы обязаны выполнять распоряжения инструктора.

При любом недомогании, дискомфорте или другой возможной проблеме незамедлительно обращайтесь к инструктору.

Будет ли мобильная связь на маршруте?

Устойчивый сигнал в точке начала и окончания сплава.

На маршруте местами мобильная связь будет пропадать. Просьба заранее предупредить родных.

Более устойчивый сигнал у операторов «Мегафон» и «МТС».

Какие есть рекомендации по выбору одежды и обуви для сплава?

На ногах должны быть носки (не тонкие х/б, поплотнее). Обувь, которую не жалко намочить (кеды – идеально). Если есть неопреновые носки или неопреновые ботинки – это приветствуется.

Резиновые сапоги запрещены, т. к. при попадании в воду они тянут участника вниз.

В качестве верхней одежды: удобная спортивная по погоде либо неопреновый костюм (при наличии). Желательно, чтобы одежда была быстросохнущей. Рекомендуем не брать джинсы, вместо них подойдут любые спортивные штаны.

Рекомендовано: надеть на одежду легкий болоневый костюм (защита от ветра и влаги). Можно использовать дождевики из плотных материалов.

На руки можно взять тонкие х/б перчатки или неопреновые перчатки (не обязательно).

На голове будет каска, под нее можно надеть бандану.

Если Вы носите очки, постарайтесь придумать для них цепочку (чтобы не утерять) или надеть на время сплава линзы.

Вы предоставляете неопреновый костюм напрокат?

Мы придерживаемся позиции, что неопреновый костюм - вещь индивидуальная, личного пользования.

Если у вас нет возможности приобрести неопреновый костюм, сообщите нам об этом. Возможно, мы сможем найти его для вас в аренду.

Можно ли где-то подзарядить телефон на протяжении тура?

На турах с размещением в палатках нет источников электричества, поэтому если Вам необходимо постоянно пользоваться телефоном, рекомендуем брать запасной аккумулятор или портативное зарядное устройство.

Аналогично с фотоаппаратами, фонариками и любой иной техникой.

Если у меня есть своя палатка и спальник, полагается ли мне скидка?

Нет, так как в случае необходимости мы всегда готовы предоставить Вам данное снаряжение.

Однако просим Вас сообщить о наличии личного спальника/коврика/палатки при бронировании путевки, чтобы на Вашем туре не оказалось лишнего ненужного снаряжения.

Каковы правила поведения на воде?

Несоблюдение правил техники безопасности (личной безопасности) при нахождении на воде вызывает повышенные риски для жизни и здоровья. Поэтому соблюдайте данную инструкцию.

Перед выходом на воду:

  • прослушайте инструктаж по технике безопасности от инструктора, распишитесь в его получении;
  • подберите по размеру спасательный жилет и каску, подгоните все застежки;
  • займите место в судне так, чтобы это было удобно и безопасно.

Общие правила на воде:

  • не курите в судне;
  • не распивайте спиртные напитки на воде;
  • всегда собирайте свободные веревки;
  • следите за герметичностью упаковки вещей, и их надежном закреплении на судне;
  • тщательно упаковывайте колюще-режущие предметы;
  • не перемещайтесь по судну без предупреждения инструктора;
  • всегда зачаливайте (привязывайте) судно при выходе на берег;
  • закрепляйте весла, каски, спасжилеты при выходе на берег;
  • на берег сходите осторожно, избегая падения в воду, а также на берегу на мокрых камнях, при необходимости просите о помощи инструктора или других участников группы;
  • запрещается купаться и нырять с судна;
  • соблюдайте интервал и очередность движения судов, установленные инструктором;
  • можно расстегивать и снимать спасжилет и каску только с разрешения инструктора;
  • выполняйте команды и распоряжения инструктора;
  • не превышать нормативное количество человек в судне;
  • при нахождении на воде в солнечную погоду используйте солнцезащитные очки, крем от загара и прикрывайте открытые участки тела и голову;
  • не находитесь на воде во время грозы.

При прохождении порогов:

  • каждый может отказаться от прохождения порога;
  • перед порогом проверьте надежность закрепления вещей, собранность веревок, степень накачки судна, если что-то не так сообщите инструктору;
  • обязательно застегните спасжилет и каску;
  • проверьте соответствие своей одежды рекомендациям (неопрен, закрытые локти и колени, обувь, закрепленная на ноге);
  • закрепите ноги так, чтобы Вы надежно держались, но могли легко освободиться при перевороте судна;
  • не привязывайте себя к судну, не привязывайте к себе весло и т. п.;
  • выполняйте команды инструктора, при этом не совершая самовольных действий;
  • не перемещайтесь по судну;
  • не отталкивайтесь веслом от камней без команды инструктора;
  • не выскакивайте на камни, и в воду без команды инструктора.

При попадании в воду:

Перед сложными порогами еще раз подробно расспросите инструктора о Ваших действиях. Если есть возможность, заранее потренируйтесь вылезать на судно с воды самостоятельно, поплавайте в спасжилете и т. п.

  • оцените обстановку, не поддавайтесь панике (помните, что Вы находитесь в спасательном жилете);
  • если Ваше или страховочное судно рядом – подплывите к нему так, чтобы Вы оказались выше по течению, возьмитесь за обвязку (леер);
  • если судно далеко, но Вам метнули спасконец – возьмите спасконец и крепко удерживайте, не закрепляя его на себе и не наматывая на руку;
  • если Вы плывете по струе, и порог не заканчивается – развернитесь на спину, ногами вниз по течению, немного согнув их в коленях, и плывите, управляя веслом;
  • если Вас не отпускает «бочка» – задержите дыхание и пытайтесь поднырнуть вниз, где есть струя;
  • не отпускайте весло, оно пригодится для управления на струе, для выхода на берег;
  • не пытайтесь вставать на дно на сильной струе, избегайте заклинивания ног в камнях;
  • если Вы ловите спасконец, избегайте его наматывания вокруг Вашего тела, шеи и т. п.
Как я могу подготовиться к туру?

Туры активного отдыха связаны с физической нагрузкой и воздействием неблагоприятных климатических факторов. Поэтому для безопасного прохождения маршрута рекомендуем:

  • оценить свои физические возможности при выборе тура;
  • пройти медицинское обследование, выполнить рекомендации врачей;
  • взять с собой личное снаряжение в соответствии с рекомендациями турфирмы;
  • взять с собой личную аптечку;
  • пройти профилактику клещевого энцефалита.
Возможен сплав в другие даты?

При групповой заявке возможна организация тура в индивидуальные сроки.

В описании программы увидел(а) слово "дневка". Что это означает?

"Дневка" - это день программы, когда мы стоим на том же месте, где ночевали, на протяжении всего дня. Мы не снимаем лагерь и никуда не перемещаемся. Этот день необходим нам для отдыха, катания на пороге или для приема солнечных ванн.

Мой рюкзак/сумка с вещами не промокнут во время сплава?

Нет, т. к. каждому участнику предоставляется герметичная упаковка. Объем упаковок от 70 до 100 литров. В нее помещается рюкзак объемом 70 литров. Если ваша сумка/рюкзак полностью не поместится с герметичную упаковку, то вы сможете перепаковать в нее свои вещи, а сумку/рюкзак отдать инструкторам в отдельную непромокаемую упаковку.

Какое снаряжение выдается на маршруте?

Катамараны – специальные, беспалубные надувные суда для сплава по бурной воде. Посадка коленная.

Весла, спасжилеты, спасконцы, каски – проверенное, удобное в использовании снаряжение.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
22 июня 2022
Организация была на высшем уровне. Снаряжение современное, в хорошем состоянии. Кормили вообще как в ресторане - лохикейто, форель на бревнах, настоящий плов в казане, множество закусок, десерты. Все четко, вовремя, транспорт хороший. Приятно удивлена такому сервису, спасибо!
А
2 июня 2022
Всё супер
П
10 янв 2022
Все очень хорошо. Был перенос места старта, но предупредили заранее и "вели" до самого начала тура. Ребята молодцы. Спасибо большое.

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Большое путешествие: 3 дня в Карелии
Приглашаем в сказочное путешествие на 3 дня! Вы посетите самые живописные места Карелии: от водопада Кивач до горного
Завтра
26 июня
27 июня
28 июня
от 11 450 за 1 человека
Нескучное знакомство с Карелией
5.5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Эйно
Эйно
4.8
15 отзывов
Нескучное знакомство с Карелией
Водопад Кивач, Марциальные воды, гора Сампо и местные байки от потомственного гида и чародея
3 июля
10 июля
17 июля
24 июля
10 550 за всё до 4 чел.
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