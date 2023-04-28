Давай вместе отправимся в приключения по живописной карельской реке среди дикого леса! Преодолеем пороги, выйдем в Белое море, заранее пополнив запасы пресной воды, почувствуем себя странниками в самом сердце суровой, но такой манящей северной природы. А как насчёт проснуться под пение птиц в палатке и съесть кашу со свежесобранными карельскими ягодами с видом на бескрайние морские просторы? Проведём целый день на острове, будем наблюдать прилив, отлив и богатейший водный мир, построим песчаный замок и напаримся в бане.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Нитка маршрута может быть изменена с сохранением основных элементов, составляющих программу.

Возможно участие детей от 8-ми лет с полной ответственностью на родителях.

Обязательно взять с собой: удобную одежду по погоде со сменным комплектом, желательно закрывающую основные участки тела (на воде могут быть комары), головной убор от солнца, дождевик, спортивную обувь (без каблука и не сапоги), купальник/плавки, полотенце, обувь для купания (могут быть острые камни на дне), перчатки (для гребцов), крем от комаров и антизагарный, налобный фонарик.

Необходимо иметь свою миску, ложку и кружку.