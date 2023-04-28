Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Нитка маршрута может быть изменена с сохранением основных элементов, составляющих программу.
Возможно участие детей от 8-ми лет с полной ответственностью на родителях.
Обязательно взять с собой: удобную одежду по погоде со сменным комплектом, желательно закрывающую основные участки тела (на воде могут быть комары), головной убор от солнца, дождевик, спортивную обувь (без каблука и не сапоги), купальник/плавки, полотенце, обувь для купания (могут быть острые камни на дне), перчатки (для гребцов), крем от комаров и антизагарный, налобный фонарик.
Необходимо иметь свою миску, ложку и кружку.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ж. - д. станция Лоухи, 4:20
Завершение: Ж. - д. станция Чупа, 23:59
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов в Петрозаводске
Приветствую! Моя жизнь связана с Карелией и Кольским полуостровом. Я расскажу Вам, насколько интересен, разнообразен и прекрасен мой край. Вы многое узнаете и побываете в местах с многолетней историей, познакомитесь с культурой и традициями, попробуете Карелию на вкус!
Организовываю туры и путешествия по Карелии и Кольскому полуострову на внедорожниках, снегоходах, квадроциклах, пешком, по воде.
Побывав однажды, Вы навсегда полюбите наш удивительный край. Карелия ждёт Вас.
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