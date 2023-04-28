Сплав на катамаранах по реке Кереть с выходом в Белое море

Сбежать в Карелию на порожистую реку, проснуться на острове и попариться в бане

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Ответы на вопросы
Давай вместе отправимся в приключения по живописной карельской реке среди дикого леса! Преодолеем пороги, выйдем в Белое море, заранее пополнив запасы пресной воды, почувствуем себя странниками в самом сердце суровой, но такой манящей северной природы.

А как насчёт проснуться под пение птиц в палатке и съесть кашу со свежесобранными карельскими ягодами с видом на бескрайние морские просторы? Проведём целый день на острове, будем наблюдать прилив, отлив и богатейший водный мир, построим песчаный замок и напаримся в бане.
Сплав на катамаранах по реке Кереть с выходом в Белое море
Сплав на катамаранах по реке Кереть с выходом в Белое море
Сплав на катамаранах по реке Кереть с выходом в Белое море
Сплав на катамаранах по реке Кереть с выходом в Белое море
Сплав на катамаранах по реке Кереть с выходом в Белое море
Сплав на катамаранах по реке Кереть с выходом в Белое море
Сплав на катамаранах по реке Кереть с выходом в Белое море
Сплав на катамаранах по реке Кереть с выходом в Белое море
Сплав на катамаранах по реке Кереть с выходом в Белое море
Сплав на катамаранах по реке Кереть с выходом в Белое море
Ближайшие даты:
16
июл
6
авг
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Нитка маршрута может быть изменена с сохранением основных элементов, составляющих программу.

Возможно участие детей от 8-ми лет с полной ответственностью на родителях.

Обязательно взять с собой: удобную одежду по погоде со сменным комплектом, желательно закрывающую основные участки тела (на воде могут быть комары), головной убор от солнца, дождевик, спортивную обувь (без каблука и не сапоги), купальник/плавки, полотенце, обувь для купания (могут быть острые камни на дне), перчатки (для гребцов), крем от комаров и антизагарный, налобный фонарик.

Необходимо иметь свою миску, ложку и кружку.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Ж. - д. станция Лоухи, 4:20
Завершение: Ж. - д. станция Чупа, 23:59
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Можно с детьми
Многодневные туры
3-дневные туры
Водные развлечения
По рекам и каналам
Речные прогулки
На острова
Карелия
Выездные

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