1 день

Петрозаводск: Ж/Д вокзал - речной вокзал - остров Кижи - Петрозаводск: заселение в отель

07:50 Прибытие поездом №018А "Карелия".

09:30 – 10:30 Завтрак в ресторане "Паулайнер" при отеле Питер Инн (шведский стол).

Завтрак приобретается за доп. плату на месте (по желанию).

12:00 Отправление на "Метеоре" на остров Кижи.

13:20 Прибытие на о. Кижи. Экскурсионная программа по острову с местным гидом.

На острове расположен музей под открытым небом традиционной крестьянской культуры Русского Севера.

Всемирная организация ЮНЕСКО признала Кижи всемирным культурным наследием.

Гид встретит вас на причале. За 2 часа экскурсионной прогулки вы осмотрите все разнообразие деревянного зодчества острова: дома, амбары, мельницы, храмы и множество других построек расположены так, что вы почувствуете самый настоящий дух старины.

Неоспоримое сокровище острова — 22-главая Преображенская церковь 1714 года постройки — самое большое и сложное деревянное сооружение на планете.

В соседней Покровской церкви вы увидите сохранившиеся шедевры карельской иконописи.

Не обойдут вниманием и один из самых древних храмов в России – церковь Воскрешения Лазаря Муромского XIV века.

А после у вас будет почти 2 часа свободного времени, за которые вы можете организовать развлечение на свой вкус за доплату на месте: прогулку на конной бричке, лодке, велосипеде, мастер-класс по традиционным ремеслам, изучить таинство реставрации и многое другое.

17:20 Отправление на "Метеоре" обратно в Петрозаводск.

После экскурсий вы сможете отдохнуть на борту комфортабельного корабля "Метеор" и сделать потрясающие фотографии панорам Онежского озера.

18:40 Возвращение в Петрозаводск. Свободное время.

Истинным ценителям гастротуризма предлагаем обратить внимание на музей-ресторан “ВКарелии Есть”, где проводятся дегустации и кулинарные мастер-классы, здесь же расположена иммерсивная пещера Петроглифов.