Гранд-Вояж по Карелии

Погружение в историю и культуру карельского края в окружении роскошной северной природы

4.5
2 отзыва
Погружение в историю и культуру карельского края в окружении роскошной северной природы. Маршрут берет начало в самом сердце Карелии.

Вы увидите все самое стоящее внимания на берегах Ладожского и Онежского озер, включая знаменитый остров Валаам и объект наследия Юнеско Кижи.

Размеренный темп программы позволит вам не только получать порцию новых впечатлений каждый день, но и организовать досуг на ваш вкус.
Гранд-Вояж по Карелии
Гранд-Вояж по Карелии
Гранд-Вояж по Карелии
Гранд-Вояж по Карелии
Гранд-Вояж по Карелии
Гранд-Вояж по Карелии
Гранд-Вояж по Карелии
Гранд-Вояж по Карелии
Гранд-Вояж по Карелии
Гранд-Вояж по Карелии
Гранд-Вояж по Карелии
Гранд-Вояж по Карелии
Гранд-Вояж по Карелии
Гранд-Вояж по Карелии
Гранд-Вояж по Карелии
Гранд-Вояж по Карелии
Гранд-Вояж по Карелии
Гранд-Вояж по Карелии
Гранд-Вояж по Карелии
Гранд-Вояж по Карелии
Гранд-Вояж по Карелии
Гранд-Вояж по Карелии
Гранд-Вояж по Карелии
Гранд-Вояж по Карелии
Гранд-Вояж по Карелии
Гранд-Вояж по Карелии
Гранд-Вояж по Карелии
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Что вас ожидает 🤩

Водопады Ахвенкоски
Водопады Ахвенкоски
Увидим каскад водопадов в хвойном лесу. Эти места послужили природными декорациями для известного фильма «А зори здесь тихие…»
Горный парк Рускеала
Горный парк Рускеала
Посетим главную достопримечательность Карелии, поражающую своей красотой с её визитной карточкой — Мраморным каньоном
Удивительный Валаам (по желанию)
Удивительный Валаам (по желанию)
Посетим все местные достопримечательности — центральную усадьбу, Знаменскую часовню, Петропавловскую церковь и другие
Путешествие на ретропоезде
Путешествие на ретропоезде
При желании окунёмся в дух исторического путешествия и отправимся в Сортавалу на настоящем паровозе со старинными интерьерами
Быстроходный корабль «Метеор»
Быстроходный корабль «Метеор»
Вас ждет увлекательная прогулка по водным просторам Онежского озера
Остров Кижи
Остров Кижи
Посетим музей под открытым небом, целый остров, на котором люди живут уже 10 веков
Вулкан Гирвас
Вулкан Гирвас
2,5 млрд. лет назад здесь извергались лавовые потоки на поверхность земли, а в небо выбрасывались вулканические бомбы
В гости к хаски и оленям
В гости к хаски и оленям
Вас ждёт знакомство с профессиональным питомником ездовых собак породы хаски и фермой, на которой обитают олени
Залив Кирьявалахти
Залив Кирьявалахти
Посетите самое красивое место Приладожья – «Пестрый залив», любимое место художников

Программа тура по дням

1 день

Петрозаводск: Ж/Д вокзал - речной вокзал - остров Кижи - Петрозаводск: заселение в отель

07:50 Прибытие поездом №018А "Карелия".

09:30 – 10:30 Завтрак в ресторане "Паулайнер" при отеле Питер Инн (шведский стол).

Завтрак приобретается за доп. плату на месте (по желанию).

12:00 Отправление на "Метеоре" на остров Кижи.

13:20 Прибытие на о. Кижи. Экскурсионная программа по острову с местным гидом.

На острове расположен музей под открытым небом традиционной крестьянской культуры Русского Севера.

Всемирная организация ЮНЕСКО признала Кижи всемирным культурным наследием.

Гид встретит вас на причале. За 2 часа экскурсионной прогулки вы осмотрите все разнообразие деревянного зодчества острова: дома, амбары, мельницы, храмы и множество других построек расположены так, что вы почувствуете самый настоящий дух старины.

Неоспоримое сокровище острова — 22-главая Преображенская церковь 1714 года постройки — самое большое и сложное деревянное сооружение на планете.

В соседней Покровской церкви вы увидите сохранившиеся шедевры карельской иконописи.

Не обойдут вниманием и один из самых древних храмов в России – церковь Воскрешения Лазаря Муромского XIV века.

А после у вас будет почти 2 часа свободного времени, за которые вы можете организовать развлечение на свой вкус за доплату на месте: прогулку на конной бричке, лодке, велосипеде, мастер-класс по традиционным ремеслам, изучить таинство реставрации и многое другое.

17:20 Отправление на "Метеоре" обратно в Петрозаводск.

После экскурсий вы сможете отдохнуть на борту комфортабельного корабля "Метеор" и сделать потрясающие фотографии панорам Онежского озера.

18:40 Возвращение в Петрозаводск. Свободное время.

Истинным ценителям гастротуризма предлагаем обратить внимание на музей-ресторан “ВКарелии Есть”, где проводятся дегустации и кулинарные мастер-классы, здесь же расположена иммерсивная пещера Петроглифов.

Петрозаводск: Ж/Д вокзал - речной вокзал - остров Кижи - Петрозаводск: заселение в отельПетрозаводск: Ж/Д вокзал - речной вокзал - остров Кижи - Петрозаводск: заселение в отельПетрозаводск: Ж/Д вокзал - речной вокзал - остров Кижи - Петрозаводск: заселение в отельПетрозаводск: Ж/Д вокзал - речной вокзал - остров Кижи - Петрозаводск: заселение в отель
2 день

Вулкан Гирвас - заповедник и водопад «Кивач» - питомник хаски и ферма северных оленей в резиденции Талви Укко

08:30 Завтрак в отеле. Сбор группы в автобусе.

09:30 Обзорная экскурсия по Петрозаводску.

А для начала гид проведет для вас знакомство с гостеприимным городом Петрозаводском и его историей.

Вам покажут главные достопримечательности, и не обойдут вниманием визитную карточку города – набережную Онежского озера.

11:30 Посещение древнего вулкана Гирвас.

13:00 Заповедник и водопад Кивач, музей природы.

Водопад Кивач – второй по величине равнинный водопад Европы.

Помимо обзорных площадок с видом на каскады водопада, туристы могут познакомиться с животным и растительным миром Карелии в музее природы, вход в который уже включен в стоимость посещения заповедника.

А в дендрарии представлено огромное разнообразие растений из разных регионов страны.

15:00 Обед в туркомплексе Чална.

Оплачивается на месте, по желанию (350 руб.)

В свободное время можно будет заглянуть в гости к карельскому Деду Морозу Талви Укко и его внучке Снегурочке Лумикки.

16:00 Экскурсия по питомнику и оленьей ферме. Свободное время.

Вас ждет знакомство с профессиональным питомником ездовых собак породы хаски.

Затем вы сможете пообщаться и сделать фото с хаски.

На обширной территории фермы обитают северные олени – главные жители севера, и их жизнь в условиях сурового климата достойна отдельного рассказа.

В свободное время желающие смогут прокатиться и на собачьей упряжке в качестве каюра или пассажира, и на оленьей упряжке.

Услуга приобретается дополнительно на месте.

Вы можете познакомиться с обитателями деревенской фермы, отправиться в саамскую деревню, посмотреть на яранги и чумы, традиционные жилища северного народа, сделать фото с белыми медведями из фотозоны «Арктика».

18:30 Возвращение в Петрозаводск.

Вулкан Гирвас - заповедник и водопад «Кивач» - питомник хаски и ферма северных оленей в резиденции Талви УккоВулкан Гирвас - заповедник и водопад «Кивач» - питомник хаски и ферма северных оленей в резиденции Талви УккоВулкан Гирвас - заповедник и водопад «Кивач» - питомник хаски и ферма северных оленей в резиденции Талви УккоВулкан Гирвас - заповедник и водопад «Кивач» - питомник хаски и ферма северных оленей в резиденции Талви Укко
3 день

Обед на берегу Ладожского озера - залив Кирьявалахти - водопады Ахвенкоски - горный парк «Рускеала» - город Сортавала

08:00 Завтрак в отеле.

Выезд из отеля. Отправление в город Сортавала.

12:30 Обед в кафе на берегу национального парка Ладожские шхеры.

По пути мы сделаем остановку на обед в одном из живописных мест на побережье Ладожского озера где вы сможете отдохнуть от переезда, набраться сил и полюбоваться потрясающей природой этих живописных мест на самом берегу знаменитого пестрого залива – Кирьявалахти.

14:00 Остановка у рускеальских водопадов Ахвенкоски.

У вас будет возможность прогуляться по эко-маршруту, посетить «Аллею сказок» и пройтись по навесным мостам над водопадами (за доп. плату на месте).

15:15 Горный парк Рускеала. Обзорная экскурсия и свободное время.

Центром парка является Мраморный каньон – огромное изумрудно-прозрачное озеро в окружении отвесных мраморных берегов.

К северу от озера расположензаброшенный мраморный завод, к югу от озера расположены кафе и сувенирные магазины.

На входе в парк вас встретит лицензированный гид-представитель парка, и вы отправитесь на экскурсию, которая посвящена истории Рускеала в качестве памятника горного дела России и Финляндии.

Вас проведут по штольням и пещерам и покажут самые красивые видовые площадки, на которых удобно делать фотографии.

В конце экскурсии гид подскажет, как обнаружить отдаленные, но красивые места: Монферраново озеро, Итальянский карьер и сад камней, Светлое озеро с «дикими» тропинками.

Какие еще есть развлечения:

  • «Подземная Рускеала» – новый экскурсионный маршрут по штольням и пещерам в глубинах мраморной горы пользуется особым спросом;
  • тайные тропы земли Калевала – это интерактивная часть парка, которая поможет оказаться на страницах карельского эпоса;
  • водная прогулка по мраморному озеру – прокат лодок работает с мая по октябрь;
  • троллей длиною 400 метров вдоль мраморных скал – главное адреналиновое развлечение парка, работает круглый год;
  • а еще можно прыгнуть с тарзанки или посетить веревочный городок.

17:20 Отправление Ретропоезда из Рускеала.

Для желающих окунуться в дух исторического путешествия мы приготовили возможность отправиться в город Сортавала, где вас снова встретит гид, под стук колес на настоящем паровозе со старинными интерьерами.

В высокий сезон билеты на «Ретропоезд» желательно приобретать заблаговременно, так как их быстро раскупают.
Билеты на “Ретропоезд” приобретаются самостоятельно.

Внимание! Если вы покупаете билет на ретро-поезд с более поздним отправлением, то самостоятельно добираетесь и заселяетесь в отель. Багаж необходимо забрать с собой в Горном парке.

18:00 Выезд автобуса из горного парка.

Если вы желаете продолжить поездку на автобусе, у вас будет чуть больше свободного времени в парке.

19:00 Заселение в отель в городе Сортавала. Свободное время для ужина и отдыха

Обед на берегу Ладожского озера - залив Кирьявалахти - водопады Ахвенкоски - горный парк «Рускеала» - город СортавалаОбед на берегу Ладожского озера - залив Кирьявалахти - водопады Ахвенкоски - горный парк «Рускеала» - город СортавалаОбед на берегу Ладожского озера - залив Кирьявалахти - водопады Ахвенкоски - горный парк «Рускеала» - город СортавалаОбед на берегу Ладожского озера - залив Кирьявалахти - водопады Ахвенкоски - горный парк «Рускеала» - город Сортавала
4 день

Экскурсия на выбор

08:00 Завтрак в отеле.

На четвертый день вашего приключения вы можете провести свободный день или отправиться на экскурсию.

Мы предлагаем вам перечень увлекательных экскурсий, которые можно заранее заказать у наших менеджеров:

  • экспедиция к лесным водопадам с посещением места добычи полудрагоценного камня граната (оплачивается дополнительно)
  • прогулка по Ладожским шхерам на катере (оплачивается дополнительно по желанию при бронировании тура).

Подробную информацию о каждой программе можно узнать в разделе «Важно знать».

Экскурсии к лесным водопадам и Ладожским шхерам приобретаются дополнительно по желанию при оплате тура.

Экскурсия на выборЭкскурсия на выборЭкскурсия на выборЭкскурсия на выбор
5 день

Экскурсия на острове Валаам «Новый Иерусалим»: Центральная усадьба и Воскресенский скит - Сортавала - Лахденпохья. Магазин форелевого хозяйства - Санкт-Петербург

Проведение программы 5 дня зависит от погодных условий, поэтому эта услуга не включена в стоимость и оплачивается дополнительно.
В случае невозможности отправления на Валаам, мы предложим вам альтернативные варианты экскурсий или свободное время (на ваш выбор).

08:00 Завтрак в отеле. Выселение из отеля.

09:00 Отправление на остров Валаам.

Из Сортавалы на Валаам ходят "Метеоры". Летом в высокий сезон ежедневно отправляется несколько рейсов в разное время. Мы подберем для вас наиболее удобный.

10:00 Экскурсия по острову Валаам – 2,5 часа.

От причала Монастырской бухты ведет дорога на гору Фавор к Центральной усадьбе Валаамского монастыря.

Дорога идёт через монастырский сад к Знаменской часовне и далее, к Святым вратам, украшенным надвратной Петропавловской церковью.

Пройдя врата, вы попадаете в Центральную усадьбу. В программе посещение Спасо-Преображенского собора, Успенской трапезной церкви.

Вы также увидите вновь построенную церковь Валаамской иконы Божией Матери, келейные и хозяйственные постройки монастыря, посетите церковную и сувенирные лавки при монастыре.

12:30 Остановка на обед в монастырской трапезной.

Обед включен в стоимость экскурсии.

13:30 Продолжение экскурсии по Валаамскому архипелагу – 2 часа.

Вторая часть экскурсии по острову начинается с переезда в Никоновскую бухту.

Отсюда экскурсионный маршрут продолжится по местности, которая сто лет назад получила название"Новый Иерусалим".

Вы увидите Воскресенский скит, церковь которого выполнена в стилистике раннехристианских часовен.

Маршрут продолжится по лесной дороге к Гефсиманскому скиту с деревянной церковью Успения Пресвятой Богородицы.

Экскурсия заканчивается на Елеонской горе – возвышенностью над Ладогой, откуда открывается потрясающий «открыточный» вид на озеро.

16:00 Возвращение в Сортавала. Свободное время.

18:40 Посадка на автобус до Санкт-Петербурга.

19:30 Посещение магазина форелевого хозяйства.

23:30 Ориентировочное прибытие в г. Санкт-Петербург. Окончание тура.

В случае неблагоприятных погодных условий (шторм и пр.) возможно изменение в программе.
Если поступит сообщение от метеослужбы об отмене рейса на о. Кижи/Валаам, мы предложим вам равноценную программу на замену или вернем стоимость транспортного и экскурсионного обслуживания на о. Кижи/Валаам.

Экскурсия на острове Валаам «Новый Иерусалим»: Центральная усадьба и Воскресенский скит - Сортавала - Лахденпохья. Магазин форелевого хозяйства - Санкт-ПетербургЭкскурсия на острове Валаам «Новый Иерусалим»: Центральная усадьба и Воскресенский скит - Сортавала - Лахденпохья. Магазин форелевого хозяйства - Санкт-ПетербургЭкскурсия на острове Валаам «Новый Иерусалим»: Центральная усадьба и Воскресенский скит - Сортавала - Лахденпохья. Магазин форелевого хозяйства - Санкт-ПетербургЭкскурсия на острове Валаам «Новый Иерусалим»: Центральная усадьба и Воскресенский скит - Сортавала - Лахденпохья. Магазин форелевого хозяйства - Санкт-Петербург

Карта туристского маршрута

Карта туристического маршрута

Проживание

Тур предполагает проживание в лучших отелях Петрозаводска в центре города и на берегу Онежского озера (зависит от выбранной категории отелей), 2 ночи; в регионе города Сортавала (2 ночи). Стоимость зависит от размещения:

½ DBLSGLDBL+1

Премиум отели ПТЗ: Фрегат, Питер Инн, Спа отель Карелия, Космос

Комфорт отели СРТ: Сортавала, Сеурахуоне, Ладога, Уют

309504210029750

Премиум отели ПТЗ: Фрегат, Питер Инн, Спа отель Карелия, Космос

Премиум отели СРТ: Пийпун Пиха, Каунис, Ласточкино Гнездо

329504555031750

Варианты проживания

Гостиницы "Космос", "Фрегат", "Питер Инн", "Спа отель Карелия"

2 ночи

Премиум-отели в г. Петрозаводск с номерами повышенной комфортности (джуниоры, сьюты, полулюксы). Комфортные номера с современным оснащением, собственная ванная комната, завтрак «шведский стол».

Гостиницы "Космос", "Фрегат", "Питер Инн", "Спа отель Карелия"Гостиницы "Космос", "Фрегат", "Питер Инн", "Спа отель Карелия"Гостиницы "Космос", "Фрегат", "Питер Инн", "Спа отель Карелия"

Отели "Сортавала", "Сеурахуоне", "Ладога", Мини-отель "Уют"

2 ночи

Отели категории «Комфорт» в г. Сортавала. Во всех номерах отеля установлены шкафы или тумбы для хранения одежды, есть телевизор с плоским экраном. Каждое утро в отелях сервируют завтрак.

Отели "Сортавала", "Сеурахуоне", "Ладога", Мини-отель "Уют"Отели "Сортавала", "Сеурахуоне", "Ладога", Мини-отель "Уют"Отели "Сортавала", "Сеурахуоне", "Ладога", Мини-отель "Уют"

Отели "Пийпун Пиха", "Каунис", "Ласточкино Гнездо"

2 ночи

Отели категории «Премиум» в г. Сортавала. Комфортные меблированные номера, тв с плоским экраном, собственная ванная комната, письменный стол. По утрам сервируются завтраки.

Отели "Пийпун Пиха", "Каунис", "Ласточкино Гнездо"Отели "Пийпун Пиха", "Каунис", "Ласточкино Гнездо"

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер на комфортном автобусе (вместимость автобуса зависит от набора группы)
  • Проживание в лучших отелях Петрозаводска в центре города и на берегу Онежского озера (зависит от выбранной категории отелей), 2 ночи
  • Проживание в отеле выбранной категории в регионе города Сортавала (2 ночи)
  • Завтраки в отеле
  • Посещение древнего вулкана Гирвас
  • Посещение водопада Кивач
  • Посещение острова Кижи
  • Посещение Мраморного каньона, Итальянского карьера, озера Светлое, заброшенного мраморного завода
  • Посещение фирменного магазина при форелевом хозяйстве
  • Трансфер на метеоре Петрозаводск - Кижи - Петрозаводск
  • Экскурсия по острову Кижи с местным гидом
  • Входные билеты в заповедник “Кивач”
  • Входные билеты на территорию вулкана Гирвас
  • Входные билеты в парк "Вотчина Талви Укко" и экскурсия “Северная сага”, включающая посещение питомника хаски с местным каюром, осмотр фермы северных оленей, Саамской деревни, подворья с домашними животными, гранд-макета "Карелия"
  • Входные билеты в горный парк “Рускеала”
  • Экскурсия "Мраморный каньон" по горному парку Рускеала с аттестованным местным гидом
  • Экскурсия по Онежской набережной в Петрозаводске
  • Трассовые экскурсии от профессионального гида на протяжении всего тура
Что не входит
  • Авиа и ж/д билеты до г. Петрозаводск и из г. Санкт-Петербург
  • Ж/д билеты на «Ретропоезд» Рускеала – Сортавала: от 420 р. /взр.
  • Экскурсия на о. Валаам (возможна отмена по погодным условиям): 4550 р. /взр., 2225 р. /дети до 12 лет, бесплатно – дети до 6 лет. Цена для туров с отправлением на Валаам ПО СУББОТАМ в период с 1.06 по 31.08.2022, а также для туров с отправлением на Валаам 12.06.2022: 5100 р. /взр., 2550 р. /дети до 12 лет, дети до 6 лет – бесплатно
  • Экскурсия по Ладожским шхерам на катере: 1900 р. /чел.
  • Экспедиция к лесным водопадам: 1900 р. /взр., 1400 р. /дети до 12 лет
  • Комплексные обеды в туре: диапазон цен 350 – 450 р.
  • Экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски: Полный билет – 300 руб. /чел. Дети до 7 лет – бесплатно Дети от 7 до 14 лет, студенты (очн.), Лица, имеющие регистрацию в РК, Пенсионеры – 250 руб. /чел.
  • Активные развлечения в горном парке Рускеала: по ценам парка
Место начала и завершения?
Россия, Республика Карелия, Петрозаводск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Документы:

  • Оригинал российского паспорта;
  • для граждан других стран: иностранный паспорт, миграционная карта;
  • свидетельство о рождении для детей до 14 лет;
  • медицинский полис.

Вещи в дорогу

Для основной программы:

  • наличные деньги, так как на объектах маршрута могут отсутствовать терминалы оплаты или интернет;
  • удобная обувь на плоской нескользящей подошве. Рекомендуем взять запасную сменную обувь;
  • так как погода в Карелии переменчива, желательно иметь при себе дождевик или зонт;
  • к вечеру и во время поездки по воде может быть прохладно, рекомендуем взять теплую одежду по сезону;
  • репелленты (средства от насекомых);
  • солнцезащитные средства;
  • необходимые медикаменты;
  • страховка от невыезда. На случай, если у вас не получится поехать в тур.

Для дополнительных программ:

  • При посещении монастырей соблюдаются правила: отсутствие головных уборов у мужчин, наличие платков и юбок у женщин. Не разрешается открытая одежда: шорты, майки, короткие юбки и т. п.
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Есть ли какие-то скидки на тур?

Да, в нашем туре действуют скидки и льготы:

Дети до 71250
Школьники700
Студенты550
60+550
ВОВ, Инвалиды 1й группы950

Условия предоставления: наличие подтверждающих документов.

Какие дополнительные программы отдыха можно выбрать на 4-й день тура?

Программа 1. Путешествие к лесным водопадам (оплачивается отдельно при заказе тура).

Индивидуальный трансфер от отеля к началу экскурсии по водопадам для тех путешественников, которые приобрели экспедицию к лесным водопадам Карелии. Свободная первая половина дня у остальной группы.

09:00 Экскурсия к древним водопадам Карелии.

INFO В рамках экспедиции к древним водопадам часть пути (общей протяженностью около 3 км в обе стороны) необходимо пройти пешком по грунтованной лесной дороге.
При высокой влажности и после дождя на дороге может быть скользко и грязно. Для Вашего комфорта настоятельно рекомендуем иметь непромокаемую или сменную одежду и обувь.

09:00 Отправление на экскурсию.

После завтрака вас будет ждать транспорт и путешествие продолжительностью в 70 км по живописной дороге вдоль северного побережья Ладожского озера.

На подъезде к городу Питкяранта вы пересаживаетесь на специализированный транспорт высокой проходимости, который сможет проехать сквозь лесную чащу к природным сокровищам края.

В ходе экскурсии вы увидите одни из самых высоких водопадов Карелии, спрятанных в глубине леса:

  • Водопады Юканкоски (Белые Мосты) – одно из самых красивых мест Карелии. Находится водопад в самой гуще леса. Общая высота каскада – почти 20 метров. Водопад особенно красив в межсезонье, когда его река Кулисмайоки становится полноводной. Огромные массы воды с огромной скоростью падают с гранитных уступов, создавая самый фантастический карельский пейзаж.
  • Водопады Койриноя.
    • Первый водопад – Верхний Койриноя или Мельничный водопад. Порог высотой около 5 метров когда-то использовался для водяной мельницы. Позже здесь работала малая ГЭС, а сейчас это просто живописное место.
    • Второй водопад – Нижний Койриноя – в народе называют Земляничным водопадом. Легко догадаться, что такое романтичное имя водопад получил за большое количество ягод вокруг. Берега реки обрамлены скалами из розового гранита, который в солнечный день вместе с изумрудными красками леса создает необычную и очень гармоничную картину.
  • Молочный водопад – еще один лесной водопад Карелии, который стоит посмотреть. Но он спрятался глубже всех в лес, поэтому добраться до него можно только в летнее время. Его образует небольшая безымянная речка, вытекающая из озера Андронино. Отвесных порогов здесь нет, зато есть наклонная скальная плита, по которой как в желобе вода стремительно течет вниз с 10-метровой высоты. (Поездка к Молочному водопаду может быть отменена по погодным условиям).

13:00 Посещение месторождения полудрагоценного камня граната.

В районе таинственных лесных водопадов находится еще одно любопытное место – старый рудник, где когда-то добывали полудрагоценный камень гранат.

Красивых, но не ювелирного качества, камней здесь все еще очень много и все они лежат на поверхности.

Достаточно просто отбить кусочек и увезти с собой на память о щедрой Карелии.

Сопровождающий группы подскажет место и поможет с добычей камня.

14:30 Обед в городе Сортавала.

Если при покупке тура вы приобрели дополнительную услугу прогулок по Ладожскому озеру и шхерам на катере, то в 15:00 судно будет ждать вас на причале г. Сортавала.

Программа 2: Прогулка по Ладожским шхерам на катере (оплачивается дополнительно по желанию при бронировании тура)

! Внимание. Если Вы проживаете в отеле категории “Премиум+” (Лесной отель Рантала) для Вас предусмотрен утренний организованный трансфер в Сортавала в 08:00.
В свободное время рекомендуем Вам попробовать карельскую кухню в одном из многочисленных кафе города, посетить знаменитый музей Кронида Гоголева или же прогуляться по улочкам старинного города Сортавала.

15:00 Водная прогулка по Ладожским шхерам на катере.

На комфортабельном катере вы проплывете вдоль гряды «карельских фьордов» и увидите церковь Николая Чудотворца, дачу Густава Винтера и узнаете историю этих построек.

Увидите фантастические природные красоты Ладоги:

  • Остров Хавус и его высокий обрыв, названный «Ястребиной скалой»,
  • Остров Каарнетсаари,
  • «Падающую скалу»,
  • а также сделаете высадку на необитаемом острове Хонкасало.
    Самую высокую его вершину называли «Крышей Ладоги» и с нее вы сможете окинуть взглядом всю невероятную панораму вокруг.
    А после из чащи изумрудного леса выглянет домик Путина, хрустальный мост и беседка, в которой наш президент иногда отдыхает.

Окончание экскурсионной программы.

Внимание. Если Вы проживаете в отеле категории “Премиум+” (Лесной отель Рантала) трансфер в отель для Вас предусмотрен в центре города Сортавала в 18:40 – 18:50.
Место посадки: ул. Суворова, д. 1.
Ориентир: рыбный магазин “Акуловка”

Как осуществляется трансфер?

В первый день тура:

07:50 Прибытие поездом №018А "Карелия".

По прибытию на ж/д вокзал г. Петрозаводска вы сможете позавтракать в ресторане при отеле “Piter Inn”, удобно расположенном всего в нескольких минутах от вокзала.

Раннее заселение в отель не предусмотрено, но Вы можете оставить Ваш багаж в камере хранения отеля (услуга гостям отеля предоставляется бесплатно).

Не позднее 40 минут до отправления “Метеора” советуем заказать такси, которое довезет вас до причала, чтобы успеть вовремя к посадке. Номер телефона также смогут подсказать на ресепшене.

12:00 Отправление на "Метеоре" на остров Кижи.

Отправление на Кижи может быть скорректировано с 11:00 до 12:30. Точное время отправления Вам будет отправлено в смс сообщении накануне выезда.

Для посадки на "Метеор" вам необходимо будет предъявить распечатанный ваучер, который мы пришлем вам вместе с памяткой накануне.

По программе туристы перемещаются на групповом автобусе.

По дополнительным программам за отдельную плату:

  • экскурсия на о. Валаам – туристы самостоятельно добираются до точки сбора;
  • если из Рускеала Вы решили отправиться на ретропоезде, то совершаете эту поездку самостоятельно, а в 19.00 Вас встретит туристический автобус на вокзале г. Сортавала.
    В высокий сезон билеты на «Ретропоезд» желательно приобретать заблаговременно, так как их быстро раскупают.
    Билеты на ретро-поезд не включены в стоимость тура и приобретаются по желанию в кассах/на сайте РЖД до начала тура.

В последний день тура:

Посадка на трансфер в Санкт-Петербург для Вас предусмотрена в центре города Сортавала в 18:40-18:50.
Место посадки: ул. Суворова, д. 1.
Ориентир: рыбный магазин “Акуловка”.

18:45. Отправление на автобусе в Санкт-Петербург.

21:00 Техническая остановка в Приозерске.

Ориентировочное время прибытия в Санкт-Петербург:

Первая остановка: 23:00 – м. Озерки.

Вторая остановка: 23:30 – м. Площадь Восстания.

Внимание! На обратном пути возможны дорожные работы или другие неблагоприятные факторы, из-за которых возвращение в Санкт-Петербург возможно после закрытия метро.

При покупке ж/д и авиа билетов настоятельно рекомендуем обратить внимание: время возвращения в Санкт-Петербург указано ориентировочное!

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
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2
1
А
7 сен 2022
К организатору тура претензий никаких нет. Всё чётко, всё вовремя, никаких накладок, никаких задержек, всё в обозначенное время. Информирование происходит по СМС. Когда отменили сплав по Шуе из-за погодных условий, накануне прислали СМС и потом ещё позвонили. Так что организация была на высоте.
Единственным странным моментом был тот, что рекомендованный организатором приезд в Петрозаводск - поездом, который приходит на вокзал в 7:50 утра. А трансфер на базу в 12:00. Непонятно почему так и что делать эти 4 часа в городе туристам с вещами (а в моём случае был ещё и проливной дождь), когда даже магазины ещё не работают. Из кафе только КФС был открыт. Поскольку я приехал один, а не в составе группы, то за мной приехал индивидуальный водитель. Он сказал мне, что мог приехать гораздо раньше и сразу отвезти меня на базу, где я спокойно мог ждать заселения до 12 часов. Погулять или посидеть в ресторане или в беседке.
Организаторам надо отрегулировать встречу и трансфер, чтобы туристам было удобнее.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день, Андрей!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. По данному замечанию, передадим информацию нашим коллегам в регионе. Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!
Е
31 авг 2022
Все хорошо организовано, спасибо
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день, Елена!
Спасибо за доверие к нашей компании, будем рады видеть вас в числе наших постоянных клиентов! У нас еще много регионов и туров, можно планировать отдых на несколько лет вперед:)

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