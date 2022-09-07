07:50 Прибытие поездом №018А "Карелия".
09:30 – 10:30 Завтрак в ресторане "Паулайнер" при отеле Питер Инн (шведский стол).
Завтрак приобретается за доп. плату на месте (по желанию).
12:00 Отправление на "Метеоре" на остров Кижи.
13:20 Прибытие на о. Кижи. Экскурсионная программа по острову с местным гидом.
На острове расположен музей под открытым небом традиционной крестьянской культуры Русского Севера.
Всемирная организация ЮНЕСКО признала Кижи всемирным культурным наследием.
Гид встретит вас на причале. За 2 часа экскурсионной прогулки вы осмотрите все разнообразие деревянного зодчества острова: дома, амбары, мельницы, храмы и множество других построек расположены так, что вы почувствуете самый настоящий дух старины.
Неоспоримое сокровище острова — 22-главая Преображенская церковь 1714 года постройки — самое большое и сложное деревянное сооружение на планете.
В соседней Покровской церкви вы увидите сохранившиеся шедевры карельской иконописи.
Не обойдут вниманием и один из самых древних храмов в России – церковь Воскрешения Лазаря Муромского XIV века.
А после у вас будет почти 2 часа свободного времени, за которые вы можете организовать развлечение на свой вкус за доплату на месте: прогулку на конной бричке, лодке, велосипеде, мастер-класс по традиционным ремеслам, изучить таинство реставрации и многое другое.
17:20 Отправление на "Метеоре" обратно в Петрозаводск.
После экскурсий вы сможете отдохнуть на борту комфортабельного корабля "Метеор" и сделать потрясающие фотографии панорам Онежского озера.
18:40 Возвращение в Петрозаводск. Свободное время.
Истинным ценителям гастротуризма предлагаем обратить внимание на музей-ресторан “ВКарелии Есть”, где проводятся дегустации и кулинарные мастер-классы, здесь же расположена иммерсивная пещера Петроглифов.
08:30 Завтрак в отеле. Сбор группы в автобусе.
09:30 Обзорная экскурсия по Петрозаводску.
А для начала гид проведет для вас знакомство с гостеприимным городом Петрозаводском и его историей.
Вам покажут главные достопримечательности, и не обойдут вниманием визитную карточку города – набережную Онежского озера.
11:30 Посещение древнего вулкана Гирвас.
13:00 Заповедник и водопад Кивач, музей природы.
Водопад Кивач – второй по величине равнинный водопад Европы.
Помимо обзорных площадок с видом на каскады водопада, туристы могут познакомиться с животным и растительным миром Карелии в музее природы, вход в который уже включен в стоимость посещения заповедника.
А в дендрарии представлено огромное разнообразие растений из разных регионов страны.
15:00 Обед в туркомплексе Чална.
Оплачивается на месте, по желанию (350 руб.)
В свободное время можно будет заглянуть в гости к карельскому Деду Морозу Талви Укко и его внучке Снегурочке Лумикки.
16:00 Экскурсия по питомнику и оленьей ферме. Свободное время.
Вас ждет знакомство с профессиональным питомником ездовых собак породы хаски.
Затем вы сможете пообщаться и сделать фото с хаски.
На обширной территории фермы обитают северные олени – главные жители севера, и их жизнь в условиях сурового климата достойна отдельного рассказа.
В свободное время желающие смогут прокатиться и на собачьей упряжке в качестве каюра или пассажира, и на оленьей упряжке.
Услуга приобретается дополнительно на месте.
Вы можете познакомиться с обитателями деревенской фермы, отправиться в саамскую деревню, посмотреть на яранги и чумы, традиционные жилища северного народа, сделать фото с белыми медведями из фотозоны «Арктика».
18:30 Возвращение в Петрозаводск.
08:00 Завтрак в отеле.
Выезд из отеля. Отправление в город Сортавала.
12:30 Обед в кафе на берегу национального парка Ладожские шхеры.
По пути мы сделаем остановку на обед в одном из живописных мест на побережье Ладожского озера где вы сможете отдохнуть от переезда, набраться сил и полюбоваться потрясающей природой этих живописных мест на самом берегу знаменитого пестрого залива – Кирьявалахти.
14:00 Остановка у рускеальских водопадов Ахвенкоски.
У вас будет возможность прогуляться по эко-маршруту, посетить «Аллею сказок» и пройтись по навесным мостам над водопадами (за доп. плату на месте).
15:15 Горный парк Рускеала. Обзорная экскурсия и свободное время.
Центром парка является Мраморный каньон – огромное изумрудно-прозрачное озеро в окружении отвесных мраморных берегов.
К северу от озера расположензаброшенный мраморный завод, к югу от озера расположены кафе и сувенирные магазины.
На входе в парк вас встретит лицензированный гид-представитель парка, и вы отправитесь на экскурсию, которая посвящена истории Рускеала в качестве памятника горного дела России и Финляндии.
Вас проведут по штольням и пещерам и покажут самые красивые видовые площадки, на которых удобно делать фотографии.
В конце экскурсии гид подскажет, как обнаружить отдаленные, но красивые места: Монферраново озеро, Итальянский карьер и сад камней, Светлое озеро с «дикими» тропинками.
Какие еще есть развлечения:
17:20 Отправление Ретропоезда из Рускеала.
Для желающих окунуться в дух исторического путешествия мы приготовили возможность отправиться в город Сортавала, где вас снова встретит гид, под стук колес на настоящем паровозе со старинными интерьерами.
В высокий сезон билеты на «Ретропоезд» желательно приобретать заблаговременно, так как их быстро раскупают.
Билеты на “Ретропоезд” приобретаются самостоятельно.
Внимание! Если вы покупаете билет на ретро-поезд с более поздним отправлением, то самостоятельно добираетесь и заселяетесь в отель. Багаж необходимо забрать с собой в Горном парке.
18:00 Выезд автобуса из горного парка.
Если вы желаете продолжить поездку на автобусе, у вас будет чуть больше свободного времени в парке.
19:00 Заселение в отель в городе Сортавала. Свободное время для ужина и отдыха
08:00 Завтрак в отеле.
На четвертый день вашего приключения вы можете провести свободный день или отправиться на экскурсию.
Мы предлагаем вам перечень увлекательных экскурсий, которые можно заранее заказать у наших менеджеров:
Подробную информацию о каждой программе можно узнать в разделе «Важно знать».
Экскурсии к лесным водопадам и Ладожским шхерам приобретаются дополнительно по желанию при оплате тура.
Проведение программы 5 дня зависит от погодных условий, поэтому эта услуга не включена в стоимость и оплачивается дополнительно.
В случае невозможности отправления на Валаам, мы предложим вам альтернативные варианты экскурсий или свободное время (на ваш выбор).
08:00 Завтрак в отеле. Выселение из отеля.
09:00 Отправление на остров Валаам.
Из Сортавалы на Валаам ходят "Метеоры". Летом в высокий сезон ежедневно отправляется несколько рейсов в разное время. Мы подберем для вас наиболее удобный.
10:00 Экскурсия по острову Валаам – 2,5 часа.
От причала Монастырской бухты ведет дорога на гору Фавор к Центральной усадьбе Валаамского монастыря.
Дорога идёт через монастырский сад к Знаменской часовне и далее, к Святым вратам, украшенным надвратной Петропавловской церковью.
Пройдя врата, вы попадаете в Центральную усадьбу. В программе посещение Спасо-Преображенского собора, Успенской трапезной церкви.
Вы также увидите вновь построенную церковь Валаамской иконы Божией Матери, келейные и хозяйственные постройки монастыря, посетите церковную и сувенирные лавки при монастыре.
12:30 Остановка на обед в монастырской трапезной.
Обед включен в стоимость экскурсии.
13:30 Продолжение экскурсии по Валаамскому архипелагу – 2 часа.
Вторая часть экскурсии по острову начинается с переезда в Никоновскую бухту.
Отсюда экскурсионный маршрут продолжится по местности, которая сто лет назад получила название"Новый Иерусалим".
Вы увидите Воскресенский скит, церковь которого выполнена в стилистике раннехристианских часовен.
Маршрут продолжится по лесной дороге к Гефсиманскому скиту с деревянной церковью Успения Пресвятой Богородицы.
Экскурсия заканчивается на Елеонской горе – возвышенностью над Ладогой, откуда открывается потрясающий «открыточный» вид на озеро.
16:00 Возвращение в Сортавала. Свободное время.
18:40 Посадка на автобус до Санкт-Петербурга.
19:30 Посещение магазина форелевого хозяйства.
23:30 Ориентировочное прибытие в г. Санкт-Петербург. Окончание тура.
В случае неблагоприятных погодных условий (шторм и пр.) возможно изменение в программе.
Если поступит сообщение от метеослужбы об отмене рейса на о. Кижи/Валаам, мы предложим вам равноценную программу на замену или вернем стоимость транспортного и экскурсионного обслуживания на о. Кижи/Валаам.
Тур предполагает проживание в лучших отелях Петрозаводска в центре города и на берегу Онежского озера (зависит от выбранной категории отелей), 2 ночи; в регионе города Сортавала (2 ночи). Стоимость зависит от размещения:
|½ DBL
|SGL
|DBL+1
Премиум отели ПТЗ: Фрегат, Питер Инн, Спа отель Карелия, Космос
Комфорт отели СРТ: Сортавала, Сеурахуоне, Ладога, Уют
|30950
|42100
|29750
Премиум отели ПТЗ: Фрегат, Питер Инн, Спа отель Карелия, Космос
Премиум отели СРТ: Пийпун Пиха, Каунис, Ласточкино Гнездо
|32950
|45550
|31750
Премиум-отели в г. Петрозаводск с номерами повышенной комфортности (джуниоры, сьюты, полулюксы). Комфортные номера с современным оснащением, собственная ванная комната, завтрак «шведский стол».
Отели категории «Комфорт» в г. Сортавала. Во всех номерах отеля установлены шкафы или тумбы для хранения одежды, есть телевизор с плоским экраном. Каждое утро в отелях сервируют завтрак.
Отели категории «Премиум» в г. Сортавала. Комфортные меблированные номера, тв с плоским экраном, собственная ванная комната, письменный стол. По утрам сервируются завтраки.
Документы:
Вещи в дорогу
Для основной программы:
Для дополнительных программ:
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Да, в нашем туре действуют скидки и льготы:
|Дети до 7
|1250
|Школьники
|700
|Студенты
|550
|60+
|550
|ВОВ, Инвалиды 1й группы
|950
Условия предоставления: наличие подтверждающих документов.
Программа 1. Путешествие к лесным водопадам (оплачивается отдельно при заказе тура).
Индивидуальный трансфер от отеля к началу экскурсии по водопадам для тех путешественников, которые приобрели экспедицию к лесным водопадам Карелии. Свободная первая половина дня у остальной группы.
09:00 Экскурсия к древним водопадам Карелии.
INFO В рамках экспедиции к древним водопадам часть пути (общей протяженностью около 3 км в обе стороны) необходимо пройти пешком по грунтованной лесной дороге.
При высокой влажности и после дождя на дороге может быть скользко и грязно. Для Вашего комфорта настоятельно рекомендуем иметь непромокаемую или сменную одежду и обувь.
09:00 Отправление на экскурсию.
После завтрака вас будет ждать транспорт и путешествие продолжительностью в 70 км по живописной дороге вдоль северного побережья Ладожского озера.
На подъезде к городу Питкяранта вы пересаживаетесь на специализированный транспорт высокой проходимости, который сможет проехать сквозь лесную чащу к природным сокровищам края.
В ходе экскурсии вы увидите одни из самых высоких водопадов Карелии, спрятанных в глубине леса:
13:00 Посещение месторождения полудрагоценного камня граната.
В районе таинственных лесных водопадов находится еще одно любопытное место – старый рудник, где когда-то добывали полудрагоценный камень гранат.
Красивых, но не ювелирного качества, камней здесь все еще очень много и все они лежат на поверхности.
Достаточно просто отбить кусочек и увезти с собой на память о щедрой Карелии.
Сопровождающий группы подскажет место и поможет с добычей камня.
14:30 Обед в городе Сортавала.
Если при покупке тура вы приобрели дополнительную услугу прогулок по Ладожскому озеру и шхерам на катере, то в 15:00 судно будет ждать вас на причале г. Сортавала.
Программа 2: Прогулка по Ладожским шхерам на катере (оплачивается дополнительно по желанию при бронировании тура)
! Внимание. Если Вы проживаете в отеле категории “Премиум+” (Лесной отель Рантала) для Вас предусмотрен утренний организованный трансфер в Сортавала в 08:00.
В свободное время рекомендуем Вам попробовать карельскую кухню в одном из многочисленных кафе города, посетить знаменитый музей Кронида Гоголева или же прогуляться по улочкам старинного города Сортавала.
15:00 Водная прогулка по Ладожским шхерам на катере.
На комфортабельном катере вы проплывете вдоль гряды «карельских фьордов» и увидите церковь Николая Чудотворца, дачу Густава Винтера и узнаете историю этих построек.
Увидите фантастические природные красоты Ладоги:
Окончание экскурсионной программы.
Внимание. Если Вы проживаете в отеле категории “Премиум+” (Лесной отель Рантала) трансфер в отель для Вас предусмотрен в центре города Сортавала в 18:40 – 18:50.
Место посадки: ул. Суворова, д. 1.
Ориентир: рыбный магазин “Акуловка”
В первый день тура:
07:50 Прибытие поездом №018А "Карелия".
По прибытию на ж/д вокзал г. Петрозаводска вы сможете позавтракать в ресторане при отеле “Piter Inn”, удобно расположенном всего в нескольких минутах от вокзала.
Раннее заселение в отель не предусмотрено, но Вы можете оставить Ваш багаж в камере хранения отеля (услуга гостям отеля предоставляется бесплатно).
Не позднее 40 минут до отправления “Метеора” советуем заказать такси, которое довезет вас до причала, чтобы успеть вовремя к посадке. Номер телефона также смогут подсказать на ресепшене.
12:00 Отправление на "Метеоре" на остров Кижи.
Отправление на Кижи может быть скорректировано с 11:00 до 12:30. Точное время отправления Вам будет отправлено в смс сообщении накануне выезда.
Для посадки на "Метеор" вам необходимо будет предъявить распечатанный ваучер, который мы пришлем вам вместе с памяткой накануне.
По программе туристы перемещаются на групповом автобусе.
По дополнительным программам за отдельную плату:
В последний день тура:
Посадка на трансфер в Санкт-Петербург для Вас предусмотрена в центре города Сортавала в 18:40-18:50.
Место посадки: ул. Суворова, д. 1.
Ориентир: рыбный магазин “Акуловка”.
18:45. Отправление на автобусе в Санкт-Петербург.
21:00 Техническая остановка в Приозерске.
Ориентировочное время прибытия в Санкт-Петербург:
Первая остановка: 23:00 – м. Озерки.
Вторая остановка: 23:30 – м. Площадь Восстания.
Внимание! На обратном пути возможны дорожные работы или другие неблагоприятные факторы, из-за которых возвращение в Санкт-Петербург возможно после закрытия метро.
При покупке ж/д и авиа билетов настоятельно рекомендуем обратить внимание: время возвращения в Санкт-Петербург указано ориентировочное!
Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».